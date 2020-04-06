AurumTrend EA

**AurumTrend EA: Ihr automatisierter Gold (XAUUSD) Handelsbegleiter**

Erschließen Sie sich die Kraft des konsistenten und mühelosen Handels mit AurumTrend EA, einem Expert Advisor, der speziell für die stetige Trendfolge bei Gold (XAUUSD) auf der MetaTrader 5-Plattform entwickelt wurde. AurumTrend EA nutzt eine robuste Simple Moving Average (SMA)-Strategie, analysiert den Markt auf intelligente Weise und führt Kauf-/Verkaufstransaktionen auf der Grundlage von Kerzenabschlüssen aus, um Ihnen eine ruhige und effektive automatisierte Handelserfahrung zu bieten.

**Warum AurumTrend EA wählen?**
**Zuverlässige Trendfolgestrategie:** Nutzt SMA, um die Haupttrends in Gold zu identifizieren.
**Intelligentes Risikomanagement:** Ermöglicht es Ihnen, einen genauen Risikoprozentsatz (% Risiko) festzulegen, um Ihr Konto vor unerwarteten Schwankungen zu schützen.
**Professionelles MQL5-Design:** Errichtet mit der offiziellen Trade.mqh-Bibliothek für schnelle und effiziente Handelsausführung.
* **Keine Martingale- oder Hochrisiko-Strategien:** Ein sauberer, geradliniger Ansatz ohne aggressives Risiko.
* **Benutzerfreundlichkeit:** Einfache und direkte Einrichtung - hängen Sie den EA einfach an Ihr XAUUSD-Chart an.
* **Handelsbereit:** Sobald er aktiviert ist, analysiert er selbstständig und eröffnet Trades.

**Schlüsselmerkmale:**
**Flexibles Money Management:** Anpassbare Stop Loss und Take Profit Einstellungen in Punkten.
* **Neuer Balkenfilter:** Stellt sicher, dass zu Beginn jeder Kerze nur ein Handel versucht wird, und verhindert so Over-Trading.
* **Magische Zahl:** Schützt Ihre Trades und verhindert Interferenzen mit manuellen Aufträgen oder anderen EAs.
**Anpassbare Parameter:** Passen Sie den Zeitraum des gleitenden Durchschnitts und den Zeitrahmen an Ihren Handelsstil an.

**AurumTrend EA** ist das perfekte Werkzeug für Händler, die eine stabile und zuverlässige automatisierte Lösung für den Goldhandel suchen, die sich auf Kapitalerhalt und systematische Gewinngenerierung konzentriert.

**Beginnen Sie noch heute, Gold intelligenter zu handeln!


**AurumTrend EA: مستشارك الآلي للتداول على الذهب (XAUUSD)**


اكتشف قوة التداول المريح والمربح مع AurumTrend EA، الإكسبيرت المصمم خصيصاً لمتابعة اتجاهات الذهب (XAUUSD) بثبات وموثوقية على منصة MetaTrader 5. بناءً على استراتيجية المتوسط المتحرك (SMA)، يحلل AurumTrend EA السوق بذكاء ويقوم بفتح صفقات الشراء والبيع بناءً على إغلاق الشموع، ليوفر لك تجربة تداول آلية هادئة وفعالة.


**لماذا تختار AurumTrend EA؟**

* **استراتيجية اتجاهية موثوقة:** يعتمد على المتوسط المتحرك (SMA) لتحديد الاتجاهات الرئيسية للذهب.

* **إدارة مخاطر ذكية:** يتيح لك تحديد نسبة مخاطرة دقيقة (% Risiko) لحماية حسابك من التقلبات المفاجئة.

* **تصميم ميتاتريدر 5 (MQL5) احترافي:** تم بناء الكود باستخدام مكتبة Trade.mqh لضمان التنفيذ السريع والفعال للصفقات.

* **لا يوجد مارتينجال أو مضاعفات:** استراتيجية نظيفة وخالية من المخاطر العالية.

* **سهولة الاستخدام:** إعداد بسيط ومباشر، فقط قم بتوصيل الإكسبيرت بشارت XAUUSD.

* **جاهز للتداول:** بمجرد تفعيله، يقوم بالتحليل وفتح الصفقات تلقائياً.


**الميزات الرئيسية:**

* **إدارة مالية مرنة:** إعدادات مخصصة لـ Stop Loss و Take Profit بالنقاط.

* **فلتر الشمعة الجديدة:** يضمن فتح صفقة واحدة فقط عند بداية كل شمعة لتجنب التكرار.

* **Magische Zahl:** لحماية صفقاتك ومنع تداخلها مع الصفقات اليدوية أو أي إكسبيرت آخر.

