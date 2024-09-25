Aura Neuron MT5

4.83
Aura Neuron ist ein einzigartiger Expert Advisor, der die Aura-Reihe von Handelssystemen fortsetzt. Durch die Nutzung fortschrittlicher neuronaler Netzwerke und hochmoderner klassischer Handelsstrategien bietet Aura Neuron einen innovativen Ansatz mit hervorragender potenzieller Leistung. Dieser vollständig automatisierte Expert Advisor ist für den Handel mit Währungspaaren wie XAUUSD (GOLD) konzipiert. Er hat von 1999 bis 2023 eine gleichbleibende Stabilität für diese Paare bewiesen. Das System vermeidet gefährliche Geldverwaltungstechniken wie Martingale, Grid oder Scalping und ist daher für alle Brokerbedingungen geeignet. Aura Neuron wird von einem neuronalen Netzwerk mit mehrschichtigem Perzeptron (MLP) angetrieben und nutzt es zur Vorhersage von Markttrends und -bewegungen. MLPs sind eine Art Feedforward-künstliches neuronales Netzwerk (ANN), das oft als „normales“ neuronales Netzwerk bezeichnet wird, insbesondere wenn es aus einer einzigen verborgenen Schicht besteht. Ein MLP umfasst drei wesentliche Schichten: eine Eingabeschicht, eine verborgene Schicht und eine Ausgabeschicht. Jedes Neuron, mit Ausnahme der Eingabeknoten, verwendet eine nichtlineare Aktivierungsfunktion. Das Netzwerk wird mithilfe einer überwachten Lerntechnik namens Backpropagation trainiert. Die mehreren Schichten und die nichtlineare Aktivierung des MLP unterscheiden es von einem linearen Perzeptron und ermöglichen es ihm, Muster in Daten zu erkennen, die nicht linear trennbar sind. Dank seiner hochentwickelten NN-Intelligenz ist Aura Neuron in der Lage, Muster zu erkennen und sich an sich verändernde Marktbedingungen wie Wechselkursänderungen oder Händlerverhalten anzupassen. Seine Fähigkeit, komplexe Daten zu verarbeiten, ermöglicht es ihm, genauere Vorhersagen zu treffen und die Leistung im Laufe der Zeit zu verbessern.  

Preis: 1000$, 1/10 übrig, nächster Preis: 1250 $, Endpreis: 2000 $

Die Live-Ergebnisse könnt ihr hier sehen:

ICMarkets Low Risk https://www.mql5.com/en/signals/2259480 

10k account https://www.mql5.com/en/signals/2345753

More signals in Profile >>>>>> Check my profile

Installation (Einrichten)

Aura Neuron   ist auf langfristige, zuverlässige Leistung ausgelegt und wird von neuronalen Netzwerkalgorithmen angetrieben.   Sein innovatives Design stellt sicher, dass keine riskanten Strategien wie Martingale- oder Grid-Trading verwendet werden, was es zu einer sicheren Option für den automatisierten Handel macht.   

Info:

  • Arbeitshandelspaare: XAUUSD, GOLD 
  • Zeitrahmen: H1
  • Mindesteinzahlung: 100 $
  • Mindesthebel 1:20 
  • Funktioniert mit jedem Broker, allerdings wird ein ECN-Broker empfohlen

Merkmale:

  • Kein Martingal
  • Kein Netzhandel
  • Keine Mittelwertbildung
  • Keine gefährlichen Techniken zur Geldverwaltung
  • Harter Stop-Loss und Take-Profit für jeden Trade
  • Stabile Ergebnisse seit 1999 mit 99,9 % Qualitätsangeboten
  • Keine Sensibilität gegenüber Broker-Konditionen
  • Einfach zu installieren und zu verwenden
  • FTMO und Prop-Firma bereit
  • Entspricht den FIFO-Regeln (Hedging muss in den EA-Einstellungen deaktiviert werden)

Was wurde getan, um eine Überoptimierung zu vermeiden?

  • Walk-Forward-Optimierung: Teilen Sie historische Daten in Segmente auf, optimieren Sie einen Teil und testen Sie den nächsten, um eine Überanpassung zu vermeiden.
  • Robustheitsprüfungen: Testen Sie Parametervariationen und wenden Sie zufälliges Rauschen an, um die Konsistenz der Strategie in verschiedenen Szenarien sicherzustellen.
  • Mindestgewinnfaktor/Leistungskennzahlen: Legen Sie Schwellenwerte für wichtige Leistungskennzahlen fest, um die Auswahl übermäßig optimierter Parameter zu vermeiden.
  • Parameterstabilität: Stellen Sie sicher, dass optimierte Parameter unter unterschiedlichen Marktbedingungen stabil bleiben.
  • Kontrolle der Datenschnüffel-Verzerrung: Legen Sie die Testzeiträume nach dem Zufallsprinzip fest und verwenden Sie mehrere Datensätze, um das Herauspicken günstiger Ergebnisse zu verhindern.
  • Cross-Market-Tests: Testen Sie die Strategie mit verschiedenen Instrumenten, um ihre Robustheit unter unterschiedlichen Marktbedingungen sicherzustellen.
  • Begrenzung der Optimierungszyklen: Beschränken Sie die Anzahl der Optimierungsläufe, um eine übermäßige Kurvenanpassung zu vermeiden.
  • Zufälliges Rauschen zu den Daten hinzufügen: Fügen Sie während der Optimierung zufälliges Rauschen zu den historischen Daten hinzu, um das Auswendiglernen bestimmter Preisbewegungen zu vermeiden.
  • Vermeiden Sie fest codierte Daten: Verwenden Sie dynamische Variablen anstelle von statischen historischen Daten, um Flexibilität beim Echtzeithandel zu gewährleisten.
  • Optimierung durch genetische Algorithmen: Verwenden Sie genetische Algorithmen, um vielversprechende Parametersätze zu priorisieren, ohne jede Kombination zu testen. Dadurch wird das Risiko einer Überoptimierung verringert.

Installation (Einrichten)

Risikowarnung  :  Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Garant für zukünftige Ergebnisse. Wie bei jedem Handelssystem kann Aura Neuron weiterhin ein Verlustrisiko bergen.

Bewertungen 64
red77lion
101
red77lion 2025.12.10 19:08 
 

I’ve been using Aura Neuron for a little over two weeks now, and I have to say I’m really pleased with it so far. I bought it with some doubts at first, but the experience has been very positive. I ran into a configuration issue in the beginning, and the creator helped me right away—very patient, clear, and genuinely willing to assist. The support has been timely and friendly, which makes a big difference when you’re getting started with a new EA. Overall, I’m very satisfied with the performance and the level of service behind the product

FF37_FL_Exam
29
FF37_FL_Exam 2025.12.10 03:47 
 

I have bought this EA two weeks ago. There is 10 profit trade with zero loss. It is a great EA for XAUUSD. The user support is also wonderful and helpful. Stanislav always provide useful information for the EA setting and advise. I have back tested this EA for several CFD broker data from 2024-2025 and all of them have profit factor > 2.

