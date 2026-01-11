Überschrift: 🔥 Mabrouk News Sniper PRO: Der ultimative High-Speed News Trading EA 🔥

Beschreibung:

Beherrschen Sie die Märkte während hochaktueller Nachrichtenereignisse mit Mabrouk News Sniper PRO. Dieser Expert Advisor wurde speziell für Händler entwickelt, die von der massiven Volatilität profitieren wollen, die auf wirtschaftliche Veröffentlichungen wie NFP, CPI und Zinsentscheidungen folgt.

Im Gegensatz zu Standard-EAs verwendet der News Sniper PRO eine proprietäre "Price Action Breakout"-Logik in Kombination mit einem ausgeklügelten Smart Margin Management-System, das selbst bei kleinen Konten eine einwandfreie Ausführung gewährleistet.

✅ Warum News Sniper PRO wählen?

Präzise Ausbrüche: Erkennt automatisch High-Momentum-Kerzen und führt Trades genau im Moment des Ausbruchs aus.

Intelligente Volumensteuerung: Eingebauter Algorithmus, der die Losgrößen auf der Grundlage der freien Marge Ihres Kontos anpasst, um "Unzureichende Marge"-Fehler zu vermeiden.

Zeitgefilterte Strategie: Legen Sie Ihr bevorzugtes Handelsfenster fest (z. B. während der US-Nachrichten oder der Londoner Nachrichten), um unnötiges Marktrauschen zu vermeiden.

Vollständig automatisiert: Übernimmt alles vom Einstieg bis zur Ausführung, einschließlich eines versteckten Trailing-Stops, um Gewinne bei schnellen Bewegungen zu sichern.

Sicherheit geht vor: Fortgeschrittene Fehlerbehandlung für "Ungültiger Preis" und "Ungültiges Volumen", wodurch es mit fast jedem Broker kompatibel ist.

🎯 Wie verwenden:

Fügen Sie Ihr Lieblingspaar hinzu (empfohlen: EURUSD, Gold, GBPUSD).

Stellen Sie die StartHour und EndHour so ein, dass sie mit dem Wirtschaftskalender übereinstimmen.

Lassen Sie den Sniper die Arbeit für Sie machen!