Mabrouk Gold SMC Pro Investor Edition

Meistern Sie den Goldmarkt mit Mabrouk Gold SMC Pro - die ultimative Wahl für Investoren!

Mabrouk Gold SMC Pro ist ein erstklassiges algorithmisches Handelssystem, das für Händler entwickelt wurde, die Präzision auf institutionellem Niveau und absoluten Kapitalschutz verlangen. Dieser speziell für den XAUUSD (Gold) optimierte EA nutzt Smart Money Concepts (SMC), um hochwahrscheinliche Liquiditätsschwankungen zu erkennen und stellt sicher, dass Sie nur dann in den Markt einsteigen, wenn die Chancen zu Ihren Gunsten stehen.

🚀 Bewährte Leistung und Stabilität:

Null-Drawdown-Potenzial: In speziellen M5-Backtests wurde ein bemerkenswerter Drawdown von 0,00 % erreicht, was die chirurgische Präzision des Einstiegs unter Beweis stellt.

Hochverzinsliche Strategie: Hat die Fähigkeit bewiesen, konsistente monatliche Renditen von 10 % bis 25 % zu erwirtschaften und entspricht damit perfekt den Erwartungen professioneller Anleger.

Beherrschung des niedrigen Drawdowns: Behält einen unglaublich niedrigen maximalen Drawdown von nur 2,85 % im H1-Zeitrahmen während eines ganzen Testjahres bei.

Aktive Handelslogik: Führte über 18.800 Trades mit einer hohen Gewinnrate aus und bewies damit seine Zuverlässigkeit unter verschiedenen Marktbedingungen.

💎 Hauptmerkmale für professionelle Anleger:

Dynamische Auto-Risk-Engine: Berechnet automatisch Losgrößen auf der Grundlage Ihres Kontostandes - egal ob dieser 500 oder 100.000 $ beträgt - und hält sich dabei streng an das von Ihnen bevorzugte Risiko von 0,5 bis 1 % pro Handel.

Eigenkapital-Schutzschild: Integrierte tägliche Gewinnziele und tägliche Verlustlimits sichern Ihre Gewinne und verhindern emotionales Handeln.

Keine risikoreichen Strategien: Streng genommen KEIN Grid und KEIN Martingal. Jeder Handel ist durch einen festen Stop Loss und Take Profit geschützt.

Intelligente Liquiditätslogik: Entwickelt, um die Spitzenwerte der New Yorker Sitzung zu handeln und die profitabelsten Goldbewegungen zu erfassen.

BESONDERES EINFÜHRUNGSANGEBOT (zeitlich begrenzt):

Wir bieten einen exklusiven Frühbucherpreis für unsere ersten Community-Mitglieder:

Die ersten 10 Lizenzen: Nur $99 * Regulärer Preis: $250 (nachdem die ersten 10 Exemplare verkauft sind)

Nutzen Sie dieses zeitlich begrenzte Angebot und sichern Sie sich noch heute Ihren Gold EA für Institutionen!