Nicolás Droguett
53
Nicolás Droguett 2025.11.28 06:20 
 

I have been using Aura Neuron and I am very satisfied with its performance. The EA is well-designed, with a focus on consistent, low-risk growth rather than chasing high, unstable profits. It handles trades efficiently, and I appreciate the transparency and control it offers through its settings. The signal logic is solid, and when used with proper risk management, it generates steady returns month after month. I also value the ongoing support and updates from the developer, which show a real commitment to improving the product. For anyone looking for a reliable, long-term EA to grow their account safely, Aura Neuron is an excellent choice.

Empfohlene Produkte
Uranus STO
Encho Enev
Experten
Der Uranus STO-Experte wurde auf der Grundlage einer tiefgreifenden mathematischen Analyse entwickelt, die die gängigen Indikatoren verwendet: Stochastik, WPR, ATR, RSI. Der Experte ist für den EURUSD-Handel optimiert . Der Experte analysiert vergangene Perioden und vergleicht sie mit der aktuellen Periode. Je nach Wahrscheinlichkeitsgrad und Marktverhalten platziert der Experte Orders auf Niveaus, die für das beste Ergebnis berechnet wurden. Die Strategie verfügt auch über ein Durchlässigkeits-
TerminatorCrash
Profxtwins (Pty) LTD
Experten
Der Terminator Crash Robot ist ein vollautomatischer Handelsroboter. Er ist speziell für den Handel mit den Boom- und Crash-Indizes konzipiert. Der Roboter eröffnet nur Kauftrades. Er kauft den Crash. Er kauft den Boom-Index. Der beste Zeitrahmen für den Einsatz des Roboters ist der 1m. Der Benutzer kann von 1 bis zu n Trades zu einer Zeit, können Sie entscheiden, die Höhe der Pips Sie bereit sind, in den Einstellungen zu riskieren. Der Expert Advisor läuft nur auf Derivaten. Wir raten Ihnen, nu
Indicement MT5
Profalgo Limited
4.04 (26)
Experten
Willkommen bei Indicement! PROP FIRM READY! -> Set-Dateien   hier herunterladen Einführungsaktion: Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990 $ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Ultimativer Kombi-Deal     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT     bringt meine 15-jährige Erfahrung in der Erstellung professioneller Handelsalgorithmen in die I
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experten
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert – entwickelt, um Trades zu eröffnen! Dies ist ein Handelsroboter, der spezielle innovative und fortschrittliche Algorithmen zur Berechnung seiner Werte verwendet, Ihr Assistent in der Welt der Finanzmärkte. Verwenden Sie unseren Satz von Indikatoren aus der SolarTrade Suite-Reihe, um den Zeitpunkt für den Start dieses Roboters besser zu wählen. Schauen Sie sich unsere anderen Produkte aus der SolarTrade Suite-Reihe am Ende der Beschrei
PairsTrading MT5
Evgenii Kuznetsov
Experten
Der EA identifiziert Divergenzen in zwei korrelierten Währungspaaren und handelt in die Richtung, in der sie wieder konvergieren. Arbeits-Zeitrahmen: M30 Eingabeparameter MagicNumber - Identifikationsnummer für den EA. OrdersComment - Kommentar zur Order, automatisch, wenn ein leerer Wert eingegeben wird. Lots - Losgröße. DepoPer001Lot - automatische Lotberechnung (Angabe des Saldos pro 0,01 Lot) (wenn 0, wird der Wert aus dem Parameter 'Lots' verwendet). TimeFrame - Arbeits-Zeitrahmen. Symbol
Aura Superstar MT5
Stanislav Tomilov
5 (4)
Experten
Aura Superstar    ist ein vollautomatischer EA, der für den Devisenhandel    während der Rollover-Zeit entwickelt wurde   .    Er basiert auf Clusteranalysen für maschinelles Lernen und genetischen Scalping-    Algorithmen. Der erste Multi-Currency-Scalper, der einen Mechanismus des tiefen maschinellen Lernens, ein mehrstufiges Perzeptron und einen adaptiven Neurofilter kombiniert mit klassischen Indikatoren verwendet. Expert hat seit 2003 stabile Ergebnisse gezeigt. Es werden keine gefährlichen
Bfg 9K Gold Killer
Eugen Funk
5 (4)
Experten
BFG 9000 ist ein einzigartiges System, das Ihr Konto zu 100% freihändig mit live-erprobten Algorithmen handelt. Seit 12 Monaten im Live-Handel validiert. Kein Grid, kein Martingale. Der verrückteste Teil ist jedoch die Fähigkeit, Ihre eigenen Handelsentscheidungen zu verwalten . Die eingebaute KI übernimmt Ihre Trades und führt sie in den Gewinn. Sichere Zuflucht BFG enthält einen sehr stabilen Algorithmus, der zu 100% auf Autopilot läuft. Es verwendet kein Grid und kein Martingale - so können
Gravity
Alexandr Balasyan
Experten
Der Gravity EA ist ein multifunktionales Tool für die automatische und halbautomatische Umsetzung von Pairs Trading Strategien. Wenn Sie nicht wissen, was Pairs Trading ist, schlagen Sie es im Internet nach, um Missverständnisse zu vermeiden. Der EA umfasst: die Möglichkeit, den manuellen Handelsmodus zu aktivieren/deaktivieren. Sie können selbst Positionen eröffnen und schließen, basierend auf den Indikatorwerten, oder es kann automatisch geschehen. automatische Geldverwaltung automatische Ber
The Viper EA MT5
Profalgo Limited
3.9 (10)
Experten
Aktuelle Aktion: Nur noch 1 für 349 $ übrig Endpreis: 999 $ Schauen Sie sich unbedingt unser „   Ultimatives EA-Kombipaket   “ in unserem   Promo-Blog an   !   Live mit geringem Risiko   :    https://www.mql5.com/en/signals/1492890 Der Viper EA verwendet während des Ranging-Zeitraums der Handelssitzungen (zwischen 23 Uhr und 1 Uhr GMT+2, US DST) scharfe und effektive „Mean-Reversion“-Entries.    Diese Trades haben bereits eine sehr hohe Erfolgsquote, aber wenn sich der Markt gegen die Positio
Santa Scalping MT5
Morten Kruse
Experten
Santa Scalping ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der keine Martingale verwendet. Nacht-Scalping-Strategie. Die SMA-Indikator-Filter werden für Einträge verwendet. Dieser EA kann von sehr kleinen Konten ausgeführt werden. So klein wie 50 EUR. Allgemeine Empfehlungen Die Mindesteinlage beträgt 50 USD, Standardeinstellungen reccomend für eurusd m5 gmt +2 . Bitte verwenden Sie den maximalen Spread von 10, wenn Sie keine Aufträge haben, ändern Sie ihn auf -1. Verwenden Sie einen Broker mit g
ComplexEuro Edge Pro
Luke Anthony Coles
Experten
REALER BACKTEST / LANGFRISTIGE PROFITABILITÄT ComplexEuro Edge PRO ist ein fortschrittlicher Expert Advisor, ein sorgfältig entwickeltes EURUSD-Handelssystem, das darauf spezialisiert ist, hochpräzise Trades auszuführen, indem es eine einzigartige Reihe von strengen Bedingungen und technischen Kriterien anwendet. Mindesteinlage : $100 Zeitrahmen : M1 Paar: EURUSD VPS wird empfohlen Auto Close am Wochenende ( wenn in DD lassen Sie es sein und vertrauen Sie den Prozess ) Signal : https://www.mql5
