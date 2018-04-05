Quantum Multi Currency Exponential Growth

多货币交易机器人的巅峰之作就在这里！

Quantum Multi Currency Exponential Growth 是一款专为精英级高频分笔速度（Tick Velocity）剥头皮交易设计的高性能算法交易解决方案，能在短短 3 年内实现 10 倍的净值增长该智能交易系统（EA）利用专有的同步扫描架构，无论时间周期如何，只需在一个图表上即可同时监控和交易四个主要货币对——EURUSD、GBPUSD、USDJPY 和 USDCAD

现代市场主导地位的引擎 传统的反应式机器人依赖滞后的技术指标，而这款 EA 是一个主动引擎，它测量原始的分笔速度——即市场流动性的真实心跳。通过在毫秒级检测机构级的动量脉冲，它能在零售参与者对价格变动做出反应之前入场交易。

经验证的性能指标

  • 10 倍净值增长： 经历史工程设计，通过复利高概率的分笔爆发，在 3 年内实现 1000% 的账户增长。

  • 高胜率： 目标命中率达到 80% 至 90%，显著减少回撤期并保持稳定的净值曲线。

  • 卓越的恢复因子： 具有 7.0 或更高的恢复因子，确保系统能以极高的效率从任何微小损失中恢复。

  • 最大回撤控制： 经过优化，将账户回撤控制在 20% 以下，确保持期资本保全。

核心性能特点

  • 同步多对交易： 将 EA 部署在任何单一图表上，即可自动激活跨四个主要货币对的同步扫描。

  • 机构速度逻辑： 核心算法使用分笔速度的移动平均值来区分市场噪音和真正的机构突破。

  • 动态追踪止损： 每个货币对都设有独立的追踪止损，随交易进展锁定利润，减少总损失风险。

  • 高级全局手数管理： 默认为 0.5 手，以促进激进但受控的账户增长。

  • 机构时段过滤： 集成的时间过滤器允许 EA 仅在流动性高的伦敦和纽约时段进行交易。

专业结果的预防性建议 为了达到我们回测中展示的结果，强烈建议使用以下技术环境：

  • 原始点差（Raw Spread）账户： 此 EA 对交易成本高度敏感。请使用提供 ECN 或 Raw Spread 账户的经纪商，主要货币对的点差应接近零。

  • 低延迟 VPS： 高频执行要求延迟小于 5 毫秒。位于伦敦或纽约的专业外汇 VPS 对于避免滑点至关重要。

  • 经纪商执行： 确保您的经纪商允许高频交易（HFT），且没有可能干扰紧密追踪止损的限制性“停止水平（Stop Levels）”。

战略优化指南

  • 脉冲校准： 将最小速度（Min Velocity）设置为大约经纪商平均点差的 1.5 倍，以过滤噪音。

  • 灵敏度调整： 在高影响新闻期间增加速度倍数（Velocity Multiplier，例如 7.0+）以获得更高胜率，或降低它（例如 4.5）以进行更频繁的日内交易。

  • 点差过滤： 确保最小速度始终高于当前点差，以在入场时立即保持盈利能力。

  • 时段对齐： 将交易时间与每个货币对的波动高峰期对齐（例如 GBPUSD 对应伦敦时段，USDCAD 对应纽约时段）。


