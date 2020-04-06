Equity Paragon PRO

Equity-Based Swing Trading System for XAUUSD

Important Information

Strategy Type Swing trading with equity-based exposure control (no grid / no martingale / no averaging)
Risk Level Controlled by the user (equity protection, daily limits, exposure filters)
Prop-Firm Compatibility Includes built-in daily and overall loss guard
Broker Requirements Any MT5 broker (ECN/RAW recommended)
Setup Difficulty Suitable for beginners (all parameters are open)

Product Overview

Equity Paragon EA — это контролируемая свинг-трейдинговая система, созданная специально для XAUUSD (Gold). Советник работает на основе структурированной модели защиты капитала, которая управляет экспозицией и фиксирует прибыль с помощью ступенчатых защитных механизмов. Не использует сетку, мартингейл, усреднение и другие высокорисковые методы.

➤ LIVE SIGNAL / Живой сигнал (Официальный)

Внутренняя структура включает динамический безубыток, адаптивный трейлинг, контроль экспозиции и модуль авто-приостановки, который ограничивает торговлю во время неблагоприятных условий. Эти механизмы обеспечивают дисциплинированный и прозрачный подход к свинг-трейдингу с постоянным контролем рисков.

Symbol & Timeframe

  • Symbol: XAUUSD
  • Timeframe: H1

Strategy & Risk Approach

Стратегия следует среднесрочным свинг-движениям и применяет структурированную защиту капитала. Лимиты экспозиции, адаптивный безубыток и динамический трейлинг помогают поддерживать стабильную работу в условиях высокой волатильности.

  • Контролируемая экспозиция
  • Свинг-основанные входы в рынок
  • Адаптивный безубыток и динамический трейлинг
  • Без мартингейла / без сетки / без усреднения

Uniqueness of the System

Советник включает модуль контроля капитала, который реагирует на изменения баланса и equity в реальном времени. Защита прибыли использует многоступенчатую структуру, которая постепенно фиксирует накопленную прибыль в зависимости от рыночных условий. Это создаёт стабильную модель работы, подходящую для консервативной торговли.

Key Features

  • Защита капитала на основе equity
  • Ступенчатый механизм фиксации прибыли
  • Адаптивный трейлинг с логикой безубытка
  • Фильтры дневного риска и контроля убытков
  • Автоприостановка при стрессовых условиях
  • Ограничитель экспозиции на основе баланса и equity
  • Без сетки, без мартингейла, без усреднения

Trade Logic & Internal Protections

  • Модуль управления рисками на основе equity
  • Логика безубытка и трейлинга
  • Контроль рыночной экспозиции
  • Дневная и общая защита капитала
  • Без высокорискованных подходов
  • Автоприостановка при достижении лимитов

Technical Specifications

Instrument XAUUSD
Timeframe H1
Leverage 1:100 – 1:500
Account Type ECN / RAW
Minimum Balance $300
Recommended Balance $500 – $1000
Execution Market Execution
Equity Protection Enabled

Usage Notes

  • Используйте реалистичные спреды и проскальзывание при тестировании
  • Работает с большинством MT5 ECN брокеров
  • Рекомендуется VPS с низкой задержкой
  • Не требует частой оптимизации

Official Support

Вся коммуникация осуществляется через официальный профиль MQL5:


Final Remarks

Покупайте только на официальной странице MQL5 Market. Неавторизованные копии не поддерживаются и могут работать некорректно.

Equity Paragon EA — Stability · Control · Consistency

