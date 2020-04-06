Gold Vortex AI

بناءً على الكود الذي صممناه بلغة MQL5، إليك وصفاً احترافياً وشاملاً لهذا الروبوت (Expert Advisor) لتعرف كيف يعمل، وما هي فلسفته في التداول، وكيف تديره:
اسم الروبوت: Gold Vortex AI - Pro Edition
1. الفلسفة الاستراتيجية (Handelslogik)
يعتمد الروبوت على استراتيجية "الارتداد من القمم والقيعان" (Mean Reversion) مدمجة مع "فلتر الزخم" (Momentum Filter).
تحديد النطاق: يستخدم مؤشر Bollinger Bands لتحديد حدود حركة السعر. عندما يخرج السعر عن هذه الحدود، يُعتبر الذهب في حالة "تطرف سعري".
تأكيد الانعكاس: لا يكتفي الروبوت بلمس السعر للحدود، بل ينتظر تأكيداً من مؤشر RSI (مؤشر القوة النسبية) للتأكد من وجود حالة تشبع شرائي أو بيعي، مما يقلل من الدخول في إشارات خاطئة أثناء الترند القوي.
2. المميزات التقنية
العمل الآلي بالكامل: يقوم بالتحليل، فتح الصفقات، وضع الأهداف (TP)، ووقف الخسارة (SL) تلقائياً دون تدخل بشري.
سرعة التنفيذ: مبرمج بهيكل MqlTradeRequest المتطور، مما يضمن تنفيذ الأوامر في أجزاء من الثانية (بمجرد توفر الشروط).
إدارة مخاطر صارمة: لا يفتح أي صفقة بدون "وقف خسارة" (Stop Loss) لحماية الحساب من التقلبات العنيفة للذهب.
نظام الصفقات المنفردة: الكود مصمم بحيث لا يفتح أكثر من صفقة في نفس الوقت، مما يحافظ على الهامش (Margin) ويمنع المخاطرة المفرطة.
3. لوحة التحكم (Parameter)
يمكنك التحكم في الروبوت من نافذة الإعدادات دون الحاجة لتعديل الكود:
InpLotSize: لتحديد حجم العقد (مثلاً 0.01 للحسابات الصغيرة).
InpStopLoss / InpTakeProfit: لتحديد أهداف الربح والخسارة بالنقاط.
RSI & BB Perioden: لتعديل حساسية الروبوت (زيادة الأرقام تجعل البوت أكثر تحفظاً، وتقليلها يجعله أكثر عدوانية).
4. التوصيات التشغيلية (Beste Leistung)
للحصول على أفضل نتائج من هذا الروبوت:
الرمز: الذهب مقابل الدولار (XAUUSD).
الإطار الزمني (Zeitrahmen): يفضل استخدامه على فريم 15 دقيقة (M15) أو 30 دقيقة (M30) للحصول على توازن بين عدد الصفقات ودقتها.
نوع الحساب: حساب ECN (فوارق سعرية منخفضة) لأن الذهب يتأثر جداً بالـ Spread.
وقت التشغيل: يفضل تجنب أوقات الأخبار القوية (مثل أخبار الفائدة الأمريكية) لأن الذهب يكسر جميع المؤشرات الفنية حينها.
5. تحليل المخاطر (Haftungsausschluss)
الذهب هو "وحش" الأسواق؛ يتحرك بمئات النقاط في دقائق. هذا الروبوت أداة مساعدة قوية، ولكن:
يجب دائماً تجربة الروبوت على حساب تجريبي (Demo Account) لمدة لا تقل عن أسبوعين قبل استخدامه على أموال حقيقية.