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experten
| Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Multi-Währungs- Multi-Timeframe EA der nächsten Generation.EA basiert auf der weithin bekannten (un
Golden AI Magic Sphere
Jian Jie
Experten
Golden AI Magic Sphere - Die ultimative Goldhandelsstrategie Nach vier Jahren umfangreicher Backtests und Optimierungen hat die Golden AI Magic Sphere-Strategie eine beispiellose Performance auf dem Goldmarkt gezeigt. Dieses bahnbrechende Handelssystem kombiniert modernste KI-Technologie mit Marktkenntnissen auf Expertenebene, um eine wirklich einzigartige und leistungsstarke Lösung für den automatisierten Goldhandel zu schaffen. Ob bei volatilen Preisschwankungen oder bei der Erkennung von Ausb
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experten
Magic EA ist ein Expert Advisor basierend auf Scalping, Elliot Waves und mit Filtern wie RSI, Stochastic und 3 anderen Strategien verwaltet und entschieden mit dem Roboter intelligent. Eine große Anzahl von Eingaben und Einstellungen wurden getestet und optimiert und in das Programm eingebettet, so dass die Eingaben begrenzt und sehr einfach sind. Die Verwendung von EA erfordert keine professionellen Informationen oder Forex Trading Kenntnisse. Der EA kann mit allen Symbolen und allen Zeitrahme
Universal MT5 MACD
Volodymyr Hrybachov
Experten
Handelsroboter auf dem MACD-Indikator Dies ist eine vereinfachte Version des Handelsroboters, er verwendet nur eine Einstiegsstrategie (die erweiterte Version hat mehr als 10 Strategien) Vorteile für Experten: Scalping, Martingale, Grid-Trading. Sie können den Handel mit nur einer Order oder einem Orderraster einrichten. Ein hochgradig anpassbares Auftragsraster mit einem dynamischen, festen oder Multiplikatorschritt und einem Handelslot ermöglicht es Ihnen, den Expert Advisor an fast jedes
Phoenix Plus
Dang Cong Duong
Experten
Zuerst habe ich mich in Phoenix Ultra Expert Advisor verguckt . Dieser Expert Advisor unterstützt die automatische Schließung, wenn die Richtung richtig ist, und führt eine Erholung durch, wenn die Richtung falsch ist. Wenn Sie einen Auftrag eingeben: 1. Der Preis geht in die richtige Richtung und trifft den Min Profit Point , Trailing Stop 20% des aktuellen Gewinns. 2. Der Preis geht in die entgegengesetzte Richtung, der Expert Advisor wird den Auftrag mit dem Volumen platzieren ist Recovery V
RSI Master PRO EA
Luis Corso
Experten
RSI Master PRO - Professioneller Expert Advisor für MetaTrader 5 Übersicht: RSI Master PRO ist ein Expert Advisor (EA), der für MT5 entwickelt wurde, um automatisch auf den Finanzmärkten zu handeln und dabei den Relative Strength Index (RSI) als zentrale Entscheidungsgrundlage zu nutzen. Sein modularer Aufbau und seine vollständig anpassbaren Parameter machen ihn zu einem leistungsstarken und flexiblen Werkzeug für Händler, die ihre Strategie auf diesen Momentum-Indikator stützen. ️ Technisc
MOVING 5 best expert advisor For all symbols
Mahmoud Mohammad Mohamm Banat
Experten
Keine Notwendigkeit für Strategien oder Denken, einfach mieten ihn für $ 300 oder kaufen ihn. Ich sehe, dass dieser Experte ist gut in Forex im Jahr 2026! Tipps: Hinweis: Diese Einstellungen gelten für die Pfeile; Sie können die Einstellungen ändern. Schauen Sie sich das Video mehr als einmal an, da Sie jedes Mal auf neue Informationen stoßen werden. Sie werden es nicht verstehen oder davon profitieren, wenn Sie sich nicht das ganze Video ansehen, da die Menge an Informationen überwältigend is
TrendScalp King
Tichaona Mahuni
Experten
TrendScalp_King - Elite Trend-Following & Scalping EA für MT5 Limitierte Einführungspreise (nur 35 Lizenzen verfügbar) Stufe Preis Erste 10 Lizenzen/Käufe $799 Nächste 25 Lizenzen/Erwerbe $1,099 Endpreis (nach 35 verkauften Lizenzen) $1,599 Der Preis erhöht sich automatisch, nachdem jede Stufe ausverkauft ist. Sichern Sie sich jetzt Ihr Exemplar! Überblick TrendScalp_King ist ein professioneller Multi-Strategie Expert Advisor, der Folgendes kombiniert: KI-optimierter RSI + Bollinger Bands Nachri
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
Experten
Neue Produktbeschreibung für MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro - Der intelligenteste Krypto-Krieger ️ Kampferprobt auf BTC & ETH. Gebaut für Echtzeit-Chaos. --- MadoCryptoXPro ist nicht nur ein weiterer technischer Bot. Er ist eine Schlachtfeldmaschine, die entwickelt wurde, um den Wahnsinn von BTCUSD und ETHUSD mit chirurgischer Präzision zu bewältigen. Egal, ob der Markt stagniert, sich im Trend befindet oder einfach nur verrückt ist - er bleibt fokussiert, passt sich schnell an un
SuperGrid EA
Hamid Jalili Nejad
Experten
Grid-Trading-Strategie Eine sehr sichere und profitable Strategie, die auf der Aufteilung des Diagramms in horizontale Gitter und auf der Grundlage der Marktrichtung (Bullish/Bearish) basiert. Öffnen Sie den Kauf oder Verkauf, wenn der Preis jede Gitterlinie berührt. Der Gitterabstand wird auf der Grundlage des Prozentsatzes des Preises berechnet. Auf diese Weise kann dieser EA für jede Art von Markt verwendet werden. eine Liste von bestimmten Paaren gleichzeitig auf einem einzigen Konto handel
RoundLock EA MT5
AW Trading Software Limited
Experten
Round Lock ist ein intelligenter Berater mit dynamischer Positionssperre. Round Lock ist ein intelligenter Berater mit der Funktion der dynamischen Positionssperre, ein fortschrittlicher Handelsberater, der eine Zwei-Wege-Order-Locking-Strategie mit schrittweisem Positionswachstum und dynamischer Anpassung an den Markt implementiert. Vorteile des Rundschlosses: Risikokontrolle durch Positionssperren, Dynamisches Volumenwachstum in Trendbereichen des Marktes, Flexible Verhaltenseinstellungen je
Nova WDX Trader
Anita Monus
Experten
Nova WDX Trader ist eine verfeinerte Implementierung des klassischen ADX Wilder Trendstärke-Algorithmus - entwickelt zu einer disziplinierten, automatisierten Handelsstrategie, die Momentum, Struktur und Timing berücksichtigt. Er baut auf der ursprünglichen, von Welles Wilder eingeführten Logik auf und erweitert sie um eine moderne Ausführungs- und Risikokontrolle. Anstatt auf kurzfristige Volatilität zu reagieren, wartet der Nova WDX Trader auf eine bestätigte Richtungsstärke, die auf der ADX-F
