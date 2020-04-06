Equity Paragon PRO
- 专家
- Sarvarbek Abduvoxobov
- 版本: 1.1
- 激活: 20
Equity-Based Swing Trading System for XAUUSD
Important Information
|Strategy Type
|Swing trading with equity-based exposure control (no grid / no martingale / no averaging)
|Risk Level
|Controlled by the user (equity protection, daily limits, exposure filters)
|Prop-Firm Compatibility
|Includes built-in daily and overall loss guard
|Broker Requirements
|Any MT5 broker (ECN/RAW recommended)
|Setup Difficulty
|Suitable for beginners (all parameters are open)
Product Overview
Equity Paragon EA 是一款专为 XAUUSD（黄金）设计的可控型波段交易系统。EA 通过结构化的权益保护模型管理风险敞口，并使用分阶段的利润保护机制来锁定收益。该系统不使用网格、马丁策略、加仓或任何高风险交易方式。
系统内部结构包括动态保本、智能移动止损、风险敞口控制及自动暂停模块，当市场条件不利时系统会自动停止交易。通过这些机制，EA 能够提供纪律性强、透明度高且具备一致性风险管理的波段交易模式。
Symbol & Timeframe
- Symbol: XAUUSD
- Timeframe: H1
Strategy & Risk Approach
策略基于中期波段走势，并采用结构化的权益保护方式。风险敞口限制、动态保本及自适应移动止损帮助系统在高波动行情中保持稳定表现。
- 基于权益的风险敞口控制
- 基于波段的交易信号
- 动态保本与智能移动止损
- 无马丁、无网格、无加仓
Uniqueness of the System
EA 内置的 权益控制模块 会根据余额和权益的实时变化作出反应。利润保护机制采用多阶段结构，根据市场情况逐步锁定已获得的利润。这种方式确保系统在资金保护环境下依然保持稳定运行。
Key Features
- 基于权益的风险控制与保护机制
- 分阶段利润锁定机制
- 带保本逻辑的自适应移动止损
- 每日交易限制和损失控制
- 市场压力下的自动暂停功能
- 基于余额/权益比率的敞口限制器
- 无网格、无马丁、无加仓
Trade Logic & Internal Protections
- 基于权益的风险引擎
- 保本与移动止损逻辑
- 交易敞口监控
- 每日与整体权益保护机制
- 无高风险策略
- 接近限制时自动暂停交易
Technical Specifications
|Instrument
|XAUUSD
|Timeframe
|H1
|Leverage
|1:100 – 1:500
|Account Type
|ECN / RAW
|Minimum Balance
|$300
|Recommended Balance
|$500 – $1000
|Execution
|Market Execution
|Equity Protection
|Enabled
Usage Notes
- 回测时请使用真实的点差和滑点设置
- 适用于大多数 MT5 ECN 类型经纪商
- 建议使用低延迟 VPS
- 无需频繁优化
Official Support
所有沟通将通过官方 MQL5 账户进行：
Final Remarks
请仅从官方 MQL5 Market 页面购买。未经授权的副本不受支持，并可能无法正常运行。