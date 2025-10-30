Diamond PRO MT5

5

Festlicher Verkauf -40% ist aktiv! Genießen Sie :)

Frohes neues Jahr und frohe Weihnachten!

Diamond PRO MT5 ist ein verbessertes, leistungsstarkes automatisiertes Handelssystem, das alle Vorteile der mt5-Plattform enthält. Die PRO MT5 Version beinhaltet eine verbesserte Leistung, optimierte Kerne, neue präzise Einstiegsfilter, einen neuen mehrstufigen Gewinnschließungsalgorithmus und eine Reihe von externen Kontrollparametern, die es ermöglichen, eigene Handelsentscheidungen und Algorithmen zu entwickeln und zu optimieren. Das System bietet genauere Markteintritte, analysiert und filtert anstehende Wirtschaftsnachrichten, enthält einen Spread-Schutz und einen fortschrittlichen Positionsmanagement-Algorithmus. Das Hauptziel des Diamond PRO MT5-Systems ist eine höhere Sicherheit und eine bessere Handelsleistung. Nach der Installation und Konfiguration des Experten arbeitet es im vollautomatischen Modus.

Trader, die Diamond PRO gekauft haben, erhalten einen persönlichen Bonus EA. Nach dem Kauf kontaktieren Sie mich für Unterstützung.

Download Einstellungen


Hauptmerkmale
  • Fortgeschrittener Handelsalgorithmus;
  • Präziser Einstiegspunkt-Filter;
  • Erhöhte Handelskern-Perfomance.
  • Erweiterte Parameterliste zur Feinabstimmung";
  • Mehrstufiger Gewinnschließungs-Algorithmus;
  • Vollständig automatischer Handelsmodus;
  • Geld-Management-System;
  • Flexibler Filter für Wirtschaftsnachrichten
  • Hoher Spread-Schutz;
  • Tages- und Zeitfilter.


Wichtigste Anforderungen

  • Terminal MT4;
  • ECN-Konto;
  • Mindesteinlage $200;
  • Paare: eurusd, gbpusd, usdjpy.
  • Zeitrahmen H1.
  • Stabiler und schneller VPS.


Diamond Pro installieren

  1. Nachrichtenfilter einrichten.
  2. Verbinden Sie Diamond PRO mit dem Chart des empfohlenen Handelspaares.
  3. Drücken Sie die Schaltfläche "Laden" und wenden Sie die geeignete .set-Datei an.
  4. Erlauben Sie den Live-Handel und schalten Sie die Schaltfläche "AutoTrading" im oberen Bereich des Terminals ein.


Nachrichtenfilter einrichten

  1. Gehen Sie in das Terminal-Menü Tools>>Optionen>>Expert Advisors.
  2. Lassen Sie "Web Requests" zu und fügen Sie der Liste den Link "https://forexsb.com" für den Nachrichtenkalender hinzu.
  3. Stellen Sie beim Parameter ServerGMT den GMT-Wert Ihres Brokers ein.

Bitte beachten Sie. Der Nachrichtenfilter ist ein guter Schutz und funktioniert nur im Live-Handel.


Unterstützung

Original-Systeme nur bei MQL5.com
Ich bin immer in Kontakt. Fühlen Sie sich frei, mich mit einer persönlichen Nachricht zu kontaktieren.

Bewertungen 3
Zhiyu Tan
556
Zhiyu Tan 2025.11.26 07:10 
 

I'm a loyal user of the Diamond Pro MT4 version. After the MT5 version was released, I purchased it promptly—it was still V1.0 at the time. Following V2.0, Fanur added the DynamicTSL option, which I strongly recommend enabling. V2.0 demonstrated superior entry points and profitability in both backtesting results and live trading.

I'll reiterate: Diamond Pro won't make you rich overnight. But with patience, achieving 5-10% monthly returns is entirely feasible.

Once again, thank you, Fanur.

Petr Tesnar
563
Petr Tesnar 2025.11.19 09:06 
 

One of the best expert advisor (Diamond PRO) is now better with MT5 version. Real trading corresponds to backtests. I recommend it 100% to anyone who is serious about trading with algorithms. And Fanur is extremly supportive too. Thank you.

