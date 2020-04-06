Equity Paragon PRO
Important Information
|Strategy Type
|Swing trading with equity-based exposure control (no grid / no martingale / no averaging)
|Risk Level
|Controlled by the user (equity protection, daily limits, exposure filters)
|Prop-Firm Compatibility
|Includes built-in daily and overall loss guard
|Broker Requirements
|Any MT5 broker (ECN/RAW recommended)
|Setup Difficulty
|Suitable for beginners (all parameters are open)
Product Overview
Equity Paragon EA — это контролируемая свинг-трейдинговая система, созданная специально для XAUUSD (Gold). Советник работает на основе структурированной модели защиты капитала, которая управляет экспозицией и фиксирует прибыль с помощью ступенчатых защитных механизмов. Не использует сетку, мартингейл, усреднение и другие высокорисковые методы.
➤ LIVE SIGNAL / Живой сигнал (Официальный)
Внутренняя структура включает динамический безубыток, адаптивный трейлинг, контроль экспозиции и модуль авто-приостановки, который ограничивает торговлю во время неблагоприятных условий. Эти механизмы обеспечивают дисциплинированный и прозрачный подход к свинг-трейдингу с постоянным контролем рисков.
Symbol & Timeframe
- Symbol: XAUUSD
- Timeframe: H1
Strategy & Risk Approach
Стратегия следует среднесрочным свинг-движениям и применяет структурированную защиту капитала. Лимиты экспозиции, адаптивный безубыток и динамический трейлинг помогают поддерживать стабильную работу в условиях высокой волатильности.
- Контролируемая экспозиция
- Свинг-основанные входы в рынок
- Адаптивный безубыток и динамический трейлинг
- Без мартингейла / без сетки / без усреднения
Uniqueness of the System
Советник включает модуль контроля капитала, который реагирует на изменения баланса и equity в реальном времени. Защита прибыли использует многоступенчатую структуру, которая постепенно фиксирует накопленную прибыль в зависимости от рыночных условий. Это создаёт стабильную модель работы, подходящую для консервативной торговли.
Key Features
- Защита капитала на основе equity
- Ступенчатый механизм фиксации прибыли
- Адаптивный трейлинг с логикой безубытка
- Фильтры дневного риска и контроля убытков
- Автоприостановка при стрессовых условиях
- Ограничитель экспозиции на основе баланса и equity
- Без сетки, без мартингейла, без усреднения
Trade Logic & Internal Protections
- Модуль управления рисками на основе equity
- Логика безубытка и трейлинга
- Контроль рыночной экспозиции
- Дневная и общая защита капитала
- Без высокорискованных подходов
- Автоприостановка при достижении лимитов
Technical Specifications
|Instrument
|XAUUSD
|Timeframe
|H1
|Leverage
|1:100 – 1:500
|Account Type
|ECN / RAW
|Minimum Balance
|$300
|Recommended Balance
|$500 – $1000
|Execution
|Market Execution
|Equity Protection
|Enabled
Usage Notes
- Используйте реалистичные спреды и проскальзывание при тестировании
- Работает с большинством MT5 ECN брокеров
- Рекомендуется VPS с низкой задержкой
- Не требует частой оптимизации
Official Support
Вся коммуникация осуществляется через официальный профиль MQL5:
Final Remarks
Покупайте только на официальной странице MQL5 Market. Неавторизованные копии не поддерживаются и могут работать некорректно.