هل تود أن أقوم بإضافة خاصية "إدارة رأس المال الذكية" (Smart Money Management) بحيث يقوم الروبوت بتكبير حجم اللوت تلقائياً مع زيادة رصيد الحساب؟
Empfohlene Produkte
Nova WDX Trader
Anita Monus
Experten
Nova WDX Trader ist eine verfeinerte Implementierung des klassischen ADX Wilder Trendstärke-Algorithmus - entwickelt zu einer disziplinierten, automatisierten Handelsstrategie, die Momentum, Struktur und Timing berücksichtigt. Er baut auf der ursprünglichen, von Welles Wilder eingeführten Logik auf und erweitert sie um eine moderne Ausführungs- und Risikokontrolle. Anstatt auf kurzfristige Volatilität zu reagieren, wartet der Nova WDX Trader auf eine bestätigte Richtungsstärke, die auf der ADX-F
Channel Trigger ProfRoboTrading EA
Irina Cherkashina
Experten
This universal advisor is based on its own Algorithm, which is an incredibly effective tool due to the simultaneous operation of a trading strategy based on our  Indicator " Channel Sgnals ProfRoboTrading" and our proprietary signal filter system together with the Martingale method, which together work out a very interesting hedging system. Traders are also given the opportunity to set up their own risk management system with two filters to control deposit drawdowns . The advisor's algorithm is
ArtQuant Gold
Miguel Angel Vico Alba
4.56 (9)
Experten
Einführungspreis: 199 $ Der Preis wird im Rahmen einer wertorientierten Einführungsstrategie nach jedem Verkaufsblock schrittweise erhöht. Je früher Sie ArtQuant Gold kaufen, desto besser ist der Preis. (Keine künstlichen Rabatte oder aggressiven Werbeaktionen. Die Preiserhöhung spiegelt die Qualität und langfristige Leistung des Systems wider.) LIVE SIGNAL ArtQuant Gold ist ein professioneller Expert Advisor (EA), der speziell für den Handel auf dem Goldmarkt (XAUUSD) entwickelt wurde und üb
Expert Smart Trend
Ruslan Pishun
3 (6)
Experten
Das Handelssystem arbeitet mit sieben Paaren und einem Zeitrahmen. Der Expert Advisor verwendet Handelssysteme für trendbasierte Einstiege mit Hilfe der Indikatoren Envelopes und CCI. Jeder Indikator verwendet bis zu fünf Perioden für die Berechnung der Trends. Der EA verwendet Wirtschaftsnachrichten, um die langfristigen Kursbewegungen zu berechnen. Der EA verfügt über einen eingebauten intelligenten adaptiven Gewinnmitnahmefilter. Der Roboter wurde für jede Währung und jeden Zeitrahmen gleichz
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Experten
Bober Real MT5 ist ein vollautomatischer Forex-Expert Advisor. Der Roboter wurde 2014 entwickelt und hat seitdem viele profitable Trades erzielt – über 7000 % Kontowachstum auf meinem persönlichen Konto. Es gab viele Updates, aber die 2019-Version gilt als die beste. Der Roboter kann auf jedem Instrument laufen, erzielt jedoch die besten Ergebnisse mit EURGBP und GBPUSD im M5-Zeitrahmen . Bei falschen Einstellungen liefert er keine guten Ergebnisse. Set-Dateien für Live-Konten sind nur für Käufe
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experten
| Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Multi-Währungs- Multi-Timeframe EA der nächsten Generation.EA basiert auf der weithin bekannten (un
EurUsd Market Analyzer Expert Advisor
Standard Capital Group LLC
Experten
MT5 EA für EUR/USD (1-Stunden-Chart) - Beherrschen Sie die Märkte mit Zuversicht! Erleben Sie die Macht des algorithmischen Handels mit unserem MetaTrader 5 Expert Advisor (EA) , der speziell für das Paar EUR/USD auf dem 1-Stunden-Chart (H1) entwickelt wurde. Warum sollten Sie diesen EA wählen? Währungsspezifisches Design - Ausschließlich für EUR/USD entwickelt, um eine optimale Strategieausführung zu gewährleisten. Zeitrahmenabhängig - Präzisionsabstimmung für den 1-Stunden-Chart (H1) (die Anwe
