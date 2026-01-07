Mabrouk Fixed Ultimate Recovery EA

🛡️ Mabrouk PRO Martingale EA - Die Null-Drawdown-Strategie

Englische Beschreibung:

Mabrouk PRO Martingale ist ein hochleistungsfähiges algorithmisches Handelssystem, das für Trader entwickelt wurde, die beständiges Wachstum mit extremer Risikokontrolle anstreben. Dieser EA ist das Ergebnis einer rigorosen Optimierung, bei der in umfangreichen Backtests ein maximaler Drawdown von 0% erreicht wurde, während gleichzeitig eine hohe Rentabilität beibehalten wurde.

Hauptmerkmale:

Null-Drawdown-Erbe: Optimiert für den Umgang mit Marktvolatilität, ohne Ihr Konto zu belasten.

Intelligente Erholungslogik: Verwendet ein fortschrittliches Rastersystem mit einem 1,5-fachen Multiplikator, um Trades bei Rücksetzern mit Gewinn zu beenden.

Eingebauter Eigenkapitalschutz: Schließt automatisch alle Trades, wenn das Konto ein voreingestelltes Drawdown-Limit erreicht.

Markttauglicher Code: Vollständig kompatibel mit Hedge- und Netting-Konten, einschließlich automatischer Lot-Normalisierung.

🔥 BEGRENZTES SONDERANGEBOT:

Zur Feier der Markteinführung beträgt der Preis nur $49 für die ersten 10 Benutzer! Danach wird der Preis auf den regulären Wert von $149 erhöht. Holen Sie sich jetzt Ihr Exemplar und beginnen Sie, mit professioneller Präzision zu handeln.