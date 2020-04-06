Gold MACrossover RSI EA

AutoTrader Pro EA - Professioneller automatisierter Handelsroboter

Beschreibung:
AutoTrader Pro EA ist ein voll funktionsfähiger automatischer Handelsroboter für MetaTrader 5. Er eröffnet Kauf- und Verkaufstransaktionen abwechselnd automatisch, ohne sich auf komplexe Indikatoren zu verlassen. Der EA beinhaltet automatische Stop Loss und Take Profit, um Ihr Kapital zu schützen und konstante Gewinne zu sichern.

Hauptmerkmale:

Automatische Kauf-/Verkaufs-Handelsausführung in abwechselnder Reihenfolge.

Einstellbare maximale Anzahl von offenen Positionen.

Automatischer Stop-Loss und Take-Profit in Punkten berechnet.

Alarme bei Handelseröffnung.

Automatische Aktualisierung des Verfallsdatums, um ein unerwartetes Anhalten des EA zu verhindern.

Einfach zu bedienende Einstellungen zur Anpassung von Losgröße, Stop Loss, Take Profit und maximalen Positionen.


Vorteile:
Perfekt für Händler, die einen vollautomatischen Handel mit Kapitalschutz wünschen, ohne den Markt ständig zu überwachen oder sich mit komplexen Indikatoren zu beschäftigen.

Verfallsdauer: 1 oder 2 Jahre, mit automatischer Erneuerung des Datums, um einen kontinuierlichen Betrieb zu gewährleisten.
