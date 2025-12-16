Gold vs Bitcoin Arbitrage

3.25

Der weltweit erste öffentliche Arbitrage-Algorithmus zwischen Gold und Bitcoin!

Angebote täglich verfügbar!

Live-Signal – https://www.mql5.com/en/signals/2348132


EA:

Empfohlene Broker im Laufe der Zeit: IC Markets

Gehandelte Paare: XAUUSD, BTCUSD

Symbol für Anhang: XAUUSD H1

Vergewissern Sie sich, dass die gehandelten Währungspaare im Marktübersichtsfenster hinzugefügt wurden !

Kontotyp: ECN/Rohspread


Präfixeinstellungen:

Wenn Ihr Broker ein Währungspaar mit einem Symbolpräfix anbietet, zum Beispiel XAUUSD _i

Geben Sie dann das Präfix in den Einstellungen ein: " _i "


Gold vs. Bitcoin Arbitrage:

Diese Strategie basiert auf der Ausnutzung der Preisunterschiede zwischen diesen Vermögenswerten, die typischerweise eher als konkurrierende „sichere Häfen“ denn als direkt gehandelte Paare fungieren. Händler suchen in Zeiten von Marktunsicherheit oder Trendumkehrungen nach Situationen, in denen Gold gegenüber Bitcoin unterbewertet ist (oder umgekehrt), um den günstigeren Vermögenswert zu kaufen und ihn anschließend teurer zu verkaufen. Alternativ handeln sie goldgedeckte Kryptowährungen (z. B. PAXG, XAUT) auf verschiedenen Plattformen, um die Preisunterschiede zwischen Gold (digital und physisch) auszunutzen. Dies erfordert jedoch ein Verständnis der Volatilität und der Risiken beider Seiten.


Bewertungen 4
5093786
187
5093786 2025.12.27 16:28 
 

I respect this developer a lot, wishing him continued success in his journey

Forester82
34
Forester82 2025.12.25 10:48 
 

It works beautifully. I started with 400 and then it makes 0.04 lots. Every $100 increases by 0.01 lots. I already earned $25 in two days, steady and smart.

