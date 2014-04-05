SMC Venom Model BPR MT5

Der SMC Venom Model BPR Indikator ist ein professionelles Tool für Trader, die mit dem Smart Money (SMC)-Konzept arbeiten. Er identifiziert automatisch zwei wichtige Muster im Kurschart:





FVG (Fair Value Gap) ist eine Kombination aus drei Kerzen, wobei zwischen der ersten und dritten Kerze eine Lücke besteht. Diese bildet eine Zone zwischen den Niveaus, in der es keine Volumenunterstützung gibt, was häufig zu einer Kurskorrektur führt.

BPR (Balanced Price Range) ist eine Kombination aus zwei FVG-Mustern, die eine „Brücke" bilden – eine Zone des Ausbruchs und der Rückkehr zum Niveau, wenn sich der Kurs mit geringem Volumen bewegt und eine Lücke zwischen den Kerzen entsteht.





Diese Muster helfen Tradern, wichtige Unterstützungs-/Widerstandsniveaus, Ausbruchszonen und Einstiegspunkte zu identifizieren. Grundlage hierfür ist die Analyse von Volumen und Kursdynamik im Chart, wo Interaktionen zwischen großen Marktteilnehmern und normalen Marktteilnehmern stattfinden.