* **قابل للتخصيص:** يمكنك تعديل فترة المتوسط المتحرك (MA Zeitraum) والفريم الزمني (MA Zeitrahmen) ليناسب أسلوبك.


**AurumTrend EA** هو الأداة للمتداولين الذين يبحثون عن حل آلي مستقر وموثوق لتداول الذهب، مع التركيز على الحفاظ على رأس المال وتحقيق الأرباح بشكل منهجي.


**ابدأ تداول الذهب بذكاء اليوم!**

Empfohlene Produkte
FIBO Trend EA mt5
Evgenii Aksenov
5 (6)
Experten
50% Rabatt bis zum Ende des Monats ($199). Regulärer Preis $399 Alle unsere Signale sind jetzt auf myfxbook verfügbar: klicken Sie hier Einzigartige Set-Dateien und alle Empfehlungen werden kostenlos zur Verfügung gestellt. Alle zukünftigen Updates des Beraters sind im Preis enthalten. Nach dem Kauf, kontaktieren Sie mich und ich werde Ihnen helfen, zu installieren und konfigurieren Sie den Roboter richtig. Ich werde Ihnen auch Informationen darüber geben, wie Sie einen kostenlosen VPS von eine
Buda MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experten
Buda The Enlightened One ist eine Strategie, die darauf ausgelegt ist, ohne Sorgen zu handeln, für alle, die etwas Stabiles und Entschlossenes wollen. wo sie ihre Investition in X-Größe ohne Risikobedenken platzieren können, jeder Eintrag wird zuvor eine starke Analyse mit geheimen Mustern und Indikatoren haben, die von mir entworfen wurden, es hat ein KI-System, wo es alle Bereiche lernen und konsultieren wird, die wir ihm beigebracht haben und Passen Sie das Risiko bei Bedarf an, wenn Stop-Lo
Statistical Intelligence EA MT5
Marios Demosthenous
Experten
Entfesseln Sie die Kraft des fortschrittlichen Handels mit "Statistical Intelligence EA MT5", dem Expert Advisor, der Ihre Handelsstrategie durch intelligente Marktanalyse und Präzision verbessert. Hier erfahren Sie, warum "Statistical Intelligence EA MT5" das ultimative Tool für Händler ist, die ihr Potenzial maximieren möchten: 1. Fortgeschrittene Marktanalyse: Der "Statistical Intelligence EA MT5" nutzt die Kraft umfassender historischer Marktanalysen und macht präzise Vorhersagen über zukünf
Gold Switch
Piotr Stepien
3 (3)
Experten
GOLD SWITCH - ADAPTIVE INTELLIGENZ FÜR DEN GOLDMARKT (XAUUSD) Jeder Goldhändler kennt das Gefühl - an einem Tag bewegt sich der Markt in einem klaren, vorhersehbaren Trend, um am nächsten Tag in ein unruhiges, seitwärts gerichtetes Chaos abzugleiten. Jahrelang habe ich, wie viele andere auch, versucht, dem Markt eine einzige, starre Strategie aufzuzwingen. Die Ergebnisse waren oft frustrierend und kostspielig. Ich erkannte, dass der Schlüssel nicht darin liegt, die Natur des Goldes zu bekämpfen
RSI Master PRO EA
Luis Corso
Experten
RSI Master PRO - Professioneller Expert Advisor für MetaTrader 5 Übersicht: RSI Master PRO ist ein Expert Advisor (EA), der für MT5 entwickelt wurde, um automatisch auf den Finanzmärkten zu handeln und dabei den Relative Strength Index (RSI) als zentrale Entscheidungsgrundlage zu nutzen. Sein modularer Aufbau und seine vollständig anpassbaren Parameter machen ihn zu einem leistungsstarken und flexiblen Werkzeug für Händler, die ihre Strategie auf diesen Momentum-Indikator stützen. ️ Technisc
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experten
Gyroscope professional forex expert ( für die Paare EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) analysiert den Markt anhand des Elliot Wave Index. Die Elliot-Wellen-Theorie ist die Interpretation von Prozessen auf den Finanzmärkten durch ein System von visuellen Modellen (Wellen) auf Kurscharts. Der Autor der Theorie, Ralph Elliott, identifizierte acht Varianten von alternierenden Wellen (von denen fünf im Trend und drei gegen den Trend verla
Sentinex EA MT5
DENIS BRAUN
Experten
Sentinex EA - Ein fortschrittlicher Grid-Roboter für versierte Trader Beschreibung: Herzlich willkommen bei Sentinex EA, Ihrem Tor zu außergewöhnlichem Grid-Trading auf der MetaTrader 4 Plattform. Entwickelt von einem Team erfahrener Experten, ist Sentinex EA ein hochmoderner Handelsroboter, der Trader mit fortschrittlichen Grid-Strategien ausstattet, die sorgfältig entwickelt wurden, um die dynamischen Finanzmärkte mit Präzision und Finesse zu bewältigen. Hauptmerkmale: Intelligente Grid-Str
