Mabrouk Institutional Sniper

Mabrouk Institutional Sniper V1.40 - Bestehen Sie Ihre Prop Firm Challenges!
Erschließen Sie sich den institutionellen Handel mit dem stabilsten RSI-Liquiditätsalgorithmus auf dem Markt.
Haben Sie genug von Experten, die Ihr Konto ausbluten lassen oder an den Konsistenzregeln von Prop Firms scheitern? Der Mabrouk Institutional Sniper wurde speziell für Händler entwickelt, die hohe Präzision, geringes Risiko und professionelles Geldmanagement verlangen.
Warum Mabrouk Institutional Sniper wählen?
Prop Firm Ready: Eingebauter Schutz vor täglichen Verlusten (standardmäßig auf 3% eingestellt), um sicherzustellen, dass Sie niemals gegen Finanzierungsregeln (FTMO, MyForexFunds, etc.) verstoßen.
Logik der institutionellen Liquidität: Im Gegensatz zu Standard-RSI-EAs verwendet unsere Version 1.40 einen hyperschnellen Periode-3-Filter, um Preisumkehrungen genau im Moment der institutionellen Erschöpfung zu erfassen.
Intelligentes Volumen-Management: Integrierte "Auto-Lot"-Skalierung. Egal, ob Sie 100 $ oder 100.000 $ haben, der EA berechnet die erforderliche Margin, um sicherzustellen, dass jeder Handel perfekt und ohne "Nicht genug Geld"-Fehler ausgeführt wird.
Zeitlich gefilterte Präzision: Handelt nur während der Sitzungen mit hoher Liquidität (London & New York), um die Fallen des "toten Marktes" und die hohe Streuung der Volatilität zu vermeiden.
Hauptmerkmale:
Harter Stop Loss & Take Profit: Jeder Handel ist geschützt. Kein Raster, kein gefährliches Martingal.
Dynamischer Trailing Stop: Sichert Gewinne, wenn sich der Markt zu Ihren Gunsten entwickelt.
Niedriger Drawdown-Fokus: Historisch entwickelt, um unter normalen Marktbedingungen einen Drawdown von unter 5 % zu halten.
Ein-Chart-Setup: Einfach zu installieren und läuft 24/5 ohne Wartung.
Empfohlene Einstellungen:
Symbol: XAUUSD (Gold), EURUSD, oder GBPUSD.
Zeitrahmen: M5 oder M15 für beste Sniping-Ergebnisse.
Mindestguthaben: $100 (funktioniert dank unserer V1.40-Optimierung auch auf kleineren Konten).
"Handeln Sie nicht nur. Jagen Sie wie eine Institution."
Holen Sie sich noch heute Ihr Exemplar und bringen Sie Ihr Trading auf ein professionelles Niveau!
Weitere Produkte dieses Autors
XAU Gold Trend Expert
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Experten
Der EA verwendet eine ausgeklügelte "Triple-Filter"-Logik, um Einträge mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren: Trendausrichtung: Verwendet ein Dual EMA (50/200) Crossover-System, um die vorherrschende Marktrichtung zu identifizieren. Es wird nur in die Richtung des langfristigen Trends gehandelt. Momentum-Filter: Bezieht den Relative Strength Index (RSI) mit ein, um sicherzustellen, dass der Kurs genügend Schwung hat, um sein Ziel zu erreichen, und vermeidet "flache" oder seitwärts tend
Titanium Prop Guard Pro
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Experten
Überschrift: Ultimativer Kontoschutz für Prop Firm Trader! Haben Sie Angst, Ihren täglichen Drawdown zu erreichen? Titanium Prop Guard Pro ist Ihr professioneller stiller Partner, der Ihr Kapital 24/7 überwacht. Es wurde speziell für Händler entwickelt, die ihre finanzierten Konten absichern und sich nie wieder Sorgen machen wollen, dass sie gegen die Prop Firm Regeln verstoßen. Hauptmerkmale: ️ Smart Daily Loss Limit: Schließt automatisch alle Trades, wenn Ihr Verlust das Limit erreicht.