TT77IRL
336
TT77IRL 2025.11.06 19:54 
 

I’ve tried so many expensive EAs before and spent a lot of money on all kinds of so-called “hyper-super” systems, seriously! And then here comes this EA, which is actually affordable and genuinely profitable. There’s no AI, no flashy or fancy interface — just a simple and straightforward GUI. And it truly delivers what the developer promises! Previously, only the MT4 version was available, but after the developer stayed true to his word and created the MT5 version, I bought that one as well. :) I’ve been testing both versions for a while now, on live accounts too, and they work in exactly the same way. The profit and risk settings are perfectly fine — I’m absolutely satisfied! Compared to all the overpriced EAs out there, this one is truly a real gem. I really hope the developer continues creating more EAs like this in the future! 💎

Empfohlene Produkte
Trade bot Smartic
Dmytro Merenko
Experten
ID Trade_Bot BS - ein effektives Werkzeug für den automatisierten Handel mit RSI Trade_Bot BS ist eine effiziente Lösung für den automatisierten Handel auf Basis des RSI, die eine flexible Anpassung der Parameter und des Risikomanagements ermöglicht. Dank der Möglichkeit, einen Handelsmodus zu wählen, dynamischen Stop-Loss- und Take-Profit-Levels und der Anpassung des Handelsmodus (Kaufen, Verkaufen oder beides), ist er für verschiedene Handelsstrategien geeignet. Hauptmerkmale: Verwend
Day Trade ou Swing Trade com base no Inside Bar
Rodrigo Oliveira Malaquias
Experten
Der Inside Bar e ist eine Umkehr-/Fortsetzungskerzenformation und eines der am häufigsten gehandelten Kerzenmuster. Mit Robot F1 können Sie verschiedene Handelsstrategien konfigurieren, Day Trade oder Swing Trade, basierend auf dem Inside Bar als Ausgangspunkt. Für die Ausführung dieses Musters sind nur zwei Kerzen erforderlich. Robot F1 nutzt dieses äußerst effiziente Muster, um Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. Um die Operationen noch effektiver zu gestalten, verfügt er über Indikator
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experten
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert – entwickelt, um Trades zu eröffnen! Dies ist ein Handelsroboter, der spezielle innovative und fortschrittliche Algorithmen zur Berechnung seiner Werte verwendet, Ihr Assistent in der Welt der Finanzmärkte. Verwenden Sie unseren Satz von Indikatoren aus der SolarTrade Suite-Reihe, um den Zeitpunkt für den Start dieses Roboters besser zu wählen. Schauen Sie sich unsere anderen Produkte aus der SolarTrade Suite-Reihe am Ende der Beschrei
Universal MT5 MACD
Volodymyr Hrybachov
Experten
Handelsroboter auf dem MACD-Indikator Dies ist eine vereinfachte Version des Handelsroboters, er verwendet nur eine Einstiegsstrategie (die erweiterte Version hat mehr als 10 Strategien) Vorteile für Experten: Scalping, Martingale, Grid-Trading. Sie können den Handel mit nur einer Order oder einem Orderraster einrichten. Ein hochgradig anpassbares Auftragsraster mit einem dynamischen, festen oder Multiplikatorschritt und einem Handelslot ermöglicht es Ihnen, den Expert Advisor an fast jedes
Simo Professional
Maryna Shulzhenko
Experten
Beschreibung von Simo : ein innovativer Roboter mit einem einzigartigen Handelssystem Simo ist ein revolutionärer Handelsroboter, der mit seinem einzigartigen Handelssystem die Spielregeln verändert. Mit Hilfe von Sentiment-Analyse und maschinellem Lernen hebt Simo den Handel auf ein neues Niveau. Dieser Roboter kann auf jedem Zeitrahmen, mit jedem Währungspaar und auf dem Server eines beliebigen Brokers arbeiten. Simo verwendet seinen eigenen Algorithmus, um Handelsentscheidungen zu treffen.
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experten
| Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Multi-Währungs- Multi-Timeframe EA der nächsten Generation.EA basiert auf der weithin bekannten (un
Nova WDX Trader
Anita Monus
Experten
Nova WDX Trader ist eine verfeinerte Implementierung des klassischen ADX Wilder Trendstärke-Algorithmus - entwickelt zu einer disziplinierten, automatisierten Handelsstrategie, die Momentum, Struktur und Timing berücksichtigt. Er baut auf der ursprünglichen, von Welles Wilder eingeführten Logik auf und erweitert sie um eine moderne Ausführungs- und Risikokontrolle. Anstatt auf kurzfristige Volatilität zu reagieren, wartet der Nova WDX Trader auf eine bestätigte Richtungsstärke, die auf der ADX-F
