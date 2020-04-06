Titanium Scalper Pro

Titanium Scalper Pro V1.0 - Intelligenter Momentum-Handel
Titanium Scalper Pro ist ein professionelles algorithmisches Handelssystem, das speziell für die MetaTrader 5 Plattform entwickelt wurde. Dieser EA (Expert Advisor) konzentriert sich auf hochwahrscheinliche Momentum-Bursts und nutzt eine Kombination aus Price Action Analyse und RSI Dynamic Filtering, um schnelle Marktbewegungen zu erfassen.
Warum Titanium Scalper Pro?
Keine gefährlichen Methoden: Streng genommen KEIN Martingale, KEIN Grid und KEIN Averaging. Jeder Handel ist durch einen speziellen Stop Loss geschützt.
Momentum-Logik: Der EA erkennt starke Kerzenformationen und steigt nur ein, wenn der Markt eine klare Richtung vorgibt.
Erweiterte Ausstiegsstrategie: Verfügt über einen "Smart Trailing Stop", der Gewinne sichert, wenn sich der Kurs zu Ihren Gunsten bewegt und Ihre Gewinne vor plötzlichen Umkehrungen schützt.
Spread-Filter: Eingebauter Schutz, um zu vermeiden, dass Sie während Zeiten hoher Spreads oder geringer Liquidität in den Handel einsteigen.
Spezifikationen:
Hauptpaare: EURUSD, GBPUSD.
Zeitrahmen: M5 oder M15.
Mindestguthaben: $100 (empfohlen $500 für besseres Risikomanagement).

Konto-Typ: ECN oder Raw Spread mit Low Latency VPS wird dringend empfohlen.


روبوت Titanium Scalper Pro V1.0 - ذكاء الزخم السعري

روبوت Titanium Scalper Pro هو نظام تداول آلي متطور مصمم خصيصاً لمنصة MetaTrader 5. يعتمد الروبوت في استراتيجيته على اقتناص فرص "الزخم السعري" السريعة، حيث يدمج بين تحليل حركة السعر (Price Action) وفلاتر مؤشر RSI الديناميكية لتحديد أدق نقاط الدخول.

مميزات تيتانيوم سكالبير برو:

أمان كامل لرأس المال: لا يستخدم الروبوت أي أساليب خطيرة مثل "المضاعفات" (Martingale) أو "التبريد" (Grid). كل صفقة محمية بأمر وقف خسارة (Stop Loss) محدد مسبقاً.

منطق حركة السعر: يقوم الروبوت بتحليل قوة الشموع السعرية ولا يدخل السوق إلا في وجود اتجاه واضح وقوي.

إدارة أرباح ذكية: يحتوي على نظام "ملاحقة الأرباح" (Trailing Stop) الذي يتحرك مع السعر لتأمين الأرباح وضمان عدم تحول الصفقة الرابحة إلى خاسرة.

فلتر السبريد: حماية مدمجة تمنع الروبوت من فتح صفقات في أوقات تقلبات السوق العنيفة أو اتساع الفارق السعري.

توصيات التشغيل:

الأزواج: EURUSD, GBPUSD.

الفريم الزمني: 5 دقائق (M5) أو 15 دقيقة (M15).

نوع الحساب: يفضل حسابات ECN لضمان أفضل تنفيذ.

اللمسة النهائية (Marketing-Tipps):

الأيقونة: ارفع الصورة التي صممناها (شعار Titanium) لتكون واجهة المنتج.

الصور (Screenshots): ارفع صورتين:

صورة للروبوت وهو يعمل على الشارت (اللوحة التي تظهر فيها كلمة Titanium).

صورة لتقرير الـ Backtest (الرسم البياني الصاعد للنتائج).

فيديو: إذا استطعت تسجيل فيديو قصير للشاشة أثناء عمل الـ Strategy Tester، فهذا يرفع نسبة المبيعات بـ 40%.