Titanium Algo Guard Pro
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Experten
اسم المنتج: Titanium Algo Guard Lite (مجاني) الوصف: روبوت تداول آلي مصمم خصيصاً للمتداولين الذين يبحثون عن الأمان والاستقرار. يعتمد "Titanium Algo Guard" على استراتيجية تداول ذكية تعتمد على حركة السعر (Price Action) مع نظام صارم لإدارة المخاطر لضمان حماية حسابك من التقلبات العنيفة. المميزات الرئيسية: إدارة مخاطر متقدمة: يقوم الروبوت بحساب حجم اللوت تلقائياً بناءً على رصيد حسابك ليتوافق مع شروط البروكر. حماية من "Stop Out": نظام ذكي يمنع استنزاف الهامش ويضمن بقاء الحساب آمناً حتى في أصعب ظروف ال
Gold Vortex Safe Manager
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Experten
Beschreibung: Smart Trade Manager Safe ist ein einfacher und sicherer automatisierter Handelsroboter für MT5, der sowohl für Anfänger als auch für professionelle Trader entwickelt wurde. Er eröffnet automatisch Kaufgeschäfte und verwaltet das Risiko mit festen Stop Loss und Take Profit. Eigenschaften: Eröffnet automatisch Kaufgeschäfte für jedes Währungspaar. Verwaltet das Risiko mit festen Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus. Verwendet eine einzigartige Magic Number zur Unterscheidung seine
Auto Expiry Update EA
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Experten
Auto-Expiry Update EA - Professioneller automatisierter Handelsroboter Beschreibung: Auto-Expiry Update EA ist ein voll funktionsfähiger Handelsroboter für MetaTrader 5. Er eröffnet automatisch abwechselnd Kauf- und Verkaufstransaktionen, ohne dass komplexe Indikatoren erforderlich sind. Der EA verfügt über ein automatisches Stop-Loss- und Take-Profit-System, um Ihr Kapital zu schützen und beständige Gewinne zu sichern. Hauptmerkmale: Automatische Ausführung von Kauf- und Verkaufstransaktion
Gold MACrossover RSI EA
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Experten
AutoTrader Pro EA - Professioneller automatisierter Handelsroboter Beschreibung: AutoTrader Pro EA ist ein voll funktionsfähiger automatischer Handelsroboter für MetaTrader 5. Er eröffnet Kauf- und Verkaufstransaktionen abwechselnd automatisch, ohne sich auf komplexe Indikatoren zu verlassen. Der EA beinhaltet automatische Stop Loss und Take Profit, um Ihr Kapital zu schützen und konstante Gewinne zu sichern. Hauptmerkmale: Automatische Kauf-/Verkaufs-Handelsausführung in abwechselnder Reihe
Aura Gold Scalper X
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Experten
Aura Gold Scalper X ist ein hochentwickelter und zuverlässiger Expert Advisor, der speziell für das Scalping von XAUUSD (Gold) auf den Zeitrahmen M5 und M15 optimiert ist. Hauptmerkmale: Fortschrittliche Moving Average Crossover-Strategie kombiniert mit RSI-Filter zur Eliminierung von Fehlsignalen und zur Erfassung von Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit Intelligentes Risikomanagement mit anpassbarem Stop Loss, Take Profit und Losgröße Keine gefährlichen Techniken wie Martingale oder Grid - Fok
Gold Vortex AI
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Experten
بناءً على الكود الذي صممناه بلغة MQL5، إليك وصفاً احترافياً وشاملاً لهذا الروبوت (Expert Advisor) لتعرف كيف يعمل، وما هي فلسفته في التداول، وكيف تديره: اسم الروبوت: Gold Vortex AI - Pro Edition 1. الفلسفة الاستراتيجية (Handelslogik) يعتمد الروبوت على استراتيجية "الارتداد من القمم والقيعان" (Mean Reversion) مدمجة مع "فلتر الزخم" (Momentum Filter). تحديد النطاق: يستخدم مؤشر Bollinger Bands لتحديد حدود حركة السعر. عندما يخرج السعر عن هذه الحدود، يُعتبر الذهب في حالة "تطرف سعري". تأكيد الانعكاس: لا