Heiken
Andriy Sydoruk
Experten
Heiken professional Expert Advisor folgt dem Markt teilweise mit dem i-Heiken_Ashi Indikator (siehe Screenshot). Bei jedem i-Heiken_Ashi-Signal wird eine Position in dessen Richtung eröffnet. Jede neu eröffnete Position wird automatisch von einem Stop Loss, Break Even, Trailing Stop und Take Profit begleitet. Um die Mittel effizient zu diversifizieren, wird empfohlen, den Mehrwährungsmodus zu verwenden, bei dem 10 Währungen ausgewählt werden, während das Risiko um das 10-fache reduziert wird. De
Impuls Pro
Sergey Batudayev
Experten
Die Strategie des EA basiert auf dem Swing-Trading , mit Einstiegen nach scharfen Impulsen, die vom iPump-Indikator berechnet werden. Wie bereits erwähnt, hat der EA die Möglichkeit, manuelle Trades mit automatischer Unterstützung zu eröffnen. - für einen Abwärtstrend ↓ gehen wir nach einem korrigierenden Anstieg des Preises in einen Trade ein, der Vermögenswert gelangt in die überkaufte Zone, wir verkaufen entlang des Trends. - Bei einem Aufwärtstrend ↑ gehen wir nach einem korrigierenden Kurs
SGear
Olesia Kusmenko
4.22 (9)
Experten
Später Sommer-Ausverkauf – Nur für kurze Zeit! Es gilt ein gestaffeltes Preismodell: Jede fünfte Bestellung erhöht den Preis um 50 Dollar. Mit jedem neuen Käufer rückt die nächste Preisstufe näher – was deinen Einstieg teurer macht. Sichere dir SGear zum aktuellen Preis, bevor die nächste Preissteigerung erfolgt. Dieser Verkauf ist begrenzt – sowohl zeitlich als auch mengenmäßig. Danach gilt der reguläre Marktpreis. SGear – Klare Trendlogik statt KI-Illusion SGear ist ein vollautomatischer Expe
Ilan
Andrey Khatimlianskii
4.71 (7)
Experten
Ilan für MetaTrader 5 Durch die Verwendung der virtuellen Trades wird der Handel in beide Richtungen (Kauf und Verkauf) gleichzeitig möglich. Dies ermöglicht es den Benutzern, die beliebte Strategie für die Nettobuchhaltung von Positionen, die von MetaTrader 5 angewendet wird, anzupassen. Einstellungen des Expert Advisors Die Einrichtung des Expert Advisors ist einfach. Dennoch stehen alle wichtigen Einstellungen der Strategie zur Anpassung zur Verfügung. Verfügbare Werkzeuge: Eindeutige MagicN
Unobot EA
Mark Joseph Borromeo Juan
Experten
UnoBot EA - Ihre leistungsstarke All-in-One-Handelslösung UnoBot EA ist ein automatisiertes Handelssystem der nächsten Generation, das für Trader entwickelt wurde, die Konsistenz, Präzision und Leistung verlangen. Mit Trendfolge-Intelligenz , Multi-Währungs-Ausführung , Divergenz- und Umkehrlogik sowie harmonischer und Fibonacci-Konfluenz bietet UnoBot einen einzigartigen Vorteil in den schnelllebigen Märkten von heute. Hauptmerkmale Trend Strategy Core - Handelt synchron mit der vorherrsch
Supertrend G5 Prime
Van Minh Nguyen
Experten
Trend Trading - Kapitalschutz - Optimiert für starke Trends Supertrend G5 Prime ist eine verbesserte Version von Supertrend G5 für MetaTrader 5. Er wurde entwickelt, um starke Markttrends auszunutzen und gleichzeitig das Kapital mit professionellen Risikomanagement-Tools zu schützen. Der EA verwendet den Supertrend-Indikator in Kombination mit einem EMA 200-Filter auf dem D1-Zeitrahmen, um Trades nur in Richtung des Haupttrends zu eröffnen. Kernstrategie - Einstiegssignale: BUY eröffnen, wenn
Golden Pegasus MT5
Ng Chu En
5 (1)
Experten
<<Mit Golden Pegasus dem Markt einen Schritt voraus: Die Zukunft des trendbasierten Handels>> Werden Sie Mitglied in meinem kostenlosen Channel: https://www.mql5.com/en/channels/elitetradernce BUY ONE FREE ONE, kontaktieren Sie mich nach dem Kauf für Ihr Geschenk. Dieser EA wird nur auf MQL5 verkauft, alle anderen Klone, die auf anderen Seiten zu günstigeren Preisen angeboten werden, sind Fälschungen und können nicht wie das Original funktionieren. Tun Sie Ihre Sorgfaltspflicht und glauben Sie
Universal US100 HFT
Murad Nagiev
Experten
"Universal US100 HFT" ist ein Hochfrequenz-Scalping-Roboter, der für den Handel mit dem NASDAQ 100 Index (US100) entwickelt wurde. Der Roboter konzentriert sich auf kurzfristige Trades und nutzt kleinste Marktschwankungen, um Gewinne zu erzielen. Er verwendet keine risikoreichen Strategien wie Grid oder Martingale, was ihn sicherer und widerstandsfähiger gegenüber Marktvolatilität macht. Hauptmerkmale: Hochfrequenz-Scalping:   Der Roboter ist für schnelle Trades mit minimaler Haltedauer konzipi
GoldRobotics
Patiwat Phinitsuwan
Experten
