Produktbeschreibung (نسخة المتجر)
Überschrift:
🔥 SPEZIELLES EINFÜHRUNGSANGEBOT: Sichern Sie sich Ihr Exemplar für nur $49! (Nächster Preis: $79, Endpreis: $149) 🔥
Titanium News Sniper AI ist ein professionelles Handelssystem, das speziell entwickelt wurde, um den Markt bei wichtigen Nachrichtenereignissen zu dominieren. Im Gegensatz zu herkömmlichen Bots, die auf Nachrichten setzen, verwendet dieser Expert Advisor fortschrittliche Liquidity Sweep Logic und Volatilitätsanalyse, um institutionelle "Fallen" zu erkennen und an der Seite von Smart Money zu handeln.
Warum Titanium News Sniper AI?
Intelligente Erkennung von Liquidität: Er identifiziert wichtige Pools (Buy Stops/Sell Stops) und wartet auf einen "Sweep", bevor er einsteigt.
Anti-Spike Schutz: Verwendet einen ATR-basierten Filter, um einen Einstieg während "selbstmörderischer" Markttrends zu vermeiden.
Institutionelle Logik: Kein Martingale, kein Grid, kein Averaging. Jeder Handel hat einen streng berechneten Stop Loss und Take Profit.
Spread & Slippage Guard: Der Bot pausiert automatisch bei extremen Spread-Ausweitungen, um Ihr Kapital zu schützen.
Prop Firm Ready: Der Bot verfügt über Risikomanagement-Einstellungen, die mit den wichtigsten Prop Firm Regeln (FTMO, MyForexFunds, etc.) übereinstimmen.
Hauptmerkmale:
Vollständig automatisiert: Scannt den Markt 24/5 nach wahrscheinlichen Setups.
Ein-Klick-Breakeven: Sichert Ihre Gewinne, sobald sich der Preis zu Ihren Gunsten bewegt.
Modularer Aufbau: Optimiert für XAUUSD (Gold), GBPUSD, und EURUSD.
Keine komplizierte Einrichtung: Die Standardeinstellungen sind bereits für den professionellen Einsatz optimiert.
Wie zu verwenden:
Hängen Sie den EA an einen 5-Minuten (M5) oder 15-Minuten (M15) Chart an.
Stellen Sie sicher, dass "Automatischen Handel zulassen" aktiviert ist.
Empfohlenes Mindestguthaben: $100.
Treten Sie noch heute dem elitären Kreis der Nachrichtenhändler bei!

Entwickler: Mabrouk Mahdy


وصف المنتج (النسخة العربية)

العنوان الرئيسي:

🔥 عرض الإطلاق المحدود: احصل على نسختك الآن بـ 49$ فقط! (السعر القادم: 79$، السعر النهائي: 149$) 🔥

روبوت Titanium News Sniper AI هو نظام تداول احترافي مصمم خصيصاً لاقتناص الفرص وقت الأخبار القوية. على عكس الروبوتات التقليدية التي "تقامر" وقت الخبر، يعتمد هذا المستشار الخبير (EA) على منطق "سحب السيولة" (Liquidity Sweep) وتحليل "المال الذكي" (Smart Money Concepts) لتحديد الأفخاخ المؤسسية والتداول مع الاتجاه الحقيقي للسوق.

لماذا تختار Titanium News Sniper AI؟

اكتشاف السيولة الذكي: يقوم الروبوت بتحديد مناطق "تجمع السيولة" (Buy/Sell Stops) وينتظر كسرها كاذباً قبل الدخول، مما يضمن دخولك من أفضل نقطة ممكنة.

فلتر الحماية من الانفجار السعري: يستخدم فلتر يعتمد على مؤشر ATR لتجنب الدخول في حركات عشوائية أو انتحارية وقت التقلب الشديد.

إدارة مخاطر صارمة: لا يستخدم الروبوت نظام المضاعفات (Martingale) أو التبريد (Grid). كل صفقة محمية بوقف خسارة (SL) وهدف (TP) محددين بدقة.

حماية من السبريد والانزلاق السعري: يتوقف الروبوت آلياً عن العمل إذا اتسع الفارق بين البيع والشراء (Spread) بشكل جنوني، مما يحافظ على رأس مالك.

جاهز لاختبارات شركات التمويل: الروبوت متوافق تماماً مع شروط إدارة المخاطر في شركات مثل FTMO وMFF وغيرها.

المميزات الرئيسية:

آلي بالكامل: يراقب السوق على مدار 24/5 بحثاً عن الفرص عالية الاحتمالية.

نظام تأمين الأرباح (Breakeven): يقوم بتأمين صفقتك بنقل الاستوب لنقطة الدخول بمجرد تحرك السعر لصالحك.

تحسينات مخصصة: تم ضبط الإعدادات الافتراضية لتناسب الذهب (XAUUSD) وعملات GBPUSD وEURUSD.

سهولة الاستخدام: لا يحتاج لإعدادات معقدة؛ فقط قم بتركيبه على الشارت وسيبدأ العمل فوراً.

طريقة الاستخدام:

ضع الروبوت على فريم 5 دقائق (M5) أو 15 دقيقة (M15).

تأكد من تفعيل خيار "Automatisierten Handel zulassen".

أقل رصيد منصوح به: 100$.

انضم الآن إلى نخبة متداولي الأخبار واحصل على الأداة التي يحتاجها المحترفون!

المطور: مبروك مهدي (Mabrouk Mahdy)

نصيحة أخيرة عند وضع الوصف في MQL5:

في صفحة المنتج، متاح لك وضع وصف باللغة الإنجليزية ووصف باللغة العربية (لو المستخدم فاتح الموقع بالعربي). أنصحك تحط النسختين عشان تضمن وصولك لكل العملاء.