Gold Trend Pullback EA
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Experten
Gold Trend Pullback EA ist ein professioneller Expert Advisor, der speziell für den Handel mit XAUUSD (Gold) auf MT5 entwickelt wurde. Der EA handelt mit dem Haupttrend unter Verwendung einer Pullback-Strategie, die auf: EMA 200 für die Trendrichtung EMA 50 für den Einstieg in den Pullback RSI zur Bestätigung ATR-basierter dynamischer Stop Loss Hauptmerkmale: Handelt nur XAUUSD Optimiert für M15 Zeitrahmen Nur ein Handel auf einmal (sicherer Handel) Risikobasierte Lotberechnung (1% stan
XAU Smart Trend EA
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Experten
Hier finden Sie eine professionelle und überzeugende Beschreibung Ihres Expert Advisors in englischer Sprache. Sie können dies für den MQL5 Market, eine GitHub README oder Ihr persönliches Portfolio verwenden. XAU/USD Trend Master EA Hochpräzise Lösung für den Goldhandel XAU/USD Trend Master ist ein vollautomatischer Expert Advisor (EA), der speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf dem M15-Zeitrahmen entwickelt wurde. Der EA kombiniert institutionelle Trendfolgelogik mit Momentum-Filterun
AurumTrend EA
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Experten
**AurumTrend EA: Ihr automatisierter Gold (XAUUSD) Handelsbegleiter** Erschließen Sie sich die Kraft des konsistenten und mühelosen Handels mit AurumTrend EA, einem Expert Advisor, der speziell für die stetige Trendfolge bei Gold (XAUUSD) auf der MetaTrader 5-Plattform entwickelt wurde. AurumTrend EA nutzt eine robuste Simple Moving Average (SMA)-Strategie, analysiert den Markt auf intelligente Weise und führt Kauf-/Verkaufstransaktionen auf der Grundlage von Kerzenabschlüssen aus, um Ihnen ei
Titanium Scalper Pro
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Experten
Titanium Scalper Pro V1.0 - Intelligenter Momentum-Handel Titanium Scalper Pro ist ein professionelles algorithmisches Handelssystem, das speziell für die MetaTrader 5 Plattform entwickelt wurde. Dieser EA (Expert Advisor) konzentriert sich auf hochwahrscheinliche Momentum-Bursts und nutzt eine Kombination aus Price Action Analyse und RSI Dynamic Filtering, um schnelle Marktbewegungen zu erfassen. Warum Titanium Scalper Pro? Keine gefährlichen Methoden: Streng genommen KEIN Martingale, KEIN Gri
Gold Sentinel AI
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Experten
روبوت Gold Sentinel AI هو ثمرة دمج بين خبرة تداول البرايس أكشن وأحدث تقنيات البرمجة الآلية. تم تصميمه خصيصاً ليتناسب مع تقلبات معدن الذهب (XAUUSD). المميزات الرئيسية: استراتيجية SMC: يعتمد الروبوت على تحديد مناطق كسر الهيكل (BOS) للدخول مع الاتجاه القوي فقط. إدارة صارمة للمخاطر: لا يستخدم الروبوت نظام المارتينجال أو الهيدج، كل صفقة لها وقف خسارة وهدف محدد. نظام ملاحقة الأرباح: مزود بتقنية Trailing Stop لحجز الأرباح وتأمين الصفقات مع تحرك السعر. فلتر الأخبار: نظام ذكي يتجنب التداول في أوقات التذ
BTC Quantum Predator
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Experten
Titel: BTC Quantum Predator MT5 Untertitel: Hochpräziser Bitcoin & Forex Trend Hunter von Mabrouk Mahdy Produkt-Beschreibung: BTC Quantum Predator ist ein fortschrittliches algorithmisches Handelssystem, das speziell für die hohe Volatilität des Cryptocurrency-Marktes entwickelt wurde, wobei der Schwerpunkt auf Bitcoin (BTCUSD) liegt. Dieser von Mabrouk Mahdy entwickelte Expert Advisor verwendet eine ausgeklügelte Mischung aus volatilitätsbasierten Hüllkurven und Momentum-Filterung, um hochwahr
