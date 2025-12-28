Equity Paragon PRO

Equity-basiertes Swing-Trading-System für XAUUSD

Wichtige Informationen

Strategietyp Swing-Trading mit equity-basierter Expositionskontrolle (kein Grid, kein Martingale, kein Averaging)
Risikostufe Vom Nutzer gesteuert über Equity-Schutz, Tageslimits und Expositionsfilter
Prop-Firm-Kompatibilität Integrierter täglicher und gesamter Equity-Verlustschutz
Broker-Anforderungen Jeder MT5-Broker (ECN / RAW-Konten empfohlen)
Einrichtungsaufwand Für Anfänger geeignet, alle Parameter sind anpassbar

Produktübersicht

Equity Paragon EA ist ein kontrolliertes Swing-Trading-System, das speziell für XAUUSD (Gold) entwickelt wurde. Das System nutzt ein equity-basiertes Schutzframework zur Steuerung der Exposition und zur Sicherung von Gewinnen durch stufenweise Schutzmechanismen.

Der EA verwendet kein Grid-Trading, kein Martingale, kein Averaging und keine risikoreichen Erholungsstrategien. Alle Risiko- und Expositionsparameter werden vollständig vom Nutzer kontrolliert.

LIVE-SIGNAL Code2Profit EA Kanal-Leitfaden
Investorenzugang (Nur Lesen)
Konto 51407407
Server Pepperstone-MT5-Live01
Investor-Passwort EquPargon!1
Sie können die Live-Trading-Ergebnisse hier über den Investorenzugang (Nur-Lesezugriff) überwachen und überprüfen.

Die interne Struktur umfasst adaptives Breakeven, dynamisches Trailing, Expositionskontrolle sowie ein automatisches Suspendierungsmodul, das den Handel unter ungünstigen Bedingungen begrenzt.

Symbol & Zeitrahmen

  • Symbol: XAUUSD
  • Zeitrahmen: H1

Strategie & Risikoansatz

Die Strategie konzentriert sich auf mittelfristige Swing-Bewegungen und arbeitet unter strengen Equity-Schutzregeln.

  • Equity-basierte Expositionskontrolle
  • Swing-Trading-Einstiege
  • Adaptives Breakeven und dynamisches Trailing
  • Kein Martingale, kein Grid, kein Averaging

Einzigartigkeit des Systems

Der EA enthält ein Equity-Control-Modul, das auf Echtzeitänderungen von Kontostand und Equity reagiert.

Hauptfunktionen

  • Equity-basierte Risikoverwaltung
  • Stufenweiser Gewinnschutz
  • Adaptives Trailing mit Breakeven-Logik
  • Tägliche Handels- und Verlustfilter
  • Automatische Suspendierung bei Equity-Stress
  • Expositionsbegrenzung basierend auf Balance/Equity
  • Kein Grid, kein Martingale, kein Averaging

Handelslogik & interne Schutzmechanismen

  • Equity-Risiko-Engine
  • Breakeven- und Trailing-Logik
  • Expositionsschutz
  • Täglicher und gesamter Equity-Schutz
  • Automatische Suspendierung bei Annäherung an Limits

Technische Spezifikationen

Instrument XAUUSD
Zeitrahmen H1
Hebel 1:100 – 1:500
Kontotyp ECN / RAW
Mindestguthaben $300
Empfohlenes Guthaben $500 – $1000
Ausführung Market Execution
Equity-Schutz Aktiviert

Nutzungshinweise

  • Verwenden Sie realistische Spreads und Slippage beim Backtesting
  • Kompatibel mit den meisten MT5-ECN-Brokern
  • Ein VPS mit niedriger Latenz wird empfohlen
  • Keine häufige Optimierung erforderlich

Offizieller Support

Der gesamte Support erfolgt ausschließlich über das offizielle MQL5-Profil.

Abschließende Hinweise

Kaufen Sie das Produkt ausschließlich über die offizielle MQL5-Market-Seite. Nicht autorisierte Kopien werden nicht unterstützt.

