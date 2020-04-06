Titanium Guard Pro AI

Englische Beschreibung)
Titel: Titanium Guard Pro - Der ultimative Aktienschutzschild
Sind Sie es leid, Ihre Gewinne durch Marktschwankungen oder emotionales Handeln zu verlieren? Machen Sie sich keine Sorgen! Titanium Guard Pro ist Ihr professioneller "Sicherheitsschalter". Er überwacht Ihren Kontostand 24/7. In dem Moment, in dem Ihr voreingestelltes Gewinnziel oder Ihr maximaler Verlustprozentsatz erreicht wird, gleicht es sofort alle Positionen aus und löscht ausstehende Aufträge, um Ihr Kapital zu schützen.
Wichtigste Vorteile:
Automatisierte Risikokontrolle: Legen Sie Ihre täglichen Gewinn- und Verlustlimits fest und handeln Sie mit ruhigem Gewissen.
Blitzschnelle Ausführung: Schließt alle Aufträge gleichzeitig, um Slippage zu vermeiden.
Dashboard in Echtzeit: Eine übersichtliche visuelle Anzeige Ihres aktuellen P/L-Prozentsatzes auf dem Chart.
Volle Kompatibilität: Funktioniert mit allen Symbolen (Forex, Gold, Indizes) und unterstützt alle Broker.
🔥 EXKLUSIVES EINFÜHRUNGSANGEBOT! 🔥
Um unsere Markteinführung zu feiern, bieten wir einen massiven Rabatt für die ersten 5 KUNDEN NUR:

Holen Sie sich die Unlimited Lifetime Version für nur $49! Seien Sie unter den ersten fünf, die dieses professionelle Tool zu einem Bruchteil des ursprünglichen Preises erhalten und sichern Sie sich Ihre Handelszukunft!


أولاً: الوصف بالعربية (Arabische Beschreibung)

العنوان: Titanium Guard Pro - درع الحماية الذكي لحسابك

هل تعاني من ضياع أرباحك بسبب الطمع؟ أو تخشى من انعكاسات السوق المفاجئة التي قد تعصف بحسابك؟

إليك الحل النهائي! Titanium Guard Pro ليس مجرد مؤشر، بل هو "صمام أمان" يعمل كرقيب ذكي على حقوق الملكية (Equity) في حسابك. بمجرد وصول حسابك للربح المستهدف أو الخسارة القصوى التي حددتها، يقوم الروبوت فوراً وبسرعة البرق بإغلاق كافة الصفقات المفتوحة وحذف الأوامر المعلقة.

لماذا تختار Titanium Guard Pro؟

إدارة مخاطر آلية: حدد نسبة الربح (Gewinnziel) ونسبة الخسارة (Max Verlust) واترك الباقي علينا.

تنفيذ فوري: إغلاق الصفقات يتم في أجزاء من الثانية لضمان الخروج بأفضل سعر.

واجهة تفاعلية: لوحة بيانات (Dashboard) أنيقة تعرض لك نسبة أرباحك الحالية لحظة بلحظة.

مرونة كاملة: متوافق مع كافة أزواج العملات، الذهب، والمؤشرات، ويعمل مع جميع وسطاء التداول.

🔥 عرض خاص وحصري لفترة محدودة! 🔥

لأننا نثق في كفاءة أداتنا، نقدم خصمًا هائلًا لأول 5 عملاء فقط:

احصل على النسخة الكاملة (غير المحدودة) بسعر 49 دولار فقط بدلاً من السعر الأصلي!

اغتنم الفرصة الآن وكن من الخمسة الأوائل لتأمين حسابك بأقل تكلفة.

