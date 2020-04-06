Gold Sentinel AI

روبوت Gold Sentinel AI هو ثمرة دمج بين خبرة تداول البرايس أكشن وأحدث تقنيات البرمجة الآلية. تم تصميمه خصيصاً ليتناسب مع تقلبات معدن الذهب (XAUUSD).
المميزات الرئيسية:
استراتيجية SMC: يعتمد الروبوت على تحديد مناطق كسر الهيكل (BOS) للدخول مع الاتجاه القوي فقط.
إدارة صارمة للمخاطر: لا يستخدم الروبوت نظام المارتينجال أو الهيدج، كل صفقة لها وقف خسارة وهدف محدد.
نظام ملاحقة الأرباح: مزود بتقنية Trailing Stop لحجز الأرباح وتأمين الصفقات مع تحرك السعر.
فلتر الأخبار: نظام ذكي يتجنب التداول في أوقات التذبذب العالي (الأخبار القوية).
لوحة بيانات تفاعلية: داشبورد احترافي يظهر لك حالة السوق والأداء لحظة بلحظة.
الإعدادات الموصى بها:
الزوج: XAUUSD (الذهب).
الفريم: M15 أو H1.
الحساب: ECN أو Raw Spread للحصول على أفضل تنفيذ.
Zweitens: Englische Beschreibung (Titel: Gold Sentinel AI)
Kurzbeschreibung:
Professioneller Gold EA basierend auf Smart Money Concepts (SMC) und Break of Structure (BOS). Kein Martingale, kein Grid.
Vollständige Beschreibung:
Gold Sentinel AI ist ein hochentwickelter Handelsalgorithmus, der speziell für den XAUUSD (Gold) entwickelt wurde. Er nutzt Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit, die auf Smart Money Concepts (SMC) basieren, um Marktumkehrungen und Trendfortsetzungen präzise zu erkennen.
Hauptmerkmale:
BOS-Strategie: Geht nur dann in den Handel ein, wenn ein bestätigter Break of Structure auftritt, um sicherzustellen, dass Sie mit dem institutionellen Momentum handeln.
Sicherheit geht vor: Striktes Risikomanagement mit festem Stop Loss und Take Profit für jeden Handel. KEINE gefährlichen Methoden wie Martingale oder Grid.
Dynamischer Trailing Stop: Schützt Ihre Gewinne, indem der Stop Loss automatisch nachgezogen wird, wenn sich der Markt zu Ihren Gunsten entwickelt.
Eingebauter Nachrichtenfilter: Schützt Ihr Kapital, indem der Handel bei wichtigen Wirtschaftsnachrichten unterbrochen wird.
Professionelles Dashboard: Echtzeit-Überwachung von Kontoprofit und EA-Status direkt auf Ihrem Chart.
Empfehlungen:
Symbol: XAUUSD.
Zeitrahmen: M15 oder H1.
Kontotyp: ECN- oder Low-Spread-Konten werden dringend empfohlen.
