Gold Vortex Safe Manager

Beschreibung:
Smart Trade Manager Safe ist ein einfacher und sicherer automatisierter Handelsroboter für MT5, der sowohl für Anfänger als auch für professionelle Trader entwickelt wurde. Er eröffnet automatisch Kaufgeschäfte und verwaltet das Risiko mit festen Stop Loss und Take Profit.

Eigenschaften:

Eröffnet automatisch Kaufgeschäfte für jedes Währungspaar.

Verwaltet das Risiko mit festen Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus.

Verwendet eine einzigartige Magic Number zur Unterscheidung seiner Trades.

Funktioniert mit jedem Zeitrahmen und den wichtigsten Devisenpaaren.

Geringes Gewicht und kein Verbrauch von Systemressourcen.

Sichere Version ohne Kodierungsfehler, bereit für Demo-Tests vor dem Live-Einsatz.


Anmerkungen:

Dies ist eine anfängliche Version, die zum Testen oder für MQL5 Market Listing geeignet ist.

Zukünftige Updates werden Folgendes beinhalten: Verkaufen von Trades, Trailing Stop und verbesserte Leistung für höheres Gewinnpotenzial.