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
Experten
Gold EA: Bewährte Leistung für den 1-Minuten-Goldhandel Verwandeln Sie Ihr Trading mit unserem Gold EA, der sorgfältig für 1-Minuten-Charts entwickelt wurde und in 5 Jahren ein Wachstum von über 2000% von nur $100-$1000 erzielt hat. Kein Martingale, keine KI-Gimmicks : Reine, bewährte Strategien mit robustem Geldmanagement, Stop Loss und Take Profit für eine zuverlässige Performance über mehrere Charts hinweg. Flexible Handelsmodi : Wählen Sie Fixed Balance für sichere Gewinne, Mark IV für kühne
Nova DCA Trader
Anita Monus
Experten
Nova DCA Trader ist ein Expert Advisor zur Verwaltung von Trades unter Verwendung der Dollar-Cost Averaging (DCA) Strategie, die eine kontrollierte Skalierung von Positionen in trendigen oder volatilen Märkten ermöglicht. Durch Mittelwertbildung in Positionen auf vordefinierten Niveaus zielt dieser EA darauf ab, den Einstiegspreis zu verbessern und das Gewinnpotenzial zu maximieren, während das Risiko sorgfältig verwaltet wird. Im Gegensatz zu rücksichtslosen Grid- oder Martingale-Systemen wende
Raja Trading Pro
Ikhwan Naufal Fiqri
Experten
Raja Trading PRO - Das intelligente BEP-Rückgewinnungsnetz Produkt-Beschreibung Haben Sie genug von gewöhnlichen Grid-EAs, die tagelang im Drawdown stecken bleiben und unrealistischen Gewinnzielen hinterherjagen? Raja Trading PRO hebt das ursprüngliche Konzept auf ein viel höheres Niveau und bietet professionelle Funktionen, die der Standardversion weit überlegen sind. Dieser EA wurde mit einer völlig anderen Philosophie entwickelt: Schnelle Erholung. Dies ist kein passiver EA. Es handelt sich
Orbit Rage Final 2
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
Experten
Note : i only sell this EA on MQL5, any other sellers is fake. Orbit Rage Final, eine hochmoderne Handelsstrategie, die sorgfältig auf der Grundlage des Bullen-/Bärenkerzenansatzes und der Divergenzanalyse entwickelt wurde. Dieses leistungsstarke Tool wurde entwickelt, um Sie zu befähigen, das Leben zu gestalten, das Sie sich wünschen. Um sich auf diese transformative Reise zu begeben, laden Sie es einfach herunter und integrieren Sie es nahtlos in Ihre MetaTrader 4-Plattform, indem Sie es in d
Iron Trader MT5
Volodymyr Hrybachov
Experten
universeller Berater. Funktioniert als Scalper und dynamisches Auftragsraster. Wendet Level für das Setzen von Stop-Orders, Stop-Loss, Take-Profit und Trailing Stop an, die für den Broker unsichtbar sind. Level-Werte können in Pips oder als Prozentsatz der durchschnittlichen Preisvolatilität (ATR) festgelegt werden. Es kann zu einem bestimmten Zeitpunkt arbeiten, hat einen Schutz gegen Verrutschen und Spreizungsaufweitung. Der Chart zeigt Informationen über die Qualität der Auftragsausführung,
The Market Beast Dominator
Wilfried Ntamatungiro
5 (1)
Experten
Der Market Beast Dominator EA ist ein automatisches Handelssystem, das für den Forex-Markt entwickelt wurde. Es basiert in erster Linie auf der Analyse der Marktstruktur und identifiziert wichtige strukturelle Verschiebungen wie Break of Structure (BOS) und Change of Character (CHOCH) , um Richtungsvorgaben und präzise Einstiegszonen zu bestimmen. Indem er sich darauf konzentriert, wie sich der Preis um strukturelle Bruchpunkte herum verhält, erfasst der EA Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit,
Fundamental Robot MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experten
Fundamental Robot ist ein Expert Advisor, der auf dem Fundamental Signals Indicator basiert. Der Fundamental Signals Indicator verfügt über eine leistungsstarke Berechnungsmaschine, die Marktbewegungen über 30000 Punkte vorhersagen kann. Der Indikator wird als fundamental bezeichnet, weil er Trends mit großen Bewegungen, ohne komplizierte Eingaben und mit geringem Risiko vorhersagen kann. Der EA arbeitet mit niedrigen Margin-Levels und hat daher ein geringes Risiko. EA verwenden: Der EA ist
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experten
Quantum Baron EA Es gibt einen Grund, warum Öl als schwarzes Gold bezeichnet wird – und jetzt können Sie mit Quantum Baron EA mit unübertroffener Präzision und Sicherheit darauf zugreifen. Quantum Baron wurde entwickelt, um die hochoktanige Welt von XTIUSD (Rohöl) auf dem M30-Chart zu dominieren, und ist Ihre ultimative Waffe zum Aufsteigen und Handeln mit höchster Präzision. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instru
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
2.43 (7)
Experten
HFT AI FAST SCALPER V10.1 Die bisher fortschrittlichste Version unseres EAs, komplett neu entwickelt mit KI-gestützter Entscheidungsfindung , Multi-KI-Abstimmung und dynamischer Handelslogik . Der EA ist nun nicht mehr nur für XAUUSD (Gold) im M1 ausgelegt, sondern unterstützt auch BTCUSD und ETHUSD mit Hochfrequenzeinstiegen, intelligentem Risikomanagement und voller Anpassungsfähigkeit. Dieser EA kombiniert kostenlose OpenRouter-verbundene KIs mit erweiterten Filtern für präzisen Handel unt
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Experten
BLACK FRIDAY 50% RABATT - NANO MACHINE GPT Regulärer Preis: $997 bis Black Friday: $498.50 (Der reduzierte Preis wird während der Aktion angezeigt.) Verkaufsstart: 27. November 2025 - zeitlich begrenztes Black Friday Event. Black Friday Verlosung: Alle Nano Machine GPT Käufer während des Black Friday Events können an einer Zufallsverlosung für folgende Preise teilnehmen: 1 x Syna Aktivierung 1 x AiQ Aktivierung 1 x Mean Machine GPT Aktivierung Teilnahmebedingungen: 1) Nach Ihrem Kauf senden S
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.5 (26)
Experten
Aria Connector EA – V4 (Lernmaschine + XGBoost-Lernmodell +112 Bezahlte & Kostenlose KIs + Abstimmungssystem + Externe & Bearbeitbare Prompts) Während die meisten EAs auf dem Markt behaupten, "KI" oder "neuronale Netzwerke" zu verwenden, aber in Wirklichkeit nur grundlegende Skripte ausführen, definiert Aria Connector EA V4 neu, was wahrer KI-getriebener Handel bedeutet. Dies ist keine Theorie, kein Marketing-Hype, es ist eine direkte, überprüfbare Verbindung zwischen Ihrer MetaTrader 5-Plattf
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
Experten