Titos
Ivan Simonika
Experten
Der Tito-Bot eignet sich für alle, die auf der Suche nach einem universellen Skalpell sind, sich aber nicht auf ein bestimmtes Produkt beschränken können, weil sie bei all diesen Produkten Fehler oder ein mangelndes Verständnis der Handelsstrategie bemerken. Für diejenigen, die zu dieser Kategorie von Suchenden gehören, gibt es eine gute Nachricht - dieser Bot ist für Sie! Die nachstehende Beschreibung enthält nur die wichtigsten Informationen, mehr nicht. Der erste wichtige Punkt ist, dass der
Krakatau
Johan Gerard W Martens
Experten
Dieser Expert Advisor ist von einem YouTube-Video inspiriert: Trade Forex with an 91% Win Rate - No Indicators Needed!" , veröffentlicht von StatOasis | Ali Casey. Grundsätzlich können Sie diesen Expert Advisor auf jeden Vermögenswert anwenden. Allerdings wurde die Kodierung dieses EA für den Nasdaq 100 verfeinert und optimiert. Dies ist kein Schema, um schnell reich zu werden. Es kann Wochen dauern, bis die Bedingungen erfüllt sind, um einen Handel zu eröffnen. Geduld ist hier das Schlüsselwort
Gold Throne
DRT Circle
4.36 (11)
Experten
Gold Throne EA – Nicht-Martingale-Grid-Handelssystem für Gold (XAUUSD) Der Gold Throne EA ist ein Expert Advisor, der speziell für den Goldhandel (XAUUSD) entwickelt wurde. Er basiert auf einer strukturierten Grid-Trading-Methode und verzichtet auf Martingale-Money-Management. Anstatt die Lotgröße nach Verlusten exponentiell zu erhöhen, verwendet der EA einen festen oder schrittweise anpassbaren Lotgrößenansatz, der Händlern mehr Kontrolle über Engagement und Risiko gibt. Durch den Verzicht au
Pure Directional SMA EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experten
Pure Directional SMA EA - Ihre Strategie, Ihr Weg! Wichtiger Hinweis: Dieser EA bietet eine rohe, leistungsstarke Strategie, die auf Flexibilität ausgelegt ist. Optimierung ist der Schlüssel! Passen Sie die Einstellungen an Ihren Handelsstil und die Marktbedingungen an, so dass Sie die vollständige Kontrolle haben, um den EA nach Ihren Wünschen zu gestalten. Entdecken Sie die Stärke des Pure Directional SMA EA Dieser Expert Advisor basiert auf der robusten Grundlage des Simple Moving Averages (
CCI Crossover EA MT5
J Gomat
Experten
Nur die ersten 5 Exemplare werden 50$ kosten und dann wird es zu seinem ursprünglichen Preis umgewandelt werden. Diese EA Strategie M5 Kerze schließen gleitenden Durchschnitt vs CCI Rosse über in 1M. Running Verry Smoothly in allen Paaren vor allem in GOLD wird es gibt gute Gewinn. Eingaben sind wichtige Eingaben: inp7_PipsAway: -50 bis -500 für Gold, -2 für USDJPY, EURUSD, GBPUSD inp9_ProfitAmountPips: 50 für Gold, 2 für USDJPY, GBPUSD, EURUSD alle Target Stoploss sind auf Null gesetzt Alle Ins
EXPERTteam
Netanel Kahan Abuluf
Experten
Expert XAU ist ein fortschrittlicher, präzisionsorientierter Handelsroboter, der ausschließlich für XAUUSD auf dem 1-Stunden-Zeitrahmen entwickelt wurde. Dieser EA verwendet eine proprietäre Logik, um hochwertige Kaufgelegenheiten zu identifizieren, Trades mit kalkulierter Präzision auszuführen und das Risiko dynamisch zu verwalten - und das alles, während er die Details seiner Strategie geheim hält, um seinen Wettbewerbsvorteil zu schützen. Hauptmerkmale: - 100% automatisiert - Hochwahrsch
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
Experten
Neue Produktbeschreibung für MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro - Der intelligenteste Krypto-Krieger ️ Kampferprobt auf BTC & ETH. Gebaut für Echtzeit-Chaos. --- MadoCryptoXPro ist nicht nur ein weiterer technischer Bot. Er ist eine Schlachtfeldmaschine, die entwickelt wurde, um den Wahnsinn von BTCUSD und ETHUSD mit chirurgischer Präzision zu bewältigen. Egal, ob der Markt stagniert, sich im Trend befindet oder einfach nur verrückt ist - er bleibt fokussiert, passt sich schnell an un
SmartWave EA
Shi Shuang Xie
Experten
