Was ist dieser Indikator?

Dieser Basic Support and Resistance Indicator -Free- wurde entwickelt, um Händlern zu helfen, automatisch wichtige Marktniveaus, wie Unterstützungen und Widerstände, über mehrere Symbole und Zeitrahmen innerhalb der MetaTrader 5 (MT5) Plattform zu identifizieren. Er ist ein unverzichtbares Werkzeug für den Handel an verschiedenen Finanzmärkten, wie Forex, Indizes, Rohstoffe und Kryptowährungen.

Wichtigste Merkmale

Automatische Erkennung von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus: Analysiert automatisch wichtige Niveaus auf der Grundlage lokaler Höchst- und Tiefstwerte.

Verwendet einen fortschrittlichen Algorithmus, um Levels mit größerer Genauigkeit zu identifizieren . Unterstützung für mehrere Symbole und Zeitrahmen: Ermöglicht die Analyse mehrerer Währungspaare oder Vermögenswerte zur gleichen Zeit (z. B. EURUSD, GBPUSD, USDJPY).

Funktioniert über mehrere Zeitrahmen (M1, H1, H4, D1, usw.) . Anpassbare Einstellungen: Stellen Sie die Anzahl der historischen Perioden ein, auf die zurückgeblickt werden soll ( LookbackPeriod ).

Definieren Sie die Mindestanzahl von Berührungen, die für die Validierung eines Levels erforderlich sind ( TouchesRequired ).

Legen Sie eine Toleranz in Punkten fest, um eine Berührung zu berücksichtigen ( TolerancePoints ) . Klare und anpassbare Visualisierung: Zeigt horizontale Linien im Diagramm mit anpassbaren Farben für Unterstützungen (standardmäßig blau) und Widerstände (standardmäßig rot) an.

Zeigt optional Beschriftungen mit relevanten Informationen an (Symbol, Zeitrahmen und Anzahl der Berührungen) . Aktualisierungsfrequenz: Aktualisiert automatisch alle eingestellte Anzahl von Sekunden, um die neuesten Niveaus zu reflektieren . Einfach zu bedienen: Erfordert keine fortgeschrittene technische Erfahrung, da es mit Standardeinstellungen geliefert wird, die sofort verwendet werden können.

Ideal für Anfänger und erfahrene Trader .

Vorteile des Indikators

Zeitersparnis: Automatisiert die Erkennung wichtiger Kursniveaus und vermeidet stundenlange manuelle Analysen.

Systemvoraussetzungen

MetaTrader 5-Plattform installiert.

Internetverbindung (optional, für automatische Updates).

Kompatibel mit Windows und mobilen Geräten .

Wie man ihn benutzt

Laden Sie den Indikator herunter und installieren Sie ihn auf Ihrer MetaTrader 5-Plattform. Passen Sie die Parameter nach Ihren Wünschen an (Symbole, Zeitrahmen, etc.). Wenden Sie den Indikator auf den Chart eines beliebigen Vermögenswerts an und lassen Sie ihn die Arbeit für Sie erledigen. Nutzen Sie die ermittelten Werte, um fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Warum sollten Sie diesen Indikator wählen?

Dieser Indikator vereint Einfachheit, Effektivität und Vielseitigkeit, was ihn zu einem unverzichtbaren Werkzeug für jeden Händler macht, der seine technische Analyse verbessern möchte. Da er kostenlos ist, ist er außerdem für alle MetaTrader 5-Benutzer zugänglich und nützlich.

Laden Sie diesen Indikator noch heute herunter und beginnen Sie, mit mehr Vertrauen und Präzision zu handeln!