Quantum Bitcoin EA   : Unmöglich ist nichts. Man muss nur herausfinden, wie es geht! Treten Sie ein in die Zukunft des   Bitcoin   -Handels mit   Quantum Bitcoin EA   , dem neuesten Meisterwerk eines der Top-MQL5-Verkäufer. Quantum Bitcoin wurde für Händler entwickelt, die Leistung, Präzision und Stabilität verlangen, und definiert neu, was in der volatilen Welt der Kryptowährung möglich ist. WICHTIG!   Bitte senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch un
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.79 (19)
Experten
Stock Indexes EA ist ein hochentwickelter Handelsroboter, der sorgfältig entwickelt wurde, um aus der Dynamik des US30-Marktes Kapital zu schlagen . Dieser Expert Advisor nutzt fortschrittliche Algorithmen und sorgfältig ausgewählte technische Indikatoren, um Markttrends zu analysieren, optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu identifizieren und Trades mit hoher Präzision auszuführen. Eines seiner wichtigsten Merkmale ist der eingebaute Nachrichtenfilter, der verhindert, dass der Roboter bei
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (91)
Experten
Der XG Gold Robot MT5 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln , und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strateg
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.54 (136)
Experten
Der Bitcoin Robot MT5 wurde entwickelt, um Bitcoin-Trades mit unvergleichlicher Effizienz und Präzision auszuführen. Unser Bitcoin Robot wurde von einem Team aus erfahrenen Händlern und Entwicklern entwickelt und verwendet einen ausgeklügelten algorithmischen Ansatz (Preisaktion, Trend sowie zwei personalisierte Indikatoren), um den Markt zu analysieren und Trades schnell mit dem M5-Zeitrahmen auszuführen, um sicherzustellen, dass Sie keine lukrativen Gelegenheiten verpassen. Kein Raster, kein
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
Experten
AIQ Version 5.0 - Autonome Intelligenz Durch Institutionelle Architektur Die Evolution von regelbasierter Automatisierung zu echter autonomer Intelligenz repräsentiert die natürliche Weiterentwicklung des algorithmischen Handels. Was institutionelle quantitative Desks vor über einem Jahrzehnt zu erforschen begannen, ist zu praktischer Implementierung gereift. AIQ Version 5.0 verkörpert diese Reifung: ausgeklügelte Multi-Modell-KI-Analyse, unabhängige Validierungsarchitektur und kontinuierliche
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.3 (20)
Experten
Bonnitta EA basiert auf der Pending-Position-Strategie (PPS) und einem sehr fortschrittlichen geheimen Handelsalgorithmus. Die Strategie von Bonnitta EA ist eine Kombination aus einem geheimen benutzerdefinierten Indikator, Trendlinien, Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (Preisaktion) und dem wichtigsten oben erwähnten geheimen Handelsalgorithmus. KAUFEN SIE KEINEN EA OHNE ECHTEN GELDTEST VON LÄNGER ALS 3 MONATE, ICH HABE MEHR ALS 100 WOCHEN (MEHR ALS 2 JAHRE) GEBRAUCHT, UM BONNITTA EA MIT
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Experten
EA hat eine Live-Erfolgsbilanz mit 4,5 Jahren stabilem Handel mit geringem Drawdown: Live-Leistung Die MT4-Version finden Sie hier Waka Waka ist das fortschrittliche Grid-System , das bereits seit Jahren auf echten Konten funktioniert. Anstatt das System so anzupassen, dass es historische Daten widerspiegelt (wie es die meisten Leute tun), wurde es entwickelt, um bestehende Marktineffizienzen auszunutzen. Es handelt sich also nicht um ein einfaches "Hit-and-Miss"-System, das nur durch die Nutzun
Mean Machine
William Brandon Autry
4.92 (39)
Experten
Mean Machine GPT Version 11.0 - Deutsch Mean Machine GPT Version 11.0 - Wo Institutionelle Intelligenz auf Spezialisiertes Trading Trifft Seit wir die echte KI-Integration im algorithmischen Trading pioniert haben, haben wir diesen Ansatz durch mehrere Marktzyklen, Wirtschaftsregime und technologische Entwicklungen verfeinert. Was als unsere Überzeugung begann, dass adaptives maschinelles Lernen die natürliche Entwicklung des quantitativen Tradings darstellt, ist zu einer Branchenrichtung geword
KT Gold Nexus EA MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (2)
Experten
ICMarkets Live-Signal: Hier klicken Was müssen Sie tun, um mit dem KT Gold Nexus EA erfolgreich zu sein? Geduld. Disziplin. Zeit. Der KT Gold Nexus EA basiert auf einem praxisnahen Trading-Ansatz, der von professionellen Tradern und privaten Fondsmanagern eingesetzt wird. Seine Stärke liegt nicht in kurzfristiger Spannung, sondern in langfristiger Beständigkeit. Dieser EA ist für den langfristigen Einsatz konzipiert. Es wird empfohlen, ihn mindestens ein Jahr lang aktiv zu betreiben, um sein ta
Nexus EA Forex MT5
Enrique Enguix
4.43 (21)
Experten
NEXUS – quantitatives adaptives Grid-System, das sich mit dem Markt entwickelt NEXUS ist ein vollständig automatisiertes Handelssystem, das in Echtzeit Regelkombinationen erstellt, diese out-of-sample validiert und nur dann Positionen eröffnet, wenn es einen statistischen Vorteil in einem gültigen Marktumfeld erkennt. Schnelle Spezifikationen Systemtyp: adaptives Grid mit OOS-Validierung (out-of-sample) und Umfeldfiltern (News, Volatilität, Sitzung/Tag sowie optionale Volumenwertzonen). Instrume
Avalut Gold X1
Danijel Plesa
Experten
Avalut X1 - Advanced Gold Expert Advisor (MT5) Präzises Trading für XAUUSD Live Signal Avalut X1 ist ein professioneller Expert Advisor für den automatisierten Handel auf XAUUSD (Gold) in MetaTrader 5. Das System kombiniert vier sich ergänzende Strategien in einem einzigen EA, um unterschiedliche Marktphasen abzudecken. Es ist für MT5 eigenständig und benötigt keine externen DLLs oder Installer von Drittanbietern. Wichtigste Funktionen Vier Strategien in einem EA: koordinierte Strategien, di
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.59 (29)
Experten
Burning Grid EA MT5 - Multi-Pair Grid Power mit adaptivem Risiko Handeln Sie bis zu 35 Devisenpaare gleichzeitig mit intelligenter Strategieauswahl, flexiblen Risikoprofilen und dynamischer Drawdown-Kontrolle. Handbuch: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Neueste Setfiles :https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html#14 Gemeinschaft: https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Videobeiträge: https: //www.youtube.com/@MagmaSoftwareSolutions Mei
Silicon Ex mt5
Nadiya Mirosh
Experten
