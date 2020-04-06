Titular: Lo último en protección de cuentas para operadores de Prop Firm

¿Tiene miedo de llegar a su Drawdown Diario?

Titanium Prop Guard Pro es su socio profesional silencioso que supervisa su capital 24/7. Está diseñado específicamente para los traders que quieren asegurar sus cuentas financiadas y no preocuparse nunca más por incumplir las reglas de Prop Firm.

Características principales:

🛡️ Smart Daily Loss Limit: Cierra automáticamente todas las operaciones si su pérdida alcanza el límite.

💰 Target Profit Locker: ¿Alcanzas tu objetivo diario? El EA cerrará todo y asegurará tu ganancia.

Ejecución ultra rápida: Monitoriza la equidad de la cuenta cada segundo.

🤖 Set & Forget: Configuración simple, funciona en todos los símbolos (Forex, Oro, Índices).