GoldRobotics EA: Automatisierter Goldhandel mit Präzision und Geschwindigkeit GoldRobotics ist ein hochentwickelter Expert Advisor für den automatisierten Handel auf dem XAUUSD (Gold) Markt. Dieser EA verwendet eine einzigartige Strategie, die auf einer präzisen Erkennung von Kerzenmustern und einer Volumenanalyse basiert und schnelle Ein- und Ausstiege für eine optimale Performance unter volatilen Marktbedingungen ermöglicht . Er legt den Schwerpunkt auf schnelle Reaktionen auf Marktschwank
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experten
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
SmartScalp Pro MT5
Serhii Shtepa
Experten
Scalping-Bot für das Paar Gold/Dollar (XAU/USD) - eine leistungsstarke und vielseitige Lösung für Trader, die in einem dynamischen Markt maximale Effizienz bieten soll. Dieser Bot wurde speziell für das Scalping entwickelt: Er analysiert Preisänderungen und platziert Trades, noch bevor bedeutende Marktbewegungen einsetzen. So kann er sich frühzeitig vorteilhafte Positionen sichern und selbst aus kleinsten Marktschwankungen Kapital schlagen. Hauptmerkmale: Flexibilität: Passt sich allen Marktbedi
ExtremeX
Noelle Chua Mei Ping
Experten
Dieser Algorithmus gedeiht unter extremen Volatilitätsbedingungen. Er bewertet die Bedingungen vor Marktschluss, geht eine Position ein und steigt aus, wenn der Markt zu Ihren Gunsten extrem schwankt. Der Algorithmus verwendet keine technischen Indikatoren, sondern nur einfache mathematische Berechnungen. Er funktioniert sehr gut auf nicht direktionalen Märkten, insbesondere auf FOREX, die kurzfristig sehr unruhig sind. Sie können die Regel auch auf andere Anlageklassen anwenden. 20 Jahre Backte
Aussie Precision
Kaloyan Ivanov
Experten
Die Möglichkeit wurde hinzugefügt, die Lotgröße zu ändern und den EA zum niedrigstmöglichen Preis anzubieten. Beim Kauf erhalten Sie Support und zukünftige Updates. Bitte unterstützen Sie seine Weiterentwicklung. Dieser EA ist sofort einsatzbereit. AussiePrecision ist ein zeitgesteuerter Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5, der speziell für das Währungspaar AUD/USD entwickelt wurde. Er wurde entwickelt, um Trades zu genau festgelegten und kontrollierten Zeitpunkten auszuführen und eignet sich i
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Experten
Hamster Scalping ist ein vollautomatischer Handelsberater, der kein Martingal verwendet. Nachtskalping-Strategie. Als Eingänge werden der RSI-Indikator und der ATR-Filter verwendet. Der Berater benötigt eine Sicherungskontoart. Di Überwachung der realen Arbeit sowie meine anderen Entwicklungen finden Sie hier: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Allgemeine Empfehlungen Mindesteinzahlung von 100 US-Dollar, ECN-Konten mit minimalem Spread verwenden, Standardeinstellungen für eurusd M5 g
LT Gap EA
Sie Samuel Roland Youl
Experten
Entdecken Sie die ultimative Lösung für den Handel mit Marktlücken mit dem LT Gap EA, der jetzt auf MQL5 verfügbar ist. Mit drei leistungsstarken Strategien zu Ihrer Verfügung können Sie Ihr Gap-Handels-Potenzial wie nie zuvor maximieren. Hauptmerkmale: Vielseitige Strategien: Wählen Sie aus drei verschiedenen Gap-Handelsstrategien. Handeln Sie alle Gaps, konzentrieren Sie sich auf Gaps, die vordefinierte Mindestkriterien erfüllen, oder führen Sie Trades ausschließlich dann aus, wenn die Gap-Ab
Universal MT5 RSI
Volodymyr Hrybachov
Experten
Handelsroboter auf dem RSI-Indikator Dies ist eine vereinfachte Version des Handelsroboters, er verwendet nur eine Einstiegsstrategie (die erweiterte Version hat mehr als 10 Strategien) Vorteile für Experten: Scalping, Martingale, Grid-Trading. Sie können den Handel mit nur einer Order oder einem Orderraster einrichten. Ein hochgradig anpassbares Auftragsraster mit einem dynamischen, festen oder Multiplikatorschritt und einem Handelslot ermöglicht es Ihnen, den Expert Advisor an fast jedes
The Market Beast Dominator
Wilfried Ntamatungiro
5 (1)
Experten
Der Market Beast Dominator EA ist ein automatisches Handelssystem, das für den Forex-Markt entwickelt wurde. Es basiert in erster Linie auf der Analyse der Marktstruktur und identifiziert wichtige strukturelle Verschiebungen wie Break of Structure (BOS) und Change of Character (CHOCH) , um Richtungsvorgaben und präzise Einstiegszonen zu bestimmen. Indem er sich darauf konzentriert, wie sich der Preis um strukturelle Bruchpunkte herum verhält, erfasst der EA Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit,
