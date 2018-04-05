Quantum Multi Currency Exponential Growth

Вершина мультивалютной торговли уже здесь!

Quantum Multi Currency Exponential Growth — это высокопроизводительное решение для алгоритмической торговли, разработанное для элитного высокочастотного скальпинга на основе тиковой скорости, обеспечивающее 10-кратный рост капитала всего за 3 года. Этот советник (Expert Advisor) использует проприетарную архитектуру синхронного сканирования для одновременного мониторинга и торговли четырьмя основными валютными парами — EURUSD, GBPUSD, USDJPY и USDCAD — с одного графика, независимо от таймфрейма.

Двигатель современного рыночного доминирования В то время как традиционные реактивные боты полагаются на запаздывающие технические индикаторы, этот советник является проактивным механизмом, измеряющим «чистую» тиковую скорость — реальный пульс рыночной ликвидности. Обнаруживая импульсы институционального уровня за миллисекунды, он входит в сделки раньше, чем розничные участники успевают среагировать на движение цены.

Подтвержденные показатели эффективности

  • 10-кратный рост капитала: Исторически спроектирован для увеличения счета на 1000% в течение 3-летнего периода за счет компаундирования высоковероятных тиковых всплесков.

  • Высокий коэффициент выигрыша (Win Ratio): Достигает целевого показателя 80–90%, значительно сокращая периоды просадки и поддерживая стабильную кривую доходности.

  • Превосходный фактор восстановления: Имеет фактор восстановления 7.0 или выше, что гарантирует эффективное восстановление системы после любых незначительных потерь.

  • Контроль максимальной просадки: Оптимизирован для удержания просадки счета ниже 20%, обеспечивая долгосрочное сохранение капитала.

Ключевые функциональные возможности

  • Синхронизированная мультивалютная торговля: Установите советник на любой один график, чтобы автоматически активировать синхронное сканирование по четырем основным парам.

  • Институциональная логика скорости: Основной алгоритм отличает рыночный шум от подлинных институциональных прорывов, используя скользящую среднюю скорости тиков.

  • Динамический Трейлинг-Стоп: Каждая пара имеет независимый трейлинг-стоп для фиксации прибыли по мере развития сделки, снижая риск общих потерь.

  • Продвинутое управление лотами: По умолчанию установлен объем 0.5 лота для агрессивного, но контролируемого роста счета.

  • Институциональная фильтрация сессий: Встроенные временные фильтры позволяют советнику торговать только во время высоколиквидных Лондонской и Нью-Йоркской сессий.

Меры предосторожности для профессиональных результатов Для достижения результатов, продемонстрированных в наших бэктестах, строго рекомендуется следующая техническая среда:

  • Счет Raw Spread: Этот советник очень чувствителен к транзакционным издержкам. Используйте брокера, предоставляющего счета ECN или Raw Spread с околонулевыми спредами на мажорах.

  • VPS с низкой задержкой: Высокочастотное исполнение требует задержки менее 5 мс. Специализированный Forex VPS, расположенный в Лондоне или Нью-Йорке, необходим для предотвращения проскальзывания.

  • Исполнение брокера: Убедитесь, что ваш брокер разрешает высокочастотную торговлю (HFT) и не имеет ограничительных уровней «Stop Levels», которые могут помешать работе узких трейлинг-стопов.

Стратегические рекомендации по оптимизации

  • Калибровка импульса: Установите Min Velocity примерно в 1.5 раза больше среднего спреда брокера, чтобы отфильтровать шум.

  • Настройка чувствительности: Увеличьте Velocity Multiplier (например, 7.0+) для более высокого Win Rate во время важных новостей или уменьшите его (например, 4.5) для более частой внутридневной торговли.

  • Фильтр спреда: Убедитесь, что Min Velocity всегда выше текущего спреда, чтобы поддерживать прибыльность сразу после входа.

  • Выравнивание сессий: Согласуйте часы торговли с периодами пиковой волатильности для каждой пары (например, Лондон для GBPUSD и Нью-Йорк для USDCAD).


