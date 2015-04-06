XAU Smart Trend EA

Hier finden Sie eine professionelle und überzeugende Beschreibung Ihres Expert Advisors in englischer Sprache. Sie können dies für den MQL5 Market, eine GitHub README oder Ihr persönliches Portfolio verwenden.

XAU/USD Trend Master EA

Hochpräzise Lösung für den Goldhandel

XAU/USD Trend Master ist ein vollautomatischer Expert Advisor (EA), der speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf dem M15-Zeitrahmen entwickelt wurde. Der EA kombiniert institutionelle Trendfolgelogik mit Momentum-Filterung und professionellem Risikomanagement, um einen ausgewogenen und disziplinierten Handelsansatz zu liefern.

### Kernstrategie

Der EA verwendet ein duales Bestätigungssystem, um eine hohe Eintrittswahrscheinlichkeit zu gewährleisten:

* Trend-Erkennung: Verwendet ein Dual Exponential Moving Average (EMA) Crossover-System (Fast EMA 50 / Slow EMA 200). Es kauft nur bei einem etablierten Aufwärtstrend und verkauft bei einem Abwärtstrend.

* Momentum-Filter: Bezieht den Relative Strength Index (RSI) ein, um die Preisgeschwindigkeit zu bestätigen und sicherzustellen, dass der EA in den Markt einsteigt, wenn der Kauf-/Verkaufsdruck am höchsten ist (RSI > 50 für Käufe, RSI < 50 für Verkäufe).

* Kerzen-Präzision: Die Logik wird strikt bei der Eröffnung eines neuen Balkens ausgeführt, um Marktgeräusche und "False-Breakout"-Trigger zu vermeiden.

### Hauptmerkmale

* Intelligentes Risikomanagement: Automatische Berechnung der Losgrößen auf der Grundlage eines festen Prozentsatzes Ihres Kontostandes (Standardwert 1%).

* Dynamischer Schutz: Jeder Handel wird durch einen harten Stop-Loss und ein Take-Profit-Ziel geschützt, um den Kapitalerhalt zu gewährleisten.

* Visuelle Indikatoren: Zeichnet Echtzeit-Kauf-/Verkaufspfeile auf dem Chart für einfaches Backtesting und Monitoring.

* Alarmsystem: Sofortige Terminal-Warnungen, damit Sie nie eine Handelsausführung verpassen.

* Optimiert für XAU/USD: Speziell abgestimmt auf die hohe Volatilität und Liquidität des Goldmarktes.

### Technische Spezifikationen

| Funktion | Einstellung |

|---|---|

| Handelsplattform | MetaTrader 5 (MT5) |

| Symbol | XAUUSD / GOLD |

| Zeitrahmen | M15 (15 Minuten) |

| Indikatoren | EMA (50, 200), RSI (14) |

| Lotgröße | Automatisch (risikobasiert) |

### So installieren Sie

* Laden Sie die .mq5-Datei herunter.

* Öffnen Sie Ihr MT5 Terminal -> Datei -> Datenordner öffnen.

* Navigieren Sie zu MQL5/Experts und fügen Sie die Datei ein.

* Starten Sie MT5 neu und ziehen Sie den EA auf einen Gold (XAUUSD) M15 Chart.

* Aktivieren Sie den Algo-Handel in der oberen Symbolleiste.