"Silicon Ex ": Ihr zuverlässiger Assistent in der Welt des Forex Silicon Ex ist ein moderner Trading-Bot, der speziell für Trader auf dem Forex-Markt entwickelt wurde. Dieses innovative Tool dient als zuverlässiger Partner für alle, die einen effizienten und automatisierten Handel anstreben. Hauptmerkmale von "Silicon Ex" : Verlässlichkeit und Stabilität: Erstellt mit fortschrittlichen Technologien, die einen stabilen und zuverlässigen Betrieb auf dem Markt gewährleisten. Intelligentes Risikoma
Bitcoin Robot Grid MT5
MQL TOOLS SL
4.67 (46)
Experten
Bitcoin Robot Grid MT5 ist ein intelligentes Handelssystem, das entwickelt wurde, um den BTCUSD-Handel mit Hilfe der Grid-Handelsstrategie zu automatisieren. Diese Methode macht sich Marktschwankungen zunutze, indem sie eine strukturierte Reihe von Kauf- und Verkaufsaufträgen zu vordefinierten Kursniveaus platziert. Der Roboter überwacht kontinuierlich die Marktbedingungen und führt die Trades gemäß den voreingestellten Parametern aus, so dass ein konsistentes Marktengagement ohne manuelles Ein
OrionXAU
Pierre Paul Amoussou
5 (1)
Experten
OrionXAU ist ein algorithmisches Handelssystem, das für die Märkte XAUUSD (Gold) und US100 / Nasdaq entwickelt wurde. Es kombiniert zwei unterschiedliche Handelsansätze (Scalping und Swing Trading) innerhalb eines strukturierten, risiko­kontrollierten Rahmens, der auf langfristige Stabilität ausgelegt ist. Unterstützte Hauptmärkte • XAUUSD (Gold) • US100 / Nasdaq Diese Märkte bilden das natürliche Einsatzgebiet des Entscheidungsmodells von OrionXAU. Dualer Strategieaufbau 1. Scalping • Intraday
Quant Fleet MT5
Timo Roth
Experten
Ich stelle vor:   Quant Fleet MT5 2.0! Quant Fleet arbeitet mit fünf verschiedenen, unabhängigen Strategien im USDJPY. Dies führt zu einer bereits breiten Diversifizierung im EA selbst. Der Unterschied zum Quant Fleet EA 1.0 ist, dass er sechs zusätzliche untergeordnete Strategien enthält. Dies unterstützt die Performance und bietet eine höhere Handelsfrequenz. Start-Promo: Der Preis wird erhöht, sobald die ersten 20 Lizenzen verkauft wurden. Öffentliche Gruppe:  Join Dokumentation und Vorein
Gold Trend X
Thang Chu
5 (2)
Experten
Gold Trend X Live Signal (Handel mit 1.5% Balance Risk) Nexus EA mql5 öffentlicher Kanal: Nexus Community Public Chat Dieser EA ist Teil des Nexus Portfolios - eine Kombination der besten langfristigen EAs, die ich sowohl für mein persönliches Trading als auch für die private Fondsverwaltung erstellt habe Suchen Sie nach einer vollständig diversifizierten Portfoliolösung über mehrere Vermögenswerte und Zeitrahmen? Mit Nexus Portfolio finden Sie das beste langfristige diversifizierte Portfolio.
Weitere Produkte dieses Autors
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experten
Aura Neuron ist ein einzigartiger Expert Advisor, der die Aura-Reihe von Handelssystemen fortsetzt. Durch die Nutzung fortschrittlicher neuronaler Netzwerke und hochmoderner klassischer Handelsstrategien bietet Aura Neuron einen innovativen Ansatz mit hervorragender potenzieller Leistung. Dieser vollständig automatisierte Expert Advisor ist für den Handel mit Währungspaaren wie XAUUSD (GOLD) konzipiert. Er hat von 1999 bis 2023 eine gleichbleibende Stabilität für diese Paare bewiesen. Das System
One Gold MT5
Stanislav Tomilov
4.76 (34)
Experten
Wir stellen One Gold EA vor, einen hochentwickelten Handelsroboter für Gold auf der Meta Trader-Plattform, der entwickelt wurde, um Händler bei der erweiterten Marktanalyse zu unterstützen. Unsere proprietäre Technologie nutzt neuronale Netzwerke und datengesteuerte Algorithmen, um sowohl historische als auch Echtzeitdaten des Goldmarkts zu analysieren und Erkenntnisse zu liefern, die bei der Entscheidungsfindung helfen können. Im Gegensatz zu herkömmlichen manuellen Strategien arbeitet One Gold
Aura Bitcoin Hash
Stanislav Tomilov
4.89 (37)
Experten
Aura Bitcoin Hash EA ist ein einzigartiger Expert Advisor, der die Aura-Reihe von Handelssystemen fortsetzt. Durch die Nutzung fortschrittlicher neuronaler Netze und modernster klassischer Handelsstrategien bietet Aura BTC einen innovativen Ansatz mit hervorragendem Leistungspotenzial. Dieser vollautomatische Expert Advisor ist für den Handel mit dem Währungspaar BTCUSD (Bitcoin) konzipiert. Er hat von 2017 bis 2025 eine konstante Stabilität für diese Paare bewiesen. Das System vermeidet gefähr
Oracle MT5
Stanislav Tomilov
5 (23)
Experten
Oracle: Die Zukunft des Handels Der Oracle Trading Expert für Meta Trader wurde entwickelt, um eine zuverlässige Leistung auf den GBPUSD- und Goldmärkten zu liefern und nutzt die neuesten Programmiertechniken und Tools für maschinelles Lernen. Mit proprietären Algorithmen und einem integrierten neuronalen Netzwerk analysiert Oracle effektiv Daten und hilft Benutzern, fundierte Handelsentscheidungen zu treffen. Das Design von Oracle legt auch Wert auf Stabilität: Seine Strategien sind so konzipie
Aura Superstar MT5
Stanislav Tomilov
5 (4)
Experten
Aura Superstar    ist ein vollautomatischer EA, der für den Devisenhandel    während der Rollover-Zeit entwickelt wurde   .    Er basiert auf Clusteranalysen für maschinelles Lernen und genetischen Scalping-    Algorithmen. Der erste Multi-Currency-Scalper, der einen Mechanismus des tiefen maschinellen Lernens, ein mehrstufiges Perzeptron und einen adaptiven Neurofilter kombiniert mit klassischen Indikatoren verwendet. Expert hat seit 2003 stabile Ergebnisse gezeigt. Es werden keine gefährlichen
Aura Superstar MT4
Stanislav Tomilov
4.78 (9)
Experten
Aura Superstar ist ein vollautomatischer EA, der für den Handel mit Währungen während der Rollover-Zeit entwickelt wurde . Er basiert auf maschinellem Lernen, Clusteranalyse und genetischen Scalping-Algorithmen . Der erste Multi-Währungs-Scalper, der tiefe maschinelle Lernmechanismen, ein Multi-Level-Perceptron und einen adaptiven Neurofilter in Kombination mit klassischen Indikatoren verwendet. Der Experte hat seit dem Jahr 2003 stabile Ergebnisse erzielt. Es werden keine gefährlichen Methoden
One Gold MT4
Stanislav Tomilov
4.6 (15)
Experten
Wir stellen One Gold EA vor, einen hochentwickelten Handelsroboter für Gold auf der Meta Trader-Plattform, der entwickelt wurde, um Händler bei der erweiterten Marktanalyse zu unterstützen. Unsere proprietäre Technologie nutzt neuronale Netzwerke und datengesteuerte Algorithmen, um sowohl historische als auch Echtzeitdaten des Goldmarkts zu analysieren und Erkenntnisse zu liefern, die bei der Entscheidungsfindung helfen können. Im Gegensatz zu herkömmlichen manuellen Strategien arbeitet One Gold
Auswahl:
red77lion
101
red77lion 2025.12.10 19:08 
 

