Auto-Expiry Update EA - Professioneller automatisierter Handelsroboter

Beschreibung:

Auto-Expiry Update EA ist ein voll funktionsfähiger Handelsroboter für MetaTrader 5. Er eröffnet automatisch abwechselnd Kauf- und Verkaufstransaktionen, ohne dass komplexe Indikatoren erforderlich sind. Der EA verfügt über ein automatisches Stop-Loss- und Take-Profit-System, um Ihr Kapital zu schützen und beständige Gewinne zu sichern.

Hauptmerkmale:

Automatische Ausführung von Kauf- und Verkaufstransaktionen in abwechselnder Reihenfolge.

Einstellbare maximale Anzahl von offenen Positionen.

Automatischer Stop-Loss und Take-Profit in Punkten berechnet.

Alarme und Push-Benachrichtigungen bei Handelseröffnung und -schluss.

Automatische Aktualisierung des Verfallsdatums, um zu verhindern, dass der EA unerwartet gestoppt wird.

Einfach zu bedienende Einstellungen zur Anpassung von Losgröße, Stop Loss, Take Profit und maximalen Positionen.





Auto-Expiry Update EA هو روبوت تداول متكامل مصمم للعمل على منصة MetaTrader 5، يتيح لك فتح صفقات Buy و Sell تلقائيًا بالتناوب دون الحاجة لمؤشرات معقدة. الروبوت مزود بآلية وقف خسارة وجني أرباح تلقائية لحماية رأس المال وتحقيق أرباح مستمرة.





المميزات الرئيسية:





فتح صفقات تلقائي Kaufen/Verkaufen بالتناوب.





الحد الأقصى لعدد الصفقات المفتوحة قابل للتعديل.





وقف الخسارة وجني الأرباح محسوب تلقائيًا بالنقاط.





تنبيهات Alert و Push عند فتح الصفقة أو إغلاقها.





تاريخ انتهاء متجدد تلقائي لتجنب توقف الروبوت.





واجهة إعدادات سهلة لضبط حجم اللوت، Stop Loss، Take Profit، وعدد الصفقات حسب رغبتك.









الفائدة:

مثالي للمتداولين الذين يريدون أتمتة التداول اليومي مع حماية رأس المال، دون الحاجة لمراقبة مستمرة أو تعقيدات تحليل المؤشرات.





مدة الصلاحية: سنة أو سنتين حسب اختيارك، مع تحديث تلقائي للتاريخ لتجنب أي توقف.