Equity Paragon PRO

Sistema de Trading Swing Baseado em Equity para XAUUSD

Informações Importantes

Tipo de Estratégia Trading swing com controle de exposição baseado em equity (sem grid, sem martingale, sem média) Nível de Risco Controlado pelo usuário através de proteção de equity, limites diários e filtros de exposição Compatibilidade com Prop Firms Proteção integrada de perdas diárias e totais de equity Requisitos do Corretor Qualquer corretora MT5 (contas ECN / RAW recomendadas) Dificuldade de Configuração Adequado para iniciantes, todos os parâmetros são ajustáveis

Visão Geral do Produto

Equity Paragon EA é um sistema de trading swing controlado, desenvolvido especificamente para XAUUSD (Ouro). O sistema utiliza uma estrutura de proteção baseada em equity para gerenciar a exposição e proteger lucros por meio de mecanismos de proteção em etapas.

O EA não utiliza grid, martingale, média ou técnicas de recuperação de alto risco. Todos os parâmetros de risco e exposição são totalmente controlados pelo usuário.

➤ SINAL AO VIVO (Oficial)

Acesso de Investidor (Somente Leitura) Conta 51407407 Servidor Pepperstone-MT5-Live01 Senha do Investidor EquPargon!1 Você pode monitorar e verificar os resultados de trading ao vivo aqui utilizando o acesso de investidor (somente leitura).

A estrutura interna inclui breakeven adaptativo, trailing dinâmico, controle de exposição e um módulo de suspensão automática que limita as operações durante condições desfavoráveis.

Símbolo e Timeframe

Símbolo: XAUUSD

XAUUSD Timeframe: H1

Estratégia e Abordagem de Risco

A estratégia segue movimentos swing de médio prazo e opera sob regras rigorosas de proteção de equity.

Controle de exposição baseado em equity

Entradas de trading swing

Breakeven adaptativo e trailing dinâmico

Sem martingale, sem grid, sem média

Exclusividade do Sistema

O EA inclui um Módulo de Controle de Equity que reage às mudanças em tempo real no saldo e na equity.

Principais Recursos

Gestão de risco baseada em equity

Proteção de lucro em etapas

Trailing adaptativo com lógica de breakeven

Filtros diários de trading e controle de perdas

Suspensão automática em situações de estresse de equity

Limitador de exposição baseado em saldo/equity

Sem grid, sem martingale, sem média

Lógica de Trading e Proteções Internas

Mecanismo de risco baseado em equity

Lógica de breakeven e trailing

Proteção de exposição

Proteção diária e total de equity

Suspensão automática ao atingir limites

Especificações Técnicas

Instrumento XAUUSD Timeframe H1 Alavancagem 1:100 – 1:500 Tipo de Conta ECN / RAW Saldo Mínimo $300 Saldo Recomendado $500 – $1000 Execução Market Execution Proteção de Equity Ativada

Notas de Uso

Utilize spreads e slippage realistas em backtests

Compatível com a maioria das corretoras MT5 ECN

Recomenda-se VPS de baixa latência

Não é necessária otimização frequente

Suporte Oficial

Todo o suporte é fornecido exclusivamente através do perfil oficial do MQL5.

Observações Finais

Adquira o produto somente na página oficial do MQL5 Market. Cópias não autorizadas não são suportadas.

Equity Paragon EA — Estabilidade · Controle · Consistência