EA Name: SmartWave EA - Intelligentes XAUUSD Auto-Trading-System Einleitung SmartWave EA ist ein intelligentes Handelssystem, das speziell für XAUUSD (Gold) optimiert ist und für den M5-Zeitrahmen entwickelt wurde. Es kombiniert Trenderkennungsalgorithmen mit einer Scalping-Strategie , um automatisch hochwahrscheinliche kurzfristige Handelsmöglichkeiten zu nutzen. Der EA beinhaltet einen mehrschichtigen Risikokontrollmechanismus und ein dynamisches Take-Profit-System , um eine stabile Perf
EMA Scalper 5
Prafull Manohar Nikam
Experten
Der sehr einfache EA nutzt das berühmte Trend-Scalping, d.h. EMA Crossover Scalping, um Trades mit dem Martingale Lot System zu eröffnen. Er enthält 03 EMA, d.h. Exponential Moving Averages, um zu entscheiden, in welche Richtung gehandelt werden soll. Es prüft auch den Abstand eines schnellen gleitenden Durchschnitts vom gleitenden Trenddurchschnitt. Nachdem alle diese Bedingungen erfüllt sind, wird eine Position eröffnet. Jeweils eine Position mit festem Stop Loss und Take Profit. Merkmale: 1.
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experten
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert – entwickelt, um Trades zu eröffnen! Dies ist ein Handelsroboter, der spezielle innovative und fortschrittliche Algorithmen zur Berechnung seiner Werte verwendet, Ihr Assistent in der Welt der Finanzmärkte. Verwenden Sie unseren Satz von Indikatoren aus der SolarTrade Suite-Reihe, um den Zeitpunkt für den Start dieses Roboters besser zu wählen. Schauen Sie sich unsere anderen Produkte aus der SolarTrade Suite-Reihe am Ende der Beschrei
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experten
| Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Multi-Währungs- Multi-Timeframe EA der nächsten Generation.EA basiert auf der weithin bekannten (un
Genius Trades Pro
Loncey Duwarkah
Experten
Der manuelle Handel birgt ein hohes Risiko, verlieren Sie kein Geld mehr. Jeder erfolgreiche Trader weiß, dass die Indizes immer steigen. Entwickelt, um 300%+ schneller zu profitieren, anstatt zu warten. Revolutionieren Sie Ihre Handelserfahrung und profitieren Sie 24/7, sogar während Sie schlafen! 100% profit. Live running proof link (  24/7 Bitcoin & Gold: Buy/Sell (Supply / Demand) Signals Live ) on our highly successful YouTube channel. Alternatively, please email us "cloud.pc@outlook.com" d
ADX Multi Currency EA MT5
Biswarup Banerjee
Experten
ADX Multi Currency EA MT5  implementiert robuste Strategien basierend auf dem Average Directional Index (ADX), die umfassend über verschiedene Währungspaare und Zeitrahmen hinweg getestet wurden. Dieser Expert Advisor bietet umfassende Handelsfunktionen, darunter Grid-Recovery, Hedging-Optionen und Martingale-Strategien (konfigurierbar, standardmäßig deaktiviert). Er verfügt über präzise Einstiegsmethoden (Breakouts, Umkehrsignale, Trendfolgestrategien) und flexible Ausstiegsregeln (indikatorbas
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Experten
Bober Real MT5 ist ein vollautomatischer Forex-Expert Advisor. Der Roboter wurde 2014 entwickelt und hat seitdem viele profitable Trades erzielt – über 7000 % Kontowachstum auf meinem persönlichen Konto. Es gab viele Updates, aber die 2019-Version gilt als die beste. Der Roboter kann auf jedem Instrument laufen, erzielt jedoch die besten Ergebnisse mit EURGBP und GBPUSD im M5-Zeitrahmen . Bei falschen Einstellungen liefert er keine guten Ergebnisse. Set-Dateien für Live-Konten sind nur für Käufe
Nova WDX Trader
Anita Monus
Experten
Nova WDX Trader ist eine verfeinerte Implementierung des klassischen ADX Wilder Trendstärke-Algorithmus - entwickelt zu einer disziplinierten, automatisierten Handelsstrategie, die Momentum, Struktur und Timing berücksichtigt. Er baut auf der ursprünglichen, von Welles Wilder eingeführten Logik auf und erweitert sie um eine moderne Ausführungs- und Risikokontrolle. Anstatt auf kurzfristige Volatilität zu reagieren, wartet der Nova WDX Trader auf eine bestätigte Richtungsstärke, die auf der ADX-F
TradeGhost