Universal MT5 MA
Volodymyr Hrybachov
Experten
Handelsroboter auf dem Moving Average Indikator Vorteile für Experten: Scalping, Martingale, Grid-Trading. Sie können den Handel mit nur einer Order oder einem Orderraster einrichten. Ein hochgradig anpassbares Auftragsraster mit einem dynamischen, festen oder Multiplikatorschritt und einem Handelslot ermöglicht es Ihnen, den Expert Advisor an fast jedes Handelsinstrument anzupassen. Drawdown-Recovery-System, überlappende Verlustaufträge und Saldoschutz Es ist kein Geheimnis, dass der G
GU Martingale
Quang Dang Tong
Experten
Beschreibung - GUMartingale ist ein Trading-Bot, der für das Währungspaar GBPUSD entwickelt wurde und einen Martingale-Algorithmus verwendet. Er arbeitet auf der Grundlage von Einstiegsbedingungen, die durch MA, Stochastik, MACD-Indikatoren und den Nadaraya Watson Envelope bestimmt werden. - Im Gegensatz zu anderen Bots, die ähnliche Algorithmen verwenden, ist GUMartingale sorgfältig berechnet und optimiert, um sowohl Sicherheit als auch eine stabile Gewinnentwicklung zu gewährleisten. Er schli
MultiNinja
carl_carl101
Experten
Lassen Sie mich Ihnen meinen neuen Grid Expert Advisor MultiNinja vorstellen, einen vollautomatischen Expert Advisor für Scalping hauptsächlich auf dem EURUSD. Der Expert Advisor basiert auf mehreren Strategien, die den Markt sorgfältig scalpieren. Die Grids können für Ihr spezifisches Risiko und die Paare, mit denen Sie handeln möchten, angepasst werden! (bitte stellen Sie sicher, dass Sie einen Backtest durchführen, bevor Sie mit anderen Paaren als EURUSD handeln) Mein Roboter ist für jede Ar
PipFinite EA Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
5 (3)
Experten
Die offizielle automatisierte Version des zuverlässigen Indikators PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE übernimmt das Signal des PipFinite Breakout EDGE Indikators und verwaltet den Handel für Sie. Aufgrund der zahlreichen Finanzinstrumente, die es zu berücksichtigen gilt, wünschen sich viele Trader, dass die Signale vollständig automatisiert werden. Der EA sorgt dafür, dass alle Ihre Trades vom Einstieg bis zum Ausstieg ausgeführt werden. Das spart Ihnen Zeit und Mühe und maximiert gleich
Fundamental Robot MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experten
Fundamental Robot ist ein Expert Advisor, der auf dem Fundamental Signals Indicator basiert. Der Fundamental Signals Indicator verfügt über eine leistungsstarke Berechnungsmaschine, die Marktbewegungen über 30000 Punkte vorhersagen kann. Der Indikator wird als fundamental bezeichnet, weil er Trends mit großen Bewegungen, ohne komplizierte Eingaben und mit geringem Risiko vorhersagen kann. Der EA arbeitet mit niedrigen Margin-Levels und hat daher ein geringes Risiko. EA verwenden: Der EA ist
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experten
Gyroscope professional forex expert ( für die Paare EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) analysiert den Markt anhand des Elliot Wave Index. Die Elliot-Wellen-Theorie ist die Interpretation von Prozessen auf den Finanzmärkten durch ein System von visuellen Modellen (Wellen) auf Kurscharts. Der Autor der Theorie, Ralph Elliott, identifizierte acht Varianten von alternierenden Wellen (von denen fünf im Trend und drei gegen den Trend verla
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
Experten
AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (12)
Experten
X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 verfügbar — fast ausverkauft. Der aktuelle Angebotspreis beträgt 149 USD und wird bald wieder auf 999 USD steigen. Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblic
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (4)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experten
Golden Synapse EA ist ein präzises Handelssystem, das eine fortschrittliche Strategie mit strenger technischer Analyse kombiniert, um eine konsistente und risikoarme Performance zu erzielen. Es wurde entwickelt, um diszipliniert zu handeln, vermeidet riskante Ansätze und konzentriert sich ganz auf Qualität statt Quantität. Jeder Handel wird sorgfältig ausgewählt und immer durch einen Stop-Loss geschützt. Golden Synapse verwendet niemals Grid- oder Martingale-Systeme. Es wird immer nur eine Posit
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experten
