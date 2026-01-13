Produkttitel: Gold Grid Sentinel Pro MT5

Kurzbeschreibung:

Das ultimative intelligente Grid-System für Gold (XAUUSD), das mit einem dynamischen Erholungsalgorithmus entwickelt wurde, um Gewinne zu maximieren und gleichzeitig einen extrem niedrigen Drawdown (getestet bei 1,7%) beizubehalten.

Vollständige Beschreibung:

Gold Grid Sentinel Pro ist nicht einfach nur ein weiterer Grid-Experte, sondern ein ausgeklügeltes Handelsinstrument, das speziell für den volatilen Charakter von Gold entwickelt wurde. Die meisten Grid-Systeme scheitern an festen Abständen und großen Lots, aber Sentinel Pro verwendet eine dynamische mathematische Sequenz, um sich den Marktbewegungen anzupassen.

Warum sollten Sie sich für Gold Grid Sentinel Pro entscheiden?

Dynamische Erholungslogik: Im Gegensatz zu traditionellen Grids verwendet unser EA ansteigende Intervalle (0, 100, 300, 600...), um sicherzustellen, dass das Konto lange Trends ohne Erschöpfung überstehen kann.

Zwei-Richtungs-Strategie: Es werden sowohl Gewinne aus Kurskorrekturen (Recovery Grid) als auch aus starken Trends (Trend Follower) erzielt.

Konto-Schutz (Margin Shield): Eingebaute intelligente Margin-Überwachung, die "Stop-Outs" verhindert, indem sie Aufträge entsprechend Ihrem verfügbaren Guthaben anpasst.

Ultra-niedriger Drawdown: In rigorosen Backtests erreichte der EA einen Rekordwert von 1,78% Max Drawdown, was ihn für konservative Anleger geeignet macht.

Plug & Play: Optimierte Standardeinstellungen für Gold (XAUUSD), bereit für den Einsatz auf jedem Konto mit einem Hebel von 1:100 oder höher.

Hauptmerkmale:

Gewinnziel in USD: Legen Sie Ihr tägliches oder zyklusbezogenes Gewinnziel in harter Währung fest.

Spread-Filter: Verhindert Einstiege bei hoher Volatilität oder Nachrichtenereignissen, um Ihr Kapital zu schützen.

Intelligente Volumen-Skalierung: Vollständig kompatibel mit Hedging- und Netting-Kontotypen.

Vollständiges Benachrichtigungssystem: Bleiben Sie über Mobile Push, E-Mail oder Desktop-Benachrichtigungen auf dem Laufenden.

Empfohlene Einstellungen:

Symbol: XAUUSD (Gold).

Zeitrahmen: Beliebig (Die Logik basiert auf der Preisaktion).

Mindestguthaben: 500 $ (für 0,01 Lot).

Konto-Typ: Raw Spread / ECN für beste Ergebnisse.