Gold Avenger Smc V1

Gold Avenger SMC

Gold Avenger SMC ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der speziell für den XAUUSD (Gold)-Markt entwickelt wurde, obwohl er vielseitig genug ist, um für die wichtigsten Devisenpaare verwendet zu werden. Er nutzt die Prinzipien der Smart Money Concepts (SMC), um Umkehrzonen mit hoher Wahrscheinlichkeit und Punkte der Trenderschöpfung zu identifizieren.

Kernstrategie

Der EA identifiziert institutionelle Angebots- und Nachfragezonen und sucht nach "Marktstrukturverschiebungen" (MSS), um präzise Trades einzugehen. Er vermeidet das "Rauschen" des Einzelhandels, indem er sich auf Liquiditätssweeps und die Abschwächung von Orderblocks konzentriert.

Hauptmerkmale

Intelligentes Risikomanagement: Umfasst einen integrierten Equity Protector und ein tägliches Verlustlimit, um Ihr Kapital unter allen Marktbedingungen zu schützen.

Dynamische Ausstiegsstrategie: Nutzt eine ausgeklügelte Breakeven- und Trailing-Stop-Logik, die Gewinne sichert und gleichzeitig dem Handel genügend "Luft zum Atmen" lässt, um wichtige Ziele zu erreichen.

Broker-freundlich: Optimiert für Umgebungen mit hoher Volatilität und verschiedene Ausführungsmodi, einschließlich Netting- und Hedging-Konten.

Keine gefährlichen Methoden: Verwendet keine Martingale, Grid oder Arbitrage. Jeder Handel ist von dem Moment an, in dem er eröffnet wird, durch einen festen Stop Loss und Take Profit geschützt.

Handelsempfehlungen

Symbol: XAUUSD (Gold).

Zeitrahmen: H1 oder D1 für die beste Strukturanalyse.

Kontotyp: ECN- oder Low Spread-Konten werden für eine optimale Leistung empfohlen.

Mindestguthaben: $500 (empfohlen $1000+ für 0,01 Lot).