SMC Venom Model BPR MT5
- Indikatoren
- Ivan Butko
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 20
Der SMC Venom Model BPR Indikator ist ein professionelles Tool für Trader, die mit dem Smart Money (SMC)-Konzept arbeiten. Er identifiziert automatisch zwei wichtige Muster im Kurschart:
- FVG (Fair Value Gap) ist eine Kombination aus drei Kerzen, wobei zwischen der ersten und dritten Kerze eine Lücke besteht. Diese bildet eine Zone zwischen den Niveaus, in der es keine Volumenunterstützung gibt, was häufig zu einer Kurskorrektur führt.
- BPR (Balanced Price Range) ist eine Kombination aus zwei FVG-Mustern, die eine „Brücke“ bilden – eine Zone des Ausbruchs und der Rückkehr zum Niveau, wenn sich der Kurs mit geringem Volumen bewegt und eine Lücke zwischen den Kerzen entsteht.
Diese Muster helfen Tradern, wichtige Unterstützungs-/Widerstandsniveaus, Ausbruchszonen und Einstiegspunkte zu identifizieren. Grundlage hierfür ist die Analyse von Volumen und Kursdynamik im Chart, wo Interaktionen zwischen großen Marktteilnehmern und normalen Marktteilnehmern stattfinden.
Der Indikator visualisiert Muster in Form von Rechtecken und Pfeilen und unterstützt flexible Alarmeinstellungen.
Hauptfunktionen:
- Musteranzeigemodi: Wählen Sie zwischen der Anzeige von BPR-Mustern (bullisch und bärisch) oder FVG-Mustern (bullisch und bärisch).
- Möglichkeit, alle Muster für die Chartanalyse auszublenden.
- Filtern nach Anzahl der Balken: minimaler/maximaler Abstand zwischen FVGs in der BPR-Struktur.
Zusätzliche Signalvisualisierung:
- Pfeile mit einer Auswahl von neun Typen (Standard, dünn, fraktal usw.) oder manuelle Eingabe von Wingdings-Codes, deren Tabelle optional im Chart angezeigt werden kann.
- Einrichten von Farbe, Größe und deren dynamischem Offset im Verhältnis zum Preis beim Skalieren.
Zeitfilter:
- Schränkt den Indikator auf ein bestimmtes Zeitfenster ein (z. B. für den Handel innerhalb einer Sitzung).
Flexibles Benachrichtigungssystem:
- Warnmeldungen
- Push-Benachrichtigungen auf Mobilgeräte.
- E-Mail-Benachrichtigungen.
- Tonsignale (anpassbare Datei, z. B. alert.wav).
- Anpassbarer Nachrichtentext (z. B. „Signal nach oben“ oder „Signal nach unten“).
Optimierung von Charts und Performance:
- Einschränkung der Verlaufsprüfung (BarsToCheck) zur Reduzierung der Prozessorlast.
- Automatische Chartbereinigung beim Löschen eines Indikators. Drei Modi stehen zur Verfügung: Löschen nur der eigenen Objekte, vollständige Bereinigung oder Belassen.
Universalität:
- Der Indikator ist für alle Zeitintervalle und Währungspaare geeignet.
Fügen Sie den SMC Venom Model BPR-Indikator in Ihr Handelssystem ein und verwenden Sie ihn
Version für MT4
