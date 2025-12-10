Global Market Sentiment

Global Market Risk Sentiment Meter 1. Abstraktion

Das Global Market Risk Sentiment Meter ist ein hochentwickeltes Analysetool, das für die MetaTrader 5 (MQL5) Plattform entwickelt wurde. Im Gegensatz zu traditionellen Indikatoren, die einen einzelnen Vermögenswert isoliert analysieren, verwendet dieses Tool einen Ansatz der Inter-Market-Analyse, um den psychologischen Zustand der globalen Finanzmärkte zu rekonstruieren. Durch die Aggregation von Echtzeitdaten aus US-Indizes, globalen Aktien, Kryptowährungen und Safe Haven Assets (Gold und US-Dollar) berechnet der Indikator einen zusammengesetzten "Gier- und Angst"-Score. Diese Daten werden durch ein hochauflösendes, individuell gezeichnetes Messinstrument visualisiert , das den Händlern eine sofortige Vorabanzeige der globalen Risikobereitschaft bietet. Das System verfügt über eine intelligente Symbolauflösungs-Engine, die sich automatisch an die unterschiedlichen Namenskonventionen der Broker anpasst und so eine robuste Kompatibilität in verschiedenen Handelsumgebungen gewährleistet.

2. Technologische Architektur

Der Indikator basiert auf einer modularen objektorientierten Programmierarchitektur (OOP), die die fortschrittlichen Fähigkeiten der Sprache MQL5 nutzt.

A. Naturgetreue Grafiken

Die visuelle Schnittstelle wurde unter Verwendung der Bitmap-Standardbibliothek erstellt, wobei Standard-Diagrammobjekte für pixelgenaues Rendering umgangen werden.

Interpolation von Farbverläufen : Der Messbogen verwendet einen linearen Interpolationsalgorithmus (MixColor), um einen sanften Farbverlauf darzustellen, der nahtlos von Karminrot (extreme Angst) zu Gold (neutral) und Limonengrün (extreme Gier) übergeht. Dadurch wird das blockige, segmentierte Aussehen herkömmlicher Indikatoren durch eine moderne, anti-aliased Ästhetik ersetzt.

Trigonometrisches Rendering: Die Nadelbewegung und die Bogensegmente werden mithilfe trigonometrischer Funktionen (Sinus/Cosinus) berechnet, um den Stimmungswert von 0-100 auf ein halbkreisförmiges Kreiskoordinatensystem abzubilden.

B. Reaktionsschnelle Auto-Positionierung

Das Dashboard verfügt über eine responsive Layout-Engine, die durch den OnChartEvent-Handler gesteuert wird. Es unterstützt sechs Ankerpositionen (Oben-Links, Mitte-Rechts, Unten-Links, usw.). Entscheidend ist, dass es einen intelligenten Verankerungsalgorithmus verwendet, der absolute Pixelkoordinaten basierend auf der Größe des Diagrammfensters berechnet. Dadurch wird verhindert, dass das Dashboard abgeschnitten oder ausgeblendet wird, wenn es am unteren Rand des Bildschirms platziert wird, und sein vertikaler Versatz wird automatisch angepasst, damit es bei einer Größenänderung des Fensters vollständig sichtbar bleibt.

3. Funktionslogik und Finanzmethodik

Die Kernfunktion des Indikators besteht darin, den "Geldfluss" zu quantifizieren, d. h. ob Kapital in Risikoanlagen fließt oder in die Sicherheit flüchtet.

A. Der Korb-Ansatz

Der Stimmungswert wird aus einem gewichteten Durchschnitt von vier verschiedenen Anlageklassen abgeleitet:

US-Aktien (Risk-On): Beinhaltet S&P 500, NASDAQ 100 und Dow Jones Industrial Average. Globale Aktien (Risk-On): Umfasst DAX (Deutschland), FTSE (Großbritannien), Nikkei (Japan) und andere. Kryptowährungen (Speculative Risk-On): Umfasst Bitcoin und Ethereum und dient als hochsensibler Indikator für den Liquiditätsappetit. Sichere Häfen (Risk-Off): Umfasst Gold (XAUUSD) und den US Dollar Index (DXY).

B. Scoring und Glättung

Der rohe zusammengesetzte Score wird mithilfe eines exponentiellen gleitenden Durchschnitts (EMA) geglättet, um Marktgeräusche herauszufiltern und ein Schwanken der Nadel zu verhindern. Die endgültige Ausgabe ist ein normalisierter Wert zwischen 0 und 100:

0 - 25: Extreme Furcht (starker Verkauf / Kapitulation)

25 - 45: Furcht (bärische Tendenz)

45 - 55: Neutral (Konsolidierung)

55 - 75: Gier (bullische Tendenz)

75 - 100: Extreme Gier (Euphorie / Überkauft)

4. Gebrauchsanweisung

Installation und Einrichtung

Befestigen Sie den Indikator an einem beliebigen Chart (Zeitrahmen H1 oder H4 wird für eine stabile Sentimentanzeige empfohlen). Eingabeparameter: Position: Wählen Sie die gewünschte Position auf dem Bildschirm (z.B. POS_UPPER_RIGHT).

Radius: Stellen Sie die Größe der Anzeige ein (Standardwert: 100 Pixel).

Historischer Zeitraum: Legen Sie die Empfindlichkeit der Momentum-Berechnung fest (Standardwert ist 14). Der Indikator scannt automatisch Ihren Market Watch. Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die wichtigsten Indizes und Rohstoffe in Ihrem Market Watch sichtbar sind, um eine möglichst genaue Berechnung zu erhalten.

Interpretation für den Handel

Contrarian Trading: Achten Sie auf Extreme Fear (Score < 20) als potenzielle Kaufgelegenheit (Bottom Fishing), wenn der Kurs eine Unterstützungsmarke erreicht. Umgekehrt kann extreme Gier (Score > 80) eine bevorstehende Korrektur oder Umkehr signalisieren.

Trendbestätigung: Befindet sich der Indikator durchgängig im Bereich der Gier (60-75) , bestätigt er einen gesunden Aufwärtstrend. Verkaufen Sie den Markt nicht allein aufgrund der Gier, es sei denn, er erreicht "extreme" Niveaus, die von Kursumkehrmustern begleitet werden.

Divergenz: Wenn der Kurs eines Vermögenswerts einen neuen Höchststand erreicht, das Stimmungsbarometer jedoch keine neuen Höchststände erreicht (oder in den neutralen Bereich fällt), deutet dies auf eine Abschwächung der globalen Risikobereitschaft hin und warnt vor einem möglichen Trendbruch.

Visuelle Anhaltspunkte