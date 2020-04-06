Titanium Prop Guard Pro
- Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Titular: Lo último en protección de cuentas para operadores de Prop Firm
¿Tiene miedo de llegar a su Drawdown Diario?
Titanium Prop Guard Pro es su socio profesional silencioso que supervisa su capital 24/7. Está diseñado específicamente para los traders que quieren asegurar sus cuentas financiadas y no preocuparse nunca más por incumplir las reglas de Prop Firm.
Características principales:
🛡️ Smart Daily Loss Limit: Cierra automáticamente todas las operaciones si su pérdida alcanza el límite.
💰 Target Profit Locker: ¿Alcanzas tu objetivo diario? El EA cerrará todo y asegurará tu ganancia.
Ejecución ultra rápida: Monitoriza la equidad de la cuenta cada segundo.
🤖 Set & Forget: Configuración simple, funciona en todos los símbolos (Forex, Oro, Índices).