Stefano Padovano
Experten
Wir stellen vor: TradeGhost! ist eine sehr leistungsfähige Ea mit einer Strategie, die ich lieber versteckt halten! jedoch werde ich erklären, wie es funktioniert in Kürze! Diese Ea erzeugt dank der Kontrolle verschiedener Faktoren einen Phantom-Handel, der natürlich nicht eröffnet wird! aber aufgezeichnet wird, so dass wir sehen können, ob dieser Handel ein Verlust- oder Gewinngeschäft war. (Ich könnte hinzufügen, dass dies ein bisschen von einem Handel Geheimnis in diesem ea setzen, NoN tut Sc
Day Trade ou Swing Trade com base no Inside Bar
Rodrigo Oliveira Malaquias
Experten
Der Inside Bar e ist eine Umkehr-/Fortsetzungskerzenformation und eines der am häufigsten gehandelten Kerzenmuster. Mit Robot F1 können Sie verschiedene Handelsstrategien konfigurieren, Day Trade oder Swing Trade, basierend auf dem Inside Bar als Ausgangspunkt. Für die Ausführung dieses Musters sind nur zwei Kerzen erforderlich. Robot F1 nutzt dieses äußerst effiziente Muster, um Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. Um die Operationen noch effektiver zu gestalten, verfügt er über Indikator
Sir Stoch and Commodities
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experten
Ein Expert Advisor, der in Zeiten hoher Preisdifferenzen arbeitet und den Stochastik-Indikator und den Rohstoffindex-Indikator nutzt. Er nutzt überkaufte oder überverkaufte Punkte oder die ADX-Anzeige zum Ausstieg aus Trades. Er verfügt außerdem über eine Stop-Loss-Kontrolle, die auf prozentualen Preisunterschieden basiert und die Lot-Skalierung mit steigendem Kontostand progressiv anpasst. Dabei wird der Margin Call des Kontos im Auge behalten. Erfahren Sie, welche Parameter für jedes Symbol im
Forex Multi Indicators
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experten
Expert Advisor, der den Markt mit verschiedenen Indikatoren wie CCI, MACD, STOCH, EMA und RSI überwacht. Er kann seine Indikatorparameter, Forex-Symbole, Zeitrahmen und geplanten Operationen tagsüber konfigurieren. Ohne ausgewählte Symbole oder Zeitrahmen läuft er über das aktuelle Symbol und den aktuellen Zeitrahmen. Er verfügt über festgelegte Optionen für das Risikomanagement und multipliziert das festgelegte Lot mit steigendem Kontostand, ohne das Konto in ein Casino umwandeln zu müssen. Wen
Fifty Pips
Yaqoub Al-ghalayini
Experten
Handeln Sie schon ab 300 USD... Fifty PipHunter Roboter Übersicht: Der Fifty PipHunter Robot ist ein fortschrittlicher, vollautomatischer Forex-Handelsroboter, der für die MetaTrader 5 (MT5) Plattform entwickelt wurde. Er nutzt den RSI-Indikator (Relative Strength Index) , um optimale Handelsgelegenheiten zu identifizieren, und sorgt so für Präzision bei Marktein- und -ausstiegen. Der Roboter ist so optimiert, dass er einen Gewinn von 50 Pips pro Handel anstrebt , was ihn ideal für Händler mach
Bear vs Bull EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experten
Bear vs Bull EA ist ein automatisierter Berater für den täglichen Betrieb des FOREX-Währungsmarktes in einem volatilen und ruhigen Markt. Geeignet sowohl für erfahrene Händler als auch für Anfänger. Es funktioniert mit allen Brokern, einschließlich amerikanischer Broker, die FIFO erfordern, um vor allem zuvor geöffnete Transaktionen zu schließen. *Um das Panel zu aktivieren, ist es notwendig, den Parameter DRAW_INFORMATION = true in den Einstellungen zu setzen; - Empfehlungen Bevor Sie den Ber
ICT Silver Bullet Master
Angel Claude Charles Geoffroy
Experten
Ja, natürlich! Hier ist die englische Übersetzung der Beschreibung Ihres Handelsalgorithmus: --- ### Silver Bullet ICT Trading Robot Beschreibung **Entdecken Sie eine neue Ära des Handels mit unserem automatisierten Handelsroboter, basierend auf der bekannten Silver Bullet Strategie von ICT (Inner Circle Trader). #### **Warum unseren Handelsroboter wählen?** 1. **Bewährte Leistung**: Die Silver Bullet-Strategie von ICT ist bekannt für ihre konsistenten Ergebnisse und ihre Fähigkeit, Handel
GoldSky
Alno Markets Ltd
2.14 (7)
Experten