Weitere Produkte dieses Autors
Titanium Algo Guard Pro
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Experten
اسم المنتج: Titanium Algo Guard Lite (مجاني) الوصف: روبوت تداول آلي مصمم خصيصاً للمتداولين الذين يبحثون عن الأمان والاستقرار. يعتمد "Titanium Algo Guard" على استراتيجية تداول ذكية تعتمد على حركة السعر (Price Action) مع نظام صارم لإدارة المخاطر لضمان حماية حسابك من التقلبات العنيفة. المميزات الرئيسية: إدارة مخاطر متقدمة: يقوم الروبوت بحساب حجم اللوت تلقائياً بناءً على رصيد حسابك ليتوافق مع شروط البروكر. حماية من "Stop Out": نظام ذكي يمنع استنزاف الهامش ويضمن بقاء الحساب آمناً حتى في أصعب ظروف ال
Gold Vortex Safe Manager
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Experten
Beschreibung: Smart Trade Manager Safe ist ein einfacher und sicherer automatisierter Handelsroboter für MT5, der sowohl für Anfänger als auch für professionelle Trader entwickelt wurde. Er eröffnet automatisch Kaufgeschäfte und verwaltet das Risiko mit festen Stop Loss und Take Profit. Eigenschaften: Eröffnet automatisch Kaufgeschäfte für jedes Währungspaar. Verwaltet das Risiko mit festen Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus. Verwendet eine einzigartige Magic Number zur Unterscheidung seine
Auto Expiry Update EA
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Experten
Auto-Expiry Update EA - Professioneller automatisierter Handelsroboter Beschreibung: Auto-Expiry Update EA ist ein voll funktionsfähiger Handelsroboter für MetaTrader 5. Er eröffnet automatisch abwechselnd Kauf- und Verkaufstransaktionen, ohne dass komplexe Indikatoren erforderlich sind. Der EA verfügt über ein automatisches Stop-Loss- und Take-Profit-System, um Ihr Kapital zu schützen und beständige Gewinne zu sichern. Hauptmerkmale: Automatische Ausführung von Kauf- und Verkaufstransaktion
Gold MACrossover RSI EA
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Experten
AutoTrader Pro EA - Professioneller automatisierter Handelsroboter Beschreibung: AutoTrader Pro EA ist ein voll funktionsfähiger automatischer Handelsroboter für MetaTrader 5. Er eröffnet Kauf- und Verkaufstransaktionen abwechselnd automatisch, ohne sich auf komplexe Indikatoren zu verlassen. Der EA beinhaltet automatische Stop Loss und Take Profit, um Ihr Kapital zu schützen und konstante Gewinne zu sichern. Hauptmerkmale: Automatische Kauf-/Verkaufs-Handelsausführung in abwechselnder Reihe
Aura Gold Scalper X
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Experten
Aura Gold Scalper X ist ein hochentwickelter und zuverlässiger Expert Advisor, der speziell für das Scalping von XAUUSD (Gold) auf den Zeitrahmen M5 und M15 optimiert ist. Hauptmerkmale: Fortschrittliche Moving Average Crossover-Strategie kombiniert mit RSI-Filter zur Eliminierung von Fehlsignalen und zur Erfassung von Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit Intelligentes Risikomanagement mit anpassbarem Stop Loss, Take Profit und Losgröße Keine gefährlichen Techniken wie Martingale oder Grid - Fok
Gold Vortex AI
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Experten
بناءً على الكود الذي صممناه بلغة MQL5، إليك وصفاً احترافياً وشاملاً لهذا الروبوت (Expert Advisor) لتعرف كيف يعمل، وما هي فلسفته في التداول، وكيف تديره: اسم الروبوت: Gold Vortex AI - Pro Edition 1. الفلسفة الاستراتيجية (Handelslogik) يعتمد الروبوت على استراتيجية "الارتداد من القمم والقيعان" (Mean Reversion) مدمجة مع "فلتر الزخم" (Momentum Filter). تحديد النطاق: يستخدم مؤشر Bollinger Bands لتحديد حدود حركة السعر. عندما يخرج السعر عن هذه الحدود، يُعتبر الذهب في حالة "تطرف سعري". تأكيد الانعكاس: لا
Gold Trend Pullback EA
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Experten
Gold Trend Pullback EA ist ein professioneller Expert Advisor, der speziell für den Handel mit XAUUSD (Gold) auf MT5 entwickelt wurde. Der EA handelt mit dem Haupttrend unter Verwendung einer Pullback-Strategie, die auf: EMA 200 für die Trendrichtung EMA 50 für den Einstieg in den Pullback RSI zur Bestätigung ATR-basierter dynamischer Stop Loss Hauptmerkmale: Handelt nur XAUUSD Optimiert für M15 Zeitrahmen Nur ein Handel auf einmal (sicherer Handel) Risikobasierte Lotberechnung (1% stan
XAU Smart Trend EA
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Experten
Hier finden Sie eine professionelle und überzeugende Beschreibung Ihres Expert Advisors in englischer Sprache. Sie können dies für den MQL5 Market, eine GitHub README oder Ihr persönliches Portfolio verwenden. XAU/USD Trend Master EA Hochpräzise Lösung für den Goldhandel XAU/USD Trend Master ist ein vollautomatischer Expert Advisor (EA), der speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf dem M15-Zeitrahmen entwickelt wurde. Der EA kombiniert institutionelle Trendfolgelogik mit Momentum-Filterun
