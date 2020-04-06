Aura Gold Scalper X

Aura Gold Scalper X ist ein hochentwickelter und zuverlässiger Expert Advisor, der speziell für das Scalping von XAUUSD (Gold) auf den Zeitrahmen M5 und M15 optimiert ist.
Hauptmerkmale:
Fortschrittliche Moving Average Crossover-Strategie kombiniert mit RSI-Filter zur Eliminierung von Fehlsignalen und zur Erfassung von Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit
Intelligentes Risikomanagement mit anpassbarem Stop Loss, Take Profit und Losgröße
Keine gefährlichen Techniken wie Martingale oder Grid - Fokus auf konsistente, langfristige Rentabilität
Ein Handel nach dem anderen für präzise Kontrolle und reduzierten Drawdown
Vollständig kompatibel mit ECN-Brokern und Konten mit geringer Streuung
Leicht zu bedienende Eingaben für schnelle Optimierung
Empfohlene Einstellungen:
Symbol: XAUUSD
Zeitrahmen: M5/M15
Mindesteinlage: $500 (für 0,01 Lots)
Hebelwirkung: 1:100 oder höher
Backtested mit 99% Modellierungsqualität mit exzellentem Profit-Faktor und niedrigem Drawdown. Regelmäßige kostenlose Updates und engagierter Support für alle Käufer!
