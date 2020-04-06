BTC Quantum Predator
- Experten
- Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
- Version: 19.0
- Aktivierungen: 5
Titel: BTC Quantum Predator MT5
Untertitel: Hochpräziser Bitcoin & Forex Trend Hunter von Mabrouk Mahdy
Produkt-Beschreibung:
BTC Quantum Predator ist ein fortschrittliches algorithmisches Handelssystem, das speziell für die hohe Volatilität des Cryptocurrency-Marktes entwickelt wurde, wobei der Schwerpunkt auf Bitcoin (BTCUSD) liegt. Dieser von Mabrouk Mahdy entwickelte Expert Advisor verwendet eine ausgeklügelte Mischung aus volatilitätsbasierten Hüllkurven und Momentum-Filterung, um hochwahrscheinliche Ausbruchsgeschäfte zu identifizieren.
Im Gegensatz zu Standard-Grid- oder Martingale-EAs verfolgt BTC Quantum Predator einen disziplinierten "Smart Money"-Ansatz, bei dem nur dann gehandelt wird, wenn Preisbewegung und Momentum perfekt aufeinander abgestimmt sind.
Wichtige technische Merkmale:
Volatilitätsausbruchs-Logik: Verwendet Keltner-Kanäle, um Preisexplosionen jenseits normaler Handelsbereiche zu erkennen.
Momentum-Bestätigung: Integrierte RSI-Filter stellen sicher, dass der EA nicht auf dem "Höhepunkt" kauft oder auf dem "Tiefpunkt" verkauft.
Dynamische Gewinnsicherung: Verfügt über ein automatisches Break-Even-System, das Ihr Kapital sichert, sobald sich der Handel zu Ihren Gunsten entwickelt.
Intelligente Ausführung: Die integrierten Funktionen NormalizePrice und NormalizeLot gewährleisten die Kompatibilität mit allen Brokertypen und Kontogrößen.
Spread-Schutz: Verhindert den Handel bei hohen Kursschwankungen oder Nachrichtenlücken, um Ihr Guthaben zu schützen.
Warum sollten Sie sich für BTC Quantum Predator entscheiden?
Sicherheit geht vor: Jeder Handel hat einen festen Stop Loss und Take Profit. Kein riskantes Martingale oder Hedging.
Vollständig automatisiert: 24/7 Überwachung des Bitcoin-Marktes.
Brokerunabhängig: Funktioniert perfekt auf ECN-, Raw- und Standard-Konten.
Optimiert für MT5: Nutzt die volle Leistung der MetaTrader 5 Engine für blitzschnelle Ausführung.
Handelsempfehlungen:
Primäres Paar: BTCUSD (Bitcoin).
Sekundäre Paare: EURUSD, GBPUSD.
Zeitrahmen: H1 (empfohlen) oder M15 für aggressives Scalping.
Mindestguthaben: $500.
Kontotyp: ECN oder Low Spread Konten werden dringend empfohlen.
Über den Entwickler:
Entwickelt und optimiert von Mabrouk Mahdy, einem Spezialisten für automatisierte Handelssysteme. Dieser EA ist das Ergebnis umfangreicher Backtests und Stresstests auf dem realen Markt.
العنوان: BTC QUANTUM PREDATOR MT5
بما أن اسم الروبوت هو Quantum Predator، يُفضل أن تكون الصورة رمزاً يجمع بين "البيتكوين" و "التكنولوجيا المستقبلية" أو "السرعة".