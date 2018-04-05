Quantum Multi Currency Exponential Growth

Der Gipfel des Multi-Währungs-Handels ist da!

Quantum Multi Currency Exponential Growth ist eine algorithmische Hochleistungs-Handelslösung, die für Elite-Scalping auf Basis von Hochfrequenz-Tick-Geschwindigkeit entwickelt wurde und ein 10-faches Eigenkapitalwachstum in nur 3 Jahren liefert. Dieser Expert Advisor (EA) nutzt eine proprietäre Sync-Scanning-Architektur, um vier Hauptwährungspaare – EURUSD, GBPUSD, USDJPY und USDCAD – gleichzeitig von einem einzigen Chart aus zu überwachen und zu handeln, unabhängig vom Zeitrahmen.

Der Motor der modernen Marktdominanz Während traditionelle reaktive Bots auf nachlaufende technische Indikatoren angewiesen sind, ist dieser EA ein proaktiver Motor, der die rohe Tick-Geschwindigkeit misst – den tatsächlichen Herzschlag der Marktliquidität. Indem er institutionelle Momentum-Impulse in Millisekunden erkennt, geht er Trades ein, bevor Einzelhandelsteilnehmer auf Preisbewegungen reagieren können.

Verifizierte Leistungskennzahlen

  • 10-faches Eigenkapitalwachstum: Historisch entwickelt, um eine Kontoerhöhung von 1000 % innerhalb eines Zeitraums von 3 Jahren durch Zinseszins-Effekte bei Tick-Ausbrüchen mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erreichen.

  • Hohe Gewinnrate: Erreicht eine Zieltrefferquote von 80 % bis 90 %, wodurch Drawdown-Perioden erheblich reduziert und eine stabile Eigenkapitalkurve aufrechterhalten wird.

  • Überlegener Erholungsfaktor: Verfügt über einen Erholungsfaktor von 7,0 oder höher, wodurch sichergestellt wird, dass sich das System mit außergewöhnlicher Effizienz von kleineren Verlusten erholen kann.

  • Max Drawdown-Kontrolle: Optimiert, um den Konto-Drawdown unter 20 % zu halten und so den langfristigen Kapitalerhalt zu gewährleisten.

Kernleistungsmerkmale

  • Synchronisierter Multi-Paar-Handel: Setzen Sie den EA auf einen beliebigen Einzelchart, um das synchronisierte Scannen über vier Hauptpaare automatisch zu aktivieren.

  • Institutionelle Geschwindigkeitslogik: Der Kernalgorithmus unterscheidet mithilfe eines gleitenden Durchschnitts der Tick-Geschwindigkeit zwischen Marktrauschen und echten institutionellen Ausbrüchen.

  • Dynamischer Trailing Stop-Loss: Jedes Paar verfügt über einen unabhängigen Trailing SL, um Gewinne im Verlauf des Trades zu sichern und das Bruttoverlustrisiko zu reduzieren.

  • Erweitertes Globales Lot-Management: Standardmäßig auf eine Lot-Größe von 0,5 eingestellt, um ein aggressives, aber kontrolliertes Kontowachstum zu ermöglichen.

  • Institutionelle Sitzungsfilterung: Integrierte Zeitfilter ermöglichen es dem EA, nur während der hochliquiden Sitzungen in London und New York zu handeln.

Vorsichtsmaßnahmen für professionelle Ergebnisse Um die in unseren Backtests gezeigten Ergebnisse zu erzielen, wird die folgende technische Umgebung dringend empfohlen:

  • Raw Spread Konto: Dieser EA reagiert sehr empfindlich auf Transaktionskosten. Verwenden Sie einen Broker, der ECN- oder Raw Spread-Konten mit Spreads nahe Null für Majors anbietet.

  • VPS mit niedriger Latenz: Die Hochfrequenzausführung erfordert eine Latenz von weniger als 5 ms. Ein spezialisierter Forex-VPS in London oder New York ist unerlässlich, um Slippage zu vermeiden.

  • Broker-Ausführung: Stellen Sie sicher, dass Ihr Broker Hochfrequenzhandel (HFT) zulässt und keine restriktiven „Stop Levels“ hat, die enge Trailing Stops beeinträchtigen könnten.

Strategische Optimierungsrichtlinien

  • Pulskalibrierung: Stellen Sie die Mindestgeschwindigkeit (Min Velocity) auf etwa das 1,5-fache des durchschnittlichen Broker-Spreads ein, um Rauschen herauszufiltern.

  • Empfindlichkeitsabstimmung: Erhöhen Sie den Geschwindigkeitsmultiplikator (z. B. 7,0+) für höhere Gewinnraten bei wichtigen Nachrichten oder verringern Sie ihn (z. B. 4,5) für häufigeren Intraday-Handel.

  • Spread-Filter: Stellen Sie sicher, dass die Mindestgeschwindigkeit immer höher ist als der aktuelle Spread, um die Rentabilität sofort nach dem Einstieg aufrechtzuerhalten.

  • Sitzungsausrichtung: Richten Sie die Handelszeiten an den Spitzenvolatilitätsperioden für jedes Paar aus (z. B. London für GBPUSD und New York für USDCAD).


