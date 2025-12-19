EA Reversal Matrix Pro MT5 - Smart Mean Reversion & Grid System

Rabattierter Preis . Für jeweils 10 Verkäufe erhöht sich der Preis um $30





Entfesseln Sie die Kraft des Präzisionshandels mitEA Reversal Matrix Pro. Dies ist nicht nur ein einfaches Rastersystem, sondern ein hochentwickelter Handelsalgorithmus, der entwickelt wurde, um Marktübertreibungen auszunutzen.

Im Gegensatz zu Standard-Bollinger-Band-EAs, die bei Ausbrüchen blind einsteigen, verwendet Reversal Matrix Proeine fortschrittlichePrice-Action-Analyse (Rejection Candles) und wartet, bis der Markt eine Erschöpfung anzeigt, indem er Kerzendochte und Momentum analysiert, bevor er einen Handel ausführt. Dadurch werden Fehlsignale erheblich reduziert und die Einstiegsgenauigkeit verbessert.

In Kombination mit einem intelligenten Erholungsgitter und robusten Risikomanagement-Funktionen wurde dieser EA entwickelt, um Marktvolatilität in beständige Gewinne zu verwandeln.

Hauptmerkmale:

Intelligente Einstiegslogik: Filtert Trades anhand von "Rejection Candle"-Mustern (Dochtanalyse), um echte Umkehrungen zu bestätigen.

Dynamische Erholung: Verwendet ein ATR-basiertes Rastersystem, das den Abstand auf Basis der Marktvolatilität anpasst.

Risikoschutz: Eingebauter Eigenkapitalschutz ( Max Drawdown % & tägliches Verlustlimit) zum Schutz Ihres Kapitals.

Flexibles Management: Wählen Sie zwischen Fixed Lots oder Auto-Lot (Risiko %) und aktivieren Sie Trailing Stop, um Gewinne zu sichern.

Multi-Symbol-Fähigkeit: Handeln Sie mehrere Paare von einem einzigen Chart aus oder verwalten Sie sie einzeln.

🚀 Empfehlungen & Einrichtung

1. Beste Paare (sehr empfehlenswert):

Diese Strategie funktioniert am besten bei Cross-Pairs, die zu Schwankungen neigen (Mean Reversion).

Am besten geeignet: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD.

Hinweis: Sie können diese Strategie auch mit EURUSD oder GBPUSD testen, aber die oben genannten Währungspaare bieten historisch gesehen die stabilsten Ergebnisse für diese Logik.

2. Einstellungen & Optimierung:

Standardeinstellungen: Der EA wird mit optimierten Standardeinstellungen für die empfohlenen Paare geliefert. Er ist "Plug & Play".

Broker-Sensitivität: Da Spreads und Preisfeeds zwischen den Brokern variieren (ECN vs. Standard), empfehlen wir Ihnen, einen kurzen Backtest oder eine Optimierung durchzuführen, um die Parameter für Ihre spezifischen Broker-Bedingungen fein abzustimmen.

3. Kapitalanforderungen:

Standard-Konto: Mindestens $1.000 empfohlen .

Cent-Konto: Mindestens $10 ( 1.000 USC).

Tipp: Beginnen Sie mit einer konservativen Risikoeinstellung (AutoLot Risk = 0,5% oder Fixed Lot 0,01), um das Verhalten des EAs zu verstehen.

4. Hebelwirkung:

Empfohlen: 1:500 oder höher.

Grid/Martingale-Strategien erfordern eine ausreichende Marge, um Drawdowns während Marktkorrekturen zu verkraften.

5. Zeitrahmen:

Empfohlen: M15.

Neu in v2.31: Der EA arbeitet jetzt mit dem aktuellen Chart-Zeitrahmen, was Ihnen die Flexibilität gibt, mit H1 oder M5 zu experimentieren, falls gewünscht.