I’ve been using Aura Neuron for a little over two weeks now, and I have to say I’m really pleased with it so far. I bought it with some doubts at first, but the experience has been very positive. I ran into a configuration issue in the beginning, and the creator helped me right away—very patient, clear, and genuinely willing to assist. The support has been timely and friendly, which makes a big difference when you’re getting started with a new EA. Overall, I’m very satisfied with the performance and the level of service behind the product

FF37_FL_Exam
29
FF37_FL_Exam 2025.12.10 03:47 
 

I have bought this EA two weeks ago. There is 10 profit trade with zero loss. It is a great EA for XAUUSD. The user support is also wonderful and helpful. Stanislav always provide useful information for the EA setting and advise. I have back tested this EA for several CFD broker data from 2024-2025 and all of them have profit factor > 2.

Nicolás Droguett
53
Nicolás Droguett 2025.11.28 06:20 
 

I have been using Aura Neuron and I am very satisfied with its performance. The EA is well-designed, with a focus on consistent, low-risk growth rather than chasing high, unstable profits. It handles trades efficiently, and I appreciate the transparency and control it offers through its settings. The signal logic is solid, and when used with proper risk management, it generates steady returns month after month. I also value the ongoing support and updates from the developer, which show a real commitment to improving the product. For anyone looking for a reliable, long-term EA to grow their account safely, Aura Neuron is an excellent choice.

Michael Ariz
29
Michael Ariz 2025.11.27 14:51 
 

Been using this EA for about 2 days now and it's working very well, salute to Stan man, his very supportive and will guide you through your journey. Hoping for a positive outcome and i'll be back here to update.

Bybora2025
81
Bybora2025 2025.11.19 15:21 
 

Hej Community. Just starting my journey today 19.11.2025...looking frw to sharing after using for some time. SO far great guidance from Stanislav.

update 20.11: over the night when i was sleeping in my warm bed Auro Neuron made my first 30usd with a sell position in live account... :) i will continue sharing the results

update 03.12: Auro Neuron reached a 4% net as of today. very consistent results, stay tuned ;)

Update: 07.12: Auro Neuron reached 7% net profit...to be continued

Update: 16.12 : I added more funds and Auro Neron profits reached over 406usd net :) this is almost half of reduced price ...in comments i will paste screen shot of profits

Daniel Chait
207
Daniel Chait 2025.11.14 10:52 
 

The Aura Neuron EA is really surprised me, I have been using it for 6 months and I am really satisfied, this bot makes clean and profitable trades on the chart, and so far there have been no losses... I recommend using this bot, good luck to everyone!

alary
114
alary 2025.10.23 14:56 
 

Прекрасный советник! Задрав риск до максимально возможного, получилось за 1 месяц разогнать депо от 500 до 3,5к. Теперь риск консервативный, потихоньку движемся вперед. Поддержка на высоте, ни один вопрос, даже самый дурацкий, не остался без обстоятельного ответа, так что даже такой чайник, как я, все поняла и еще чему-то научилась! Станислав в этом отношении огромный молодец, благодарю его! И порадовало, что настройки очень простые, не надо быть профессором программирования и трейдинга, чтобы все понять и настроить под себя) Одним словом, советую и робота, и разработчика!

Juan_Soacha
21
Juan_Soacha 2025.10.12 20:32 
 

He estado utilizando Aura Neuron durante un tiempo y estoy satisfecho con su rendimiento y estabilidad. Me da una gran tranquilidad saber que Aura Neuron evita técnicas de gestión de dinero peligrosas como martingala o grid y que no abre una cantidad excesiva de órdenes. Además, me encanta que me permita configurar parámetros clave como el nivel de riesgo, y el tamaño del lotaje dándome un control total sobre mi operativa, su rendimiento en la práctica es tan bueno como se ve en el backtesting. Otro punto fuerte es su flexibilidad. Tiene varias opciones configurables, como el filtro de noticias, que es fundamental para evitar la volatilidad en momentos de alto impacto. Poder ajustar estos detalles me permite adaptar el EA a mi propio estilo de trading. En definitiva, recomiendo totalmente Aura Neuron. Es un Asesor Experto inteligente, seguro, configurable y con un potencial de rendimiento excelente. ¡Una gran adición a mi portafolio de trading!

