Equity Paragon PRO
- Experten
- Sarvarbek Abduvoxobov
- Version: 1.2
- Aktualisiert: 28 Dezember 2025
- Aktivierungen: 20
Equity-basiertes Swing-Trading-System für XAUUSD
Wichtige Informationen
|Strategietyp
|Swing-Trading mit equity-basierter Expositionskontrolle (kein Grid, kein Martingale, kein Averaging)
|Risikostufe
|Vom Nutzer gesteuert über Equity-Schutz, Tageslimits und Expositionsfilter
|Prop-Firm-Kompatibilität
|Integrierter täglicher und gesamter Equity-Verlustschutz
|Broker-Anforderungen
|Jeder MT5-Broker (ECN / RAW-Konten empfohlen)
|Einrichtungsaufwand
|Für Anfänger geeignet, alle Parameter sind anpassbar
Produktübersicht
Equity Paragon EA ist ein kontrolliertes Swing-Trading-System, das speziell für XAUUSD (Gold) entwickelt wurde. Das System nutzt ein equity-basiertes Schutzframework zur Steuerung der Exposition und zur Sicherung von Gewinnen durch stufenweise Schutzmechanismen.
Der EA verwendet kein Grid-Trading, kein Martingale, kein Averaging und keine risikoreichen Erholungsstrategien. Alle Risiko- und Expositionsparameter werden vollständig vom Nutzer kontrolliert.
|LIVE-SIGNAL
|Code2Profit EA Kanal-Leitfaden
|Investorenzugang (Nur Lesen)
|Konto
|51407407
|Server
|Pepperstone-MT5-Live01
|Investor-Passwort
|EquPargon!1
|Sie können die Live-Trading-Ergebnisse hier über den Investorenzugang (Nur-Lesezugriff) überwachen und überprüfen.
Die interne Struktur umfasst adaptives Breakeven, dynamisches Trailing, Expositionskontrolle sowie ein automatisches Suspendierungsmodul, das den Handel unter ungünstigen Bedingungen begrenzt.
Symbol & Zeitrahmen
- Symbol: XAUUSD
- Zeitrahmen: H1
Strategie & Risikoansatz
Die Strategie konzentriert sich auf mittelfristige Swing-Bewegungen und arbeitet unter strengen Equity-Schutzregeln.
- Equity-basierte Expositionskontrolle
- Swing-Trading-Einstiege
- Adaptives Breakeven und dynamisches Trailing
- Kein Martingale, kein Grid, kein Averaging
Einzigartigkeit des Systems
Der EA enthält ein Equity-Control-Modul, das auf Echtzeitänderungen von Kontostand und Equity reagiert.
Hauptfunktionen
- Equity-basierte Risikoverwaltung
- Stufenweiser Gewinnschutz
- Adaptives Trailing mit Breakeven-Logik
- Tägliche Handels- und Verlustfilter
- Automatische Suspendierung bei Equity-Stress
- Expositionsbegrenzung basierend auf Balance/Equity
- Kein Grid, kein Martingale, kein Averaging
Handelslogik & interne Schutzmechanismen
- Equity-Risiko-Engine
- Breakeven- und Trailing-Logik
- Expositionsschutz
- Täglicher und gesamter Equity-Schutz
- Automatische Suspendierung bei Annäherung an Limits
Technische Spezifikationen
|Instrument
|XAUUSD
|Zeitrahmen
|H1
|Hebel
|1:100 – 1:500
|Kontotyp
|ECN / RAW
|Mindestguthaben
|$300
|Empfohlenes Guthaben
|$500 – $1000
|Ausführung
|Market Execution
|Equity-Schutz
|Aktiviert
Nutzungshinweise
- Verwenden Sie realistische Spreads und Slippage beim Backtesting
- Kompatibel mit den meisten MT5-ECN-Brokern
- Ein VPS mit niedriger Latenz wird empfohlen
- Keine häufige Optimierung erforderlich
Offizieller Support
Der gesamte Support erfolgt ausschließlich über das offizielle MQL5-Profil.
Abschließende Hinweise
Kaufen Sie das Produkt ausschließlich über die offizielle MQL5-Market-Seite. Nicht autorisierte Kopien werden nicht unterstützt.