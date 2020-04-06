Equity Paragon PRO

Sistema de Trading Swing Baseado em Equity para XAUUSD

Informações Importantes

Tipo de Estratégia Trading swing com controle de exposição baseado em equity (sem grid, sem martingale, sem média)
Nível de Risco Controlado pelo usuário através de proteção de equity, limites diários e filtros de exposição
Compatibilidade com Prop Firms Proteção integrada de perdas diárias e totais de equity
Requisitos do Corretor Qualquer corretora MT5 (contas ECN / RAW recomendadas)
Dificuldade de Configuração Adequado para iniciantes, todos os parâmetros são ajustáveis

Visão Geral do Produto

Equity Paragon EA é um sistema de trading swing controlado, desenvolvido especificamente para XAUUSD (Ouro). O sistema utiliza uma estrutura de proteção baseada em equity para gerenciar a exposição e proteger lucros por meio de mecanismos de proteção em etapas.

O EA não utiliza grid, martingale, média ou técnicas de recuperação de alto risco. Todos os parâmetros de risco e exposição são totalmente controlados pelo usuário.

➤ SINAL AO VIVO (Oficial)

Acesso de Investidor (Somente Leitura)
Conta 51407407
Servidor Pepperstone-MT5-Live01
Senha do Investidor EquPargon!1
Você pode monitorar e verificar os resultados de trading ao vivo aqui utilizando o acesso de investidor (somente leitura).

A estrutura interna inclui breakeven adaptativo, trailing dinâmico, controle de exposição e um módulo de suspensão automática que limita as operações durante condições desfavoráveis.

Símbolo e Timeframe

  • Símbolo: XAUUSD
  • Timeframe: H1

Estratégia e Abordagem de Risco

A estratégia segue movimentos swing de médio prazo e opera sob regras rigorosas de proteção de equity.

  • Controle de exposição baseado em equity
  • Entradas de trading swing
  • Breakeven adaptativo e trailing dinâmico
  • Sem martingale, sem grid, sem média

Exclusividade do Sistema

O EA inclui um Módulo de Controle de Equity que reage às mudanças em tempo real no saldo e na equity.

Principais Recursos

  • Gestão de risco baseada em equity
  • Proteção de lucro em etapas
  • Trailing adaptativo com lógica de breakeven
  • Filtros diários de trading e controle de perdas
  • Suspensão automática em situações de estresse de equity
  • Limitador de exposição baseado em saldo/equity
  • Sem grid, sem martingale, sem média

Lógica de Trading e Proteções Internas

  • Mecanismo de risco baseado em equity
  • Lógica de breakeven e trailing
  • Proteção de exposição
  • Proteção diária e total de equity
  • Suspensão automática ao atingir limites

Especificações Técnicas

Instrumento XAUUSD
Timeframe H1
Alavancagem 1:100 – 1:500
Tipo de Conta ECN / RAW
Saldo Mínimo $300
Saldo Recomendado $500 – $1000
Execução Market Execution
Proteção de Equity Ativada

Notas de Uso

  • Utilize spreads e slippage realistas em backtests
  • Compatível com a maioria das corretoras MT5 ECN
  • Recomenda-se VPS de baixa latência
  • Não é necessária otimização frequente

Suporte Oficial

Todo o suporte é fornecido exclusivamente através do perfil oficial do MQL5.

Observações Finais

Adquira o produto somente na página oficial do MQL5 Market. Cópias não autorizadas não são suportadas.

Equity Paragon EA — Estabilidade · Controle · Consistência

Mais do autor
FlexTF Signal Sender
Sarvarbek Abduvoxobov
Indicadores
FlexTF Signal Sender — Multi-Timeframe High/Low Touch Confirmation Indicator Official Channel Updates, tools and documentation: Open official MQL5 channel   |   Best result Overview FlexTF Signal Sender is a multi-timeframe High/Low confirmation indicator designed for clean and structured signal generation. It reads High and Low from a higher timeframe (H1/H4/D1), monitors price interactions, and confirms BUY/SELL signals using candle-close logic on a lower timeframe (M5/M15/M30). The indic
FREE
Titanium Flux
Sarvarbek Abduvoxobov
Experts
Titanium Flux EA Titanium Flux is an automated trading system built on support and resistance levels combined with impulse-based confirmation logic. The Expert Advisor applies structured risk control, adaptive position management, and internal protection mechanisms designed for prop firm accounts. The EA analyzes market structure using higher timeframe levels and executes trades based on confirmed signals on the H1 timeframe . Trades are opened only when market conditions, volatility, and techni
