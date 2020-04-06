**AurumTrend EA: Ihr automatisierter Gold (XAUUSD) Handelsbegleiter**





Erschließen Sie sich die Kraft des konsistenten und mühelosen Handels mit AurumTrend EA, einem Expert Advisor, der speziell für die stetige Trendfolge bei Gold (XAUUSD) auf der MetaTrader 5-Plattform entwickelt wurde. AurumTrend EA nutzt eine robuste Simple Moving Average (SMA)-Strategie, analysiert den Markt auf intelligente Weise und führt Kauf-/Verkaufstransaktionen auf der Grundlage von Kerzenabschlüssen aus, um Ihnen eine ruhige und effektive automatisierte Handelserfahrung zu bieten.





**Warum AurumTrend EA wählen?**

**Zuverlässige Trendfolgestrategie:** Nutzt SMA, um die Haupttrends in Gold zu identifizieren.

**Intelligentes Risikomanagement:** Ermöglicht es Ihnen, einen genauen Risikoprozentsatz (% Risiko) festzulegen, um Ihr Konto vor unerwarteten Schwankungen zu schützen.

**Professionelles MQL5-Design:** Errichtet mit der offiziellen Trade.mqh-Bibliothek für schnelle und effiziente Handelsausführung.

* **Keine Martingale- oder Hochrisiko-Strategien:** Ein sauberer, geradliniger Ansatz ohne aggressives Risiko.

* **Benutzerfreundlichkeit:** Einfache und direkte Einrichtung - hängen Sie den EA einfach an Ihr XAUUSD-Chart an.

* **Handelsbereit:** Sobald er aktiviert ist, analysiert er selbstständig und eröffnet Trades.





**Schlüsselmerkmale:**

**Flexibles Money Management:** Anpassbare Stop Loss und Take Profit Einstellungen in Punkten.

* **Neuer Balkenfilter:** Stellt sicher, dass zu Beginn jeder Kerze nur ein Handel versucht wird, und verhindert so Over-Trading.

* **Magische Zahl:** Schützt Ihre Trades und verhindert Interferenzen mit manuellen Aufträgen oder anderen EAs.

**Anpassbare Parameter:** Passen Sie den Zeitraum des gleitenden Durchschnitts und den Zeitrahmen an Ihren Handelsstil an.





**AurumTrend EA** ist das perfekte Werkzeug für Händler, die eine stabile und zuverlässige automatisierte Lösung für den Goldhandel suchen, die sich auf Kapitalerhalt und systematische Gewinngenerierung konzentriert.



