Titanium Prop Guard Pro
- Experten
- Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
- Version: 2.2
- Aktivierungen: 5
Überschrift: Ultimativer Kontoschutz für Prop Firm Trader!
Haben Sie Angst, Ihren täglichen Drawdown zu erreichen?
Titanium Prop Guard Pro ist Ihr professioneller stiller Partner, der Ihr Kapital 24/7 überwacht. Es wurde speziell für Händler entwickelt, die ihre finanzierten Konten absichern und sich nie wieder Sorgen machen wollen, dass sie gegen die Prop Firm Regeln verstoßen.
Hauptmerkmale:
🛡️ Smart Daily Loss Limit: Schließt automatisch alle Trades, wenn Ihr Verlust das Limit erreicht.
💰 Ziel-Gewinn-Sperre: Erreichen Sie Ihr Tagesziel? Der EA wird alles schließen und Ihren Gewinn sichern.
⚡ Ultraschnelle Ausführung: Überwacht den Kontostand jede Sekunde.
🤖 Einrichten & Vergessen: Einfache Einrichtung, funktioniert mit allen Symbolen (Forex, Gold, Indizes).