XAU Gold Trend Expert

Der EA verwendet eine ausgeklügelte "Triple-Filter"-Logik, um Einträge mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren:

Trendausrichtung: Verwendet ein Dual EMA (50/200) Crossover-System, um die vorherrschende Marktrichtung zu identifizieren. Es wird nur in die Richtung des langfristigen Trends gehandelt.

Momentum-Filter: Bezieht den Relative Strength Index (RSI) mit ein, um sicherzustellen, dass der Kurs genügend Schwung hat, um sein Ziel zu erreichen, und vermeidet "flache" oder seitwärts tendierende Märkte.

Bar-Ausführung: Arbeitet ausschließlich mit neuen Bar-Eröffnungen, wodurch Marktgeräusche und Ausschläge, die oft falsche Signale auslösen, herausgefiltert werden.

Professionelles Risikomanagement

Sicherheit geht vor: Jeder Handel wird automatisch mit einem festen Stop Loss und Take Profit abgesichert.

Intelligente Losgröße: Enthält eine dynamische Losberechnungsfunktion, die einen festen Prozentsatz Ihres Guthabens riskiert (z. B. 1 % pro Handel).

Validierungsfähig: Optimiert, um die MQL5-Validierungstests zu bestehen, einschließlich Margin-Kontrollen für Konten mit geringer Hebelwirkung.

Konto-Schutz: Verwendet keine gefährlichen Wiederherstellungsmethoden. Es folgt der Philosophie "ein Handel nach dem anderen", um das Kapital zu schützen.

Technische Spezifikationen

Plattform: MetaTrader 5 (MT5)

Symbol: XAUUSD (Gold)

Zeitrahmen: M15

Mindestguthaben: $100

Konto-Typ: ECN, Raw Spread, oder Low Spread empfohlen.

Hauptmerkmale

Vollständig automatisiert: Richten Sie es einmal ein und überlassen Sie dem Algorithmus die Ausführung.

Alarmsystem: Erhalten Sie sofortige Terminal-Warnungen, wenn ein Handel eröffnet wird.

Plug & Play: Optimierte Standardeinstellungen - keine komplexe Konfiguration erforderlich.

Prop Firm Ready: Perfekt für Händler, die finanzierte Herausforderungen mit konsistentem, geringem Drawdown-Wachstum meistern möchten.

So installieren Sie

Öffnen Sie Ihr MT5-Terminal und gehen Sie zu Datei > Datenordner öffnen.

Legen Sie die .ex5-Datei in MQL5/Experts ab.

Starten Sie MT5 neu und ziehen Sie den EA auf einen XAUUSD M15 Chart.

Aktivieren Sie "Algo-Trading zulassen" in den EA-Einstellungen und in der Terminal-Symbolleiste.

Haftungsausschluss

Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Gold ist ein sehr volatiler Vermögenswert. Beginnen Sie immer mit einem Demokonto, um das Verhalten des EAs zu verstehen, bevor Sie live gehen.