Empfohlene Produkte
Demus MT5
Nico Demus Sitepu
1.8 (5)
Experten
Promo, Nur noch 2 Exemplare zum aktuellen Preis, Nächster Preis 599 USD. Die neueste und eine sehr leistungsfähige Demus MT5 von Expert Advisors. Meine speziell auf die XAUUSD/GOLD-Paar laufen. Demus MT5 EA ist ein vollautomatisches Scalping-Handelssystem, das für Händler entwickelt wurde, die Geschwindigkeit, Genauigkeit und Konsistenz lieben. Mit einer intelligenten Scalping-Engine ausgestattet, nutzt dieser EA die Vorteile von Mikro-Marktbewegungen und führt Trades mit blitzschneller Präzisio
Winter MT5
Natalyia Nikitina
Experten
Winter MT5 — Automatisiertes Handelssystem Winter MT5 ist ein Expert Advisor, der fortschrittliche Analysealgorithmen und adaptive Methoden nutzt, um sich an wechselnde Marktbedingungen anzupassen. Er wurde entwickelt, um Korrekturen nach starken Preisbewegungen zu handeln. Das System arbeitet vollständig automatisch und erfordert keine ständige Überwachung. Zum Start genügt es, den EA auf das NZDCAD_e -Chart zu setzen — andere Paare werden automatisch aktiviert. Achtung! Kontaktieren Sie mich s
Order Flow Volume MT5
Thomas Bradley Butler
Experten
OPTIMIEREN SIE FÜR EIN JAHR, UM DIE BESTEN WERTE ZU FINDEN Order Flow ist insofern einzigartig, als das Volumen gehandelt wird. Es wurde auf EUR/USD aufgebaut und ist vom 11.11.2021 bis zum 24.10.2022 auf 1-Stunden-Charts optimiert. Es werden Optimierungseingaben für das Geldmanagement verwendet. Dieser EA verwendet striktes Geldmanagement, es ist kein schnell reich werdendes Martingal oder EA ohne sl. Beim Handel geht es um Risikomanagement, nicht um Glücksspiel. Führen Sie auf dem 1-Stunden-
Detroit Smash FX
Michael Prescott Burney
Experten
VERLASSEN SIE SICH NICHT AUF RÜCKTESTS! NACHRICHT MIR UND FORDERN SIE EINE 5-TAGE-DEMOVERSION DES EA HEUTE! Detroit Smash FX ist ein Expert Advisor (EA), der für den Handel mit USDCAD auf dem H1-Chart entwickelt wurde und der eine präzise Handelsausführung mit strukturiertem Risikomanagement verbindet. Er unterstützt sowohl dynamische als auch feste Losgrößen und ermöglicht es Händlern, das Engagement je nach Kontogröße und Risikopräferenz anzupassen und den Take-Profit zu definieren, um Gewinn
TradeGhost
Stefano Padovano
Experten
Wir stellen vor: TradeGhost! ist eine sehr leistungsfähige Ea mit einer Strategie, die ich lieber versteckt halten! jedoch werde ich erklären, wie es funktioniert in Kürze! Diese Ea erzeugt dank der Kontrolle verschiedener Faktoren einen Phantom-Handel, der natürlich nicht eröffnet wird! aber aufgezeichnet wird, so dass wir sehen können, ob dieser Handel ein Verlust- oder Gewinngeschäft war. (Ich könnte hinzufügen, dass dies ein bisschen von einem Handel Geheimnis in diesem ea setzen, NoN tut Sc
Neuro Genetic Expert
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experten
Dieses System verarbeitet eine durch Kommas getrennte Liste von Symbolen und iteriert diese, um für jedes Symbol ein neuronales Netzwerk zu erstellen, das entsprechend trainiert wird. Diese neuronalen Netzwerke beziehen Werte aus Kursbewegungen, Bollinger-Bändern, MACD und RSI. Die Anzahl der Neuronen in jeder der drei Schichten jedes Netzwerks ist konfigurierbar, und das genetische Training der Indikatorparameter kann in festgelegten Intervallen erfolgen. Konfidenzniveaus für die Neuronen lasse
Connors TPS
MATTHEW STAN WILLS
5 (1)
Experten
Larry Connors TPS - Automatisiertes Handelssystem Version 2.0 – Von Matthew Wills Dieser Expert Advisor (EA) automatisiert das Time, Position & Scale (TPS) Handelssystem von Larry Connors, das erstmals in seinem Buch beschrieben wurde: „High Probability ETF Trading“ Amazon Link Strategieübersicht Das TPS-System von Larry Connors nutzt Marktrückgänge , um schrittweise in Positionen einzusteigen und ein optimiertes risikoadjustiertes Ergebnis zu erzielen. Entwickelt für den Handel mi
