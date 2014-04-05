Mabrouk Command Center

Produkttitel: Mabrouk Multi-EA Kommandozentrale & Equity Guard

Kurzbeschreibung:

Das ultimative Kontrollzentrum für MetaTrader 5. Verwalten Sie Ihr gesamtes Konto, schützen Sie Ihr Eigenkapital und synchronisieren Sie mehrere EAs mit einem einzigen Klick.

Vollständige Beschreibung:

Übernehmen Sie die volle Kontrolle über Ihre Handelsumgebung mit dem Mabrouk Multi-EA Command Center. Dieses Dienstprogramm wurde für professionelle Händler und Entwickler entwickelt und bietet ein zentrales Dashboard zur Überwachung des Kontostands und zur gleichzeitigen Verwaltung aller aktiven Strategien.

Hauptmerkmale:

Kontoüberwachung in Echtzeit: Verfolgen Sie Kontostand, Eigenkapital, Gewinn und gleitenden Drawdown-Prozentsatz live in Ihrem Diagramm.

Notfall "ALLE SCHLIESSEN": Eine spezielle Taste mit hoher Priorität, um alle offenen Positionen bei hoher Volatilität oder in Notfällen sofort zu schließen.

Globaler System-Umschalter: Schalten Sie Ihre gesamte Handelsoperation mit einem Klick zwischen AKTIV und PAUSIERT um.

Saubere und moderne Benutzeroberfläche: Ein nicht aufdringliches, anpassbares Dashboard, das sich perfekt in jede Chartvorlage einfügt.

Wie zu verwenden:

Installation: Nach dem Kauf laden Sie den Indikator herunter und fügen ihn einem einzigen Chart hinzu.

Überwachen: Verwenden Sie das Dashboard, um den Drawdown Ihres Kontos im Auge zu behalten.

Manuelles Eingreifen: Verwenden Sie den roten Knopf, um alle Trades zu schließen, wenn Sie Ihr tägliches Verlustlimit erreichen oder während unerwarteter Nachrichtenereignisse.

Technische Integration (für Entwickler und Multi-EA-Benutzer):