Titel: MabroukPro Reversal Master EA - Intelligente Mittelwertumkehr für konsistente Profite

Tagline: Entfesseln Sie die Macht der Marktumkehrungen mit intelligentem Risikomanagement.

Überblick:

Der MabroukPro Reversal Master EA ist ein hochentwickeltes automatisiertes Handelssystem, das für den MetaTrader 5 (MT5) entwickelt wurde. Es identifiziert auf intelligente Weise hochwahrscheinliche Chancen für eine Mittelwertumkehr durch eine einzigartige Kombination aus Trendfilterung (Gleitender Durchschnitt) und Momentum-Analyse (RSI). Dieser EA wurde für Händler entwickelt, die konsistente Gewinne mit robuster Risikokontrolle anstreben.

Hauptmerkmale:

Intelligente Mean-Reversion-Logik: Nutzt einen benutzerdefinierten Algorithmus, um optimale Einstiegspunkte zu erkennen, wenn die Preise deutlich vom Haupttrend (MA) abweichen und der RSI überkaufte/überverkaufte Bedingungen anzeigt.

Dynamisches Risikomanagement: Berechnet automatisch präzise Losgrößen auf der Grundlage eines benutzerdefinierten Risikoprozentsatzes pro Handel (z. B. 1,5 % des Guthabens) und gewährleistet so einen disziplinierten Kapitalschutz.

Fortgeschrittener Trailing Stop: Schützt Ihre Gewinne durch dynamische Anpassung des Stop Loss, wenn sich der Handel zu Ihren Gunsten entwickelt, und maximiert so die Gewinne bei gleichzeitiger Minimierung des Risikos.

Trend-Konfluenz-Filter: Integriert einen gleitenden Durchschnitt (MA), um sicherzustellen, dass Trades nur in Übereinstimmung mit dem breiteren Markttrend getätigt werden, was die Genauigkeit erhöht.

Zeitbasiertes Filtern: Verfügt über eine intelligente Kerzenanzahl-Filterung zwischen den Trades, um ein Überhandeln in volatilen Bedingungen zu vermeiden.

Bewährte Leistung: Backtesting mit 100 % historischer Qualität, das eine konstante Rentabilität mit einem hohen Gewinnfaktor von 1,78 und einem starken Erholungsfaktor von 2,08 zeigt (siehe beigefügter Backtest-Bericht).

Vollständig anpassbar: Passen Sie Schlüsselparameter wie MA-Periode, RSI-Levels, Stop Loss, Take Profit und Risikoprozentsatz einfach an Ihren Handelsstil und die Marktbedingungen an.

Warum MabroukPro Reversal Master EA wählen?

Zuverlässige Automatisierung: Automatisieren Sie Ihren Handel mit einer kampferprobten Strategie, die emotionale Entscheidungen überflüssig macht.

Kapitalschutz: Schlafen Sie ruhig in dem Wissen, dass Ihr Kapital durch ein fortschrittliches Risikomanagement-System geschützt ist.

Maximieren Sie Ihre Profite: Nutzen Sie dynamische Trailing-Stops, um das maximale Potenzial aus jedem gewinnbringenden Handel zu ziehen.

Transparenz: Backtesting mit 100 % echten Tick-Daten für eine überprüfbare Performance.

Empfohlene Assets: EURUSD, GBPUSD (H1-Zeitrahmen)

Mindesteinlage: $1000 (für 0,01 Lot mit 1,5% Risiko)

