XAUUSD 向け エクイティベースのスイングトレーディングシステム
重要な情報
|戦略タイプ
|エクイティベースのエクスポージャー管理によるスイングトレード（グリッドなし、マーチンなし、ナンピンなし）
|リスクレベル
|エクイティ保護、日次制限、エクスポージャーフィルターによりユーザーが管理
|プロップファーム対応
|日次および全体のエクイティ損失保護を内蔵
|ブローカー要件
|すべての MT5 ブローカー（ECN / RAW 口座を推奨）
|設定の難易度
|初心者向け（すべてのパラメータを調整可能）
製品概要
Equity Paragon EA は、XAUUSD（ゴールド）専用に設計された 管理型スイングトレーディングシステムです。 エクイティベースの保護フレームワークを使用し、 段階的な保護メカニズムによってエクスポージャー管理と利益保護を行います。
本 EA は、グリッド、マーチンゲール、ナンピン、 および高リスクな回復手法を使用しません。 リスクおよびエクスポージャーのすべての設定はユーザーが管理します。
|投資家アクセス（閲覧専用）
|口座番号
|51407407
|サーバー
|Pepperstone-MT5-Live01
|投資家パスワード
|EquPargon!1
|投資家（閲覧専用）アクセスを使用して、 ここでライブ取引結果を確認および監視できます。
内部構造には、適応型ブレークイーブン、動的トレーリング、 エクスポージャー管理、不利な状況で取引を制限する 自動停止モジュールが含まれています。
通貨ペアと時間足
- 銘柄： XAUUSD
- 時間足： H1
戦略およびリスク管理
本戦略は中期的なスイング相場を対象とし、 厳格なエクイティ保護ルールのもとで運用されます。
- エクイティベースのエクスポージャー管理
- スイングトレードエントリー
- 適応型ブレークイーブンとトレーリング
- マーチンなし、グリッドなし、ナンピンなし
システムの特徴
本 EA には、リアルタイムの残高およびエクイティ変化に反応する エクイティコントロールモジュール が搭載されています。
主な機能
- エクイティベースのリスク管理
- 段階的な利益保護
- ブレークイーブン付き適応型トレーリング
- 日次取引および損失制御フィルター
- エクイティストレス時の自動取引停止
- 残高／エクイティ比率に基づくエクスポージャー制限
- グリッドなし、マーチンなし、ナンピンなし
取引ロジックと内部保護
- エクイティリスクエンジン
- ブレークイーブンおよびトレーリングロジック
- エクスポージャー保護
- 日次および全体のエクイティ保護
- 制限接近時の自動停止
技術仕様
|取引銘柄
|XAUUSD
|時間足
|H1
|レバレッジ
|1:100 – 1:500
|口座タイプ
|ECN / RAW
|最低残高
|$300
|推奨残高
|$500 – $1000
|執行方式
|Market Execution
|エクイティ保護
|有効
使用上の注意
- バックテストでは現実的なスプレッドとスリッページを使用してください
- ほとんどの MT5 ECN ブローカーに対応
- 低遅延 VPS の使用を推奨
- 頻繁な最適化は不要
