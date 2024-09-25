Aura Neuron MT5

Aura Neuron ist ein einzigartiger Expert Advisor, der die Aura-Reihe von Handelssystemen fortsetzt. Durch die Nutzung fortschrittlicher neuronaler Netzwerke und hochmoderner klassischer Handelsstrategien bietet Aura Neuron einen innovativen Ansatz mit hervorragender potenzieller Leistung. Dieser vollständig automatisierte Expert Advisor ist für den Handel mit Währungspaaren wie XAUUSD (GOLD) konzipiert. Er hat von 1999 bis 2023 eine gleichbleibende Stabilität für diese Paare bewiesen. Das System vermeidet gefährliche Geldverwaltungstechniken wie Martingale, Grid oder Scalping und ist daher für alle Brokerbedingungen geeignet. Aura Neuron wird von einem neuronalen Netzwerk mit mehrschichtigem Perzeptron (MLP) angetrieben und nutzt es zur Vorhersage von Markttrends und -bewegungen. MLPs sind eine Art Feedforward-künstliches neuronales Netzwerk (ANN), das oft als „normales“ neuronales Netzwerk bezeichnet wird, insbesondere wenn es aus einer einzigen verborgenen Schicht besteht. Ein MLP umfasst drei wesentliche Schichten: eine Eingabeschicht, eine verborgene Schicht und eine Ausgabeschicht. Jedes Neuron, mit Ausnahme der Eingabeknoten, verwendet eine nichtlineare Aktivierungsfunktion. Das Netzwerk wird mithilfe einer überwachten Lerntechnik namens Backpropagation trainiert. Die mehreren Schichten und die nichtlineare Aktivierung des MLP unterscheiden es von einem linearen Perzeptron und ermöglichen es ihm, Muster in Daten zu erkennen, die nicht linear trennbar sind. Dank seiner hochentwickelten NN-Intelligenz ist Aura Neuron in der Lage, Muster zu erkennen und sich an sich verändernde Marktbedingungen wie Wechselkursänderungen oder Händlerverhalten anzupassen. Seine Fähigkeit, komplexe Daten zu verarbeiten, ermöglicht es ihm, genauere Vorhersagen zu treffen und die Leistung im Laufe der Zeit zu verbessern.

Die Live-Ergebnisse könnt ihr hier sehen: ICMarkets Low Risk https://www.mql5.com/en/signals/2259480 10k account https://www.mql5.com/en/signals/2345753



Installation (Einrichten)

Aura Neuron ist auf langfristige, zuverlässige Leistung ausgelegt und wird von neuronalen Netzwerkalgorithmen angetrieben. Sein innovatives Design stellt sicher, dass keine riskanten Strategien wie Martingale- oder Grid-Trading verwendet werden, was es zu einer sicheren Option für den automatisierten Handel macht. Info:



Arbeitshandelspaare : XAUUSD, GOLD

XAUUSD, GOLD Zeitrahmen: H1

Mindesteinzahlung: 100 $

Mindesthebel 1:20

Funktioniert mit jedem Broker, allerdings wird ein ECN-Broker empfohlen