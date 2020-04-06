Crystal Capital Sentinel
- Experten
- Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
- Version: 3.10
- Aktivierungen: 5
Englische Beschreibung (MQL5 Produktseite)
(Fügen Sie dies am Ende der Beschreibung hinzu)
💰 SPEZIELLES EINFÜHRUNGSANGEBOT
Standardpreis: ~~$249~~
Aktueller Preis: $149 (Nur für die ersten 5 Exemplare!)
Nächster Preis: $199 (Nach 5 Verkäufen)
Warum der Rabatt? Wir wollen eine Gemeinschaft erfolgreicher Nutzer aufbauen und die ersten 5-Sterne-Bewertungen sammeln. Sichern Sie sich Ihren "Sentinel"-Schutz jetzt, bevor der Preis auf seinen ursprünglichen Wert steigt!
الوصف العربي (للمنصات العربية أو الوصف الإضافي)
(أضف هذه الجزئية في نهاية الوصف)
💰 عرض الإطلاق الخاص (لفترة محدودة)
السعر الأصلي: ~~$249~~
السعر الحالي: $149 (لأول 5 نسخ فقط!)
السعر القادم: $199 (بعد اكتمال أول 5 مبيعات)
لماذا هذا الخصم؟ هدفنا هو بناء قاعدة مستخدمين ناجحين والحصول على أولى التقييمات الإيجابية. احصل على "الحارس" الخاص بحسابك الآن قبل أن يعود السعر لقيمته الأصلية