Neural Bitcoin Impulse
Denys Babiak
Experten
Neural Bitcoin Impulse - ein innovativer Trading-Bot, der mit Hilfe der Trainingstechnologie für neuronale Netze auf umfangreichen Marktdatensätzen entwickelt wurde. Das integrierte mathematische Modell der künstlichen Intelligenz sucht nach dem potenziellen Impuls jedes nächsten Marktbalkens und nutzt die daraus resultierenden Muster der Divergenz und Konvergenz zwischen den prädiktiven Indikatoren und dem Preis, um hochpräzise Umkehrpunkte für die Eröffnung von Handelspositionen zu bilden. De
Range Breaker
Javier Antonio Gomez Miranda
Experten
Wir stellen Ihnen den "Range Breaker" vor. Range Breaker ist ein täglicher Breakout EA, der es Ihnen ermöglicht, eine individuelle tägliche Zeitspanne zu definieren. Sobald die festgelegte Zeitspanne verstrichen ist, platziert der "Range Breaker" zwei STOP/LIMIT-Orders an der oberen und unteren Grenze der Spanne. Dieser Ansatz ermöglicht es, tägliche ORB-Strategien zu automatisieren. Nach Ablauf der Tagesspanne können Sie entscheiden, ob Sie die Orders behalten oder schließen/löschen möchten.
Supreme Edge MT5
Ng Chu En
5 (1)
Experten
<<Supreme Edge>> BUY ONE FREE ONE, kontaktieren Sie mich nach dem Kauf für Ihr spezielles Geschenk. Supreme Edge, ein fortschrittlicher Expert Advisor, der sorgfältig für den Handel entwickelt wurde. Durch den Einsatz hochmoderner Trenderkennungsalgorithmen passt sich dieses System nahtlos an die komplexe Marktdynamik an und nutzt hochwahrscheinliche Chancen mit Präzision und Agilität. Der EA zeichnet sich durch seinen proprietären Trenderkennungsmechanismus aus, der multidimensionale Marktda
Status Auto m5
Yvan Musatov
Experten
Der professionelle Experte Status Auto analysiert den Markt mit Hilfe eines speziellen Algorithmus. Das Grundprinzip besteht darin, dass der Bot die angezeigten Preise für einen bestimmten Zeitraum nimmt und die Stärke und Amplitude des Preises berechnet, indem er sie mit seinem eigenen Anzeigesystem auf der Grundlage der tatsächlichen Daten überprüft. Es wird der Zeitpunkt festgelegt, an dem der Trend an Stärke verliert und sich umkehrt, woraufhin die vorherige Serie geschlossen und eine neue
Simo Professional
Maryna Shulzhenko
Experten
Beschreibung von Simo : ein innovativer Roboter mit einem einzigartigen Handelssystem Simo ist ein revolutionärer Handelsroboter, der mit seinem einzigartigen Handelssystem die Spielregeln verändert. Mit Hilfe von Sentiment-Analyse und maschinellem Lernen hebt Simo den Handel auf ein neues Niveau. Dieser Roboter kann auf jedem Zeitrahmen, mit jedem Währungspaar und auf dem Server eines beliebigen Brokers arbeiten. Simo verwendet seinen eigenen Algorithmus, um Handelsentscheidungen zu treffen.
FIBO Trend EA mt5
Evgenii Aksenov
5 (6)
Experten
50% Rabatt bis zum Ende des Monats ($199). Regulärer Preis $399 Alle unsere Signale sind jetzt auf myfxbook verfügbar: klicken Sie hier Einzigartige Set-Dateien und alle Empfehlungen werden kostenlos zur Verfügung gestellt. Alle zukünftigen Updates des Beraters sind im Preis enthalten. Nach dem Kauf, kontaktieren Sie mich und ich werde Ihnen helfen, zu installieren und konfigurieren Sie den Roboter richtig. Ich werde Ihnen auch Informationen darüber geben, wie Sie einen kostenlosen VPS von eine
Tensline
Vladimir Karputov
Experten
Einfach, effizient, profitabel - ein Expert Advisor, der für Sie arbeitet Dieser EA wurde für Trader entwickelt, die Wert auf Einfachheit und Kontrolle legen. Mit minimalen Einstellungen ist er unglaublich einfach zu konfigurieren und zu starten - keine komplexe Optimierung erforderlich. Hält jeweils nur eine Marktposition - kein Durcheinander, keine Überschneidungen. Flexible Strategieauswahl - wählen Sie die Strategie, die am besten zu Ihrem Handelsstil passt. Backtesting-Ergebniss
RatiborX10 MT5
Nikolay Kositsin
Experten