Equity Paragon EA — Stabilität · Kontrolle · Konsistenz

Empfohlene Produkte
Accurate Trend Finder
Machel Delaurence Miller
Experten
Der "Accurate Trend Finder" EA kombiniert die Leistung von 10 technischen Indikatoren, 10 Candlestick-Mustern und einer präzisen Analyse von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, um hochpräzise und zuverlässige Entscheidungen über die Trendrichtung zu treffen und sicherzustellen, dass Sie dem Markt voraus sind. Dieser EA ist ein hochentwickeltes Trading-Tool, das entwickelt wurde, um Handelsentscheidungen auf der Grundlage einer Kombination aus technischen Indikatoren und Candlestick-Mustern z
Oneiroi
Oleksandr Powchan
5 (1)
Experten
Oneiroi handelt hart mit überverkauften und überkauften Bedingungen. Auf M15 können Sie eine sehr hohe Trefferquote erzielen. Das System handelt nicht viel, weil die Erfüllung der drei Bedingungen ziemlich schwer ist. Es funktioniert mit jedem Paar und jedem Broker, aber einige sind besser als andere. Der EA funktioniert auch auf kleinen Konten, aber ich würde dringend empfehlen, ein 100kcent-Konto zu verwenden. Unser Ziel ist es, Ihnen zu helfen, viel profitabler und viel stressfreier zu sei
Seasonal Pattern Trader
Dominik Patrick Doser
Experten
Disclaimer:   Bedenken Sie, dass saisonale Muster nicht immer zuverlässig sind. Deshalb ist ein durchdachtes Risikomanagement entscheidend, um Verluste zu minimieren. Saisonale Muster in der Finanzwelt sind wie ein gut gehütetes Geheimnis, das erfolgreiche Investoren für ihren Vorteil nutzen.  Diese Muster sind wiederkehrende Preisbewegungen, die in bestimmten Zeiträumen oder um besondere Ereignisse auftreten. Hier sind einige Beispiele und Hinweise zur optimalen Nutzung dieser Muster: Beispiel
AuDCaD DG Expert
Philipp Warmuth
Experten
AUDCAD MT5 EA mit vollautomatisierter Martingale-Strategie Der AUDCAD Double Grid Expert ist ein Expert Advisor (EA), der speziell für das Forex-Währungspaar AUD/CAD auf dem M15-Chart optimiert wurde. Unabhängig vom aktuellen Trend eröffnet der EA kontinuierlich Kauf- und Verkaufspositionen (0.01 Lot), die mithilfe eines innovativen Grid-Systems verwaltet werden. Der EA ist für Hedging-Konten mit einem Hebel von 1:500 konzipiert. Funktionsweise des EAs  Der EA eröffnet kontinuierlich neue Kauf
Gold Smiley Master
Bojan Jokanovic
5 (1)
Experten
Diese EA hat nicht jede Woche aktualisieren, wie einige Betrug Programme tun, um den Verlust Handel zu verstecken. Auch sie verwenden Gitter Taktik, die bald oder laiter Ihr Konto brennen wird, gibt es keine solche Sache hier! Die Taktik ist festgelegt, der Roboter macht sein Ding...der Himmel ist die Grenze. Also sitzen, beobachten, genießen und beSmiley :) Dieser Roboter ist das Ergebnis von wirklich großer Arbeit und Analyse, es hat mich 5 Jahre gedauert, um zu diesen Ergebnissen zu kommen. A
Blue Bird MT5
Ismail Babaoglu
Experten
BlueBird EA - Dynamisches adaptives Grid-Hedge-System BlueBird EA repräsentiert eine neue Ära der gitterbasierten Automatisierung - eine Kombination aus Volatilitätsbewusstsein, adaptiver Trendverfolgung und intelligentem Kapitalmanagement. Wenn Sie ein völlig autonomes, dynamisches Grid-System suchen , das sowohl Trends als auch Korrekturen erfassen kann , ist BlueBird EA Ihr ultimativer Handelsbegleiter. Überblick BlueBird EA ist ein adaptives Grid-Handelssystem der nächsten Generation, das f
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experten