M5 Gold Scalper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Forex M5 Gold Scalper ist ein hocheffektiver Handelsroboter, der für den automatisierten Goldhandel (XAUUSD) auf der MetaTrader 5-Plattform entwickelt wurde. Der Roboter ist auf Scalping spezialisiert und nutzt die Fünf-Minuten-Chartanalyse, um schnell auf Marktschwankungen zu reagieren und ein stabiles Einkommen bei minimalem Zeitaufwand zu gewährleisten. Merkmale des Roboters Analysiert Diagramme mit PA. Eröffnet und schließt schnell Positionen, wenn Unterstützungs- und Widerstandsniveaus übe
Yukon Gold EA
Pitt Petruschke
5 (2)
Experten
Yukon Gold EA – Multi-Strategy Expert Advisor Yukon Gold EA ist ein moderner Multi-Strategie Expert Advisor, der zwei bewährte Handelsansätze vereint: Reversals und Breakouts. Über viele Monate hinweg wurde er sorgfältig entwickelt, getestet und optimiert, um ein stabiles Gleichgewicht zwischen Risikobegrenzung und Gewinnsteigerung zu erreichen. Der EA ist so konzipiert, dass er Verluste konsequent begrenzt, während er in Gewinnphasen Positionen dynamisch ausbaut. Dadurch bleibt das Risiko jeder
GoldRobotics
Patiwat Phinitsuwan
Experten
GoldRobotics EA: Automatisierter Goldhandel mit Präzision und Geschwindigkeit GoldRobotics ist ein hochentwickelter Expert Advisor für den automatisierten Handel auf dem XAUUSD (Gold) Markt. Dieser EA verwendet eine einzigartige Strategie, die auf einer präzisen Erkennung von Kerzenmustern und einer Volumenanalyse basiert und schnelle Ein- und Ausstiege für eine optimale Performance unter volatilen Marktbedingungen ermöglicht . Er legt den Schwerpunkt auf schnelle Reaktionen auf Marktschwank
SmartRisk MA Pro
Oleg Polyanchuk
Experten
SmartRisk MA Pro Strategie-Übersicht: SmartRisk MA Pro ist eine optimierte, risikoorientierte automatisierte Handelsstrategie (Expert Advisor), die für die MetaTrader 5 Plattform entwickelt wurde. Sie wurde entwickelt, um Handelsmöglichkeiten auf der Grundlage von Kursabweichungen von gleitenden Durchschnitten zu identifizieren und beinhaltet ein umfassendes Kapitalmanagementsystem. Der Expert Advisor arbeitet mit einer "New Bar"-Logik, die Stabilität und Vorhersagbarkeit bei der Ausführung von
Full Snap
Elzbieta Furyk
5 (1)
Experten
Full Snap - Beschreibung Full Snap basiert auf einem grundlegenden Prinzip: Jedes Währungspaar hat seine eigene Persönlichkeit, Volatilitätsmuster und optimale Handelsbedingungen. Anstatt generische Strategien auf alle Märkte anzuwenden, nutzt Full Snap acht unterschiedliche algorithmische Ansätze, die speziell darauf kalibriert sind, maximale Effizienz aus dem jeweiligen Zielwährungspaar herauszuholen. Dieser Expert Advisor steht für präzise abgestimmte Strategien, bei denen jeder Algorithmus d
Gold Throne
DRT Circle
4.36 (11)
Experten
Gold Throne EA – Nicht-Martingale-Grid-Handelssystem für Gold (XAUUSD) Der Gold Throne EA ist ein Expert Advisor, der speziell für den Goldhandel (XAUUSD) entwickelt wurde. Er basiert auf einer strukturierten Grid-Trading-Methode und verzichtet auf Martingale-Money-Management. Anstatt die Lotgröße nach Verlusten exponentiell zu erhöhen, verwendet der EA einen festen oder schrittweise anpassbaren Lotgrößenansatz, der Händlern mehr Kontrolle über Engagement und Risiko gibt. Durch den Verzicht au
King of Pullbacks
Reward Ndunga Mubita
Experten
König der Pullbacks - Expert Advisor King of Pullbacks ist ein proprietärer Expert Advisor, der entwickelt wurde, um temporäre Preisrücksetzer innerhalb etablierter bullischer Marktstrukturen zu nutzen. Die Handelslogik basiert auf einem mehrschichtigen Bestätigungsmodell , das die Marktbedingungen dynamisch auswertet, bevor ein Handel ausgeführt wird. Die interne Methodik ist nicht offengelegt und durch das Design geschützt. Allgemeines Handelskonzept Der EA konzentriert sich auf: XAUUSD
King Ruay Scalper GOLD Plus
Akapop Srisang
4.25 (4)
Experten
König Ruay Scalper GOLD Plus EA Der King Ruay Scalper GOLD Plus EA basiert auf einer echten Ausbruchsstrategie - keine KI, kein Grid, kein Martingal, kein Averaging. Er identifiziert wichtige Kauf- und Verkaufsniveaus und platziert dementsprechend Stop-Buy/Sell-Orders. Sobald eine Order ausgeführt wird, übernimmt die Scalper-Engine die effiziente Verwaltung der Position. Dieser EA ist vielseitig und arbeitet mit verschiedenen Paaren, einschließlich GOLD und mehr. Das Standard-Preset ist für GOL
Goldpapi
Gun Gun Gunawan
Experten
GoldPapi Trend Trailing Stop Daily ist ein erstklassiger Expert Advisor, der speziell für den XAUUSD (Gold)-Handel entwickelt wurde und über eine robuste Trendfolge-Architektur, adaptive Risikomanagement-Mechanismen und ein außergewöhnlich präzises Trailing Stop-System auf Tagesbasis verfügt. Dieser EA wurde mit einer Logik auf institutioneller Ebene, einem dynamischen Stop-Level-Schutz und einer intelligenten Margin-Kontrolle entwickelt und gewährleistet maximale Kompatibilität und Stabilität b
EA Lemon MT5
Mikita Borys
Experten
Der Expert Advisor ist für das Nachtskalping konzipiert. Der EA basiert auf überkauften und überverkauften Bedingungen des RSI-Indikators in der Nacht und öffnet ein Raster, wenn der Handel auf der Verliererseite des Marktes liegt. Ein Vermögenswert gilt normalerweise als überkauft, wenn der RSI über 70 % liegt, und als überverkauft, wenn er unter 30 % liegt. (Diese Parameter werden je nach Handelsinstrument und Zeitrahmen angepasst) Verwenden Sie die in Diskussionen veröffentlichten Einstell
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Experten
Hamster Scalping ist ein vollautomatischer Handelsberater, der kein Martingal verwendet. Nachtskalping-Strategie. Als Eingänge werden der RSI-Indikator und der ATR-Filter verwendet. Der Berater benötigt eine Sicherungskontoart. Di Überwachung der realen Arbeit sowie meine anderen Entwicklungen finden Sie hier: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Allgemeine Empfehlungen Mindesteinzahlung von 100 US-Dollar, ECN-Konten mit minimalem Spread verwenden, Standardeinstellungen für eurusd M5 g
Silkyway MT5
Segun Oladipo
Experten
Silkyway MT5 ist ein fortschrittlicher Expert Advisor, der für die Plattform MetaTrader 5 entwickelt wurde und sich streng an die Grundregeln des erfolgreichen Handels hält, die einige wenige Gewinner von der Mehrheit der Anleger trennen. Dies ist die MetaTrader 5-Version von Silkyway MT4 . Die Hauptstärke von Silkway liegt in seiner Fähigkeit, das Anfangskapital zu bewahren und gleichzeitig das Eigenkapital der Anleger nachhaltig zu steigern. Die Strategie hinter Silkway berechnet, wie die Auft
US500 Scalper
Sergey Batudayev
Experten
Der S&P 500 Scalper Advisor ist ein innovatives Tool für Trader, die erfolgreich mit dem S&P 500 Index handeln möchten. Der Index ist einer der am häufigsten verwendeten und renommiertesten Indikatoren des amerikanischen Aktienmarktes und umfasst die 500 größten Unternehmen der USA. Besonderheiten: Automatisierte Handelslösungen:       Der Berater basiert auf fortschrittlichen Algorithmen und technischen Analysen, um die Strategie automatisch an veränderte Marktbedingungen anzupassen. Vielseitig
Gold2H
Saeid Soleimani
5 (1)
Experten
GOLD2H Expert Advisor GOLD2H ist ein Expert Advisor, der für den Handel mit XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde und neuronale Netzwerk-Methoden zur Mustererkennung implementiert. Der EA verwendet einen systematischen Ansatz für den Goldhandel durch sorgfältige Analyse der Marktbedingungen und präzises Handelsmanagement. Für genaue   Backtesting -Ergebnisse stellen Sie sicher, dass Sie den korrekten   GMT-Offset   in den Eingangsparametern einstellen. Preise und Verfügbarkeit Anfangsp
Trade bot Smartic
Dmytro Merenko
Experten
ID Trade_Bot BS - ein effektives Werkzeug für den automatisierten Handel mit RSI Trade_Bot BS ist eine effiziente Lösung für den automatisierten Handel auf Basis des RSI, die eine flexible Anpassung der Parameter und des Risikomanagements ermöglicht. Dank der Möglichkeit, einen Handelsmodus zu wählen, dynamischen Stop-Loss- und Take-Profit-Levels und der Anpassung des Handelsmodus (Kaufen, Verkaufen oder beides), ist er für verschiedene Handelsstrategien geeignet. Hauptmerkmale: Verwend
PulpoSniper Gold Pro EA
Paul Brayan Mamani Illanes
Experten
Name: Smart Money EA – XAUUSDz / XAUUSD Plattform: MetaTrader 5 Symbol: XAUUSDz (auch kompatibel mit XAUUSD) Zeitlichkeit: M1 (eine Minute) Strategie: Liquiditätsjagd – Smart Money Order Blocks Gewinnmitnahme: Doppelter Ausstieg (TP1, TP2) Risikomanagement: Stop-Loss, automatischer Breakeven in TP2  Lizenz: Funktioniert ohne Einschränkungen durch Symbol, Konto oder Zeit Funktionen Automatische Identifizierung von institutionellen Blöcken (Auftragsblöcken) und Liquiditäts-Sweeps. Warten Sie
Eastwist
Fernando Souza Mendes
Experten
EASTWIST.mq5 funktioniert gut bei kurzfristigen Operationen. Die Sensibilität für kurzfristige Marktsignale, die von den RSI- und MACD-Indikatoren bereitgestellt wird, scheint zusammen mit der simulierten Entscheidungslogik des maschinellen Lernens wirklich eine effektive Kombination zu sein, um schnelle Kursbewegungen zu erfassen. Die Fähigkeit, schnell auf Marktbedingungen zu reagieren, ist ein wertvolles Merkmal bei Scalping- oder Day-Trading-Strategien, bei denen Präzision und Geschwindigke
Layer Grid
Dominic Mbothu
Experten
Layer Grid Expert Advisor - Vollständige Produktbeschreibung ABSCHNITT 1: Überblick Ein System, das auf Struktur, Intelligenz und Anpassungsfähigkeit basiert Layer Grid ist ein Expert Advisor der nächsten Generation, der für Trader entwickelt wurde, die mehr als nur Automatisierung wollen - sie suchen Systeme, die auf Struktur basieren, durch Intelligenz verfeinert werden und sich in der Praxis bewähren. Im Gegensatz zu EAs auf dem Massenmarkt, die auf starren, veralteten Vorlagen basieren, ist
PSAR Expert Extended MT5
Alexander Fedosov
Experten
Dieser Roboter arbeitet auf der Grundlage des Parabolic SAR Indikators. Version für MetaTrader4 hier . Die erweiterte EA-Version enthält die folgenden Änderungen und Verbesserungen: Das Verhalten des EA wurde auf verschiedenen Kontotypen und unter verschiedenen Bedingungen (Fixed/Floating Spread, ECN/Cent-Konten, etc.) überprüft. Die Funktionalität des EA wurde erweitert. Bessere Flexibilität und Effizienz, bessere Überwachung der offenen Positionen. Funktioniert sowohl auf 4- und 5-stelligen Br
ATS Infinity MT5
Ruslan Pishun
5 (3)
Experten
Dieses langfristige Handelssystem arbeitet mit 9 Paaren und Zeitrahmen. Der Expert Advisor verwendet verschiedene Handelssysteme, wie z.B. Trend Trading, Counter-Trend Trading und andere. Der EA hat den eingebauten intelligenten adaptiven Gewinnmitnahmefilter. Der Roboter wurde für jede Währung und jeden Zeitrahmen gleichzeitig optimiert. EA verwendet Wirtschaftsnachrichten. Keine Martingale, Gitter und andere riskante Strategien. EA verwendet Timeframes : MetaTrader 4 MetaTrader 5 M5, M15, M30
Volatility75 Sniperr
Ignacio Agustin Mene Franco
Experten
Sniper EA - Volatilität 75 Expert Advisor für den Volatility 75 Index Sniper EA ist ein automatisiertes Handelssystem, das speziell für den Handel mit dem Volatility 75 Index entwickelt wurde und die einzigartigen künstlichen Volatilitätsmerkmale synthetischer Indizes ausnutzt. Technische Spezifikationen Markt-Konfiguration Instrument: Volatilität 75 Index Zeitrahmen: M15 (15 Minuten) Empfohlenes Mindestkapital: $1,000 USD Basis-Losgröße: 0.10 System-Architektur Risikomanagement: Hebelwirkung:
GOLD h2 moon
The Trinh Nguyen
Experten
Einführung in GOLD h2 moon - Automatisierter EA auf Basis der Ichimoku-Strategie Einführung GOLD h2 moon ist ein in MQL5 programmierter Expert Advisor (EA) , der für den automatisierten Handel auf der Grundlage der Ichimoku Kinko Hyo Strategie entwickelt wurde . Dieser EA ist für mehrere Währungspaare und Zeitrahmen optimiert, funktioniert aber am besten auf XAU/USD (Gold) im H2-Zeitrahmen . Technische Voraussetzungen: Handelspaar: Nur XAUUSD (Gold) Haupt-Zeitrahmen: H2 - dies ist, was Sie auf
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experten
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
Experten
AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (12)
Experten
X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 verfügbar — fast ausverkauft. Der aktuelle Angebotspreis beträgt 149 USD und wird bald wieder auf 999 USD steigen. Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblic
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (4)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experten
Golden Synapse EA ist ein präzises Handelssystem, das eine fortschrittliche Strategie mit strenger technischer Analyse kombiniert, um eine konsistente und risikoarme Performance zu erzielen. Es wurde entwickelt, um diszipliniert zu handeln, vermeidet riskante Ansätze und konzentriert sich ganz auf Qualität statt Quantität. Jeder Handel wird sorgfältig ausgewählt und immer durch einen Stop-Loss geschützt. Golden Synapse verwendet niemals Grid- oder Martingale-Systeme. Es wird immer nur eine Posit
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experten
AxonShift — Algorithmisches Handelssystem mit adaptiver Ausführungslogik AxonShift ist ein autonomes Handelssystem, das speziell für den Handel mit XAUUSD im H1-Zeitrahmen entwickelt und optimiert wurde. Die Architektur basiert auf einem modularen Aufbau, der das Marktverhalten durch die Kombination aus kurzfristiger Dynamik und mittelfristigen Impulsen analysiert. Das System verzichtet bewusst auf übermäßige Reaktionen auf Marktrauschen und verwendet keine Hochfrequenzansätze. Stattdessen liegt
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Experten
Erstmals auf dieser Plattform | Ein EA, der den Markt versteht Zum ersten Mal auf dieser Plattform nutzt ein Expert Advisor die volle Power von Deep Seek. In Kombination mit der Dynamic Reversal Zoning-Strategie entsteht ein System, das Marktbewegungen nicht nur erkennt – sondern versteht. Live Signal __________     Setup Zeitfenster: H1 Hebel: min 1:30 Einzahlung: min 200$ Symbol: XAUUSD Broker: alle Diese Kombination aus Deep Seek und Reversal-Strategie ist neu – und genau das macht sie be
Weitere Produkte dieses Autors
Titanium Algo Guard Pro
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Experten
اسم المنتج: Titanium Algo Guard Lite (مجاني) الوصف: روبوت تداول آلي مصمم خصيصاً للمتداولين الذين يبحثون عن الأمان والاستقرار. يعتمد "Titanium Algo Guard" على استراتيجية تداول ذكية تعتمد على حركة السعر (Price Action) مع نظام صارم لإدارة المخاطر لضمان حماية حسابك من التقلبات العنيفة. المميزات الرئيسية: إدارة مخاطر متقدمة: يقوم الروبوت بحساب حجم اللوت تلقائياً بناءً على رصيد حسابك ليتوافق مع شروط البروكر. حماية من "Stop Out": نظام ذكي يمنع استنزاف الهامش ويضمن بقاء الحساب آمناً حتى في أصعب ظروف ال
Gold Vortex Safe Manager
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Experten
Beschreibung: Smart Trade Manager Safe ist ein einfacher und sicherer automatisierter Handelsroboter für MT5, der sowohl für Anfänger als auch für professionelle Trader entwickelt wurde. Er eröffnet automatisch Kaufgeschäfte und verwaltet das Risiko mit festen Stop Loss und Take Profit. Eigenschaften: Eröffnet automatisch Kaufgeschäfte für jedes Währungspaar. Verwaltet das Risiko mit festen Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus. Verwendet eine einzigartige Magic Number zur Unterscheidung seine
Auto Expiry Update EA
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Experten
Auto-Expiry Update EA - Professioneller automatisierter Handelsroboter Beschreibung: Auto-Expiry Update EA ist ein voll funktionsfähiger Handelsroboter für MetaTrader 5. Er eröffnet automatisch abwechselnd Kauf- und Verkaufstransaktionen, ohne dass komplexe Indikatoren erforderlich sind. Der EA verfügt über ein automatisches Stop-Loss- und Take-Profit-System, um Ihr Kapital zu schützen und beständige Gewinne zu sichern. Hauptmerkmale: Automatische Ausführung von Kauf- und Verkaufstransaktion
Gold MACrossover RSI EA
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Experten
AutoTrader Pro EA - Professioneller automatisierter Handelsroboter Beschreibung: AutoTrader Pro EA ist ein voll funktionsfähiger automatischer Handelsroboter für MetaTrader 5. Er eröffnet Kauf- und Verkaufstransaktionen abwechselnd automatisch, ohne sich auf komplexe Indikatoren zu verlassen. Der EA beinhaltet automatische Stop Loss und Take Profit, um Ihr Kapital zu schützen und konstante Gewinne zu sichern. Hauptmerkmale: Automatische Kauf-/Verkaufs-Handelsausführung in abwechselnder Reihe
Aura Gold Scalper X
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Experten
Aura Gold Scalper X ist ein hochentwickelter und zuverlässiger Expert Advisor, der speziell für das Scalping von XAUUSD (Gold) auf den Zeitrahmen M5 und M15 optimiert ist. Hauptmerkmale: Fortschrittliche Moving Average Crossover-Strategie kombiniert mit RSI-Filter zur Eliminierung von Fehlsignalen und zur Erfassung von Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit Intelligentes Risikomanagement mit anpassbarem Stop Loss, Take Profit und Losgröße Keine gefährlichen Techniken wie Martingale oder Grid - Fok
Gold Trend Pullback EA
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Experten
Gold Trend Pullback EA ist ein professioneller Expert Advisor, der speziell für den Handel mit XAUUSD (Gold) auf MT5 entwickelt wurde. Der EA handelt mit dem Haupttrend unter Verwendung einer Pullback-Strategie, die auf: EMA 200 für die Trendrichtung EMA 50 für den Einstieg in den Pullback RSI zur Bestätigung ATR-basierter dynamischer Stop Loss Hauptmerkmale: Handelt nur XAUUSD Optimiert für M15 Zeitrahmen Nur ein Handel auf einmal (sicherer Handel) Risikobasierte Lotberechnung (1% stan
XAU Smart Trend EA
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Experten
Hier finden Sie eine professionelle und überzeugende Beschreibung Ihres Expert Advisors in englischer Sprache. Sie können dies für den MQL5 Market, eine GitHub README oder Ihr persönliches Portfolio verwenden. XAU/USD Trend Master EA Hochpräzise Lösung für den Goldhandel XAU/USD Trend Master ist ein vollautomatischer Expert Advisor (EA), der speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf dem M15-Zeitrahmen entwickelt wurde. Der EA kombiniert institutionelle Trendfolgelogik mit Momentum-Filterun
XAU Gold Trend Expert
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Experten
Der EA verwendet eine ausgeklügelte "Triple-Filter"-Logik, um Einträge mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren: Trendausrichtung: Verwendet ein Dual EMA (50/200) Crossover-System, um die vorherrschende Marktrichtung zu identifizieren. Es wird nur in die Richtung des langfristigen Trends gehandelt. Momentum-Filter: Bezieht den Relative Strength Index (RSI) mit ein, um sicherzustellen, dass der Kurs genügend Schwung hat, um sein Ziel zu erreichen, und vermeidet "flache" oder seitwärts tend
AurumTrend EA
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Experten
**AurumTrend EA: Ihr automatisierter Gold (XAUUSD) Handelsbegleiter** Erschließen Sie sich die Kraft des konsistenten und mühelosen Handels mit AurumTrend EA, einem Expert Advisor, der speziell für die stetige Trendfolge bei Gold (XAUUSD) auf der MetaTrader 5-Plattform entwickelt wurde. AurumTrend EA nutzt eine robuste Simple Moving Average (SMA)-Strategie, analysiert den Markt auf intelligente Weise und führt Kauf-/Verkaufstransaktionen auf der Grundlage von Kerzenabschlüssen aus, um Ihnen ei
Titanium Scalper Pro
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Experten
Titanium Scalper Pro V1.0 - Intelligenter Momentum-Handel Titanium Scalper Pro ist ein professionelles algorithmisches Handelssystem, das speziell für die MetaTrader 5 Plattform entwickelt wurde. Dieser EA (Expert Advisor) konzentriert sich auf hochwahrscheinliche Momentum-Bursts und nutzt eine Kombination aus Price Action Analyse und RSI Dynamic Filtering, um schnelle Marktbewegungen zu erfassen. Warum Titanium Scalper Pro? Keine gefährlichen Methoden: Streng genommen KEIN Martingale, KEIN Gri
Gold Sentinel AI
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Experten
روبوت Gold Sentinel AI هو ثمرة دمج بين خبرة تداول البرايس أكشن وأحدث تقنيات البرمجة الآلية. تم تصميمه خصيصاً ليتناسب مع تقلبات معدن الذهب (XAUUSD). المميزات الرئيسية: استراتيجية SMC: يعتمد الروبوت على تحديد مناطق كسر الهيكل (BOS) للدخول مع الاتجاه القوي فقط. إدارة صارمة للمخاطر: لا يستخدم الروبوت نظام المارتينجال أو الهيدج، كل صفقة لها وقف خسارة وهدف محدد. نظام ملاحقة الأرباح: مزود بتقنية Trailing Stop لحجز الأرباح وتأمين الصفقات مع تحرك السعر. فلتر الأخبار: نظام ذكي يتجنب التداول في أوقات التذ
BTC Quantum Predator
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Experten
Titel: BTC Quantum Predator MT5 Untertitel: Hochpräziser Bitcoin & Forex Trend Hunter von Mabrouk Mahdy Produkt-Beschreibung: BTC Quantum Predator ist ein fortschrittliches algorithmisches Handelssystem, das speziell für die hohe Volatilität des Cryptocurrency-Marktes entwickelt wurde, wobei der Schwerpunkt auf Bitcoin (BTCUSD) liegt. Dieser von Mabrouk Mahdy entwickelte Expert Advisor verwendet eine ausgeklügelte Mischung aus volatilitätsbasierten Hüllkurven und Momentum-Filterung, um hochwahr
Titanium News Sniper
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Experten
Produktbeschreibung (نسخة المتجر) Überschrift: SPEZIELLES EINFÜHRUNGSANGEBOT: Sichern Sie sich Ihr Exemplar für nur $49! (Nächster Preis: $79, Endpreis: $149) Titanium News Sniper AI ist ein professionelles Handelssystem, das speziell entwickelt wurde, um den Markt bei wichtigen Nachrichtenereignissen zu dominieren. Im Gegensatz zu herkömmlichen Bots, die auf Nachrichten setzen, verwendet dieser Expert Advisor fortschrittliche Liquidity Sweep Logic und Volatilitätsanalyse, um institutione
Titanium Guard Pro AI
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Experten
Englische Beschreibung) Titel: Titanium Guard Pro - Der ultimative Aktienschutzschild Sind Sie es leid, Ihre Gewinne durch Marktschwankungen oder emotionales Handeln zu verlieren? Machen Sie sich keine Sorgen! Titanium Guard Pro ist Ihr professioneller "Sicherheitsschalter". Er überwacht Ihren Kontostand 24/7. In dem Moment, in dem Ihr voreingestelltes Gewinnziel oder Ihr maximaler Verlustprozentsatz erreicht wird, gleicht es sofort alle Positionen aus und löscht ausstehende Aufträge, um Ihr Ka
Crystal Capital Sentinel
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Experten
Englische Beschreibung (MQL5 Produktseite) (Fügen Sie dies am Ende der Beschreibung hinzu) SPEZIELLES EINFÜHRUNGSANGEBOT Standardpreis: ~~$249~~ Aktueller Preis: $149 (Nur für die ersten 5 Exemplare!) Nächster Preis: $199 (Nach 5 Verkäufen) Warum der Rabatt? Wir wollen eine Gemeinschaft erfolgreicher Nutzer aufbauen und die ersten 5-Sterne-Bewertungen sammeln. Sichern Sie sich Ihren "Sentinel"-Schutz jetzt, bevor der Preis auf seinen ursprünglichen Wert steigt! الوصف العربي (للمنصات العربية
Titanium Prop Guard Pro
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Experten
Überschrift: Ultimativer Kontoschutz für Prop Firm Trader! Haben Sie Angst, Ihren täglichen Drawdown zu erreichen? Titanium Prop Guard Pro ist Ihr professioneller stiller Partner, der Ihr Kapital 24/7 überwacht. Es wurde speziell für Händler entwickelt, die ihre finanzierten Konten absichern und sich nie wieder Sorgen machen wollen, dass sie gegen die Prop Firm Regeln verstoßen. Hauptmerkmale: ️ Smart Daily Loss Limit: Schließt automatisch alle Trades, wenn Ihr Verlust das Limit erreicht.
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension