Gold Trend Pullback EA ist ein professioneller Expert Advisor, der speziell für den Handel mit XAUUSD (Gold) auf MT5 entwickelt wurde.

Der EA handelt mit dem Haupttrend unter Verwendung einer Pullback-Strategie, die auf:

EMA 200 für die Trendrichtung

EMA 50 für den Einstieg in den Pullback

RSI zur Bestätigung

ATR-basierter dynamischer Stop Loss

Hauptmerkmale:

✔ Handelt nur XAUUSD

✔ Optimiert für M15 Zeitrahmen

✔ Nur ein Handel auf einmal (sicherer Handel)

✔ Risikobasierte Lotberechnung (1% standardmäßig)

✔ Automatischer Stop Loss & Take Profit (1:2 RR)

✔ Kein Martingal - Kein Raster - Kein Hedging

✔ Funktioniert auf MT5

⚠️ Es wird empfohlen, vor dem Live-Handel zunächst ein Demokonto zu verwenden.