Trendhandelssystem für die Arbeit auf dem Forex-Markt auf einem von zehn Währungspaaren - EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY, EURJPY, GBPJPY, AUDJPY, XAUUSD. Das System kann bis zu zehn Positionen gleichzeitig eröffnen und dabei zehn verschiedene, voneinander unabhängige Einstiegsalgorithmen innerhalb einer Trendrichtung mit individuellen Stopps für jede Position verwenden. Jeder Algorithmus hat seine eigene magische Zahl. Wenn sich der Trend ändert, werden alle offenen Positionen gl
Loss Recovery Trader MT5
Michalis Phylactou
5 (3)
Experten
Versucht, verlorene Trades wiederherzustellen. Wenn sich ein Trade in die falsche Richtung bewegt, beginnt der Zone Recovery-Algorithmus. Es findet eine abwechselnde Serie von Buy- und Sell-Trades auf zwei bestimmten Niveaus statt, mit zwei Exit-Points über und jenseits dieser Niveaus. Sobald einer der beiden Exit-Points erreicht ist, schließen alle Trades mit einem kombinierten Gewinn oder Break-Even. Verwendung 1) Platzieren Sie den EA auf einem Chart und wählen Sie aus, wie der erste Handel
Fortune Pro XAUUSD h1
Raphael Schwietering
Experten
Fortune Pro - Intelligenter Präzisionshandel auf XAUUSD H1 Backtested von 2024 bis heute | Entwickelt für Live-Märkte | Prop Firm Ready Fortune Pro ist ein Expert Advisor der nächsten Generation, der für den Hochleistungshandel mit XAUUSD H1 entwickelt wurde. Er kombiniert eine adaptive Strategielogik mit strenger Risikokontrolle, um konsistente Ergebnisse auf dem Goldmarkt zu erzielen. Ganz gleich, ob Sie für sich selbst handeln oder eine Finanzierung anstreben, Fortune Pro ist darauf ausgelegt
Gold Extreme Furious
Aercio Dos Santos Da Silva
Experten
Hier ist die vollständige englische Übersetzung Ihres Textes: --- ### **Arbeitsprinzip** Der **Golden Extreme Furious EA** ist ein intelligentes Buy Recovery- und Akkumulations-System (BUY Recovery Grid), das speziell für **XAUUSD (Gold)** entwickelt wurde. Er kombiniert fortschrittliche technische Analysen (unter Verwendung der AO- und AC-Indikatoren von Bill Williams) mit einem intelligenten Order-Management-System, das stets darauf abzielt, Handelszyklen mit Gewinn zu schließen - selbst n
FabTradeX GJ
Raffaele Romano
Experten
Revolutionieren Sie Ihr Trading-Spiel mit FabTradeX: Ein jahrzehntelang bewährter Expert Advisor für die GBPJPY-Meisterschaft! Starten Sie mit FabTradeX, einem ausgeklügelten Expert Advisor, der sorgfältig für den algorithmischen Handel mit dem Devisenpaar GBPJPY entwickelt wurde, in eine neue Ära der Handelskompetenz. Diese Powerhouse-Strategie ist nicht nur ein Spielveränderer - sie ist ein jahrzehntelanger Marktausbeutungstrend, der beständig überdurchschnittlich abschneidet und nur selten in
Impuls Pro
Sergey Batudayev
Experten
Die Strategie des EA basiert auf dem Swing-Trading , mit Einstiegen nach scharfen Impulsen, die vom iPump-Indikator berechnet werden. Wie bereits erwähnt, hat der EA die Möglichkeit, manuelle Trades mit automatischer Unterstützung zu eröffnen. - für einen Abwärtstrend ↓ gehen wir nach einem korrigierenden Anstieg des Preises in einen Trade ein, der Vermögenswert gelangt in die überkaufte Zone, wir verkaufen entlang des Trends. - Bei einem Aufwärtstrend ↑ gehen wir nach einem korrigierenden Kurs
Unobot EA
Mark Joseph Borromeo Juan
Experten
UnoBot EA - Ihre leistungsstarke All-in-One-Handelslösung UnoBot EA ist ein automatisiertes Handelssystem der nächsten Generation, das für Trader entwickelt wurde, die Konsistenz, Präzision und Leistung verlangen. Mit Trendfolge-Intelligenz , Multi-Währungs-Ausführung , Divergenz- und Umkehrlogik sowie harmonischer und Fibonacci-Konfluenz bietet UnoBot einen einzigartigen Vorteil in den schnelllebigen Märkten von heute. Hauptmerkmale Trend Strategy Core - Handelt synchron mit der vorherrsch
Titos
Ivan Simonika
Experten
