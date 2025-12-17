Golden Zephyr ist ein Expert Advisor, der die Zuverlässigkeit der klassischen Unterstützungs- und Widerstandsanalyse mit einer revolutionären proprietären Strategie namens Quantum Trend Dynamics verbindet. Entwickelt, um versteckte Marktmuster und subtile Verschiebungen in der Dynamik zu identifizieren, führt dieser EA Trades mit Präzision aus und bietet sowohl Konsistenz als auch Anpassungsfähigkeit bei sich ändernden Marktbedingungen.

Hauptmerkmale:

Dynamische Erkennung von Unterstützungen und Widerständen: Identifiziert automatisch die wichtigsten Levels im Markt und passt sich an Schwankungen und Trends an, um optimale Handelsentscheidungen zu treffen.

Quantum Trend Dynamics: Ein hochentwickelter, mehrschichtiger Algorithmus, der Mikrotrends innerhalb breiterer Marktbewegungen erkennt. Er analysiert Volatilitätsausbrüche, Momentumverschiebungen und kurzfristige Liquiditätszonen und ermöglicht so präzise Einstiegspunkte bei intelligenter Steuerung des Gesamtrisikos.

Integrierter MT5-Nachrichtenfilter: Mit Hilfe des integrierten MT5-Kalenders vermeidet der EA den Handel bei wichtigen wirtschaftlichen Ereignissen. Es werden keine externen URLs oder zusätzliche Konfigurationen benötigt.

Flexibles Risikomanagement: Golden Zephyr bietet anpassbare Risikoeinstellungen, die für Händler aller Kontogrößen geeignet sind und sichere und konsistente Handelspraktiken gewährleisten.

Automatisiert und intelligent: Kombiniert fortschrittliche Strategien mit Benutzerfreundlichkeit, so dass sowohl Anfänger als auch erfahrene Händler von einer professionellen Handelslogik profitieren können, ohne ständig überwacht werden zu müssen.

Optimiert für XAUUSD: Speziell entwickelt, um von den einzigartigen Preisbewegungen, der Volatilität und den Marktchancen von Gold zu profitieren.

Warum Golden Zephyr:

Golden Zephyr bietet eine einzigartige Kombination aus Einfachheit, Zuverlässigkeit und hochmoderner Handelsintelligenz. Durch die Kombination von bewährten Unterstützungs- und Widerstandstechniken mit einem fortschrittlichen, noch nie dagewesenen Algorithmus stellt der EA sicher, dass Ihre Trades von Präzision, Strategie und Anpassungsfähigkeit geleitet werden. Er ist so konzipiert, dass er eine Leistung auf professionellem Niveau liefert und Händlern aller Ebenen hilft, komplexe Märkte mit Vertrauen und Klarheit zu navigieren.





Empfohlene Verwendung:

Broker:Er kann bei jedem Broker eingesetzt werden, aber STP-swapfreie Broker werden dringend empfohlen.

Leverage: Ab 1:50

Mindesteinlage: 200 USD

Symbole: XAUUSD

Zeitrahmen: H1





Anleitung zur Einrichtung:

Verbinden Sie den EA mit dem XAUUSD-Chart und wählen Sie Ihre bevorzugten Risikoeinstellungen. Von diesem Zeitpunkt an arbeitet der EA vollautomatisch und verwaltet die gesamte Handelslogik, ohne dass eine zusätzliche Konfiguration erforderlich ist.

Das System ist so konzipiert, dass es die Ausführung, die Risikokontrolle und das Handelsmanagement intern handhabt, was eine saubere und unkomplizierte Einrichtung ermöglicht.

Darüber hinaus ist der eingebaute Nachrichtenfilter direkt in den internen MT5-Wirtschaftskalender integriert, so dass keine externen URLs oder Datenquellen hinzugefügt werden müssen. Alles, was für die Nachrichtenfilterung erforderlich ist, wird nativ im MT5 verarbeitet.

Dieses Design gewährleistet Zuverlässigkeit, Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit bei gleichzeitiger Beibehaltung eines professionellen Risikomanagements und einer professionellen Ausführung.





