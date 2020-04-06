Equity Paragon PRO

XAUUSD 向け エクイティベースのスイングトレーディングシステム

重要な情報

戦略タイプ エクイティベースのエクスポージャー管理によるスイングトレード（グリッドなし、マーチンなし、ナンピンなし）
リスクレベル エクイティ保護、日次制限、エクスポージャーフィルターによりユーザーが管理
プロップファーム対応 日次および全体のエクイティ損失保護を内蔵
ブローカー要件 すべての MT5 ブローカー（ECN / RAW 口座を推奨）
設定の難易度 初心者向け（すべてのパラメータを調整可能）

製品概要

Equity Paragon EA は、XAUUSD（ゴールド）専用に設計された 管理型スイングトレーディングシステムです。 エクイティベースの保護フレームワークを使用し、 段階的な保護メカニズムによってエクスポージャー管理と利益保護を行います。

本 EA は、グリッド、マーチンゲール、ナンピン、 および高リスクな回復手法を使用しません。 リスクおよびエクスポージャーのすべての設定はユーザーが管理します。

➤ ライブシグナル（公式）

投資家アクセス（閲覧専用）
口座番号 51407407
サーバー Pepperstone-MT5-Live01
投資家パスワード EquPargon!1
投資家（閲覧専用）アクセスを使用して、 ここでライブ取引結果を確認および監視できます。

内部構造には、適応型ブレークイーブン、動的トレーリング、 エクスポージャー管理、不利な状況で取引を制限する 自動停止モジュールが含まれています。

通貨ペアと時間足

  • 銘柄： XAUUSD
  • 時間足： H1

戦略およびリスク管理

本戦略は中期的なスイング相場を対象とし、 厳格なエクイティ保護ルールのもとで運用されます。

  • エクイティベースのエクスポージャー管理
  • スイングトレードエントリー
  • 適応型ブレークイーブンとトレーリング
  • マーチンなし、グリッドなし、ナンピンなし

システムの特徴

本 EA には、リアルタイムの残高およびエクイティ変化に反応する エクイティコントロールモジュール が搭載されています。

主な機能

  • エクイティベースのリスク管理
  • 段階的な利益保護
  • ブレークイーブン付き適応型トレーリング
  • 日次取引および損失制御フィルター
  • エクイティストレス時の自動取引停止
  • 残高／エクイティ比率に基づくエクスポージャー制限
  • グリッドなし、マーチンなし、ナンピンなし

取引ロジックと内部保護

  • エクイティリスクエンジン
  • ブレークイーブンおよびトレーリングロジック
  • エクスポージャー保護
  • 日次および全体のエクイティ保護
  • 制限接近時の自動停止

技術仕様

取引銘柄 XAUUSD
時間足 H1
レバレッジ 1:100 – 1:500
口座タイプ ECN / RAW
最低残高 $300
推奨残高 $500 – $1000
執行方式 Market Execution
エクイティ保護 有効

使用上の注意

  • バックテストでは現実的なスプレッドとスリッページを使用してください
  • ほとんどの MT5 ECN ブローカーに対応
  • 低遅延 VPS の使用を推奨
  • 頻繁な最適化は不要

公式サポート

すべてのサポートおよび連絡は、公式 MQL5 プロフィールを通じて提供されます。

最終注意事項

公式 MQL5 Market ページからのみ購入してください。 非公式コピーはサポート対象外となります。

Equity Paragon EA — 安定性 · 管理 · 一貫性