AxonShift — Algorithmisches Handelssystem mit adaptiver Ausführungslogik AxonShift ist ein autonomes Handelssystem, das speziell für den Handel mit XAUUSD im H1-Zeitrahmen entwickelt und optimiert wurde. Die Architektur basiert auf einem modularen Aufbau, der das Marktverhalten durch die Kombination aus kurzfristiger Dynamik und mittelfristigen Impulsen analysiert. Das System verzichtet bewusst auf übermäßige Reaktionen auf Marktrauschen und verwendet keine Hochfrequenzansätze. Stattdessen liegt
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Experten
Erstmals auf dieser Plattform | Ein EA, der den Markt versteht Zum ersten Mal auf dieser Plattform nutzt ein Expert Advisor die volle Power von Deep Seek. In Kombination mit der Dynamic Reversal Zoning-Strategie entsteht ein System, das Marktbewegungen nicht nur erkennt – sondern versteht. Live Signal __________     Setup Zeitfenster: H1 Hebel: min 1:30 Einzahlung: min 200$ Symbol: XAUUSD Broker: alle Diese Kombination aus Deep Seek und Reversal-Strategie ist neu – und genau das macht sie be
Weitere Produkte dieses Autors
Diamond PRO
Fanur Galamov
4.79 (61)
Experten
Festlicher Verkauf -40% ist aktiv! Viel Spaß :) Frohes neues Jahr und frohe Weihnachten ! Diamond PRO ist eine erweiterte, leistungsstarke Version von Diamond für fortgeschrittene Trader. Die Pro-Version enthält optimierte Kerne, neue verbesserte Filter für Einstiegspunkte, einen neuen mehrstufigen Gewinnschließungsalgorithmus und eine Reihe von externen Kontrollparametern, die es ermöglichen, eigene Handelsentscheidungen und Algorithmen zu entwickeln und zu optimieren. Das System bietet präzis
EA Gold NRJ
Fanur Galamov
4.55 (11)
Experten
Festlicher Verkauf -40% ist aktiv! Genießen Sie :) Frohes neues Jahr und frohe Weihnachten! EA Gold NRJ ist ein 100% automatisiertes Handelssystem mit einer langfristig stabilen Wachstumsstrategie. Der EA arbeitet mit dem populären Instrument XAUUSD (GOLD). Die Ea verwendet keine Mittelwertbildung, Martingale, Gitter. Sicherer Handel mit geringem Drawdown, nur ein Handel pro Zeit . Jeder Handel beinhaltet Take Profit und Stop Loss. FIFO-fähig. Die Ea kann mit allen kleinen oder großen Einlagen
EA Maestro
Fanur Galamov
4.47 (15)
Experten
Festlicher Verkauf -40% ist aktiv! Genießen Sie :) Frohes neues Jahr und frohe Weihnachten! EA Maestro ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der für den aktiven Handel in zwei Richtungen entwickelt wurde. Der EA enthält einen fortschrittlichen Einstiegsfilter, der auf der Analyse des Preisdiagrammmodells und technischer Indikatoren basiert, einen zweistufigen Trailing-Stop, einen Analysator für runde Preisniveaus und einen Zeithandelsfilter. Der EA ermöglicht es Ihnen, sowohl mit einem fest
Diamond Black
Fanur Galamov
5 (2)
Experten
Festlicher Verkauf -40% ist aktiv! Genießen Sie :) Frohes neues Jahr und frohe Weihnachten! Diamond Black ist ein professioneller Expert Advisor für den automatischen Markthandel. Der EA setzt meine Langzeitbeobachtungen des Marktverhaltens am Abend um. Eine gründliche Analyse des Verhaltens des Marktes mit geringer Volatilität ermöglichte es mir, ein stabiles, zuverlässiges System für profitablen und langfristigen Handel zu implementieren. Der EA-Algorithmus nutzt die Vorteile von Pending Limi
EA Spectr
Fanur Galamov
4.9 (20)
Experten
Festlicher Verkauf -40% ist aktiv! Genießen Sie :) Frohes neues Jahr und frohe Weihnachten! EA Spectr ist ein automatisierter, professioneller Multi-Währungs-Expert Advisor, der für den langfristigen, profitablen Handel entwickelt wurde. Der EA kontrolliert kontinuierlich die Preisbewegungen und macht genaue Trades basierend auf Marktmustern, Trends und technischen Indikatoren. Der EA enthält einen flexiblen Nachrichtenfilter, einen hohen Spread-Schutz, separate Zeit- und Tages-Handelsfilter un
EA Sapphire
Fanur Galamov
4.34 (65)
Experten
Festlicher Verkauf -40% ist aktiv! Genießen Sie :) Frohes neues Jahr und frohe Weihnachten! EA Sapphire ist ein vollautomatischer Expert Adviser, der ein Modell für den Handel auf wichtigen Kursniveaus verwendet. Der Einstiegspunkt jedes Marktes wird von einem fortschrittlichen Selektionsalgorithmus analysiert, und je nach den festgelegten Kriterien wird eine Strategie des Rebounds oder des Ausbruchs aus dem Schlüsselniveau angewendet. Alle Handelspositionen enthalten eine schützende Stop-Order
Auswahl:
Zhiyu Tan
556
Zhiyu Tan 2025.11.26 07:10 
 