Titanium News Sniper
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Experten
Produktbeschreibung (نسخة المتجر) Überschrift: SPEZIELLES EINFÜHRUNGSANGEBOT: Sichern Sie sich Ihr Exemplar für nur $49! (Nächster Preis: $79, Endpreis: $149) Titanium News Sniper AI ist ein professionelles Handelssystem, das speziell entwickelt wurde, um den Markt bei wichtigen Nachrichtenereignissen zu dominieren. Im Gegensatz zu herkömmlichen Bots, die auf Nachrichten setzen, verwendet dieser Expert Advisor fortschrittliche Liquidity Sweep Logic und Volatilitätsanalyse, um institutione
Titanium Guard Pro AI
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Experten
Englische Beschreibung) Titel: Titanium Guard Pro - Der ultimative Aktienschutzschild Sind Sie es leid, Ihre Gewinne durch Marktschwankungen oder emotionales Handeln zu verlieren? Machen Sie sich keine Sorgen! Titanium Guard Pro ist Ihr professioneller "Sicherheitsschalter". Er überwacht Ihren Kontostand 24/7. In dem Moment, in dem Ihr voreingestelltes Gewinnziel oder Ihr maximaler Verlustprozentsatz erreicht wird, gleicht es sofort alle Positionen aus und löscht ausstehende Aufträge, um Ihr Ka
Crystal Capital Sentinel
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Experten
Englische Beschreibung (MQL5 Produktseite) (Fügen Sie dies am Ende der Beschreibung hinzu) SPEZIELLES EINFÜHRUNGSANGEBOT Standardpreis: ~~$249~~ Aktueller Preis: $149 (Nur für die ersten 5 Exemplare!) Nächster Preis: $199 (Nach 5 Verkäufen) Warum der Rabatt? Wir wollen eine Gemeinschaft erfolgreicher Nutzer aufbauen und die ersten 5-Sterne-Bewertungen sammeln. Sichern Sie sich Ihren "Sentinel"-Schutz jetzt, bevor der Preis auf seinen ursprünglichen Wert steigt! الوصف العربي (للمنصات العربية
MabroukPro Reversal Master EA
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Experten
Titel: MabroukPro Reversal Master EA - Intelligente Mittelwertumkehr für konsistente Profite Tagline: Entfesseln Sie die Macht der Marktumkehrungen mit intelligentem Risikomanagement. [Einführungsbild hier: Backtest-Screenshot mit $1.217+ Gewinn & 100% Qualität] Überblick: Der MabroukPro Reversal Master EA ist ein hochentwickeltes automatisiertes Handelssystem, das für den MetaTrader 5 (MT5) entwickelt wurde. Es identifiziert auf intelligente Weise hochwahrscheinliche Chancen für eine Mittelwer
Renko Pro V7 Final
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Experten
GOLD RENKO HUNTER PRO V7 - 99% QUALITÄT BACKTESTED EA FÜR XAUUSD! Sind Sie müde von endlosen Verlusten auf dem volatilen Goldmarkt? Wir stellen Ihnen den Gold Renko Hunter Pro V7 vor, einen fortschrittlichen Expert Advisor, der sorgfältig entwickelt wurde, um mit Hilfe der intelligenten Renko-Brick-Analyse von den starken Trends im Goldmarkt zu profitieren. Warum Gold Renko Hunter Pro V7 wählen? * Bewährte Rentabilität: Erzielen Sie konsistente Gewinne mit einem beeindruckenden Netto
Gold Avenger Smc V1
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Experten
Gold Avenger SMC Gold Avenger SMC ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der speziell für den XAUUSD (Gold)-Markt entwickelt wurde, obwohl er vielseitig genug ist, um für die wichtigsten Devisenpaare verwendet zu werden. Er nutzt die Prinzipien der Smart Money Concepts (SMC), um Umkehrzonen mit hoher Wahrscheinlichkeit und Punkte der Trenderschöpfung zu identifizieren. Kernstrategie Der EA identifiziert institutionelle Angebots- und Nachfragezonen und sucht nach "Marktstrukturverschiebunge
Mabrouk Fixed Ultimate Recovery EA
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Experten
️ Mabrouk PRO Martingale EA - Die Null-Drawdown-Strategie Englische Beschreibung: Mabrouk PRO Martingale ist ein hochleistungsfähiges algorithmisches Handelssystem, das für Trader entwickelt wurde, die beständiges Wachstum mit extremer Risikokontrolle anstreben. Dieser EA ist das Ergebnis einer rigorosen Optimierung, bei der in umfangreichen Backtests ein maximaler Drawdown von 0% erreicht wurde, während gleichzeitig eine hohe Rentabilität beibehalten wurde. Hauptmerkmale: Null-Drawdown-Erbe:
Mabrouk Prop Guard EA
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Experten
️ Mabrouk PropGuard EA - Der ultimative Prop Firm & Equity-Schutz Mabrouk PropGuard EA ist ein professionelles algorithmisches Handelssystem, das speziell für Händler entwickelt wurde, die mit Leichtigkeit Prop Firm-Konten führen und erhalten wollen. Durch die Kombination von hochfrequenter EMA-Logik mit eisernem Risikomanagement stellt dieser EA sicher, dass Ihr Kapital geschützt ist, während Ihre Gewinne stetig wachsen. Bewährte Leistung (echte Backtest-Ergebnisse) Getestet auf XAUUSD (G
Mabrouk Gold SMC Pro Investor Edition
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Experten
Meistern Sie den Goldmarkt mit Mabrouk Gold SMC Pro - die ultimative Wahl für Investoren! Mabrouk Gold SMC Pro ist ein erstklassiges algorithmisches Handelssystem, das für Händler entwickelt wurde, die Präzision auf institutionellem Niveau und absoluten Kapitalschutz verlangen. Dieser speziell für den XAUUSD (Gold) optimierte EA nutzt Smart Money Concepts (SMC), um hochwahrscheinliche Liquiditätsschwankungen zu erkennen und stellt sicher, dass Sie nur dann in den Markt einsteigen, wenn die Chan
Mabrouk RSI Sniper
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Indikatoren
Mabrouk RSI Sniper Pro: Punktgenaue Umkehrungen mit präziser Preisaktion und Momentum Mit dem Mabrouk RSI Sniper Pro Indikator erreichen Sie eine unvergleichliche Genauigkeit beim Handel. Dieses leistungsstarke Tool wurde für professionelle Trader entwickelt und kombiniert fortschrittliche Price-Action-Analyse mit einem intelligenten RSI-Momentum-Filter, um Umkehrsignale mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Hören Sie auf zu raten und beginnen Sie, Ihre Einstiege mit Zuversicht
Mabrouk RSI Sniper Pro
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Indikatoren
Mabrouk RSI Sniper Pro: Hochpräziser Umkehrsignal-Indikator Nutzen Sie die Kraft der professionellen Preisbewegung in Kombination mit dem Volumenmomentum. Der Mabrouk RSI Sniper Pro wurde für Trader entwickelt, die Präzision und Zuverlässigkeit verlangen. Er identifiziert Umkehrpunkte mit hoher Wahrscheinlichkeit durch die Analyse von Kerzenformationen und Volumenspitzen. Hauptmerkmale: Zero Repaint: Die Signale sind dauerhaft, sobald die Kerze geschlossen ist. Volumen-gefiltert: Es wer
Mabrouk News Sniper PRO
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Experten
Überschrift: Mabrouk News Sniper PRO: Der ultimative High-Speed News Trading EA Beschreibung: Beherrschen Sie die Märkte während hochaktueller Nachrichtenereignisse mit Mabrouk News Sniper PRO. Dieser Expert Advisor wurde speziell für Händler entwickelt, die von der massiven Volatilität profitieren wollen, die auf wirtschaftliche Veröffentlichungen wie NFP, CPI und Zinsentscheidungen folgt. Im Gegensatz zu Standard-EAs verwendet der News Sniper PRO eine proprietäre "Price Action Breakout"
