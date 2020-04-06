Aura Gold Scalper X ist ein hochentwickelter und zuverlässiger Expert Advisor, der speziell für das Scalping von XAUUSD (Gold) auf den Zeitrahmen M5 und M15 optimiert ist.

Hauptmerkmale:

Fortschrittliche Moving Average Crossover-Strategie kombiniert mit RSI-Filter zur Eliminierung von Fehlsignalen und zur Erfassung von Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit

Intelligentes Risikomanagement mit anpassbarem Stop Loss, Take Profit und Losgröße

Keine gefährlichen Techniken wie Martingale oder Grid - Fokus auf konsistente, langfristige Rentabilität

Ein Handel nach dem anderen für präzise Kontrolle und reduzierten Drawdown

Vollständig kompatibel mit ECN-Brokern und Konten mit geringer Streuung

Leicht zu bedienende Eingaben für schnelle Optimierung

Empfohlene Einstellungen:

Symbol: XAUUSD

Zeitrahmen: M5/M15

Mindesteinlage: $500 (für 0,01 Lots)

Hebelwirkung: 1:100 oder höher

Backtested mit 99% Modellierungsqualität mit exzellentem Profit-Faktor und niedrigem Drawdown. Regelmäßige kostenlose Updates und engagierter Support für alle Käufer!