Titel: BTC Quantum Predator MT5

Untertitel: Hochpräziser Bitcoin & Forex Trend Hunter von Mabrouk Mahdy

Produkt-Beschreibung:

BTC Quantum Predator ist ein fortschrittliches algorithmisches Handelssystem, das speziell für die hohe Volatilität des Cryptocurrency-Marktes entwickelt wurde, wobei der Schwerpunkt auf Bitcoin (BTCUSD) liegt. Dieser von Mabrouk Mahdy entwickelte Expert Advisor verwendet eine ausgeklügelte Mischung aus volatilitätsbasierten Hüllkurven und Momentum-Filterung, um hochwahrscheinliche Ausbruchsgeschäfte zu identifizieren.

Im Gegensatz zu Standard-Grid- oder Martingale-EAs verfolgt BTC Quantum Predator einen disziplinierten "Smart Money"-Ansatz, bei dem nur dann gehandelt wird, wenn Preisbewegung und Momentum perfekt aufeinander abgestimmt sind.

Wichtige technische Merkmale:

Volatilitätsausbruchs-Logik: Verwendet Keltner-Kanäle, um Preisexplosionen jenseits normaler Handelsbereiche zu erkennen.

Momentum-Bestätigung: Integrierte RSI-Filter stellen sicher, dass der EA nicht auf dem "Höhepunkt" kauft oder auf dem "Tiefpunkt" verkauft.

Dynamische Gewinnsicherung: Verfügt über ein automatisches Break-Even-System, das Ihr Kapital sichert, sobald sich der Handel zu Ihren Gunsten entwickelt.

Intelligente Ausführung: Die integrierten Funktionen NormalizePrice und NormalizeLot gewährleisten die Kompatibilität mit allen Brokertypen und Kontogrößen.

Spread-Schutz: Verhindert den Handel bei hohen Kursschwankungen oder Nachrichtenlücken, um Ihr Guthaben zu schützen.

Warum sollten Sie sich für BTC Quantum Predator entscheiden?

Sicherheit geht vor: Jeder Handel hat einen festen Stop Loss und Take Profit. Kein riskantes Martingale oder Hedging.

Vollständig automatisiert: 24/7 Überwachung des Bitcoin-Marktes.

Brokerunabhängig: Funktioniert perfekt auf ECN-, Raw- und Standard-Konten.

Optimiert für MT5: Nutzt die volle Leistung der MetaTrader 5 Engine für blitzschnelle Ausführung.

Handelsempfehlungen:

Primäres Paar: BTCUSD (Bitcoin).

Sekundäre Paare: EURUSD, GBPUSD.

Zeitrahmen: H1 (empfohlen) oder M15 für aggressives Scalping.

Mindestguthaben: $500.

Kontotyp: ECN oder Low Spread Konten werden dringend empfohlen.

Über den Entwickler:

Entwickelt und optimiert von Mabrouk Mahdy, einem Spezialisten für automatisierte Handelssysteme. Dieser EA ist das Ergebnis umfangreicher Backtests und Stresstests auf dem realen Markt.

العنوان: BTC QUANTUM PREDATOR MT5