Willkommen       GoldSKY EA   ist ein leistungsstarkes Daytrading-Programm für XAUUSD (Gold). Entwickelt von unserem Team,...       Girokonto, gedecktes Geschäftskonto, Geschäftsanrufe!     IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.  0 left at $499, 1 copy left at $599, next price $699, final price $1999 See all Performance here:   https://www.mql5.com/en/users/fxmanagedforexltd/seller GoldSky   verwendet 1-Minute
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
Experten
AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (12)
Experten
X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 verfügbar — fast ausverkauft. Der aktuelle Angebotspreis beträgt 149 USD und wird bald wieder auf 999 USD steigen. Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblic
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Experten
S onderpreis von  $109  (regulärer Preis: $365) . Einrichtungs- und Nutzungsanleitung :  ABS Channel . Echtzeit-Überwachung:   ABS Signal .  Einrichtungsdatei vom Live-Signal Grundlegende Einrichtungsdatei Was ist ABS EA? ABS EA ist ein professioneller Handelsroboter, der speziell für XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er basiert auf einem Martingale-System mit integrierten Risikokontrollen . Entwickelt für neue und erfahrene Händler, ist ABS EA einfach einzurichten, vollaut
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (4)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.25 (4)
Experten
Der weltweit erste öffentliche Arbitrage-Algorithmus zwischen Gold und Bitcoin! Angebote täglich verfügbar! Live-Signal –   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Empfohlene Broker im Laufe der Zeit:   IC Markets Gehandelte Paare:   XAUUSD, BTCUSD Symbol für Anhang:   XAUUSD H1 Vergewissern Sie sich, dass   die gehandelten Währungspaare im Marktübersichtsfenster hinzugefügt wurden   ! Kontotyp: ECN/Rohspread Präfixeinstellungen: Wenn Ihr Broker ein Währungspaar mit einem Symbolpräfix anbi
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experten
Golden Synapse EA ist ein präzises Handelssystem, das eine fortschrittliche Strategie mit strenger technischer Analyse kombiniert, um eine konsistente und risikoarme Performance zu erzielen. Es wurde entwickelt, um diszipliniert zu handeln, vermeidet riskante Ansätze und konzentriert sich ganz auf Qualität statt Quantität. Jeder Handel wird sorgfältig ausgewählt und immer durch einen Stop-Loss geschützt. Golden Synapse verwendet niemals Grid- oder Martingale-Systeme. Es wird immer nur eine Posit
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
Weitere Produkte dieses Autors
Titanium Algo Guard Pro
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Experten
اسم المنتج: Titanium Algo Guard Lite (مجاني) الوصف: روبوت تداول آلي مصمم خصيصاً للمتداولين الذين يبحثون عن الأمان والاستقرار. يعتمد "Titanium Algo Guard" على استراتيجية تداول ذكية تعتمد على حركة السعر (Price Action) مع نظام صارم لإدارة المخاطر لضمان حماية حسابك من التقلبات العنيفة. المميزات الرئيسية: إدارة مخاطر متقدمة: يقوم الروبوت بحساب حجم اللوت تلقائياً بناءً على رصيد حسابك ليتوافق مع شروط البروكر. حماية من "Stop Out": نظام ذكي يمنع استنزاف الهامش ويضمن بقاء الحساب آمناً حتى في أصعب ظروف ال
Gold Vortex Safe Manager
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Experten
Beschreibung: Smart Trade Manager Safe ist ein einfacher und sicherer automatisierter Handelsroboter für MT5, der sowohl für Anfänger als auch für professionelle Trader entwickelt wurde. Er eröffnet automatisch Kaufgeschäfte und verwaltet das Risiko mit festen Stop Loss und Take Profit. Eigenschaften: Eröffnet automatisch Kaufgeschäfte für jedes Währungspaar. Verwaltet das Risiko mit festen Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus. Verwendet eine einzigartige Magic Number zur Unterscheidung seine
Auto Expiry Update EA
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Experten