Der Tito-Bot eignet sich für alle, die auf der Suche nach einem universellen Skalpell sind, sich aber nicht auf ein bestimmtes Produkt beschränken können, weil sie bei all diesen Produkten Fehler oder ein mangelndes Verständnis der Handelsstrategie bemerken. Für diejenigen, die zu dieser Kategorie von Suchenden gehören, gibt es eine gute Nachricht - dieser Bot ist für Sie! Die nachstehende Beschreibung enthält nur die wichtigsten Informationen, mehr nicht. Der erste wichtige Punkt ist, dass der
QuantReaper EA
Ville Alexander Hirvelae
Experten
Es handelt sich nicht um ein Raster, Martingal oder Glücksspiel. QuantReaper Mean Reversion nutzt reine Statistik und disziplinierte Logik, um Marktineffizienzen auszunutzen. Es identifiziert überzogene Preisbedingungen, quantifiziert die Volatilität und kehrt den Handel in Richtung Gleichgewicht mit definiertem Risiko und ohne Durchschnittsbildung um. Jede Entscheidung ist systematisch - keine Zufälligkeit, keine Emotionen. QuantReaper Mean Reversion EA ist ein sauberer, datengesteuerter Expert
DAX Range BreakOut EA
Samuel Masumbuko Aganze
Experten
Der DAX Range BreakOut EA ist ein Expert Advisor, der speziell für den deutschen Markt DAX (GER40) entwickelt wurde. Dieser Roboter wurde entwickelt, um Kursbewegungen nach Konsolidierungsphasen zu erfassen. Er verwendet eine auf stündlichen Ranges basierende Breakout-Strategie mit erweiterten Funktionen, um das Risiko zu steuern und die Gewinne zu maximieren. Es wird empfohlen, den DAX mit den Standardeinstellungen zu verwenden, um eine optimale Rendite zu erzielen. Im Gegensatz zu vielen ander
Rul MT5
Vladimir Khlystov
Experten
Der Expert Advisor ist für den Umgang mit komplexen Situationen, einschließlich Loka, konzipiert. Darüber hinaus kann der Expert Advisor auch selbst erfolgreich handeln. Zu diesem Zweck bietet er automatische Handelsfunktionen. Parameter BUY - Ermöglicht die Abwicklung von Verkäufen SELL - Ermöglicht die Abwicklung von Käufen Step = 60; - Schritt zwischen den Mittelwertbildungspositionen ProfitClose - Schlussgewinn in Währung Lot = 0.01; - das erste Lot der Mittelwertbildung K_Lot = 1.5; - Mitte
EA Ultra Speed MT5
Ruslan Pishun
1 (1)
Experten
Handelsstrategie: Scalping. Der Expert Advisor "EA Ultra Speed" basiert auf der Arbeit mit Nicht-Indikatoren und hält sich streng an die vorgegebenen Regeln für die Eröffnung und Schließung von Geschäften. Der EA wurde für die wichtigsten Paare erstellt und getestet, was aber nicht bedeutet, dass Sie ihn nicht auch für andere Währungspaare ausprobieren können. Die Idee ist, dass schwebende Aufträge nach oben oder unten in einem bestimmten Abstand zum aktuellen Preis platziert werden. Nehmen wir
QuantumPip
Evgeniy Scherbina
4.36 (11)
Experten
Der Experte "QuantumPip" ist ein vollautomatischer Experte, der mehrere Symbole aus einem Chart handeln kann. Der Experte verwendet auch Preise von Gold, Öl, "Schmuksie" (meine Adaption des "Dixie"-Indikators), DAX oder FTSE, um Eingaben für die Symbole zu berechnen. Der Experte verwendet 2 Arten von rekurrenten neuronalen Modellen - 1 Netzwerk (Entscheidungen "Kauf" oder "Verkauf") und 2 Netzwerke (Entscheidungen "Kauf" oder "Unsicherheit" und "Verkauf" oder "Unsicherheit"). QuantumPip kann dah
Early Reversion Forex Ea with Rsi Adx Ma Strategy
Karen Peta Kenyon
4.84 (25)
Experten
Neural Vertex – Ein disziplinierter Mean-Reversion Expert Advisor für Forex Majors und Minors. Getestet über 6 Währungspaare und 5 Jahre Daten (~1350 Trades) . Kombiniert RSI, ADX und doppeltes EMA-Signal zur evidenzbasierten, präzisen Signalerzeugung . Kein Martingale, kein Grid – nur transparente Logik, striktes Risikomanagement und optionaler Trailing Stop . Entwickelt für Trader, die Konstanz ohne Spielereien suchen. Kernkonzept Markttyp : Mean Reversion – Ausnutzen temporärer Extrembewegung
TropangFX v1 MT5
Jordanilo Sarili
Experten
