HMA Crossover

HMA Crossover EA
Der HMA Crossover EA ist ein präziser Trendfolge-Expertenberater für MetaTrader 5, der mithilfe des reaktionsschnellen Hull Moving Average (HMA) potenzielle Handelschancen erkennt.

Hauptfunktionen:

  • Dynamische HMA-Kreuzungserkennung

  • ATR-basiertes Stop-Loss & Take-Profit

  • Intelligente Lotgrößensteuerung

  • Flexible Handelsrichtungen

  • Optimierte Performance

  • Hohe Sicherheit & Zuverlässigkeit

Ideal für Trader, die einen systematischen, regelbasierten Trendansatz bevorzugen.

Laden Sie hier den kostenlosen Hull Moving Average oder HMA für MT5-Indikator herunter, zum Plotten und Überwachen auf Charts: https://www.mql5.com/en/market/product/157971?source=Site