Auto-Expiry Update EA - Professioneller automatisierter Handelsroboter Beschreibung: Auto-Expiry Update EA ist ein voll funktionsfähiger Handelsroboter für MetaTrader 5. Er eröffnet automatisch abwechselnd Kauf- und Verkaufstransaktionen, ohne dass komplexe Indikatoren erforderlich sind. Der EA verfügt über ein automatisches Stop-Loss- und Take-Profit-System, um Ihr Kapital zu schützen und beständige Gewinne zu sichern. Hauptmerkmale: Automatische Ausführung von Kauf- und Verkaufstransaktion
Gold MACrossover RSI EA
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Experten
AutoTrader Pro EA - Professioneller automatisierter Handelsroboter Beschreibung: AutoTrader Pro EA ist ein voll funktionsfähiger automatischer Handelsroboter für MetaTrader 5. Er eröffnet Kauf- und Verkaufstransaktionen abwechselnd automatisch, ohne sich auf komplexe Indikatoren zu verlassen. Der EA beinhaltet automatische Stop Loss und Take Profit, um Ihr Kapital zu schützen und konstante Gewinne zu sichern. Hauptmerkmale: Automatische Kauf-/Verkaufs-Handelsausführung in abwechselnder Reihe
Aura Gold Scalper X
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Experten
Aura Gold Scalper X ist ein hochentwickelter und zuverlässiger Expert Advisor, der speziell für das Scalping von XAUUSD (Gold) auf den Zeitrahmen M5 und M15 optimiert ist. Hauptmerkmale: Fortschrittliche Moving Average Crossover-Strategie kombiniert mit RSI-Filter zur Eliminierung von Fehlsignalen und zur Erfassung von Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit Intelligentes Risikomanagement mit anpassbarem Stop Loss, Take Profit und Losgröße Keine gefährlichen Techniken wie Martingale oder Grid - Fok
Gold Vortex AI
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Experten
بناءً على الكود الذي صممناه بلغة MQL5، إليك وصفاً احترافياً وشاملاً لهذا الروبوت (Expert Advisor) لتعرف كيف يعمل، وما هي فلسفته في التداول، وكيف تديره: اسم الروبوت: Gold Vortex AI - Pro Edition 1. الفلسفة الاستراتيجية (Handelslogik) يعتمد الروبوت على استراتيجية "الارتداد من القمم والقيعان" (Mean Reversion) مدمجة مع "فلتر الزخم" (Momentum Filter). تحديد النطاق: يستخدم مؤشر Bollinger Bands لتحديد حدود حركة السعر. عندما يخرج السعر عن هذه الحدود، يُعتبر الذهب في حالة "تطرف سعري". تأكيد الانعكاس: لا
Gold Trend Pullback EA
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Experten
Gold Trend Pullback EA ist ein professioneller Expert Advisor, der speziell für den Handel mit XAUUSD (Gold) auf MT5 entwickelt wurde. Der EA handelt mit dem Haupttrend unter Verwendung einer Pullback-Strategie, die auf: EMA 200 für die Trendrichtung EMA 50 für den Einstieg in den Pullback RSI zur Bestätigung ATR-basierter dynamischer Stop Loss Hauptmerkmale: Handelt nur XAUUSD Optimiert für M15 Zeitrahmen Nur ein Handel auf einmal (sicherer Handel) Risikobasierte Lotberechnung (1% stan
XAU Smart Trend EA
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Experten
Hier finden Sie eine professionelle und überzeugende Beschreibung Ihres Expert Advisors in englischer Sprache. Sie können dies für den MQL5 Market, eine GitHub README oder Ihr persönliches Portfolio verwenden. XAU/USD Trend Master EA Hochpräzise Lösung für den Goldhandel XAU/USD Trend Master ist ein vollautomatischer Expert Advisor (EA), der speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf dem M15-Zeitrahmen entwickelt wurde. Der EA kombiniert institutionelle Trendfolgelogik mit Momentum-Filterun
XAU Gold Trend Expert
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Experten
Der EA verwendet eine ausgeklügelte "Triple-Filter"-Logik, um Einträge mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren: Trendausrichtung: Verwendet ein Dual EMA (50/200) Crossover-System, um die vorherrschende Marktrichtung zu identifizieren. Es wird nur in die Richtung des langfristigen Trends gehandelt. Momentum-Filter: Bezieht den Relative Strength Index (RSI) mit ein, um sicherzustellen, dass der Kurs genügend Schwung hat, um sein Ziel zu erreichen, und vermeidet "flache" oder seitwärts tend
Titanium Scalper Pro
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Experten