Gold Crazy EA ist ein Expert Advisor, der speziell für den Handel mit Gold H1/ EU M15 entwickelt wurde. Er verwendet einige Indikatoren, um einen guten Einstieg zu finden. Und Sie können SL oder DCA einstellen, wenn Sie wollen. Es kann ein Scalping oder ein Grid / Martingale abhängen Ihre Einstellung sein. Diese EA kann Auto-Lot von Balance, setzen Risiko pro Handel. Sie können auch TP / SL für earch Handel oder für Korb von Handel. - RSI_PERIOD - wenn = -1, dann arbeitet die Standardstrategie,
One Bar Breakout System
Stefan Warratz
Experten
Das One Bar Breaout EA System ist eine Breakout Strategy die viel Potenzial hat aufgrund der hohen Gewinnmargen. Es ist so konzipiert, dass es versucht den stärksten Trend am Tag mitzunehmen und durch Innovative Trailing-Methoden den Profit maximal ausreizt. Dadurch kann Sie in kurzer Zeit viel Gewinn bringen, auch bei geringer Winrate. Einmal richtig eingestellt, kann es über Monate profitabel laufen. Am besten funktioniert dies bei großen Märkten wie ES (US500), NQ ( NAS100) oder Rohstoffen w
Duende MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experten
Hallo Händler! Ich stelle die "Duende"-Strategie vor, Duende ist ein Algorithmus, der Muster unterschiedlicher hoher und niedriger Niveaus erkennt, bei denen sie konstant bleiben, um gute Einträge zu machen, mit einem Wiederherstellungssystem, das verschiedene Dinge wie Breakeven und Kreuzungen zwischen Peers abfragt Es hat sich als problemlos erwiesen, mehrere Währungen zu kontrollieren, mit einer starken Kontrolle der Nachrichten während des Marktes Es ist möglich, es mit allen Symbolen zu v
BitRocket EA
Abderrahmane Benali
Experten
Professioneller Handelsexperte, der speziell für den Handel mit Bitcoin auf der MetaTrader 5 Plattform entwickelt wurde und sich auf die Stärke des Bollinger Bands Indikators verlässt, um die Marktvolatilität mit hoher Genauigkeit auszunutzen. Wichtigste Vorteile: - Arbeitet effizient auf einem 15-minütigen Zeitrahmen (M15). - Intelligenter Einstieg, wenn der Preis die Bollinger-Bänder durchdringt. - Ein Dashboard, das den aktuellen Saldo, den P/L der offenen Position und den P/L der heutige
OnlyTime
Nguyen Quoc Viet
Experten
Strategie der Eingabe von Aufträgen nach der Zeitperiode, in der die Ober- und Unterseite genommen werden, und Eingabe von Aufträgen nach dem Trend. Maximal 2 Orders pro Tag. Je nach Zweck und Handelsplan kann er beliebig bearbeitet werden. Sie können die Stop-Loss- und Profit-Levels nach Belieben einstellen. Kann jedes Devisenpaar handeln, aber vorrangig USDJPY. Hinweis: Ich verwende Exness, dessen Serverzeit GMT+0 ist. Wenn Ihre Serverzeit anders ist, müssen Sie sie entsprechend ändern. Willko
Bfg 9K Gold Killer
Eugen Funk
5 (4)
Experten
BFG 9000 ist ein einzigartiges System, das Ihr Konto zu 100% freihändig mit live-erprobten Algorithmen handelt. Seit 12 Monaten im Live-Handel validiert. Kein Grid, kein Martingale. Der verrückteste Teil ist jedoch die Fähigkeit, Ihre eigenen Handelsentscheidungen zu verwalten . Die eingebaute KI übernimmt Ihre Trades und führt sie in den Gewinn. Sichere Zuflucht BFG enthält einen sehr stabilen Algorithmus, der zu 100% auf Autopilot läuft. Es verwendet kein Grid und kein Martingale - so können
Institutional Levels
SASA MIJIN
Experten
Institutional Levels ist ein intelligenter, vollautomatischer Expert Advisor. Dieser Algo ist so aufgebaut, dass der EA wichtige Levels in Kombination mit Preisaktionen verwendet, ohne sich auf Indikatoren zu verlassen. Die Strategie, die dahinter steckt, basiert auf den Lehren eines professionellen Händlers und ehemaligen Händlers. Er findet ungetestete Niveaus, an denen Institutionen bekanntermaßen interessiert sind, in der von Ihnen festgelegten Anzahl von Kerzen und wird auf der Grundlage d
Trend Following EA Simple
Van Quang Nguyen
Experten
Überblick Trending Following EA Simple ist ein robuster, trendfolgender Expert Advisor, der darauf ausgelegt ist, bedeutende Marktbewegungen mit einer einfachen, aber hocheffektiven Logik zu erfassen. Indem er sich auf hochwahrscheinliche Setups innerhalb anhaltender Trends konzentriert, eliminiert er Komplexität und strebt konsistente Performance an. Dieser EA ist für beliebte, volatile Instrumente optimiert und arbeitet nahtlos auf dem H2-Zeitrahmen, was ihn zu einem zuverlässigen Werkzeug so
Megatrons
Vitalii Zakharuk
Experten
Das Hauptproblem beim Scalping ist die Schwierigkeit, falsche Signale von denen zu trennen, die eine Chance auf Erfolg haben. Das Interessante daran ist, dass viele für die Filterung auf viele komplizierte und völlig unnötige Algorithmen zurückgreifen, die nur zur Komplexität des Systems führen. In Wirklichkeit liegt die Antwort auf der Oberfläche und besteht darin, nur Preisimpulse zu suchen und zu finden und nicht auf leere Marktbewegungen zu achten. Der Megatrons Expert Advisor implementier
Gold Super Trends AutoTrader Robot
Hesham Ahmed Kamal Barakat
5 (5)
Experten
60% Rabatt Allgemeine Beschreibung; Dieser EA ist für den Einsatz auf dem Goldmarkt gedacht. Es ist für den Handel mit Gold im Auge gemacht. Dieser Handelsroboter basiert auf mehr als 14 Jahren Erfahrung mit Gewinnmustern und eröffnet minutengenaue Trades, 24 Stunden am Tag. Er kümmert sich um alles, von der Eröffnung von Positionen, über das Schließen von Positionen bis hin zum Risikomanagement. Merkmale; - Timeframe-Less Expert Advisor, der sekundengenau arbeitet und alles neu berechnet, eg
Bulk closing MT5
Xin You Lin
Experten
Diese EA wird nicht automatisch die Position zu öffnen, öffnen Sie die Position braucht der Benutzer manuell!! MT5 Position Gewinn/Verlust bis zu dem eingestellten Betrag der automatischen Schließung EA\n wird die Position zu öffnen ist der Lehrling, wird die Position zu schließen ist der Meister, wenn alle Ihre Bestellung Gewinn erreicht den Betrag, den Sie eingestellt haben, wird die ea automatisch helfen Ihnen, die Position in der Masse zu schließen, wird der Verlust Wert auch alle geschloss
Scipio Ea Mt5
Stefano Frisetti
Experten
SCIPIO AI ist mein automatischer Handels-Bot, der auf Basis von über 20 Jahren Erfahrung an den Finanzmärkten entwickelt wurde. Er automatisiert 100 % der Handelsaktivitäten: Einstieg, Verwaltung und Stop-Loss. Der Händler muss Tag für Tag nichts tun. Dieser EA öffnet jeweils nur einen Trade und setzt den Stop-Loss sofort sehr nah. Er verwendet weder Raster noch Martingale, sondern führt nur einen Trade nach dem anderen aus, um große Drawdowns zu vermeiden. Er nutzt künstliche Intelligenz, um
Make me money
Gabriel Selegean
Experten
Der Make me Money EA ist ein MQL5 Expert Advisor, der es Ihnen ermöglicht, Ihre Freizeit zu genießen, während er in Ihrem Namen handelt und Gewinne für Sie erzielt. Wenn Sie nur über ein begrenztes Kapital verfügen, machen Sie sich keine Sorgen. Mit dem Make me Money EA können Sie bereits ab $100 Gewinne erzielen. Wie der beigefügte Screenshot zeigt, können Sie mit einem Startkapital von nur 100 $ in den ersten 6 Monaten des Jahres 2020 einen Gewinn von 221 $ erwirtschaften, und das bei einem M
ToTheMoon MT5
Daniel Moraes Da Silva
5 (6)
Experten
EINER DER WENIGEN ROBOTER MIT EINER SIGNALHISTORIE VON MEHR ALS 3 JAHREN UND UNTER DEN TOP 10. LINK ZU MEINEN ROBOTERN UND SIGNALVOREINSTELLUNGEN: In meinem Profil gibt es einen Link, um die PRESETS herunterzuladen, die ich in meinen SIGNALS verwende. Sie können sie kostenlos herunterladen und backtesten, es gibt Erklärungen auf meiner WebSite. https://www.mql5.com/en/users/tec_daniel LINK ZU ANDEREN ROBOTER-VERSIONEN: MT4: https: //www.mql5.com/en/market/product/97963 MT5: https: //www.mql5.com
Break US
Mauro Lomazzi
Experten
Pause US MT5 Überblick: Break US ist ein hochmoderner Expert Advisor, der Ihren Handelsansatz revolutionieren wird. Mit ausgefeilten Algorithmen und fortschrittlichen Marktanalysen eröffnet, verwaltet und schließt Break US selbstständig Positionen, ohne dass Sie manuell eingreifen müssen. Dieser EA ist voroptimiert und einsatzbereit und arbeitet auf dem US30/DJI-Markt mit einem 12-Minuten-Zeitrahmen. Die einzige Information, die Sie angeben müssen, ist der Risikoprozentsatz für jeden Handel. Mer
RS Volatility Expert Advisor MT5
Tino Viehweg
Experten
RS Volatility Expert Advisor (RSV EA) MT5 Wichtiger Vorab-Hinweis: Der RS Volatility EA MT5 (RSV EA) ist nicht überangepasst . Der Programmcode des RS Volatility EA MT5 (RSV EA) beruht auf ehrlichem Forex-Handel der letzten Jahre. Der RS Volatility EA MT5 ist ein einfacher Trendfolge Expert Advisor und ist daher ideal für Trading-Anfänger. Der RSV EA ist ein EA, der Aufträge auf der Basis von Signalen des RS Volatility MTF Indikators generiert. Der RSV EA handelt die erste Order und baut ein Gri
Imperium Pattern EA for MT5
Botond Ratonyi
Experten
VERWENDEN SIE ES NUR MIT DEN DATEIEN, DIE ICH IM KOMMENTARBEREICH GEPOSTET HABE. Youtube Video: https://www.youtube.com/watch?v=kQN5LTd91rk&amp; t=2s Dies ist das größte Update im Leben des Imperium Pattern EA, es hat neue Funktionen und Motor. ---Es hat das offizielle TheNomadTrader Dynamic Engine System zusammen mit einem guten Risiko:Belohnungsverhältnis ---Neue Funktion, die es dem Händler erlaubt, dem EA mitzuteilen, nach wie viel Zeit (X-Wert in Minuten) der EA den Handel durch dynami
Stabilized dema cross robot
Ekaterina Saltykova
Experten
Wir stellen Ihnen einen innovativen Expert Advisor vor, der speziell für den saftigsten und volatilsten Währungskorb entwickelt wurde: GBPUSD, XAUUSD und EURJPY. Dieser EA wurde unter Verwendung der Hauptmerkmale dieser Marktbewegungen entwickelt, was ihn zu einer idealen Wahl für den dynamischen Handel mit Paaren mit hoher Tendenz und mittlerer Volatilität macht. Der Berater konzentriert sich auf die Minimierung der Handelsrisiken und zielt darauf ab, Verluste auf ein Minimum zu reduzieren. Ha
Gold Grok
Ihar Tsitou
Experten
Symbol XAUUSD Zeitrahmen Tag Typ Künstliche Intelligenz Mindesteinlage 1500 USD (oder den Gegenwert einer anderen Währung) Kompatibel mit JEDEM Broker YES Starten ohne vorherige Einstellungen YES Dieser Expert Advisor ist ein Ensemblesystem von Modellen, die auf dem Raum der synthetisierten Fraktale hoher Dimensionalität der zweiten Ebene trainiert wurden. Live-Signal: https://www.mql5.com/ru/signals/2343812?source=Site+Profil+Verkäufer Hauptmerkmale: Einlagensicherheit Verwendet keine für
AutoSmartPro MT5
Alexandru Chirila
5 (1)
Experten
Unser Expert Advisor (EA) revolutioniert den Handel auf dem Forex-Markt, indem er zwei leistungsstarke Strategien - Scaling und Averaging - in einen dynamischen und anpassungsfähigen Rahmen integriert. Dieser EA wurde für die MetaTrader4/5-Plattform entwickelt und setzt innovative Techniken ein, um die Handelsergebnisse unter verschiedenen Marktbedingungen zu optimieren. Metatrader4 Version | Auto Smart Pro MT5 Live-Ergebnisse | Alle Produkte | Kontakt Skalierungsstrategie: Die Scaling-Strategi
Obor Pawai V75
Suharmoko
Experten
Obor Pawai V75 - Expert Advisor für den Goldhandel Obor Pawai V75 ist ein Expert Advisor (EA) der nächsten Generation, der speziell für den Goldhandel (XAUUSD) entwickelt wurde. Er verfügt über ein proprietäres Breakout-Finder-System und eine Reihe von fortschrittlichen Indikatoren und bietet sowohl automatisierte als auch anpassbare Handelsstrategien für Breakout-, Swing- und Scalping-Szenarien. Wichtigste Merkmale Breakout Finder Erkennt mit Hilfe der integrierten Logik von DeMarker, MACD, RS
US30 Evening Breakout
Koen Arnold Terpstra
Experten
https://www.mql5.com/en/market/product/130992?source=Site+Profil MT4 Version Der Handel mit dem US30, einem der meistgehandelten Indizes auf dem Markt, erfordert Geduld, eine Strategie und ein gutes Risikomanagement. US30 Evening Breakout integriert diese Elemente nahtlos in ein ausgeklügeltes System . Der Roboter wurde von 2019 bis heute gründlich getestet. Mit 0,01 Lotsize hat er nie 6% ($600) Drawdown auf einem $10.000 Dollar Konto überschritten. (Dies ist anders als bei anderen Brokern, es
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
MANUS PRO EA Die Handelsrevolution, auf die Sie gewartet haben Sind Sie es leid, anderen Händlern dabei zuzusehen, wie sie beständige Gewinne erzielen, während Ihr Konto rot blutet ? Die Finanzmärkte warten auf niemanden - und das sollten Sie auch nicht. MANUS PRO ist nicht nur ein weiterer Expert Advisor... es ist Ihr TICKET ZUR FINANZIELLEN FREIHEIT . Warum MANUS PRO anders ist (und warum jeder darüber redet) FÜR ANFÄNGER: Ihr Trading-Mentor, der niemals schläft Null Lernkurve - Install
Aether Loom MT5
Fahril Zainal Arifin
Experten
Aether Loom Limitierte Zeitangebot:  Kopien verbleiben zu 599 USD: ( 4 /5) ,  Nächster Preis:   735. Geschenk :   Nach dem Kauf kontaktieren Sie mich, um ein kostenloses EA zu beanspruchen. Test auf Live? :  Kontaktieren Sie mich für eine demo-bereite Evaluierungsversion. Einstellungsdatei: Für ordnungsgemäße Backtests senden Sie mir eine PN, damit ich Ihnen die für Backtesting vorbereitete Einstellungsdatei (.ini) senden kann. Telegram   :   Schreiben Sie uns nach Ihrem Kauf, um Zugang zu unse
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experten
AxonShift — Algorithmisches Handelssystem mit adaptiver Ausführungslogik AxonShift ist ein autonomes Handelssystem, das speziell für den Handel mit XAUUSD im H1-Zeitrahmen entwickelt und optimiert wurde. Die Architektur basiert auf einem modularen Aufbau, der das Marktverhalten durch die Kombination aus kurzfristiger Dynamik und mittelfristigen Impulsen analysiert. Das System verzichtet bewusst auf übermäßige Reaktionen auf Marktrauschen und verwendet keine Hochfrequenzansätze. Stattdessen liegt
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Experten
Erstmals auf dieser Plattform | Ein EA, der den Markt versteht Zum ersten Mal auf dieser Plattform nutzt ein Expert Advisor die volle Power von Deep Seek. In Kombination mit der Dynamic Reversal Zoning-Strategie entsteht ein System, das Marktbewegungen nicht nur erkennt – sondern versteht. Live Signal __________     Setup Zeitfenster: H1 Hebel: min 1:30 Einzahlung: min 200$ Symbol: XAUUSD Broker: alle Diese Kombination aus Deep Seek und Reversal-Strategie ist neu – und genau das macht sie be
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Experten
Hallo zusammen, ich möchte mich vorstellen: Ich bin   Quantum StarMan,   das elektrisierende, frischeste Mitglied der   Quantum EAs-   Familie. Ich bin ein vollautomatischer Multiwährungs-EA mit der Fähigkeit, bis zu fünf dynamische Paare zu verarbeiten:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD und USDCAD   . Mit höchster Präzision und unerschütterlicher Verantwortung bringe ich Ihr Trading-Spiel auf das nächste Level. Der Clou: Ich verlasse mich nicht auf Martingale-Strategien. Stattdessen nutze ich
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Experten
[guide line]     Autorithm AI • SpreadAdjustment: Spread-Anpassungsfaktor (Standard: 2) • TradeIdentifier: Handelskommentar (Standard: AUTORITHM) • Wochenendschutzsystem • ActivateWeekendShield: Schutz für Positionen am Wochenende aktivieren • FridayCloseHour: Stunde zum Schließen von Positionen am Freitag (0–23) • FridayCloseMinute: Minute zum Schließen von Positionen am Freitag (0–59) • Intelligenter Nachrichtenfilter • EnableNewsProtection: Nachrichtenschutzsystem aktivieren • PreNewsStop
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
Experten
The Techno Deity — Digitale Dominanz auf XAUUSD Live-Signal und Monitoring: Verfolgen Sie die Performance des Systems in Echtzeit auf dem offiziellen Konto unter: https://www.mql5.com/en/signals/2349716 Promo: Sie können den Cryon X-9000 Advisor als Geschenk erhalten. Für Details und Zugang kontaktieren Sie mich bitte direkt. The Techno Deity ist ein High-Tech-Trading-Ökosystem für strukturelle Ordnung im Goldmarkt. Ein Algorithmus für digitale Intuition identifiziert institutionelles Interesse
META i9
Meta Sophie Agapova
5 (4)
Experten
META i9 – Quantenadaptiver Trading-Engine  -  Technische Referenz META i9 ist ein vollständig autonomer Expert Advisor, der auf einer dreischichtigen Architektur basiert: Quantum-State Pattern Analysis (QSPA) Neuro-Fractal Engine (NFE) Self-Correcting Trade Memory (SCTM) Beim Kauf von META i9 erhalten Sie META i7 kostenlos dazu! (Dieses Angebot ist limitiert und nur eine Woche verfügbar) Während META i7 zwei kooperative neuronale Netzwerke verwendet, geht META i9 einen Schritt weiter: Die ne
Weitere Produkte dieses Autors
FlexTF Signal Sender
Sarvarbek Abduvoxobov
Indikatoren
FlexTF Signal Sender - Multi-Timeframe High/Low Touch Bestätigungsindikator Offizieller Kanal Updates, Tools und Dokumentation: Öffnen Sie den offiziellen MQL5-Kanal Übersicht FlexTF Signal Sender ist ein Multi-Timeframe High/Low Bestätigungsindikator, der für eine saubere und strukturierte Signalerzeugung entwickelt wurde. Er liest High und Low von einem höheren Zeitrahmen (H1/H4/D1), überwacht Preisinteraktionen und bestätigt BUY/SELL-Signale unter Verwendung der Kerzenschlusslogik in einem
FREE
Titanium Flux
Sarvarbek Abduvoxobov
Experten
Titanium Flux EA Titanium Flux ist ein automatisiertes Handelssystem, das auf Unterstützungs- und Widerstandsniveaus in Kombination mit einer impulsbasierten Bestätigungslogik aufbaut. Der Expert Advisor wendet eine strukturierte Risikokontrolle, ein adaptives Positionsmanagement und interne Schutzmechanismen an, die für Prop-Firm-Konten entwickelt wurden. Der EA analysiert die Marktstruktur auf höheren Timeframe-Ebenen und führt Trades auf der Grundlage bestätigter Signale auf dem H1 Timeframe
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension