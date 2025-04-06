Aura Bitcoin Hash EA ist ein einzigartiger Expert Advisor, der die Aura-Reihe von Handelssystemen fortsetzt. Durch die Nutzung fortschrittlicher neuronaler Netze und modernster klassischer Handelsstrategien bietet Aura BTC einen innovativen Ansatz mit hervorragendem Leistungspotenzial. Dieser vollautomatische Expert Advisor ist für den Handel mit dem Währungspaar BTCUSD (Bitcoin) konzipiert. Er hat von 2017 bis 2025 eine konstante Stabilität für diese Paare bewiesen. Das System vermeidet gefährliche Money-Management-Techniken wie Martingale- oder Grid-Trading. Aura Bitcoin Hash basiert auf einem neuronalen Netzwerk mit mehrschichtigem Perzeptron (MLP) und nutzt dieses zur Vorhersage von Markttrends und -bewegungen. MLPs sind eine Art Feedforward-Künstliches Neuronales Netz (KNN), das oft als „Vanilla“-Neurales Netz bezeichnet wird, insbesondere wenn es aus einer einzigen verborgenen Schicht besteht. Ein MLP umfasst drei wesentliche Schichten: eine Eingabeschicht, eine verborgene Schicht und eine Ausgabeschicht. Jedes Neuron, mit Ausnahme der Eingabeknoten, verwendet eine nichtlineare Aktivierungsfunktion. Das Netzwerk wird mithilfe einer überwachten Lerntechnik namens Backpropagation trainiert. Die mehrschichtigen Strukturen und die nichtlineare Aktivierung des MLP unterscheiden es von einem linearen Perzeptron und ermöglichen es ihm, Muster in Daten zu erkennen, die nicht linear trennbar sind. Dank seiner hochentwickelten neuronalen Intelligenz ist Aura BTC in der Lage, Muster zu erkennen und sich an veränderte Marktbedingungen wie Wechselkursänderungen oder Händlerverhalten anzupassen. Die Fähigkeit, komplexe Daten zu verarbeiten, ermöglicht präzisere Vorhersagen und verbessert so die Leistung im Laufe der Zeit.

Installation (So richten Sie es ein)

Aura BTC ist auf langfristige, zuverlässige Performance ausgelegt und basiert auf neuronalen Netzwerkalgorithmen. Sein innovatives Design verhindert riskante Strategien wie Martingale- oder Grid-Trading und macht es zu einer sicheren Option für den automatisierten Handel.

Info:



Funktionierende Handelspaare : Bitcoin, BTC, BTCUSD

Bitcoin, BTC, BTCUSD Zeitrahmen: H1

Mindesteinzahlung: 100 $

Mindesthebel 1:20

Ein ECN-Broker wird empfohlen. Bitte fragen Sie den Autor nach Broker-Empfehlungen.

Merkmale:

Kein Martingal

Kein Netzhandel

Keine Mittelwertbildung

Keine gefährlichen Techniken zur Geldverwaltung

Harter Stop-Loss und Take-Profit für jeden Trade

Stabile Ergebnisse seit 2017 mit 99,9 % Qualitätsangeboten

Sehr einfach zu installieren und zu verwenden

FTMO und Prop-Firma bereit

Entspricht den FIFO-Regeln Was wurde getan, um eine Überoptimierung zu vermeiden? Walk-Forward-Optimierung: Teilen Sie historische Daten in Segmente auf, optimieren Sie einen Teil und testen Sie den nächsten, um eine Überanpassung zu vermeiden.

Robustheitsprüfungen: Testen Sie Parametervariationen und wenden Sie zufälliges Rauschen an, um die Konsistenz der Strategie in verschiedenen Szenarien sicherzustellen.

Mindestgewinnfaktor/Leistungskennzahlen: Legen Sie Schwellenwerte für wichtige Leistungskennzahlen fest, um die Auswahl übermäßig optimierter Parameter zu vermeiden.

Parameterstabilität: Stellen Sie sicher, dass optimierte Parameter unter unterschiedlichen Marktbedingungen stabil bleiben.

Kontrolle der Datenschnüffel-Verzerrung: Randomisieren Sie die Testzeiträume und verwenden Sie mehrere Datensätze, um das Herauspicken günstiger Ergebnisse zu vermeiden.

Cross-Market-Tests: Testen Sie die Strategie mit verschiedenen Instrumenten, um ihre Robustheit unter unterschiedlichen Marktbedingungen sicherzustellen.

Begrenzung der Optimierungszyklen: Beschränken Sie die Anzahl der Optimierungsläufe, um eine übermäßige Kurvenanpassung zu verhindern.

Zufälliges Rauschen zu den Daten hinzufügen: Fügen Sie während der Optimierung zufälliges Rauschen zu den historischen Daten hinzu, um das Speichern bestimmter Preisbewegungen zu vermeiden.

Vermeiden Sie fest codierte Daten: Verwenden Sie dynamische Variablen anstelle statischer historischer Daten, um Flexibilität beim Echtzeithandel zu gewährleisten.

Optimierung durch genetische Algorithmen: Verwenden Sie genetische Algorithmen, um vielversprechende Parametersätze zu priorisieren, ohne jede Kombination zu testen. So wird das Risiko einer Überoptimierung verringert. Installation (So richten Sie es ein) Risikohinweis : Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Wie bei jedem Handelssystem besteht bei Aura Bitcoin Hash EA weiterhin ein Verlustrisiko.



