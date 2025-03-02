HMA Crossover
- Experten
- Rowan Stephan Buys
- Version: 1.1
- Aktivierungen: 5
HMA Crossover EA
Der HMA Crossover EA ist ein präziser Trendfolge-Expertenberater für MetaTrader 5, der mithilfe des reaktionsschnellen Hull Moving Average (HMA) potenzielle Handelschancen erkennt.
Hauptfunktionen:
-
Dynamische HMA-Kreuzungserkennung
-
ATR-basiertes Stop-Loss & Take-Profit
-
Intelligente Lotgrößensteuerung
-
Flexible Handelsrichtungen
-
Optimierte Performance
-
Hohe Sicherheit & Zuverlässigkeit
Ideal für Trader, die einen systematischen, regelbasierten Trendansatz bevorzugen.
Laden Sie hier den kostenlosen Hull Moving Average oder HMA für MT5-Indikator herunter, zum Plotten und Überwachen auf Charts: https://www.mql5.com/en/market/product/157971?source=Site