Mabrouk Prop Guard EA

🛡️ Mabrouk PropGuard EA - Der ultimative Prop Firm & Equity-Schutz

Mabrouk PropGuard EA ist ein professionelles algorithmisches Handelssystem, das speziell für Händler entwickelt wurde, die mit Leichtigkeit Prop Firm-Konten führen und erhalten wollen. Durch die Kombination von hochfrequenter EMA-Logik mit eisernem Risikomanagement stellt dieser EA sicher, dass Ihr Kapital geschützt ist, während Ihre Gewinne stetig wachsen.

📈 Bewährte Leistung (echte Backtest-Ergebnisse)

Getestet auf XAUUSD (Gold) auf dem H1-Zeitrahmen über ein ganzes Jahr mit bemerkenswerter Stabilität:

Gesamtnettogewinn: 150.416,34 $ aus einer Standardeinlage von 10.000 $.

Extrem niedriger Drawdown: Ein maximaler Drawdown von nur 2,85%, was ihn zu einem der sichersten EAs für strenge Prop-Firm-Regeln macht.

Gewinnfaktor: 1,51, was eine sehr effiziente und ausgewogene Strategie demonstriert.

Hohe Aktivität: Ausgeführt wurden 18.856 Trades mit einer Gewinnrate von 69%, was sicherstellt, dass der EA immer aktiv ist und Marktbewegungen aufgreift.

💎 Elite Professional Eigenschaften:

Täglicher Gewinn- und Verlustwächter: Stellt den Handel automatisch ein, sobald Ihr individuelles tägliches Gewinnziel oder Ihr tägliches Verlustlimit erreicht ist, um Ihr Kapital zu schützen.

Smart Trailing Stop: Verfügt über einen dynamischen Trailing-Mechanismus, der Gewinne sichert, wenn sich der Markt zu Ihren Gunsten entwickelt.

Erweiterte Auftragsnormalisierung: Enthält eine integrierte Logik zur Handhabung von Losgrößen und Margin-Kontrollen, die Fehler wie "Ungültiges Volumen" oder "Nicht genug Geld" verhindert.

Multi-Account-kompatibel: Vollständig optimiert für Hedge- und Netting-Kontotypen.

🔥 EXKLUSIVES EINFÜHRUNGSANGEBOT (nur für die ersten 10 Käufer)

Um die offizielle Markteinführung von MQL5 zu feiern, bieten wir einen massiven Rabatt für unsere Frühanwender:

Die ersten 10 Lizenzen: Nur $49

Regulärer Preis: $149 (nachdem die ersten 10 Exemplare verkauft wurden)

Übernehmen Sie noch heute die Kontrolle über Ihre Handelszukunft. Sichern Sie sich Ihre Lizenz zum Frühbucherpreis, bevor sie vergriffen ist!

