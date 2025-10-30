Diamond PRO MT5
- Experten
- Fanur Galamov
- Version: 2.0
- Aktualisiert: 5 Dezember 2025
- Aktivierungen: 10
Diamond PRO MT5 ist ein verbessertes, leistungsstarkes automatisiertes Handelssystem, das alle Vorteile der mt5-Plattform enthält. Die PRO MT5 Version beinhaltet eine verbesserte Leistung, optimierte Kerne, neue präzise Einstiegsfilter, einen neuen mehrstufigen Gewinnschließungsalgorithmus und eine Reihe von externen Kontrollparametern, die es ermöglichen, eigene Handelsentscheidungen und Algorithmen zu entwickeln und zu optimieren. Das System bietet genauere Markteintritte, analysiert und filtert anstehende Wirtschaftsnachrichten, enthält einen Spread-Schutz und einen fortschrittlichen Positionsmanagement-Algorithmus. Das Hauptziel des Diamond PRO MT5-Systems ist eine höhere Sicherheit und eine bessere Handelsleistung. Nach der Installation und Konfiguration des Experten arbeitet es im vollautomatischen Modus.
- Fortgeschrittener Handelsalgorithmus;
- Präziser Einstiegspunkt-Filter;
- Erhöhte Handelskern-Perfomance.
- Erweiterte Parameterliste zur Feinabstimmung";
- Mehrstufiger Gewinnschließungs-Algorithmus;
- Vollständig automatischer Handelsmodus;
- Geld-Management-System;
- Flexibler Filter für Wirtschaftsnachrichten
- Hoher Spread-Schutz;
- Tages- und Zeitfilter.
Wichtigste Anforderungen
- Terminal MT4;
- ECN-Konto;
- Mindesteinlage $200;
- Paare: eurusd, gbpusd, usdjpy.
- Zeitrahmen H1.
- Stabiler und schneller VPS.
Diamond Pro installieren
- Nachrichtenfilter einrichten.
- Verbinden Sie Diamond PRO mit dem Chart des empfohlenen Handelspaares.
- Drücken Sie die Schaltfläche "Laden" und wenden Sie die geeignete .set-Datei an.
- Erlauben Sie den Live-Handel und schalten Sie die Schaltfläche "AutoTrading" im oberen Bereich des Terminals ein.
Nachrichtenfilter einrichten
- Gehen Sie in das Terminal-Menü Tools>>Optionen>>Expert Advisors.
- Lassen Sie "Web Requests" zu und fügen Sie der Liste den Link "https://forexsb.com" für den Nachrichtenkalender hinzu.
- Stellen Sie beim Parameter ServerGMT den GMT-Wert Ihres Brokers ein.
Bitte beachten Sie. Der Nachrichtenfilter ist ein guter Schutz und funktioniert nur im Live-Handel.
I'm a loyal user of the Diamond Pro MT4 version. After the MT5 version was released, I purchased it promptly—it was still V1.0 at the time. Following V2.0, Fanur added the DynamicTSL option, which I strongly recommend enabling. V2.0 demonstrated superior entry points and profitability in both backtesting results and live trading.
I'll reiterate: Diamond Pro won't make you rich overnight. But with patience, achieving 5-10% monthly returns is entirely feasible.
Once again, thank you, Fanur.