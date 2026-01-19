EA Agulhada do Didi

Dieser Expert Advisor wurde entwickelt, um Handelsoperationen im MetaTrader 5 mithilfe der Logik des Didi Index Indikators zu automatisieren.

Der EA führt alle Trades automatisch direkt im Chart aus und folgt dabei den vom Benutzer definierten Regeln und Parametern.

Das Konzept des Roboters basiert auf einer objektiven Einstiegs- und Verwaltungslogik, die es dem Trader ermöglicht, die Ausführung der Trades übersichtlich zu überwachen, ohne externe Integrationen oder zusätzliche Bibliotheken zu verwenden.

Hauptfunktionen

Automatischer Handel

Trades werden automatisch auf Basis der Didi Index Indikatorlogik ausgeführt.

Konfigurierbare Handelszeiten

Ermöglicht die Festlegung bestimmter Zeiträume, in denen der EA handeln darf. Außerhalb dieser Zeiten werden keine neuen Trades eröffnet.

Trailing Stop

Der Stop-Loss folgt der Preisbewegung gemäß den konfigurierten Parametern.

Automatisches Breakeven

Option zur automatischen Anpassung des Stop-Loss auf den Einstiegspreis, sobald definierte Bedingungen erfüllt sind.

Informationspanel im Chart

Zeigt betriebliche Informationen des Expert Advisors an und erleichtert die Überwachung von Trades und EA-Status in Echtzeit.

Kompatibilität

MetaTrader 5

Demo- oder Realkonto

Funktioniert mit allen plattformkompatiblen Symbolen

Wichtiger Hinweis

Dieses Produkt wird ausschließlich in kompilierter Form bereitgestellt, verwendet keine DLL-Aufrufe, sammelt keine Benutzerdaten und integriert keine Drittanbieterdienste. Es entspricht vollständig den Standards des MQL5-Marktes.