XAU Gold Trend Expert
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Experten
Der EA verwendet eine ausgeklügelte "Triple-Filter"-Logik, um Einträge mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren: Trendausrichtung: Verwendet ein Dual EMA (50/200) Crossover-System, um die vorherrschende Marktrichtung zu identifizieren. Es wird nur in die Richtung des langfristigen Trends gehandelt. Momentum-Filter: Bezieht den Relative Strength Index (RSI) mit ein, um sicherzustellen, dass der Kurs genügend Schwung hat, um sein Ziel zu erreichen, und vermeidet "flache" oder seitwärts tend
AurumTrend EA
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Experten
**AurumTrend EA: Ihr automatisierter Gold (XAUUSD) Handelsbegleiter** Erschließen Sie sich die Kraft des konsistenten und mühelosen Handels mit AurumTrend EA, einem Expert Advisor, der speziell für die stetige Trendfolge bei Gold (XAUUSD) auf der MetaTrader 5-Plattform entwickelt wurde. AurumTrend EA nutzt eine robuste Simple Moving Average (SMA)-Strategie, analysiert den Markt auf intelligente Weise und führt Kauf-/Verkaufstransaktionen auf der Grundlage von Kerzenabschlüssen aus, um Ihnen ei
Gold Sentinel AI
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Experten
روبوت Gold Sentinel AI هو ثمرة دمج بين خبرة تداول البرايس أكشن وأحدث تقنيات البرمجة الآلية. تم تصميمه خصيصاً ليتناسب مع تقلبات معدن الذهب (XAUUSD). المميزات الرئيسية: استراتيجية SMC: يعتمد الروبوت على تحديد مناطق كسر الهيكل (BOS) للدخول مع الاتجاه القوي فقط. إدارة صارمة للمخاطر: لا يستخدم الروبوت نظام المارتينجال أو الهيدج، كل صفقة لها وقف خسارة وهدف محدد. نظام ملاحقة الأرباح: مزود بتقنية Trailing Stop لحجز الأرباح وتأمين الصفقات مع تحرك السعر. فلتر الأخبار: نظام ذكي يتجنب التداول في أوقات التذ
BTC Quantum Predator
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Experten
Titel: BTC Quantum Predator MT5 Untertitel: Hochpräziser Bitcoin & Forex Trend Hunter von Mabrouk Mahdy Produkt-Beschreibung: BTC Quantum Predator ist ein fortschrittliches algorithmisches Handelssystem, das speziell für die hohe Volatilität des Cryptocurrency-Marktes entwickelt wurde, wobei der Schwerpunkt auf Bitcoin (BTCUSD) liegt. Dieser von Mabrouk Mahdy entwickelte Expert Advisor verwendet eine ausgeklügelte Mischung aus volatilitätsbasierten Hüllkurven und Momentum-Filterung, um hochwahr
Titanium News Sniper
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Experten
Produktbeschreibung (نسخة المتجر) Überschrift: SPEZIELLES EINFÜHRUNGSANGEBOT: Sichern Sie sich Ihr Exemplar für nur $49! (Nächster Preis: $79, Endpreis: $149) Titanium News Sniper AI ist ein professionelles Handelssystem, das speziell entwickelt wurde, um den Markt bei wichtigen Nachrichtenereignissen zu dominieren. Im Gegensatz zu herkömmlichen Bots, die auf Nachrichten setzen, verwendet dieser Expert Advisor fortschrittliche Liquidity Sweep Logic und Volatilitätsanalyse, um institutione
Titanium Guard Pro AI
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Experten
Englische Beschreibung) Titel: Titanium Guard Pro - Der ultimative Aktienschutzschild Sind Sie es leid, Ihre Gewinne durch Marktschwankungen oder emotionales Handeln zu verlieren? Machen Sie sich keine Sorgen! Titanium Guard Pro ist Ihr professioneller "Sicherheitsschalter". Er überwacht Ihren Kontostand 24/7. In dem Moment, in dem Ihr voreingestelltes Gewinnziel oder Ihr maximaler Verlustprozentsatz erreicht wird, gleicht es sofort alle Positionen aus und löscht ausstehende Aufträge, um Ihr Ka
Crystal Capital Sentinel
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Experten
Englische Beschreibung (MQL5 Produktseite) (Fügen Sie dies am Ende der Beschreibung hinzu) SPEZIELLES EINFÜHRUNGSANGEBOT Standardpreis: ~~$249~~ Aktueller Preis: $149 (Nur für die ersten 5 Exemplare!) Nächster Preis: $199 (Nach 5 Verkäufen) Warum der Rabatt? Wir wollen eine Gemeinschaft erfolgreicher Nutzer aufbauen und die ersten 5-Sterne-Bewertungen sammeln. Sichern Sie sich Ihren "Sentinel"-Schutz jetzt, bevor der Preis auf seinen ursprünglichen Wert steigt! الوصف العربي (للمنصات العربية
Titanium Prop Guard Pro
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Experten
Überschrift: Ultimativer Kontoschutz für Prop Firm Trader! Haben Sie Angst, Ihren täglichen Drawdown zu erreichen? Titanium Prop Guard Pro ist Ihr professioneller stiller Partner, der Ihr Kapital 24/7 überwacht. Es wurde speziell für Händler entwickelt, die ihre finanzierten Konten absichern und sich nie wieder Sorgen machen wollen, dass sie gegen die Prop Firm Regeln verstoßen. Hauptmerkmale: ️ Smart Daily Loss Limit: Schließt automatisch alle Trades, wenn Ihr Verlust das Limit erreicht.
