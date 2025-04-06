Aura Bitcoin Hash
- Stanislav Tomilov
- Version: 1.715
- Aktualisiert: 1 Dezember 2025
- Aktivierungen: 10
Installation (So richten Sie es ein)
Aura BTC ist auf langfristige, zuverlässige Performance ausgelegt und basiert auf neuronalen Netzwerkalgorithmen. Sein innovatives Design verhindert riskante Strategien wie Martingale- oder Grid-Trading und macht es zu einer sicheren Option für den automatisierten Handel.
Info:
- Funktionierende Handelspaare : Bitcoin, BTC, BTCUSD
- Zeitrahmen: H1
- Mindesteinzahlung: 100 $
- Mindesthebel 1:20
- Ein ECN-Broker wird empfohlen. Bitte fragen Sie den Autor nach Broker-Empfehlungen.
Merkmale:
- Kein Martingal
- Kein Netzhandel
- Keine Mittelwertbildung
- Keine gefährlichen Techniken zur Geldverwaltung
- Harter Stop-Loss und Take-Profit für jeden Trade
- Stabile Ergebnisse seit 2017 mit 99,9 % Qualitätsangeboten
- Sehr einfach zu installieren und zu verwenden
- FTMO und Prop-Firma bereit
- Entspricht den FIFO-Regeln
Was wurde getan, um eine Überoptimierung zu vermeiden?
- Walk-Forward-Optimierung: Teilen Sie historische Daten in Segmente auf, optimieren Sie einen Teil und testen Sie den nächsten, um eine Überanpassung zu vermeiden.
- Robustheitsprüfungen: Testen Sie Parametervariationen und wenden Sie zufälliges Rauschen an, um die Konsistenz der Strategie in verschiedenen Szenarien sicherzustellen.
- Mindestgewinnfaktor/Leistungskennzahlen: Legen Sie Schwellenwerte für wichtige Leistungskennzahlen fest, um die Auswahl übermäßig optimierter Parameter zu vermeiden.
- Parameterstabilität: Stellen Sie sicher, dass optimierte Parameter unter unterschiedlichen Marktbedingungen stabil bleiben.
- Kontrolle der Datenschnüffel-Verzerrung: Randomisieren Sie die Testzeiträume und verwenden Sie mehrere Datensätze, um das Herauspicken günstiger Ergebnisse zu vermeiden.
- Cross-Market-Tests: Testen Sie die Strategie mit verschiedenen Instrumenten, um ihre Robustheit unter unterschiedlichen Marktbedingungen sicherzustellen.
- Begrenzung der Optimierungszyklen: Beschränken Sie die Anzahl der Optimierungsläufe, um eine übermäßige Kurvenanpassung zu verhindern.
- Zufälliges Rauschen zu den Daten hinzufügen: Fügen Sie während der Optimierung zufälliges Rauschen zu den historischen Daten hinzu, um das Speichern bestimmter Preisbewegungen zu vermeiden.
- Vermeiden Sie fest codierte Daten: Verwenden Sie dynamische Variablen anstelle statischer historischer Daten, um Flexibilität beim Echtzeithandel zu gewährleisten.
- Optimierung durch genetische Algorithmen: Verwenden Sie genetische Algorithmen, um vielversprechende Parametersätze zu priorisieren, ohne jede Kombination zu testen. So wird das Risiko einer Überoptimierung verringert.
Risikohinweis : Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Wie bei jedem Handelssystem besteht bei Aura Bitcoin Hash EA weiterhin ein Verlustrisiko.
I've been using this EA robot for few months now, and so far, it has performed very good. The setup was smooth,