I'm a loyal user of the Diamond Pro MT4 version. After the MT5 version was released, I purchased it promptly—it was still V1.0 at the time. Following V2.0, Fanur added the DynamicTSL option, which I strongly recommend enabling. V2.0 demonstrated superior entry points and profitability in both backtesting results and live trading.

I'll reiterate: Diamond Pro won't make you rich overnight. But with patience, achieving 5-10% monthly returns is entirely feasible.

Once again, thank you, Fanur.

Petr Tesnar
563
Petr Tesnar 2025.11.19 09:06 
 

One of the best expert advisor (Diamond PRO) is now better with MT5 version. Real trading corresponds to backtests. I recommend it 100% to anyone who is serious about trading with algorithms. And Fanur is extremly supportive too. Thank you.

TT77IRL
336
TT77IRL 2025.11.06 19:54 
 

I’ve tried so many expensive EAs before and spent a lot of money on all kinds of so-called “hyper-super” systems, seriously! And then here comes this EA, which is actually affordable and genuinely profitable. There’s no AI, no flashy or fancy interface — just a simple and straightforward GUI. And it truly delivers what the developer promises! Previously, only the MT4 version was available, but after the developer stayed true to his word and created the MT5 version, I bought that one as well. :) I’ve been testing both versions for a while now, on live accounts too, and they work in exactly the same way. The profit and risk settings are perfectly fine — I’m absolutely satisfied! Compared to all the overpriced EAs out there, this one is truly a real gem. I really hope the developer continues creating more EAs like this in the future! 💎

Antwort auf eine Rezension