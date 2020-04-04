Inverse Liquidity Grab Ultimate EA

Dieser EA findet Fair Value Liquidity (FVL) auf dem Chart, verfolgt, wann sie gemildert werden, und sucht dann nach einem Inversionssignal (Preis "scheitert" durch die Zone). Wenn diese Umkehrung eintritt, platziert er einen Handel in die entgegengesetzte Richtung der ursprünglichen Liquiditätslücke (ein Inverse FVG-Ansatz ).

Darüber hinaus können Sie den Zeitpunkt des Handels mithilfe von Marktsitzungen steuern und die Positionen automatisch zur Eröffnung in New York schließen (alle Positionen oder nur profitable).

Die wichtigsten Vorteile

Klare, regelbasierte Eingaben (kein Rätselraten): Handel nur nach einer vollständigen Sequenz: FVL → Mitigation → Retrace → Inversion close.

Session-Kontrolle: Wählen Sie genau aus, in welchen Sessions der EA Trades ausführen darf (Sydney/Tokio/Frankfurt/London/New York).

New York Open Risk Control: optionale Funktion zum Schließen von EA-Positionen direkt zu Beginn der NY-Session.

Zwei SL/TP-Modi: Statisch: feste SL/TP-Punkte (einfach und konsistent). Dynamisch (Eröffnungsspanne): Größe der SL/TP basierend auf der Eröffnungsspanne des Tages (anpassungsfähig an die Volatilität).

Optionaler OR-Breakout-Filter (dynamischer Modus): handelt nur, wenn der Kurs bereits über/unter die Opening Range gestiegen ist.

Eingebaute Trailing-Stop-Option: wird nach einer Mindestgewinnschwelle nachgezogen (basierend auf Punkten/Pips).

Saubereres Chartmanagement: Zeichnet FVL-Rechtecke und -Beschriftungen; kann überlappende Zonen ignorieren; begrenzt die Anzahl der Zonen, die verfolgt werden, um schlank zu bleiben.

Sicherheitskontrollen: erzwingt den Mindestabstand der Broker-Stops ( SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL ).

Hauptmerkmale (wie es sich verhält)

Erkennt FVLs anhand einer 3-Bar-Liquiditätslückenregel und zeichnet sie als Rechtecke.

Markiert die Abschwächung , wenn der Preis die andere Seite der Zone durchbricht.

Markiert einen Rücksetzer , wenn der Kurs innerhalb der Zone zurückkehrt.

Löst ein "inverses" Signal aus , wenn der Kurs außerhalb der Zone in der entgegengesetzten Richtung schließt und der vorherige Schlusskurs innerhalb der Zone lag.

Wird bei New-Bar-Ereignissen ausgeführt (reduziert Rauschen / Spam-Einträge).

NY open auto-close (optional): Schließt EA-Positionen auf diesem Symbol in der Startminute der NY-Sitzung. Kann alle oder nur profitable Positionen schließen (Verluste laufen weiter).



Alle Sitzungszeiten sind Broker-Server-Zeit (wie in MT5 angezeigt).

Eingaben / Parameter (letzter Code)

EA ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN

inpLot : Lotgröße für jeden Handel.

minPts : Mindestgröße der FVL-Lücke (in Punkten), um sich zu qualifizieren.

FVG_Rec_Ext_Bars : Wie viele Bars das FVL-Rechteck in die Zukunft reicht.

prt : Druckt Debug-Meldungen in das Expertenprotokoll.

magic_number : Magische Zahl, die zur Identifizierung von EA-Trades verwendet wird.

ignoreOverlaps : Wenn true, werden neue FVLs, die sich mit bestehenden überschneiden, übersprungen.

tradeMode : Handelshäufigkeit pro FVL: TradeOnce = max. 1 Handel pro Zone LimitedTrades = bis zu maxTradesPerFVL UnlimitedTrades = keine Begrenzung

maxTradesPerFVG : Limit, wenn LimitedTrades ausgewählt ist.

maxFVGs : Maximale Anzahl von FVL-Zonen, die im Speicher gespeichert/verfolgt werden.

TrailingTyp : Typ des Trailing-Stops: Trailing_None Trailing_Punkte

Trailing_Stop_Pips : Trailing-Abstand (verwendet Punkte-Logik im Code; wird als "Pips"-Eingabe festgelegt).

Min_Profit_To_Trail_Pips: Erforderlicher Mindestgewinn, bevor das Trailing beginnt.

FILTER FÜR HANDELSSITZUNGEN (SERVERZEIT)

inpUseSessionFilter : Master-Schalter zur Aktivierung des sitzungsbasierten Handels.

inpTradeSydney : Erlaubt Trades in der Sydney-Sitzung.

inpSydneyStartHour / inpSydneyStartMin : Startzeit in Sydney.

inpSydneyEndHour / inpSydneyEndMin : Endzeit in Sydney.

inpTradeTokyo : Erlaubt den Handel in der Tokio-Sitzung.

inpTokyoStartHour / inpTokyoStartMin : Startzeit Tokio.

inpTokyoEndHour / inpTokyoEndMin : Endzeit Tokio.

inpTradeFrankfurt : Erlaubt den Handel in der Frankfurter Sitzung.

inpFrankfurtStartHour / inpFrankfurtStartMin : Startzeit Frankfurt.

inpFrankfurtEndStunde / inpFrankfurtEndMin : Frankfurter Endzeit.

inpHandelLondon : Erlaubt den Handel in der Londoner Sitzung.

inpLondonStartHour / inpLondonStartMin : Londoner Startzeit.

inpLondonEndHour / inpLondonEndMin : Londoner Endzeit.

inpTradeNewYork : Erlaubt den Handel in der New Yorker Sitzung.

inpNewYorkStartHour / inpNewYorkStartMin : New Yorker Startzeit.

inpNewYorkEndHour / inpNewYorkEndMin: New Yorker Endzeit.

NY OPEN AUTO-CLOSE (SERVERZEIT)

inpCloseAtNYOopen : Bei true werden EA-Positionen zu Beginn der New Yorker Sitzung geschlossen.

inpCloseOnlyProfitableAtNYOopen: Wenn true, werden nur Positionen mit Gewinn > 0 geschlossen; Verlustpositionen bleiben offen.

SL/TP-METHODENEINSTELLUNGEN