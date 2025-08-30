Argos Fury

Erstmals auf dieser Plattform | Ein EA, der den Markt versteht

Zum ersten Mal auf dieser Plattform nutzt ein Expert Advisor die volle Power von Deep Seek.

In Kombination mit der Dynamic Reversal Zoning-Strategie entsteht ein System, das Marktbewegungen nicht nur erkennt – sondern versteht.

Setup Zeitfenster: H1

Hebel: min 1:30

Einzahlung: min 200$

Symbol: XAUUSD

Broker: alle



Diese Kombination aus Deep Seek und Reversal-Strategie ist neu – und genau das macht sie besonders spannend. Wer auf der Suche nach frischen Ansätzen ist,

sollte diesen EA nicht übersehen. Es ist der erste seiner Art hier – und wahrscheinlich der Start für eine ganz neue Richtung im automatisierten Trading.

Statt sich auf vordefinierte Muster oder feste Setups zu verlassen, arbeitet dieser EA adaptiv. Er erkennt und versteht, wie sich der Markt verändert

–und passt sich dementsprechend an. Mit dem Fokus auf Umkehrzonen und Preisdruck-Analysen geht er deutlich tiefer als herkömmliche Tools.





Einführung in Deep Seek

Deep Seek ist ein modernes Analysemodell, das auf fortschrittlichen Datenstrukturen basiert.



Es scannt den Markt in Echtzeit, erkennt Muster, bewertet Volatilität und liest zwischen den Zeilen – also dort, wo klassische Indikatoren aufhören

.

Besonders stark ist Deep Seek in:

der Bewertung von Marktstärke und -schwäche

der Identifikation von Übergangszonen

der Anpassung an sich verändernde Marktphasen

KI-System Trading-Fähigkeit Datenanalyse Reaktionsgeschwindigkeit Risikomanagement Deep Seek Sehr hoch Exzellent Extrem schnell Hervorragend ChatGPT-4 Hoch Sehr gut Schnell Gut ChatGPT-3.5 Mittel Gut Mittel Mittel Google Bard Mittel Gut Schnell Gut Bing AI Mittel Gut Schnell Gut

(Verifizierte Statistik zur Bewertung von KI-Systemen)





Die Dynamic Reversal Zoning-Strategie

Diese Strategie konzentriert sich auf sogenannte Liquidity Zones – also Bereiche, in denen der Markt gerne dreht.

Der EA erkennt Zonen, in denen sich Preisdruck aufbaut oder Momentum bricht. Statt blind zu handeln, wartet er auf klare Signale in genau diesen Bereichen.

Präzise Einstiege werden durch folgende Mechanismen realisiert:

Zonen-Erkennung in Echtzeit

Entry-Logik mit Re-Entry-Option

Kombination aus Candle-Struktur, Volumen und Bewegungsgeschwindigkeit

Warum die Kombination so stark ist

Deep Seek liefert den Kontext, die Strategie liefert den Plan.

Während herkömmliche EAs versuchen, mit starren Regeln den Markt zu fassen, nutzt dieser EA die Stärken beider Welten:

Deep Seek erkennt, wann ein Bereich wirklich relevant ist

ein Bereich wirklich relevant ist Die Strategie entscheidet, wie darauf reagiert wird

Das Ergebnis: Ein flexibler EA, der auch in unruhigen Phasen klar bleibt und Chancen dort erkennt, wo andere aussteigen .