Argos Fury
- Experten
- Aleksandar Prutkin
- Version: 1.3
- Aktualisiert: 29 Oktober 2025
- Aktivierungen: 20
Erstmals auf dieser Plattform | Ein EA, der den Markt versteht
Zum ersten Mal auf dieser Plattform nutzt ein Expert Advisor die volle Power von Deep Seek.
In Kombination mit der Dynamic Reversal Zoning-Strategie entsteht ein System, das Marktbewegungen nicht nur erkennt – sondern versteht.
Zeitfenster: H1
Diese Kombination aus Deep Seek und Reversal-Strategie ist neu – und genau das macht sie besonders spannend. Wer auf der Suche nach frischen Ansätzen ist,
sollte diesen EA nicht übersehen. Es ist der erste seiner Art hier – und wahrscheinlich der Start für eine ganz neue Richtung im automatisierten Trading.
Statt sich auf vordefinierte Muster oder feste Setups zu verlassen, arbeitet dieser EA adaptiv. Er erkennt und versteht, wie sich der Markt verändert
–und passt sich dementsprechend an. Mit dem Fokus auf Umkehrzonen und Preisdruck-Analysen geht er deutlich tiefer als herkömmliche Tools.
Einführung in Deep SeekDeep Seek ist ein modernes Analysemodell, das auf fortschrittlichen Datenstrukturen basiert.
Es scannt den Markt in Echtzeit, erkennt Muster, bewertet Volatilität und liest zwischen den Zeilen – also dort, wo klassische Indikatoren aufhören.
Besonders stark ist Deep Seek in:
-
der Bewertung von Marktstärke und -schwäche
-
der Identifikation von Übergangszonen
-
der Anpassung an sich verändernde Marktphasen
|KI-System
|Trading-Fähigkeit
|Datenanalyse
|Reaktionsgeschwindigkeit
|Risikomanagement
|Deep Seek
|Sehr hoch
|Exzellent
|Extrem schnell
|Hervorragend
|ChatGPT-4
|Hoch
|Sehr gut
|Schnell
|Gut
|ChatGPT-3.5
|Mittel
|Gut
|Mittel
|Mittel
|Google Bard
|Mittel
|Gut
|Schnell
|Gut
|Bing AI
|Mittel
|Gut
|Schnell
|Gut
(Verifizierte Statistik zur Bewertung von KI-Systemen)
Die Dynamic Reversal Zoning-Strategie
Diese Strategie konzentriert sich auf sogenannte Liquidity Zones – also Bereiche, in denen der Markt gerne dreht.
Der EA erkennt Zonen, in denen sich Preisdruck aufbaut oder Momentum bricht. Statt blind zu handeln, wartet er auf klare Signale in genau diesen Bereichen.
Präzise Einstiege werden durch folgende Mechanismen realisiert:
- Zonen-Erkennung in Echtzeit
- Entry-Logik mit Re-Entry-Option
-
Kombination aus Candle-Struktur, Volumen und Bewegungsgeschwindigkeit
Warum die Kombination so stark ist
Deep Seek liefert den Kontext, die Strategie liefert den Plan.
Während herkömmliche EAs versuchen, mit starren Regeln den Markt zu fassen, nutzt dieser EA die Stärken beider Welten:
- Deep Seek erkennt, wann ein Bereich wirklich relevant ist
- Die Strategie entscheidet, wie darauf reagiert wird
Das Ergebnis: Ein flexibler EA, der auch in unruhigen Phasen klar bleibt und Chancen dort erkennt, wo andere aussteigen.
Für wen ist dieser EA geeignet?
Egal ob du kurzfristig handeln willst oder eher mittel- bis längerfristig denkst – dieser EA passt sich an. Besonders geeignet ist er für:
- Trader, die Wert auf klare Einstiege legen
- Phasen mit erhöhter Volatilität
- Märkte, die oft in Seitwärtsphasen übergehen
This EA although makes very less trades compared to anything, it can still be profitable with proper risk management. Although, i do not believe it should be this high of a price atleast for now. I paid more for this EA than the current price. But regardless, it can be a good investment:)