Titanium Scalper Pro V1.0 - Intelligenter Momentum-Handel Titanium Scalper Pro ist ein professionelles algorithmisches Handelssystem, das speziell für die MetaTrader 5 Plattform entwickelt wurde. Dieser EA (Expert Advisor) konzentriert sich auf hochwahrscheinliche Momentum-Bursts und nutzt eine Kombination aus Price Action Analyse und RSI Dynamic Filtering, um schnelle Marktbewegungen zu erfassen. Warum Titanium Scalper Pro? Keine gefährlichen Methoden: Streng genommen KEIN Martingale, KEIN Gri
Gold Sentinel AI
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Experten
روبوت Gold Sentinel AI هو ثمرة دمج بين خبرة تداول البرايس أكشن وأحدث تقنيات البرمجة الآلية. تم تصميمه خصيصاً ليتناسب مع تقلبات معدن الذهب (XAUUSD). المميزات الرئيسية: استراتيجية SMC: يعتمد الروبوت على تحديد مناطق كسر الهيكل (BOS) للدخول مع الاتجاه القوي فقط. إدارة صارمة للمخاطر: لا يستخدم الروبوت نظام المارتينجال أو الهيدج، كل صفقة لها وقف خسارة وهدف محدد. نظام ملاحقة الأرباح: مزود بتقنية Trailing Stop لحجز الأرباح وتأمين الصفقات مع تحرك السعر. فلتر الأخبار: نظام ذكي يتجنب التداول في أوقات التذ
BTC Quantum Predator
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Experten
Titel: BTC Quantum Predator MT5 Untertitel: Hochpräziser Bitcoin & Forex Trend Hunter von Mabrouk Mahdy Produkt-Beschreibung: BTC Quantum Predator ist ein fortschrittliches algorithmisches Handelssystem, das speziell für die hohe Volatilität des Cryptocurrency-Marktes entwickelt wurde, wobei der Schwerpunkt auf Bitcoin (BTCUSD) liegt. Dieser von Mabrouk Mahdy entwickelte Expert Advisor verwendet eine ausgeklügelte Mischung aus volatilitätsbasierten Hüllkurven und Momentum-Filterung, um hochwahr
Titanium News Sniper
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Experten
Produktbeschreibung (نسخة المتجر) Überschrift: SPEZIELLES EINFÜHRUNGSANGEBOT: Sichern Sie sich Ihr Exemplar für nur $49! (Nächster Preis: $79, Endpreis: $149) Titanium News Sniper AI ist ein professionelles Handelssystem, das speziell entwickelt wurde, um den Markt bei wichtigen Nachrichtenereignissen zu dominieren. Im Gegensatz zu herkömmlichen Bots, die auf Nachrichten setzen, verwendet dieser Expert Advisor fortschrittliche Liquidity Sweep Logic und Volatilitätsanalyse, um institutione
Titanium Guard Pro AI
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Experten
Englische Beschreibung) Titel: Titanium Guard Pro - Der ultimative Aktienschutzschild Sind Sie es leid, Ihre Gewinne durch Marktschwankungen oder emotionales Handeln zu verlieren? Machen Sie sich keine Sorgen! Titanium Guard Pro ist Ihr professioneller "Sicherheitsschalter". Er überwacht Ihren Kontostand 24/7. In dem Moment, in dem Ihr voreingestelltes Gewinnziel oder Ihr maximaler Verlustprozentsatz erreicht wird, gleicht es sofort alle Positionen aus und löscht ausstehende Aufträge, um Ihr Ka
Crystal Capital Sentinel
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Experten
Englische Beschreibung (MQL5 Produktseite) (Fügen Sie dies am Ende der Beschreibung hinzu) SPEZIELLES EINFÜHRUNGSANGEBOT Standardpreis: ~~$249~~ Aktueller Preis: $149 (Nur für die ersten 5 Exemplare!) Nächster Preis: $199 (Nach 5 Verkäufen) Warum der Rabatt? Wir wollen eine Gemeinschaft erfolgreicher Nutzer aufbauen und die ersten 5-Sterne-Bewertungen sammeln. Sichern Sie sich Ihren "Sentinel"-Schutz jetzt, bevor der Preis auf seinen ursprünglichen Wert steigt! الوصف العربي (للمنصات العربية
Titanium Prop Guard Pro
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Experten
Überschrift: Ultimativer Kontoschutz für Prop Firm Trader! Haben Sie Angst, Ihren täglichen Drawdown zu erreichen? Titanium Prop Guard Pro ist Ihr professioneller stiller Partner, der Ihr Kapital 24/7 überwacht. Es wurde speziell für Händler entwickelt, die ihre finanzierten Konten absichern und sich nie wieder Sorgen machen wollen, dass sie gegen die Prop Firm Regeln verstoßen. Hauptmerkmale: ️ Smart Daily Loss Limit: Schließt automatisch alle Trades, wenn Ihr Verlust das Limit erreicht.
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension