Equity Paragon PRO

Equity-basiertes Swing-Trading-System für XAUUSD

Wichtige Informationen

Strategietyp Swing-Trading mit equity-basierter Expositionskontrolle (kein Grid, kein Martingale, kein Averaging) Risikostufe Vom Nutzer gesteuert über Equity-Schutz, Tageslimits und Expositionsfilter Prop-Firm-Kompatibilität Integrierter täglicher und gesamter Equity-Verlustschutz Broker-Anforderungen Jeder MT5-Broker (ECN / RAW-Konten empfohlen) Einrichtungsaufwand Für Anfänger geeignet, alle Parameter sind anpassbar

Produktübersicht

Equity Paragon EA ist ein kontrolliertes Swing-Trading-System, das speziell für XAUUSD (Gold) entwickelt wurde. Das System nutzt ein equity-basiertes Schutzframework zur Steuerung der Exposition und zur Sicherung von Gewinnen durch stufenweise Schutzmechanismen.

Der EA verwendet kein Grid-Trading, kein Martingale, kein Averaging und keine risikoreichen Erholungsstrategien. Alle Risiko- und Expositionsparameter werden vollständig vom Nutzer kontrolliert.

Investorenzugang (Nur Lesen) Konto 51407407 Server Pepperstone-MT5-Live01 Investor-Passwort EquPargon!1 Sie können die Live-Trading-Ergebnisse hier über den Investorenzugang (Nur-Lesezugriff) überwachen und überprüfen.

Die interne Struktur umfasst adaptives Breakeven, dynamisches Trailing, Expositionskontrolle sowie ein automatisches Suspendierungsmodul, das den Handel unter ungünstigen Bedingungen begrenzt.

Symbol & Zeitrahmen

Symbol: XAUUSD

XAUUSD Zeitrahmen: H1

Strategie & Risikoansatz

Die Strategie konzentriert sich auf mittelfristige Swing-Bewegungen und arbeitet unter strengen Equity-Schutzregeln.

Equity-basierte Expositionskontrolle

Swing-Trading-Einstiege

Adaptives Breakeven und dynamisches Trailing

Kein Martingale, kein Grid, kein Averaging

Einzigartigkeit des Systems

Der EA enthält ein Equity-Control-Modul, das auf Echtzeitänderungen von Kontostand und Equity reagiert.

Hauptfunktionen

Equity-basierte Risikoverwaltung

Stufenweiser Gewinnschutz

Adaptives Trailing mit Breakeven-Logik

Tägliche Handels- und Verlustfilter

Automatische Suspendierung bei Equity-Stress

Expositionsbegrenzung basierend auf Balance/Equity

Kein Grid, kein Martingale, kein Averaging

Handelslogik & interne Schutzmechanismen

Equity-Risiko-Engine

Breakeven- und Trailing-Logik

Expositionsschutz

Täglicher und gesamter Equity-Schutz

Automatische Suspendierung bei Annäherung an Limits

Technische Spezifikationen

Instrument XAUUSD Zeitrahmen H1 Hebel 1:100 – 1:500 Kontotyp ECN / RAW Mindestguthaben $300 Empfohlenes Guthaben $500 – $1000 Ausführung Market Execution Equity-Schutz Aktiviert

Nutzungshinweise

Verwenden Sie realistische Spreads und Slippage beim Backtesting

Kompatibel mit den meisten MT5-ECN-Brokern

Ein VPS mit niedriger Latenz wird empfohlen

Keine häufige Optimierung erforderlich

Offizieller Support

Der gesamte Support erfolgt ausschließlich über das offizielle MQL5-Profil.

Abschließende Hinweise

Kaufen Sie das Produkt ausschließlich über die offizielle MQL5-Market-Seite. Nicht autorisierte Kopien werden nicht unterstützt.

Equity Paragon EA — Stabilität · Kontrolle · Konsistenz