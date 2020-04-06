Auto Expiry Update EA
- Experten
- Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
- Version: 1.3
- Aktivierungen: 5
Einfach zu bedienende Einstellungen zur Anpassung von Losgröße, Stop Loss, Take Profit und maximalen Positionen.
Auto-Expiry Update EA هو روبوت تداول متكامل مصمم للعمل على منصة MetaTrader 5، يتيح لك فتح صفقات Buy و Sell تلقائيًا بالتناوب دون الحاجة لمؤشرات معقدة. الروبوت مزود بآلية وقف خسارة وجني أرباح تلقائية لحماية رأس المال وتحقيق أرباح مستمرة.
المميزات الرئيسية:
فتح صفقات تلقائي Kaufen/Verkaufen بالتناوب.
الحد الأقصى لعدد الصفقات المفتوحة قابل للتعديل.
وقف الخسارة وجني الأرباح محسوب تلقائيًا بالنقاط.
تنبيهات Alert و Push عند فتح الصفقة أو إغلاقها.
تاريخ انتهاء متجدد تلقائي لتجنب توقف الروبوت.
واجهة إعدادات سهلة لضبط حجم اللوت، Stop Loss، Take Profit، وعدد الصفقات حسب رغبتك.
الفائدة:
مثالي للمتداولين الذين يريدون أتمتة التداول اليومي مع حماية رأس المال، دون الحاجة لمراقبة مستمرة أو تعقيدات تحليل المؤشرات.
مدة الصلاحية: سنة أو سنتين حسب اختيارك، مع تحديث تلقائي للتاريخ لتجنب أي توقف.