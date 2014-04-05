Mabrouk Command Center

Produkttitel: Mabrouk Multi-EA Kommandozentrale & Equity Guard
Kurzbeschreibung:
Das ultimative Kontrollzentrum für MetaTrader 5. Verwalten Sie Ihr gesamtes Konto, schützen Sie Ihr Eigenkapital und synchronisieren Sie mehrere EAs mit einem einzigen Klick.
Vollständige Beschreibung:
Übernehmen Sie die volle Kontrolle über Ihre Handelsumgebung mit dem Mabrouk Multi-EA Command Center. Dieses Dienstprogramm wurde für professionelle Händler und Entwickler entwickelt und bietet ein zentrales Dashboard zur Überwachung des Kontostands und zur gleichzeitigen Verwaltung aller aktiven Strategien.
Hauptmerkmale:
Kontoüberwachung in Echtzeit: Verfolgen Sie Kontostand, Eigenkapital, Gewinn und gleitenden Drawdown-Prozentsatz live in Ihrem Diagramm.
Notfall "ALLE SCHLIESSEN": Eine spezielle Taste mit hoher Priorität, um alle offenen Positionen bei hoher Volatilität oder in Notfällen sofort zu schließen.
Globaler System-Umschalter: Schalten Sie Ihre gesamte Handelsoperation mit einem Klick zwischen AKTIV und PAUSIERT um.
Saubere und moderne Benutzeroberfläche: Ein nicht aufdringliches, anpassbares Dashboard, das sich perfekt in jede Chartvorlage einfügt.
Wie zu verwenden:
Installation: Nach dem Kauf laden Sie den Indikator herunter und fügen ihn einem einzigen Chart hinzu.
Überwachen: Verwenden Sie das Dashboard, um den Drawdown Ihres Kontos im Auge zu behalten.
Manuelles Eingreifen: Verwenden Sie den roten Knopf, um alle Trades zu schließen, wenn Sie Ihr tägliches Verlustlimit erreichen oder während unerwarteter Nachrichtenereignisse.
Technische Integration (für Entwickler und Multi-EA-Benutzer):
Das Command Center verwendet globale Variablen, um mit anderen EAs auf Ihrer Plattform zu kommunizieren. Damit Ihre bestehenden EAs den Befehl "PAUSE/RESUME" befolgen, fügen Sie einfach diese Zeile am Anfang der OnTick()-Funktion Ihres EAs ein:
// Fügen Sie diese Zeile hinzu, um Ihren EA mit dem Command Center zu synchronisieren
if(GlobalVariableGet("Mabrouk_Global_State") == 0.0) return;
Wenn Sie auf dem Dashboard auf PAUSE drücken, werden alle synchronisierten EAs sofort keine neuen Trades mehr eröffnen, so dass Sie die volle Kontrolle über Ihr automatisiertes Portfolio haben.
Unterstützung:
Wenn Sie technische Unterstützung oder Anpassungswünsche haben, können Sie mich gerne über eine private MQL5-Nachricht kontaktieren.
Entwickelt von: Mabrouk Mahdy