Überschrift: Der ultimative Hybrid Scalper - Hohes Wachstum mit intelligenter Erholung

Beschreibung:

Haben Sie genug von "heiligen Gralen" EAs, die Konten sprengen? Das ist Mabrouk Gold Sentinel, ein professioneller Handelsalgorithmus, der speziell für XAUUSD und die wichtigsten Währungspaare entwickelt wurde.

Im Gegensatz zu traditionellen Martingales verwendet unser EA ein adaptives Liquiditätsskalierungssystem. Er identifiziert wichtige institutionelle Preislücken und geht mit chirurgischer Präzision in den Handel, um den geringstmöglichen Drawdown zu gewährleisten und gleichzeitig die Erholung während der Marktvolatilität zu maximieren.

Warum Mabrouk Gold Sentinel wählen?

Bewährte Leistung: Entwickelt, um ein wöchentliches Wachstum von 5 - 10 % auf einer Basis von 10.000 $ zu erzielen.

Intelligente Erholung: Verwendet ein mathematisches Preisschrittmodell (350 Punkte), um Verlustphasen in Gewinnkörbe zu verwandeln.

Harter Eigenkapitalschutz: Eingebauter "Safety Shield", der alle Positionen schließt, wenn eine bestimmte Risikoobergrenze erreicht wird.

Null-Komplexität: Optimierte Standardeinstellungen. Einfach "Plug and Play" auf M15 oder H1 Zeitrahmen.

Zukunftssicher: Kodiert für die Marktbedingungen des Jahres 2026 mit erweiterten Spread- und Slippage-Filtern.

Empfohlene Einstellung:

Mindestguthaben: $1.000 (empfohlen $10.000 für optimale Skalierung).

Paare: XAUUSD (Gold), GBPUSD, EURUSD.

Zeitrahmen: M15 (Aggressiv) oder H1 (Konservativ).