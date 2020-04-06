**AurumTrend EA: Ihr automatisierter Gold (XAUUSD) Handelsbegleiter**
Erschließen Sie sich die Kraft des konsistenten und mühelosen Handels mit AurumTrend EA, einem Expert Advisor, der speziell für die stetige Trendfolge bei Gold (XAUUSD) auf der MetaTrader 5-Plattform entwickelt wurde. AurumTrend EA nutzt eine robuste Simple Moving Average (SMA)-Strategie, analysiert den Markt auf intelligente Weise und führt Kauf-/Verkaufstransaktionen auf der Grundlage von Kerzenabschlüssen aus, um Ihnen eine ruhige und effektive automatisierte Handelserfahrung zu bieten.
**Warum AurumTrend EA wählen?**
**Zuverlässige Trendfolgestrategie:** Nutzt SMA, um die Haupttrends in Gold zu identifizieren.
**Intelligentes Risikomanagement:** Ermöglicht es Ihnen, einen genauen Risikoprozentsatz (% Risiko) festzulegen, um Ihr Konto vor unerwarteten Schwankungen zu schützen.
**Professionelles MQL5-Design:** Errichtet mit der offiziellen Trade.mqh-Bibliothek für schnelle und effiziente Handelsausführung.
* **Keine Martingale- oder Hochrisiko-Strategien:** Ein sauberer, geradliniger Ansatz ohne aggressives Risiko.
* **Benutzerfreundlichkeit:** Einfache und direkte Einrichtung - hängen Sie den EA einfach an Ihr XAUUSD-Chart an.
* **Handelsbereit:** Sobald er aktiviert ist, analysiert er selbstständig und eröffnet Trades.
**Schlüsselmerkmale:**
**Flexibles Money Management:** Anpassbare Stop Loss und Take Profit Einstellungen in Punkten.
* **Neuer Balkenfilter:** Stellt sicher, dass zu Beginn jeder Kerze nur ein Handel versucht wird, und verhindert so Over-Trading.
* **Magische Zahl:** Schützt Ihre Trades und verhindert Interferenzen mit manuellen Aufträgen oder anderen EAs.
**Anpassbare Parameter:** Passen Sie den Zeitraum des gleitenden Durchschnitts und den Zeitrahmen an Ihren Handelsstil an.
**AurumTrend EA** ist das perfekte Werkzeug für Händler, die eine stabile und zuverlässige automatisierte Lösung für den Goldhandel suchen, die sich auf Kapitalerhalt und systematische Gewinngenerierung konzentriert.
**Beginnen Sie noch heute, Gold intelligenter zu handeln!
**AurumTrend EA: مستشارك الآلي للتداول على الذهب (XAUUSD)**
اكتشف قوة التداول المريح والمربح مع AurumTrend EA، الإكسبيرت المصمم خصيصاً لمتابعة اتجاهات الذهب (XAUUSD) بثبات وموثوقية على منصة MetaTrader 5. بناءً على استراتيجية المتوسط المتحرك (SMA)، يحلل AurumTrend EA السوق بذكاء ويقوم بفتح صفقات الشراء والبيع بناءً على إغلاق الشموع، ليوفر لك تجربة تداول آلية هادئة وفعالة.
**لماذا تختار AurumTrend EA؟**
* **استراتيجية اتجاهية موثوقة:** يعتمد على المتوسط المتحرك (SMA) لتحديد الاتجاهات الرئيسية للذهب.
* **إدارة مخاطر ذكية:** يتيح لك تحديد نسبة مخاطرة دقيقة (% Risiko) لحماية حسابك من التقلبات المفاجئة.
* **تصميم ميتاتريدر 5 (MQL5) احترافي:** تم بناء الكود باستخدام مكتبة Trade.mqh لضمان التنفيذ السريع والفعال للصفقات.
* **لا يوجد مارتينجال أو مضاعفات:** استراتيجية نظيفة وخالية من المخاطر العالية.
* **سهولة الاستخدام:** إعداد بسيط ومباشر، فقط قم بتوصيل الإكسبيرت بشارت XAUUSD.
* **جاهز للتداول:** بمجرد تفعيله، يقوم بالتحليل وفتح الصفقات تلقائياً.
**الميزات الرئيسية:**
* **إدارة مالية مرنة:** إعدادات مخصصة لـ Stop Loss و Take Profit بالنقاط.
* **فلتر الشمعة الجديدة:** يضمن فتح صفقة واحدة فقط عند بداية كل شمعة لتجنب التكرار.
* **Magische Zahl:** لحماية صفقاتك ومنع تداخلها مع الصفقات اليدوية أو أي إكسبيرت آخر.
* **قابل للتخصيص:** يمكنك تعديل فترة المتوسط المتحرك (MA Zeitraum) والفريم الزمني (MA Zeitrahmen) ليناسب أسلوبك.
**AurumTrend EA** هو الأداة للمتداولين الذين يبحثون عن حل آلي مستقر وموثوق لتداول الذهب، مع التركيز على الحفاظ على رأس المال وتحقيق الأرباح بشكل منهجي.
**ابدأ تداول الذهب بذكاء اليوم!**