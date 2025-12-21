Titanium Algo Guard Pro

اسم المنتج: Titanium Algo Guard Lite (مجاني)

الوصف:

روبوت تداول آلي مصمم خصيصاً للمتداولين الذين يبحثون عن الأمان والاستقرار. يعتمد "Titanium Algo Guard" على استراتيجية تداول ذكية تعتمد على حركة السعر (Price Action) مع نظام صارم لإدارة المخاطر لضمان حماية حسابك من التقلبات العنيفة.

المميزات الرئيسية:

إدارة مخاطر متقدمة: يقوم الروبوت بحساب حجم اللوت تلقائياً بناءً على رصيد حسابك ليتوافق مع شروط البروكر.

حماية من "Stop Out": نظام ذكي يمنع استنزاف الهامش ويضمن بقاء الحساب آمناً حتى في أصعب ظروف السوق.

سهولة الاستخدام: لا يتطلب إعدادات معقدة، فقط قم بتركيبه على الزوج المفضل لديك (يفضل EURUSD) وسيبدأ العمل فوراً.

تداول آمن: يفتح صفقة واحدة فقط في كل مرة لتجنب التعرض الزائد للمخاطر.

متوافق مع الذهب والعملات: تم تحسين الكود ليعمل بكفاءة على الذهب (XAUUSD) والعملات الرئيسية.

نصيحة للاستخدام: يفضل استخدامه على إطار الساعة (H1) لزوج EURUSD أو الإطار اليومي (D1) للذهب.

ثالثاً: الوصف بالإنجليزية (englische Beschreibung)

Produktname: Titanium Algo Guard Lite (FREE)

Beschreibung:

Titanium Algo Guard ist eine robuste automatisierte Handelslösung, die für Händler entwickelt wurde, die Wert auf Sicherheit und Langlebigkeit ihres Kontos legen. Es verwendet eine ausgeklügelte Preis-Aktions-Strategie in Kombination mit einem strengen Risikomanagement-Rahmen, um Ihr Kapital vor Marktvolatilität zu schützen.

Hauptmerkmale:

Intelligentes Risikomanagement: Berechnet automatisch die optimale Losgröße auf der Grundlage Ihres Kontostands und der Anforderungen des Brokers.

Stop-Out-Schutz: Eingebaute Sicherheitsvorkehrungen verhindern die Erschöpfung der Margin, so dass Ihr Konto auch bei hoher Volatilität geschützt ist.

Plug & Play: Keine komplexen Konfigurationen erforderlich. Schließen Sie es einfach an Ihr bevorzugtes Paar an (optimiert für EURUSD) und lassen Sie es arbeiten.

Ein Handel nach dem anderen: Konzentriert sich auf Qualität statt Quantität und stellt sicher, dass Ihr Konto nie übermäßig gehebelt ist.

Multi-Asset-Kompatibilität: Fachmännisch kodiert für die wichtigsten Devisenpaare und Gold (XAUUSD).

Beste Leistung:

Zeitrahmen: H1 oder D1.

Symbol: EURUSD, XAUUSD.

Kontotyp: Jeder (Hedging empfohlen).