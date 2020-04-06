Equity Paragon PRO
- Experts
- Sarvarbek Abduvoxobov
- Versão: 1.1
- Ativações: 20
Sistema de Trading Swing Baseado em Equity para XAUUSD
Informações Importantes
|Tipo de Estratégia
|Trading swing com controle de exposição baseado em equity (sem grid, sem martingale, sem média)
|Nível de Risco
|Controlado pelo usuário através de proteção de equity, limites diários e filtros de exposição
|Compatibilidade com Prop Firms
|Proteção integrada de perdas diárias e totais de equity
|Requisitos do Corretor
|Qualquer corretora MT5 (contas ECN / RAW recomendadas)
|Dificuldade de Configuração
|Adequado para iniciantes, todos os parâmetros são ajustáveis
Visão Geral do Produto
Equity Paragon EA é um sistema de trading swing controlado, desenvolvido especificamente para XAUUSD (Ouro). O sistema utiliza uma estrutura de proteção baseada em equity para gerenciar a exposição e proteger lucros por meio de mecanismos de proteção em etapas.
O EA não utiliza grid, martingale, média ou técnicas de recuperação de alto risco. Todos os parâmetros de risco e exposição são totalmente controlados pelo usuário.
|Acesso de Investidor (Somente Leitura)
|Conta
|51407407
|Servidor
|Pepperstone-MT5-Live01
|Senha do Investidor
|EquPargon!1
|Você pode monitorar e verificar os resultados de trading ao vivo aqui utilizando o acesso de investidor (somente leitura).
A estrutura interna inclui breakeven adaptativo, trailing dinâmico, controle de exposição e um módulo de suspensão automática que limita as operações durante condições desfavoráveis.
Símbolo e Timeframe
- Símbolo: XAUUSD
- Timeframe: H1
Estratégia e Abordagem de Risco
A estratégia segue movimentos swing de médio prazo e opera sob regras rigorosas de proteção de equity.
- Controle de exposição baseado em equity
- Entradas de trading swing
- Breakeven adaptativo e trailing dinâmico
- Sem martingale, sem grid, sem média
Exclusividade do Sistema
O EA inclui um Módulo de Controle de Equity que reage às mudanças em tempo real no saldo e na equity.
Principais Recursos
- Gestão de risco baseada em equity
- Proteção de lucro em etapas
- Trailing adaptativo com lógica de breakeven
- Filtros diários de trading e controle de perdas
- Suspensão automática em situações de estresse de equity
- Limitador de exposição baseado em saldo/equity
- Sem grid, sem martingale, sem média
Lógica de Trading e Proteções Internas
- Mecanismo de risco baseado em equity
- Lógica de breakeven e trailing
- Proteção de exposição
- Proteção diária e total de equity
- Suspensão automática ao atingir limites
Especificações Técnicas
|Instrumento
|XAUUSD
|Timeframe
|H1
|Alavancagem
|1:100 – 1:500
|Tipo de Conta
|ECN / RAW
|Saldo Mínimo
|$300
|Saldo Recomendado
|$500 – $1000
|Execução
|Market Execution
|Proteção de Equity
|Ativada
Notas de Uso
- Utilize spreads e slippage realistas em backtests
- Compatível com a maioria das corretoras MT5 ECN
- Recomenda-se VPS de baixa latência
- Não é necessária otimização frequente
Suporte Oficial
Todo o suporte é fornecido exclusivamente através do perfil oficial do MQL5.
Observações Finais
Adquira o produto somente na página oficial do MQL5 Market. Cópias não autorizadas não são suportadas.