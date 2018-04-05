¡La Cúspide del Trading Multidivisa ya está aquí!

Quantum Multi Currency Exponential Growth es una solución de trading algorítmico de alto rendimiento diseñada para el scalping de élite basado en la velocidad de los ticks de alta frecuencia, entregando un crecimiento de capital de 10X en solo 3 años. Este Asesor Experto (EA) utiliza una arquitectura propietaria de escaneo sincronizado para monitorear y operar simultáneamente cuatro pares de divisas principales —EURUSD, GBPUSD, USDJPY y USDCAD— desde un solo gráfico, independientemente del marco temporal.

El Motor del Dominio Moderno del Mercado Mientras que los bots reactivos tradicionales dependen de indicadores técnicos rezagados, este EA es un motor proactivo que mide la velocidad bruta de los ticks: el latido real de la liquidez del mercado. Al detectar pulsos de momento de nivel institucional en milisegundos, entra en las operaciones antes de que los participantes minoristas puedan reaccionar a los movimientos de precios.

Métricas de Rendimiento Verificadas

Crecimiento de Capital 10X: Diseñado históricamente para lograr un aumento de cuenta del 1000% en un período de 3 años mediante la capitalización de ráfagas de ticks de alta probabilidad.

Alto Ratio de Victorias: Logra una tasa de acierto objetivo del 80% al 90%, reduciendo significativamente los períodos de drawdown y manteniendo una curva de capital estable.

Factor de Recuperación Superior: Cuenta con un factor de recuperación de 7.0 o superior, asegurando que el sistema pueda recuperarse de cualquier pérdida menor con una eficiencia excepcional.

Control de Drawdown Máximo: Optimizado para mantener el drawdown de la cuenta por debajo del 20%, asegurando la preservación del capital a largo plazo.

Características Principales de Rendimiento

Trading Multipar Sincronizado: Implemente el EA en cualquier gráfico único para activar automáticamente el escaneo sincronizado en los cuatro pares principales.

Lógica de Velocidad Institucional: El algoritmo central diferencia entre el ruido del mercado y las rupturas institucionales genuinas utilizando un promedio móvil de la velocidad de los ticks.

Stop-Loss Dinámico (Trailing SL): Cada par cuenta con un Trailing SL independiente para asegurar ganancias a medida que avanza la operación, reduciendo la exposición a pérdidas brutas.

Gestión Global de Lotes Avanzada: Predeterminado en un tamaño de lote de 0.5 para facilitar un crecimiento de cuenta agresivo pero controlado.

Filtrado de Sesiones Institucionales: Los filtros de tiempo integrados permiten que el EA opere solo durante las sesiones de alta liquidez de Londres y Nueva York.

Sugerencias de Precaución para Resultados Profesionales Para lograr los resultados mostrados en nuestros backtests, se recomienda estrictamente el siguiente entorno técnico:

Cuenta Raw Spread: Este EA es altamente sensible a los costos de transacción. Utilice un bróker que ofrezca cuentas ECN o Raw Spread con spreads cercanos a cero en los pares mayores.

VPS de Baja Latencia: La ejecución de alta frecuencia requiere una latencia de menos de 5ms. Un VPS Forex especializado ubicado en Londres o Nueva York es esencial para evitar el deslizamiento (slippage).

Ejecución del Bróker: Asegúrese de que su bróker permita el trading de alta frecuencia (HFT) y no tenga "Niveles de Stop" restrictivos que puedan interferir con los trailing stops ajustados.

Pautas de Optimización Estratégica