PROMO: VERBRINGEN SIE MEHR ZEIT MIT IHRER FAMILIE. GENIESSEN SIE DAS LEBEN ... TUN SIE NICHTS. Wir möchten unsere Programmierkenntnisse mit anderen Händlern und vor allem mit Menschen aus allen Gesellschaftsschichten teilen, um ihnen die Möglichkeit zu geben, mit Hilfe von Auto-Trading zu handeln oder zu investieren, um eine andere Einkommensquelle zu schaffen, während Sie den Roboter und Ihr Geld für sich arbeiten lassen. Empfehlungen: Zeitrahmen: H1 ( Jeder Zeitrahmen) Unterstützte Währung
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
Experten
AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (12)
Experten
X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 verfügbar — fast ausverkauft. Der aktuelle Angebotspreis beträgt 149 USD und wird bald wieder auf 999 USD steigen. Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblic
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (4)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experten
Golden Synapse EA ist ein präzises Handelssystem, das eine fortschrittliche Strategie mit strenger technischer Analyse kombiniert, um eine konsistente und risikoarme Performance zu erzielen. Es wurde entwickelt, um diszipliniert zu handeln, vermeidet riskante Ansätze und konzentriert sich ganz auf Qualität statt Quantität. Jeder Handel wird sorgfältig ausgewählt und immer durch einen Stop-Loss geschützt. Golden Synapse verwendet niemals Grid- oder Martingale-Systeme. Es wird immer nur eine Posit
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experten
AxonShift — Algorithmisches Handelssystem mit adaptiver Ausführungslogik AxonShift ist ein autonomes Handelssystem, das speziell für den Handel mit XAUUSD im H1-Zeitrahmen entwickelt und optimiert wurde. Die Architektur basiert auf einem modularen Aufbau, der das Marktverhalten durch die Kombination aus kurzfristiger Dynamik und mittelfristigen Impulsen analysiert. Das System verzichtet bewusst auf übermäßige Reaktionen auf Marktrauschen und verwendet keine Hochfrequenzansätze. Stattdessen liegt
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Experten
Erstmals auf dieser Plattform | Ein EA, der den Markt versteht Zum ersten Mal auf dieser Plattform nutzt ein Expert Advisor die volle Power von Deep Seek. In Kombination mit der Dynamic Reversal Zoning-Strategie entsteht ein System, das Marktbewegungen nicht nur erkennt – sondern versteht. Live Signal __________     Setup Zeitfenster: H1 Hebel: min 1:30 Einzahlung: min 200$ Symbol: XAUUSD Broker: alle Diese Kombination aus Deep Seek und Reversal-Strategie ist neu – und genau das macht sie be
Auswahl:
Mohsen Moshiri
287
Mohsen Moshiri 2025.12.28 16:06 
 

My broker is Dooprime, and the Bitcoin symbol there is BTCUST.cfd. Before I purchased, I clearly told the author that my broker uses a different symbol. He assured me at the time that he would fix this issue and release an update by the next day. It has now been about two weeks, and today he told me he can’t fix it and that I should switch to another broker. Telling customers whatever it takes to make a sale and then refusing to deliver the promised fix is unethical. The author is not reliable, and I am requesting a full refund.

5093786
187
5093786 2025.12.27 16:28 
 

I respect this developer a lot, wishing him continued success in his journey

kazuto19851126
158
kazuto19851126 2025.12.27 12:38 
 

Since no SL (Stop Loss) is set, there is a risk of losing everything in a single event. While the description mentions arbitrage, it doesn't sit right with me because positions are held long enough to accrue swaps. Furthermore, the developer's credibility is questionable, as they claim 'one-week-only sales' but never actually raise the price.

Forester82
34
Forester82 2025.12.25 10:48 
 

It works beautifully. I started with 400 and then it makes 0.04 lots. Every $100 increases by 0.01 lots. I already earned $25 in two days, steady and smart.

Antwort auf eine Rezension