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

I have been using Aura Neuron for a while and I am pleased with its performance and stability. It gives me great peace of mind to know that Aura Neuron avoids dangerous money management techniques like martingale or grid and that it doesn't open an excessive number of orders. Additionally, I love that it allows me to configure key parameters such as the risk level and the lot size, giving me total control over my trading. Its performance in practice is as good as it looks in the backtesting. Another strong point is its flexibility. It has several configurable options, like the news filter, which is essential for avoiding volatility during high-impact moments. Being able to adjust these details allows me to adapt the EA to my own trading style. In short, I fully recommend Aura Neuron. It is an intelligent, safe, configurable Expert Advisor with excellent performance potential. A great addition to my trading portfolio!

Siu Cheung Colin Tsui
438
Siu Cheung Colin Tsui 2025.09.30 06:45 
 

With proper risk setting, i believe this EA can last for a very long time and provide growth. according to my backtest, with 5% risk setting, monthly return is expected at 3%. which compounds nicely over the long run with minimal stress. Thank you, and i'm very happy with the results so far.

Update after two weeks of use:

This is exactly the kind of EA I always wanted to buy, lucky i found it. I have been trading myself manually in the very similar style of this EA, this is a breakout system which is much more robust than mean reversal systems, with fast trailing and adequate stop loss it will generate very high winning rate and very nice compound over time, however when i trade by myself even in the same style, it is extremely stressful and many human error can decay the system, with the use of EA it is completely human error and emotion free which is a big big plus.

firewood753
211
firewood753 2025.09.22 08:59 
 

Absolutely delighted with Aura Neuron so far. I particularly like the "Moderate" trading option, which trades less frequently but offers reduced risk. Perfect for avoiding losses! Stanislav is extremely helpful and demonstrates very high integrity. This is the most expensive robot I have purchased and so far the best too.

Oniel Lorenzo Vento
197
Oniel Lorenzo Vento 2025.09.17 14:43 
 

Acabo de comprar y en las pruebas todo pinta muy bien, quiero probarlo específicamente en cuentas prop firm, próximamente contaré los resultados, el vendedor atento hasta el momento.

happy07220911
44
happy07220911 2025.09.15 17:46 
 

I’ve been using Aura Neuron MT5 for a while now, and overall the experience has been positive. The installation and setup process was simple, and I didn’t run into any problems getting it started. Once running, the EA works smoothly in the background without needing much attention. The performance has been consistent with what was described. Trades are executed reliably, and the system keeps things stable even during active market hours. I also appreciate that it doesn’t require complicated settings—everything is straightforward, which makes it beginner-friendly but still useful for more experienced traders. So far, results have been steady and the EA does what it promises. For anyone looking for a stable and easy-to-use tool on MT5, Aura Neuron is a reliable choice.

George Kiarie Magiri
241
George Kiarie Magiri 2025.08.26 11:16 
 

I've been using this EA for more than 3 months. One of the top 5 best in MQL5.

John Villaizan
78
John Villaizan 2025.08.13 16:26 
 

After two weeks of testing, Aura Neuron MT5 has performed excellently on a real account through Tickmill (RAW Spread) with a VPS in London. It makes few trades per week, approximately 1 to 3 trades, being very accurate and generating profits on all of them (so far). I have tested other brokers on Demo accounts, including IC Markets Global and Fusion Markets, and their behavior is almost identical compared to the real account, with trades executed at the same times across each broker.

On the other hand, a week ago I started trading with FTMO on a $10k Challenge, using the 4% risk set. It has only made two trades: one with a small profit and the second with a loss (Full SL). It is clear that the broker does affect behavior. With FTMO, you don’t get the same quotes, and therefore it doesn’t place the same orders as “normal” brokers like Tickmill, ICM, Fusion, etc. Even so, I will continue testing it on this funded account.

Regarding Stanilav, his support is very good; he responds very quickly to any questions you may have about the EA.

Gui Sutton
24
Gui Sutton 2025.08.11 09:21 
 

Great EA!!! I set it up wrong the first week of purchase because of my VPS. I spoke with Stanislav and he was extremely helpful. Stayed in contact with me and walked me through everything. The very next week it was up and running. Its been very accurate on trades. I havent taken a loss yet. Highly recommended!

Bryan Timotius Kangter
121
Bryan Timotius Kangter 2025.08.09 11:40 
 

after using this EA for 2 month, i would like to say this EA good but with note that u must adjust the SL and TP wisely and set the risk to ur profile, otherside Stan is really helpful support when u need him

smp1990
449
smp1990 2025.07.30 14:41 
 

I have been using the Aura Neuron for one week already and so far it had a positive outcome. I have used it in accounts in 2 different brokers and also with XAUUSD and EURUSD pairs. During that week I saw 13 trades, 11 of them positive. The negative trades have been important but the consistency of the positive trades compensated for that. Note that the negative trades happened only in one of the brokers. These have been due to the volatility in the EURUSD after the USA/EU trade deal that happened during last weekend, out of market hours. Despite having the news filter on, the trades were placed, maybe because markets opened too many hours after the news itself, EA still placed the orders... I'm looking at keeping to use the EA and have many profits :D. I will update this message accordingly.

Maksim Plotnikov
494
Maksim Plotnikov 2025.07.22 14:20 
 

Приобрели торговый сигнал почти три месяца назад, и он полностью оправдал наши ожидания. Советник демонстрирует стабильную и эффективную работу, все функции работают корректно и без сбоев. Отдельно хочется отметить качественное сопровождение после покупки — Станислав оперативно отвечает на вопросы и оказывает поддержку, что очень помогает в использовании. Рекомендую данный продукт всем, кто ищет надежный торговый сигнал!

Lee Wai Chong
2403
Lee Wai Chong 2025.07.21 04:32 
 

The EA backtest is manipulated (by removing loss trades). It will never be the same when you trade in live. Don't buy and don't lose your money. Lastly, BEWARE OF MANY FAKE REVIEWS HERE. P/S: When you bought an EA and discovered it is not working as it promised, be brave enough to write the real review so other potential buyers won't fall into the same trap.

Stanislav Tomilov
29564
Antwort vom Entwickler Stanislav Tomilov 2025.12.05 13:25
⛔️This false review has been reported to MQL5, this user working with another seller. The results from the robot are available and transparent with at least 3 real signals! Hundreds of satisfied users are using it every day⛔️
No trades are ever removed, modified, or selectively presented in our backtests!! So, this review was written solely to blackmail me into transferring him money for the purchase! I gathered evidence and sent it to Service Desk The EA was purchased on July 14th, and on July 16th the buyer demanded a full refund and threatened to leave a negative review!
lengsengvila
19
lengsengvila 2025.07.09 02:49 
 

This EA is very easy to set up and operate. For long investment very important and very good.

1234
Antwort auf eine Rezension