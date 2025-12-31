MabroukPro Reversal Master EA
- Experten
- Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Titel: MabroukPro Reversal Master EA - Intelligente Mittelwertumkehr für konsistente Profite
Tagline: Entfesseln Sie die Macht der Marktumkehrungen mit intelligentem Risikomanagement.
Überblick:
Der MabroukPro Reversal Master EA ist ein hochentwickeltes automatisiertes Handelssystem, das für den MetaTrader 5 (MT5) entwickelt wurde. Es identifiziert auf intelligente Weise hochwahrscheinliche Chancen für eine Mittelwertumkehr durch eine einzigartige Kombination aus Trendfilterung (Gleitender Durchschnitt) und Momentum-Analyse (RSI). Dieser EA wurde für Händler entwickelt, die konsistente Gewinne mit robuster Risikokontrolle anstreben.
Hauptmerkmale:
Intelligente Mean-Reversion-Logik: Nutzt einen benutzerdefinierten Algorithmus, um optimale Einstiegspunkte zu erkennen, wenn die Preise deutlich vom Haupttrend (MA) abweichen und der RSI überkaufte/überverkaufte Bedingungen anzeigt.
Dynamisches Risikomanagement: Berechnet automatisch präzise Losgrößen auf der Grundlage eines benutzerdefinierten Risikoprozentsatzes pro Handel (z. B. 1,5 % des Guthabens) und gewährleistet so einen disziplinierten Kapitalschutz.
Fortgeschrittener Trailing Stop: Schützt Ihre Gewinne durch dynamische Anpassung des Stop Loss, wenn sich der Handel zu Ihren Gunsten entwickelt, und maximiert so die Gewinne bei gleichzeitiger Minimierung des Risikos.
Trend-Konfluenz-Filter: Integriert einen gleitenden Durchschnitt (MA), um sicherzustellen, dass Trades nur in Übereinstimmung mit dem breiteren Markttrend getätigt werden, was die Genauigkeit erhöht.
Zeitbasiertes Filtern: Verfügt über eine intelligente Kerzenanzahl-Filterung zwischen den Trades, um ein Überhandeln in volatilen Bedingungen zu vermeiden.
Bewährte Leistung: Backtesting mit 100 % historischer Qualität, das eine konstante Rentabilität mit einem hohen Gewinnfaktor von 1,78 und einem starken Erholungsfaktor von 2,08 zeigt (siehe beigefügter Backtest-Bericht).
Vollständig anpassbar: Passen Sie Schlüsselparameter wie MA-Periode, RSI-Levels, Stop Loss, Take Profit und Risikoprozentsatz einfach an Ihren Handelsstil und die Marktbedingungen an.
Warum MabroukPro Reversal Master EA wählen?
Zuverlässige Automatisierung: Automatisieren Sie Ihren Handel mit einer kampferprobten Strategie, die emotionale Entscheidungen überflüssig macht.
Kapitalschutz: Schlafen Sie ruhig in dem Wissen, dass Ihr Kapital durch ein fortschrittliches Risikomanagement-System geschützt ist.
Maximieren Sie Ihre Profite: Nutzen Sie dynamische Trailing-Stops, um das maximale Potenzial aus jedem gewinnbringenden Handel zu ziehen.
Transparenz: Backtesting mit 100 % echten Tick-Daten für eine überprüfbare Performance.
Empfohlene Assets: EURUSD, GBPUSD (H1-Zeitrahmen)
Mindesteinlage: $1000 (für 0,01 Lot mit 1,5% Risiko)
