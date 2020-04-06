Equity Paragon PRO

Important Information

Strategy Type Swing trading with equity-based exposure control (no grid / no martingale / no averaging) Risk Level Controlled by the user (equity protection, daily limits, exposure filters) Prop-Firm Compatibility Includes built-in daily and overall loss guard Broker Requirements Any MT5 broker (ECN/RAW recommended) Setup Difficulty Suitable for beginners (all parameters are open)

Product Overview

Equity-Based Swing Trading System for XAUUSD

Equity Paragon EA — это контролируемая свинг-трейдинговая система, созданная специально для XAUUSD (Gold). Советник работает на основе структурированной модели защиты капитала, которая управляет экспозицией и фиксирует прибыль с помощью ступенчатых защитных механизмов. Не использует сетку, мартингейл, усреднение и другие высокорисковые методы.

Внутренняя структура включает динамический безубыток, адаптивный трейлинг, контроль экспозиции и модуль авто-приостановки, который ограничивает торговлю во время неблагоприятных условий. Эти механизмы обеспечивают дисциплинированный и прозрачный подход к свинг-трейдингу с постоянным контролем рисков.

Symbol & Timeframe

Symbol: XAUUSD

XAUUSD Timeframe: H1

Strategy & Risk Approach

Стратегия следует среднесрочным свинг-движениям и применяет структурированную защиту капитала. Лимиты экспозиции, адаптивный безубыток и динамический трейлинг помогают поддерживать стабильную работу в условиях высокой волатильности.

Контролируемая экспозиция

Свинг-основанные входы в рынок

Адаптивный безубыток и динамический трейлинг

Без мартингейла / без сетки / без усреднения

Uniqueness of the System

Советник включает модуль контроля капитала, который реагирует на изменения баланса и equity в реальном времени. Защита прибыли использует многоступенчатую структуру, которая постепенно фиксирует накопленную прибыль в зависимости от рыночных условий. Это создаёт стабильную модель работы, подходящую для консервативной торговли.

Key Features

Защита капитала на основе equity

Ступенчатый механизм фиксации прибыли

Адаптивный трейлинг с логикой безубытка

Фильтры дневного риска и контроля убытков

Автоприостановка при стрессовых условиях

Ограничитель экспозиции на основе баланса и equity

Без сетки, без мартингейла, без усреднения

Trade Logic & Internal Protections

Модуль управления рисками на основе equity

Логика безубытка и трейлинга

Контроль рыночной экспозиции

Дневная и общая защита капитала

Без высокорискованных подходов

Автоприостановка при достижении лимитов

Technical Specifications

Instrument XAUUSD Timeframe H1 Leverage 1:100 – 1:500 Account Type ECN / RAW Minimum Balance $300 Recommended Balance $500 – $1000 Execution Market Execution Equity Protection Enabled

Usage Notes

Используйте реалистичные спреды и проскальзывание при тестировании

Работает с большинством MT5 ECN брокеров

Рекомендуется VPS с низкой задержкой

Не требует частой оптимизации

Official Support

Вся коммуникация осуществляется через официальный профиль MQL5:





Final Remarks

Покупайте только на официальной странице MQL5 Market. Неавторизованные копии не поддерживаются и могут работать некорректно.

Equity Paragon EA — Stability · Control · Consistency