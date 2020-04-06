Titanium Scalper Pro V1.0 - Intelligenter Momentum-Handel

Titanium Scalper Pro ist ein professionelles algorithmisches Handelssystem, das speziell für die MetaTrader 5 Plattform entwickelt wurde. Dieser EA (Expert Advisor) konzentriert sich auf hochwahrscheinliche Momentum-Bursts und nutzt eine Kombination aus Price Action Analyse und RSI Dynamic Filtering, um schnelle Marktbewegungen zu erfassen.

Warum Titanium Scalper Pro?

Keine gefährlichen Methoden: Streng genommen KEIN Martingale, KEIN Grid und KEIN Averaging. Jeder Handel ist durch einen speziellen Stop Loss geschützt.

Momentum-Logik: Der EA erkennt starke Kerzenformationen und steigt nur ein, wenn der Markt eine klare Richtung vorgibt.

Erweiterte Ausstiegsstrategie: Verfügt über einen "Smart Trailing Stop", der Gewinne sichert, wenn sich der Kurs zu Ihren Gunsten bewegt und Ihre Gewinne vor plötzlichen Umkehrungen schützt.

Spread-Filter: Eingebauter Schutz, um zu vermeiden, dass Sie während Zeiten hoher Spreads oder geringer Liquidität in den Handel einsteigen.

Spezifikationen:

Hauptpaare: EURUSD, GBPUSD.

Zeitrahmen: M5 oder M15.

Mindestguthaben: $100 (empfohlen $500 für besseres Risikomanagement).

Konto-Typ: ECN oder Raw Spread mit Low Latency VPS wird dringend empfohlen.





روبوت Titanium Scalper Pro V1.0 - ذكاء الزخم السعري

روبوت Titanium Scalper Pro هو نظام تداول آلي متطور مصمم خصيصاً لمنصة MetaTrader 5. يعتمد الروبوت في استراتيجيته على اقتناص فرص "الزخم السعري" السريعة، حيث يدمج بين تحليل حركة السعر (Price Action) وفلاتر مؤشر RSI الديناميكية لتحديد أدق نقاط الدخول.

مميزات تيتانيوم سكالبير برو:

أمان كامل لرأس المال: لا يستخدم الروبوت أي أساليب خطيرة مثل "المضاعفات" (Martingale) أو "التبريد" (Grid). كل صفقة محمية بأمر وقف خسارة (Stop Loss) محدد مسبقاً.

منطق حركة السعر: يقوم الروبوت بتحليل قوة الشموع السعرية ولا يدخل السوق إلا في وجود اتجاه واضح وقوي.

إدارة أرباح ذكية: يحتوي على نظام "ملاحقة الأرباح" (Trailing Stop) الذي يتحرك مع السعر لتأمين الأرباح وضمان عدم تحول الصفقة الرابحة إلى خاسرة.

فلتر السبريد: حماية مدمجة تمنع الروبوت من فتح صفقات في أوقات تقلبات السوق العنيفة أو اتساع الفارق السعري.

توصيات التشغيل:

الأزواج: EURUSD, GBPUSD.

الفريم الزمني: 5 دقائق (M5) أو 15 دقيقة (M15).

نوع الحساب: يفضل حسابات ECN لضمان أفضل تنفيذ.

اللمسة النهائية (Marketing-Tipps):

الأيقونة: ارفع الصورة التي صممناها (شعار Titanium) لتكون واجهة المنتج.

الصور (Screenshots): ارفع صورتين:

صورة للروبوت وهو يعمل على الشارت (اللوحة التي تظهر فيها كلمة Titanium).

صورة لتقرير الـ Backtest (الرسم البياني الصاعد للنتائج).

فيديو: إذا استطعت تسجيل فيديو قصير للشاشة أثناء عمل الـ Strategy Tester، فهذا يرفع نسبة المبيعات بـ 40%.