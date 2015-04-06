XAU Smart Trend EA
- Experten
- Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
- Version: 2.17
- Aktivierungen: 5
Hier finden Sie eine professionelle und überzeugende Beschreibung Ihres Expert Advisors in englischer Sprache. Sie können dies für den MQL5 Market, eine GitHub README oder Ihr persönliches Portfolio verwenden.
XAU/USD Trend Master EA
Hochpräzise Lösung für den Goldhandel
XAU/USD Trend Master ist ein vollautomatischer Expert Advisor (EA), der speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf dem M15-Zeitrahmen entwickelt wurde. Der EA kombiniert institutionelle Trendfolgelogik mit Momentum-Filterung und professionellem Risikomanagement, um einen ausgewogenen und disziplinierten Handelsansatz zu liefern.
### Kernstrategie
Der EA verwendet ein duales Bestätigungssystem, um eine hohe Eintrittswahrscheinlichkeit zu gewährleisten:
* Trend-Erkennung: Verwendet ein Dual Exponential Moving Average (EMA) Crossover-System (Fast EMA 50 / Slow EMA 200). Es kauft nur bei einem etablierten Aufwärtstrend und verkauft bei einem Abwärtstrend.
* Momentum-Filter: Bezieht den Relative Strength Index (RSI) ein, um die Preisgeschwindigkeit zu bestätigen und sicherzustellen, dass der EA in den Markt einsteigt, wenn der Kauf-/Verkaufsdruck am höchsten ist (RSI > 50 für Käufe, RSI < 50 für Verkäufe).
* Kerzen-Präzision: Die Logik wird strikt bei der Eröffnung eines neuen Balkens ausgeführt, um Marktgeräusche und "False-Breakout"-Trigger zu vermeiden.
### Hauptmerkmale
* Intelligentes Risikomanagement: Automatische Berechnung der Losgrößen auf der Grundlage eines festen Prozentsatzes Ihres Kontostandes (Standardwert 1%).
* Dynamischer Schutz: Jeder Handel wird durch einen harten Stop-Loss und ein Take-Profit-Ziel geschützt, um den Kapitalerhalt zu gewährleisten.
* Visuelle Indikatoren: Zeichnet Echtzeit-Kauf-/Verkaufspfeile auf dem Chart für einfaches Backtesting und Monitoring.
* Alarmsystem: Sofortige Terminal-Warnungen, damit Sie nie eine Handelsausführung verpassen.
* Optimiert für XAU/USD: Speziell abgestimmt auf die hohe Volatilität und Liquidität des Goldmarktes.
### Technische Spezifikationen
| Funktion | Einstellung |
|---|---|
| Handelsplattform | MetaTrader 5 (MT5) |
| Symbol | XAUUSD / GOLD |
| Zeitrahmen | M15 (15 Minuten) |
| Indikatoren | EMA (50, 200), RSI (14) |
| Lotgröße | Automatisch (risikobasiert) |
### So installieren Sie
* Laden Sie die .mq5-Datei herunter.
* Öffnen Sie Ihr MT5 Terminal -> Datei -> Datenordner öffnen.
* Navigieren Sie zu MQL5/Experts und fügen Sie die Datei ein.
* Starten Sie MT5 neu und ziehen Sie den EA auf einen Gold (XAUUSD) M15 Chart.
* Aktivieren Sie den Algo-Handel in der oberen Symbolleiste.
Möchten Sie, dass ich einen Abschnitt "Haftungsausschluss" oder "Backtesting-Ergebnisse" zu dieser Beschreibung hinzufüge?